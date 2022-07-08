İşletmeler, rakiplerinin önünde olmak için müşterilerine ulaşmak için birçok yenilikçi yol kullanır. Yenilikçi işlere yönelik artan talebin yanı sıra çözümler, yeni teknolojiye olan taleptir. İş yenilikleri için en dikkat çekici talep alanı mobil uygulama sektörüdür.

Son zamanlarda işletmeler, tescilli mobil uygulamaları hizmet paketlerine dahil etme ihtiyacının arttığını kabul ettiler. İşletmeler, mobil uygulama geliştirmenin kendilerine rekabet avantajı sağladığını fark ettiler. Sonuç olarak, birçoğu rekabette öne geçmek için mobil uygulamaların hızla geliştirilmesine başladı. Mobil uygulamaların geliştirilmesi, işletmelerin müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Mobil uygulamalar ayrıca işletmelerin satışa dönüşen olası satış yaratma için her potansiyel fırsattan yararlanmalarına yardımcı olur.

Son zamanlarda işle ilgili mobil uygulamalara olan talepteki artışla birlikte, sunulan mobil uygulama çözümleri yelpazesinde de buna paralel bir artış olmuştur. Günümüzde işletmeler, mobil uygulamalarını oluşturmak için bir yazılım geliştirme ekibinin geleneksel yolunu kullanabilir. Ancak, platforma hazır pek çok 'düşük kodlu, kodsuz mobil uygulama da arasından seçim yapabilirsiniz. Bu mobil uygulama geliştirme seçenekleri, iş süreçlerini daha da basitleştirdi. Bu, kodlama uzmanı olmalarına gerek kalmadan müşterilerine daha duyarlı olmalarına yardımcı olur. İşletmeler, mobil uygulama kullanıcılarının ilgisini çekmek ve sürdürmek için temel bir mobil uygulama mimarisi anlayışına sahip olmalıdır.

Mobil Uygulama Mimarisi Nedir?



Mobil uygulama mimarisi, bir mobil uygulamayı oluşturan bir bina veya yapısal sistemler ve tasarım öğelerini ifade eder. Ayrıca uygulama geliştirme sırasında kullanılan teknikleri, süreçleri ve bileşenleri de kapsar. Tüm uygulamaların temel temeli, mobil uygulama mimarisinin tüm öğelerinden oluşur. İyi bir mobil uygulama mimarisinin geliştirilmesi, uygun planlama ve stratejik tasarım gerektirir.

Arka uçtaki teknolojik çerçeve veya platform ve mobil uygulamanın kullanıcıya dönük yönü de uygulamanın mobil mimarisinin bir parçasıdır. Uygulama içi geliştirme, yazılım programcıları bu mobil mimari sistem ve süreç kümesine genel olarak 'teknoloji yığını' adını verirler.

3 Tasarım Mimarisi



Başarılı mobil uygulama mimarisi, aşağıdaki üç terimin tasarım ilkelerini kullanır:

SOLID mobil uygulama mimarisi

mobil uygulama mimarisi KISS mobil uygulama mimarisi

mobil uygulama mimarisi DRY mobil uygulama mimarisi

KATI mimari

Bu programlama ilkesi, ölçeklenebilir mobil uygulama mimarisi oluşturmak için gereklidir. Ölçeklenebilir mobil uygulama mimarisi, esnek, çevik teknolojiye dayanmaktadır. Bu, gerektiğinde yükseltmeleri, güncellemeleri ve genişletmeleri kolaylaştırır. Bu evrensel programlama ilkesi, mobil uygulama mimarisi yönergelerinin dayandığı yerleşik bir çerçevedir.

KISS mimarisi



Bu, teknoloji yığınını veya mobil mimariyi basit tutma öncülüne dayanan minimalist bir programlama ilkesidir. Bu önermenin arkasındaki fikir, teknoloji yığını ne kadar basitse, gereksiz veya maliyetli hatalar yaratma olasılığının o kadar düşük olmasıdır. Bu prensibe dayalı bir mobil uygulama mimarisi geliştirmek için kodlamanın mümkün olduğunca az olması gerekir.

KURU mimari



KISS gibi bu programlama ilkesi basitliğe dayanır. Mantıksal kodlama dizilerinde veya yazılım modellerinde tekrarı azaltmanın daha az hatayla sonuçlanacağı varsayımına dayanır.

EK MOBİL MİMARİ İLKESİ



Ayrıca bazı ek mobil uygulama mimarisi geliştirme ilkeleri vardır; en önemlisi aşağıda listelenmiştir:

TEMİZ MİMARİ



Bazı geliştiriciler, CLEAN programlama ilkesini mobil uygulama mimarisine uygular. Bu ilke, adı gibi, geliştirme sırasında uygulama katmanlarının net bir şekilde ayrılmasını önerir. Sonuç olarak, bu uygulamalar birbirinden bağımsız olarak çalışır. Bu, herhangi bir hata veya gerekli yükseltme durumunda, bu programlama ilkesinin daha çevik uygulama geliştirmeyi kolaylaştırdığı anlamına gelir. Ayrıca, tüm uygulama katmanları birbirinden bağımsız olarak çalıştığından, mobil uygulama geliştirmeyi sıfırdan yeniden oluşturma ihtiyacını da azaltır.

