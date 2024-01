Entdecken Sie die Benutzeroberfläche

Wenn Sie AppMaster Web Designer öffnen, sehen Sie einen Editor-Navigator, eine Kopfzeile und einen Arbeitsbereich, in dem der aktuell ausgewählte Tab-Inhalt angezeigt wird.

Navigator

Der Navigator bietet Schnellzugriffslinks zu den Web-Editor-Registerkarten, hilfreiche Links und eine Logo-Schaltfläche für die Rückkehr zur Liste der Webanwendungen oder anderen AppMaster Studio-Abschnitten.

Zurück-Button

Klicken Sie auf das AppMaster-Logo, um das Dropdown-Menü mit dem angezeigten Menü zu öffnen, mit dem Sie Folgendes tun können:

Zurück zur Web-Apps-Liste.

Navigieren Sie zu den anderen AppMaster Studio-Abschnitten.

Webdesigner-Menü

AppMaster Web Designer enthält nicht nur den UI-Builder. Es bietet außerdem eine Reihe zusätzlicher Tools und Dienste.

Um schnell zwischen ihnen zu navigieren, verwenden Sie das Web Designer-Menü, das die folgenden Registerkarten enthält:

UI-Designer

Lokale Datenbank

Anwendungsauslöser

Geschäftslogik

Globale Variablen

Planer

i18n (Lokalisierung)

Theme-Builder

Anwendungseinstellungen

Das Dropdown-Menü umfasst Aktionen wie:

Chatten Sie mit uns: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Chat in der unteren rechten Ecke des Web-Editors.

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Chat in der unteren rechten Ecke des Web-Editors. Dokumentation: Öffnen Sie eine vollständige technische Anleitung zur Verwendung von AppMaster Studio.

Öffnen Sie eine vollständige technische Anleitung zur Verwendung von AppMaster Studio. Tutorials: Öffnen Sie die AppMaster-Sammlung von Tutorials und Beispielen.

Öffnen Sie die AppMaster-Sammlung von Tutorials und Beispielen. Community: Öffnen Sie die AppMaster-Community, um sich mit anderen AppMaster-Benutzern zu verbinden.

Öffnen Sie die AppMaster-Community, um sich mit anderen AppMaster-Benutzern zu verbinden. Onboarding zurücksetzen: Öffnen Sie Onboarding erneut, um die Benutzeroberfläche des Webeditors zu studieren.

Öffnen Sie Onboarding erneut, um die Benutzeroberfläche des Webeditors zu studieren. Tastaturkürzel: Öffnen Sie die Liste der Tastaturkürzel, um Ihren Design-Workflow zu beschleunigen. Sie können diese Verknüpfungen anzeigen, indem Sie Umschalt + / drücken.

Öffnen Sie die Liste der Tastaturkürzel, um Ihren Design-Workflow zu beschleunigen. Sie können diese Verknüpfungen anzeigen, indem Sie Umschalt + / drücken. Was ist neu: Wenn Sie Updates verpassen, können Sie über diesen Link die vollständige Update-Liste durchsuchen.

Wenn Sie Updates verpassen, können Sie über diesen Link die vollständige Update-Liste durchsuchen. Rechtliche Zusammenfassung: Öffnen Sie alle Rechtsdokumente von AppMaster.

Header

Der Editor-Header bietet Anwendungsinformationen und eine App-Symbolleiste.

App-Informationen

Auf der linken Kopfzeile werden Basisinformationen zu Ihrer App angezeigt:

App-Symbol: Das Favicon der App zur schnellen visuellen Identifizierung Ihrer Anwendung.

Das Favicon der App zur schnellen visuellen Identifizierung Ihrer Anwendung. App-Name: Name Ihrer Anwendung.

Name Ihrer Anwendung. Projektname: das Projekt, zu dem die Anwendung gehört.

das Projekt, zu dem die Anwendung gehört. Standard-App-Anzeige: Wenn die Anwendung als Standardanwendung markiert ist, wird neben dem App-Namen ein Sternsymbol angezeigt.

Liste der Mitarbeiter

In der Mitarbeiterliste werden alle Projektmitglieder angezeigt, die derzeit an der Anwendung arbeiten. Jeder Mitarbeiter hat eine persönliche Rahmenfarbe. Diese Farbe wird für seinen Cursor verwendet.

Wenn die Anzahl der Mitarbeiter 5 überschreitet, klicken Sie auf den Zähler, um ausgeblendete Mitarbeiter anzuzeigen. Ihr Avatar wird immer an erster Stelle angezeigt.

Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Avatar, um den Namen des Mitarbeiters anzuzeigen.

Weitere Informationen zum Kollaborationsmodus finden Sie hier .

Vorschau

Um die Anwendungsvorschau auszuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Vorschau“ und wählen Sie den Bereitstellungsplan aus, um dessen Daten zu laden, oder wählen Sie „Vorschau mit Scheindaten“ aus.

Die Vorschau wird in einem neuen Tab ausgeführt und in Echtzeit aktualisiert, während Sie Änderungen an Ihrer Anwendung vornehmen, ohne dass eine Speicherung erforderlich ist.

Weitere Informationen zum Echtzeit-Vorschaumodus finden Sie hier .

Aktionsschaltflächen

Push-Änderungen

Alle Änderungen, die Sie in der Anwendung vornehmen, werden in einem Entwurf gespeichert. Sie müssen Bewerbungen während Ihres Arbeitsprozesses nicht speichern.

Wenn Sie Ihr Projekt jedoch ohne Push veröffentlichen, sehen Sie diese Änderung nicht in der Build-Version. Um Änderungen in den Projekt-Build einzubeziehen, sollten Sie diese vor der Projektveröffentlichung auf den Server übertragen. Nach dem Push werden Änderungen in die anschließende Projektveröffentlichung übernommen.

Bewerbung bald veröffentlichen

Um die erstellte Version des Projekts zu aktualisieren, müssen Sie Ihre Anwendung in einem Ihrer Bereitstellungspläne veröffentlichen.

Sie können die Veröffentlichung direkt aus dem Editor heraus ausführen. Klicken Sie zum Veröffentlichen auf die Schaltfläche „Rocket“ und wählen Sie den Zielbereitstellungsplan aus.

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich ist der zentrale Teil des AppMaster Web Designers, in dem Sie Ihre App erstellen und einrichten.

Der Inhalt des Arbeitsbereichs ändert sich je nachdem, welche Registerkarte aktuell ausgewählt ist. Jede der verfügbaren Registerkarten bietet in den folgenden Artikeln eine detaillierte Übersicht.

Nach dem Öffnen des Web-Apps-Editors wird als erster Abschnitt der UI-Designer geöffnet.