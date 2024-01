AppMaster Web App Designer ist sich der Bedeutung einer nahtlosen Entwicklungserfahrung bewusst, auch wenn Sie keine stabile Internetverbindung haben. Dank der Offline-Arbeitsfähigkeit können Sie Ihre Webanwendungen ohne Unterbrechung weiter bearbeiten.

So funktioniert die Offline-Arbeitsfähigkeit

Die Offline-Arbeitsfunktion im Web-Editor von AppMaster Studio ist so konzipiert, dass sie automatisch erkennt, wenn Ihre Internetverbindung unterbrochen wird. Sobald der Konnektivitätsverlust erkannt wird, wechselt der Builder in den Offline-Modus, sodass Sie weiter an Ihrer App arbeiten können.

Im Offline-Modus werden alle an Ihrer App vorgenommenen Änderungen vorübergehend in Ihrem lokalen Speicher gespeichert. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Fortschritt nicht verloren geht und mit dem Server synchronisiert werden kann, sobald Ihre Internetverbindung wiederhergestellt ist.

❗️ Leeren Sie Ihren Browserspeicher nicht während der Offline-Arbeit, da dies zum Verlust aller lokalen Änderungen führt.

Automatische Synchronisation

Wenn Ihre Internetverbindung wiederhergestellt ist, werden alle Ihre Offline-Änderungen automatisch mit dem Server synchronisiert und mit der neuesten Version Ihrer App zusammengeführt. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Ihre Arbeit auf allen Geräten aktuell und konsistent ist.

Alle Änderungen werden bei der Wiederherstellung der Verbindung synchronisiert, auch wenn Sie den Browser oder die Registerkarte schließen.

☝️ Konfliktlösung

Änderungen werden in der Reihenfolge ihrer Hinzufügung synchronisiert, und im Falle von Konflikten werden spätere Änderungen als vorrangig betrachtet. Der Zeitstempel für Offline-Änderungen wird durch die Synchronisierungszeit mit dem Server bestimmt.

Einschränkungen und Überlegungen

Während die Offline-Arbeitsfunktion in AppMaster Web App Builder eine bequeme Möglichkeit bietet, die App-Entwicklung ohne Internetverbindung fortzusetzen, sind einige Einschränkungen und Überlegungen zu beachten: