Einführung in den Webdesigner

Was ist AppMaster Web Designer?

AppMaster Web Designer ist ein in AppMaster Studio enthaltener visueller Builder, mit dem Sie anspruchsvolle Webanwendungen erstellen können, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen.

Neben umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten der Benutzeroberfläche bietet die Plattform eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche. Darüber hinaus unterstützt es umfassende Anwendungsinfrastrukturen wie interne Geschäftslogik, lokale Datenbank, Integrationen von Drittanbietern und eine ultraschnelle Anwendungsbereitstellung in Ihrer bevorzugten Umgebung.

Für wen ist AppMaster Web Designer konzipiert?

AppMaster ist auf diejenigen zugeschnitten, die Webanwendungen ohne Programmierung entwickeln möchten. Während Front-End-Entwicklungsfähigkeiten nicht erforderlich sind, um das Potenzial auszuschöpfen, sind ein grundlegendes Verständnis der Web-App-Funktionalität und die Fähigkeit, Serveranfragen zu stellen und Variablen zu verwenden, unerlässlich.

Technologien

Mit AppMaster Web Designer erstellte Webanwendungen sind SPA (Single Page Applications) unter Verwendung des Vue3- Frameworks. Dieses Design erleichtert die Erstellung von Anwendungen, die nicht nur schnell und reaktionsschnell, sondern auch skalierbar sind. Die Geschäftslogik wird isoliert und in einem separaten Thread ausgeführt, was eine effiziente Aufgabenverwaltung und eine reaktionsschnellere Schnittstelle gewährleistet.

Darüber hinaus werden Datenverarbeitung und komplexe Vorgänge in einem Hintergrund-Thread durchgeführt. Dadurch wird verhindert, dass der Hauptausführungsthread der Anwendung blockiert wird, was die Reaktionsfähigkeit verbessert und das gesamte Benutzererlebnis erheblich verbessert.

Anpassung

AppMaster basiert auf dem Flexbox- Konzept und unterstützt fast alle CSS-Eigenschaften, sodass Sie das Erscheinungsbild Ihrer Anwendung mühelos an Ihre Marken- oder Designvorlieben anpassen können.

Darüber hinaus bietet AppMaster eine Bibliothek vorgefertigter Komponenten und einen Theme-Builder, mit denen Sie hochgradig individuelle und optisch ansprechende Webanwendungen erstellen können, die Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen.

System Anforderungen

Browser

Für eine optimale Leistung verwenden Sie die neuesten drei Versionen moderner Browser. AppMaster funktioniert optimal auf Google Chrome . Sollten Probleme auftreten, empfehlen wir den Wechsel zu Chrome.

Bitte beachten Sie, dass AppMaster den Internet Explorer nicht unterstützt. Obwohl in AppMaster erstellte Webanwendungen weiterhin alle in modernen Webbrowsern verfügbaren Standardfunktionen unterstützen, können wir nicht garantieren, dass Websites in Internet Explorer ordnungsgemäß funktionieren.

Bildschirmauflösungen

Für das beste Erlebnis mit AppMaster Web Designer wird ein Desktop oder Laptop mit einer Bildschirmauflösung von mindestens 1280 x 1024 empfohlen.