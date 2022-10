Neu auswählen

Analog dazu können Sie nun eine Seite für die Liste der Städte erstellen. Der einzige wichtige Unterschied besteht darin, dass bei der Erstellung einer Stadt das Land, in dem sie sich befindet, ausgewählt werden muss.

Relselect Komponente

Die Komponente Relselect Komponente ist für die Implementierung dieser Funktion geeignet. Sie ermöglicht die Auswahl aus einer Liste von Daten, die bereits in die Datenbank eingegeben wurden. Schauen wir uns dies anhand eines Beispiels an.

Das Hinzufügen der Relselect Komponente beginnt die anfängliche Einrichtungsprozedur für sie. Es ist notwendig, die Datenquelle (wir sind an der Liste der Länder interessiert, also wählen wir das Country Modell), das Anzeigefeld ( name ist die logischste Option, aber Sie können auch jede andere wählen) und die Modi Single oder Multiple (die Stadt kann nur in einem Land liegen, also wählen wir Single).





Der nächste Schritt besteht darin, eine Liste der Länder zu erstellen, die zur Auswahl stehen sollen. Dieser Vorgang ähnelt dem, der für die Anzeige von Daten in einer Tabelle erforderlich war. Denken Sie daran, dass jede Komponente anfangs leer ist und dass Sie eine entsprechende Anfrage an die Datenbank stellen müssen, um Daten zu erhalten.

Verwenden wir den onCreate Trigger, der sofort bei der Erstellung der Komponente ausgeführt wird, eine Datenbankabfrage mit dem Server request GET /Country/ Block aus und fügen die empfangenen Daten mit dem RelSelect Update Properties Block.





Die Liste der Länder steht nun zur Auswahl. Es bleibt nur noch, den ausgewählten Wert herauszufinden und beim Hinzufügen einer neuen Stadt zu speichern. Sie benötigen einen RelSelect Get Properties Block und seinen Selected Ausgangsparameter, um dies zu tun.





Wenn alles richtig gemacht wurde (und der _with Parameter beim Empfang der Daten verwendet wurde), dann enthält die Länderliste nun auch Informationen darüber, welche Städte sich darin befinden.