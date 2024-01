Erste Schritte

Um mit der Erstellung von Webanwendungen auf AppMaster zu beginnen, benötigen Sie ein verifiziertes Konto und mindestens ein Projekt im Zielarbeitsbereich.

Lesen Sie hier unseren Leitfaden zum Erstellen eines Kontos, Arbeitsbereichs und Projekts.

Erstellen Sie die erste Webanwendung

Öffnen Sie das Zielprojekt in AppMaster Studio und gehen Sie in der linken Seitenleiste zum Web . Klicken Sie im Web-Apps-Dashboard auf die Schaltfläche „App erstellen“ .

Wählen Sie im ersten Schritt die entsprechende Vorlage aus oder beginnen Sie ganz von vorne, indem Sie die Option „Leere Bewerbung“ auswählen und mit dem nächsten Schritt fortfahren, indem Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken.

Geben Sie im zweiten Schritt die erforderlichen Informationen zu Ihrer App ein.

Feld zum Ausfüllen:

Anwendungsname : Der Anwendungsname zur Identifizierung in AppMaster Studio und wird als Standardwert im Titel-Meta-Tag verwendet

: Der Anwendungsname zur Identifizierung in AppMaster Studio und wird als Standardwert im Titel-Meta-Tag verwendet Präfix-URL : Teil der Webanwendungs-URL, der beim Routing als Kennung verwendet wird

: Teil der Webanwendungs-URL, der beim Routing als Kennung verwendet wird Favicon : kleines Symbol, das in Browser-Registerkarten angezeigt wird, damit Besucher Ihre Seite leichter finden können

: kleines Symbol, das in Browser-Registerkarten angezeigt wird, damit Besucher Ihre Seite leichter finden können Standardanwendung : Wenn auf dem Server in einer der Webanwendungen im aktuellen Projekt ein Fehler auftritt

☝️ Hinweis: Es kann nur eine Anwendung im Projekt als Standard ausgewählt werden

Um eine andere Vorlage auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Vorlage wechseln“ , um zur Vorlagenbibliothek zurückzukehren.

Überprüfen Sie nun die Einstellungen und klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen . Sie können die Anwendungseinstellungen später im Abschnitt „App-Einstellungen“ in AppMaster Web Designer ändern.

🎉 Großartig! Sie haben Ihre erste Webanwendung erstellt! Wenn die Anwendung erstellt wird, wird der Webeditor automatisch geöffnet.

Web-App-Liste

Alle von Ihnen erstellten Webanwendungen werden in einer Liste der Webanwendungen angezeigt. Die Anzahl der Anwendungen, die Sie erstellen können, ist jedoch durch Ihr Abonnement begrenzt. Wenn Sie die Anzahl der verfügbaren Anwendungen erhöhen möchten, müssen Sie Ihr Abonnement aktualisieren.

Die aktuelle Anzahl der erstellten und verfügbaren Anwendungen finden Sie in der Kopfzeile der Liste der Webanwendungen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen eine Suchfunktion in der Kopfzeile, die gesuchte Anwendung schnell in der Liste zu finden.

Jede Projektkarte enthält grundlegende Informationen zu Ihrer Bewerbung, darunter:

Anwendungs-Favicon. Anwendungsname. Datum der letzten Aktualisierung. Datum der letzten Veröffentlichung und Bereitstellungsplan, in dem die Anwendung veröffentlicht wurde. URL-Präfix, unter dem die Anwendung verfügbar ist. Schaltfläche zum schnellen Kopieren Ihres Anwendungs-ID-Schlüssels. Schaltfläche für schnellen Zugriff auf alle veröffentlichten Versionen Ihrer Anwendung. Schaltfläche für zusätzliche Aktionen.

Durch Klicken auf die Anwendungskarte wird der Web-Editor geöffnet.

Eine Anwendung löschen

Wenn Sie eine Bewerbung löschen möchten, klicken Sie auf der Bewerbungskarte auf die Schaltfläche mit den Ellipsen und wählen Sie „Löschen“.

Um ein versehentliches Löschen zu vermeiden, erscheint ein Bestätigungsfenster, in dem Sie aufgefordert werden, den Vorgang zu bestätigen, indem Sie den genauen Namen der Anwendung, die Sie löschen möchten, in das Feld eingeben.

❗️ Bitte beachten Sie, dass diese Aktion irreversibel ist und nicht rückgängig gemacht werden kann.