Mobil Mimarinin Temel Öğeleri Nelerdir?



İyi bir mobil uygulama mimarisinin en temel unsurları birkaç faktöre bağlıdır ve bunlar bir mobil uygulama mimarisi geliştirirken dikkate alınması gereken en önemli unsurlardır. Bu öğeler, programlama terminolojisinde UX olarak da bilinen kullanıcı deneyimini, navigasyonu, ağ stratejisini ve kullanılan cihazı içerir. Aşağıdakilerin her birini aşağıda tek tek tartışalım:

Kullanıcı Deneyimi veya UX Tasarımı



İyi tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü (UI), iyi bir mobil uygulama mimarisinin önemli bir unsurudur. Kullanıcı deneyimi veya UX tasarımı, mobil uygulama mimarinizin sezgisel olmasını sağlar. Bu, kullanıcılar için çekici ve sorunsuz bir mobil uygulama deneyimi yaratacaktır. UI ve UX tasarımı, uygulama geliştirme aşamasında geliştiricilerin öngörülerini yansıtır. Bir yazılım geliştiricinin, mobil uygulama mimarisinde yansıtıldığı gibi, genellikle son kullanıcılarının ihtiyaçlarını dikkate alıp almadığı anlaşılabilir. Geliştiriciler, mobil uygulama mimarisinin UI ve UX tasarımına büyük önem verdiğinde, sonuç sezgisel, kullanıcı dostu bir mobil uygulamadır.

Kaynak: Dribble

Ağ Bant Genişliği veya Ağ Stratejisi



İyi tasarlanmış mobil uygulama mimarisi, çeşitli bant genişliği koşulları altında mobil uygulama performansını kolaylaştıracaktır. İki mobil ağ birbirine benzemez, bu nedenle mobil uygulama mimariniz çeşitli ağ ortamlarında çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. Çok yönlü mobil uygulama mimarisi, kullanılabilirliğini ve işlevselliğini artıracaktır. Bu özellikler üzerine inşa edilen mobil uygulama mimarisi, değişen ağ bant genişliği yeteneklerine sahip olabilecek daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir.

Navigasyon Stratejisi



Şık ve sezgisel uygulama navigasyonu, verimli mobil uygulama mimarisinin ayırt edici özellikleridir. Çeşitli mobil uygulama öğelerinde gezinmek, kolay ve hoş bir kullanıcı deneyimi yaratmalıdır. Bir mobil uygulama için gezinme yöntemi yığın, kalıcı veya tek görünüm olabilir. Sezgisel mobil uygulama geliştirme, uygulama içinde gezinme öğelerinin konumlandırılmasını ve etiketlenmesini gerektirir. İyi gezinme tasarımı, kullanıcıların uygulamanın özelliklerini sezgisel olarak kullanabilmelerine yardımcı olur.

Verimli mobil uygulama mimarisi, tıknaz, zaman alıcı ve gereksiz gezinme özelliklerinden kaynaklanan hayal kırıklığını en aza indirir. Zayıf gezinme tasarımı, mobil uygulamanızı tamamen terk edebilecek uygulama kullanıcıları için can sıkıcıdır! Bu hayal kırıklığı, uygulamada gezinirken arızaya, yavaş sonuçlara veya hatalara neden olan potansiyel hatalarla birleşebilir.

Geliştiriciler, gezinme arayüzüne mantıksal bir sıra oluşturarak, mobil uygulama mimarisinin hoş ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi (UX) olmasını sağlar. Karmaşık olmayan, sezgisel mobil uygulama navigasyonu, kullanıcıları tarafından her zaman takdir edilmektedir! Gezinme, kullanıcıların mobil uygulamanızla yapacağı ilk etkileşimlerden biridir, bu nedenle bu kullanıcı deneyimini (UX) kullanıcılar için mümkün olduğunca eğlenceli hale getirmek en iyisidir.

Kullanılan Cihaz



Mobil uygulama mimarisi, uygulama geliştirme sırasında çok yönlü tasarım ve işlevsel öğeler içerir. Bu, mobil uygulamanın çok çeşitli farklı cihazlarda ve ekranlarda kullanılabilmesini sağlar.

Mobil Uygulamalar Mimariyi Nasıl Seçiyor?



Peki, iyi ve en iyi bir teknoloji temeli veya mobil uygulama mimarisi yapan nedir? Mobil uygulama mimarisini başarılı kılmak için aşağıdaki parametreler aranmalıdır:

Mantıksal ve Açıkça Tanımlanmış



İyi bir mobil uygulama mimarisinin veri akışı mantıklı olmalı ve açıkça tanımlanmalıdır. Bu, mobil uygulama mimarisinin teknoloji endüstrisinde standartlaştırılmış sağlam yazılım geliştirme ilkelerini kullanmasını gerektirecektir. Bu şekilde, mobil uygulama geliştirme süreci, belirli bir mobil uygulama geliştirici ekibiyle sınırlı değildir. Mantıksal veri akışını ve yerleşik yazılım ilkelerini kullanmak, gerektiğinde diğer geliştiricilerden değişiklikleri kolaylaştırır. Bu nedenle yazılım geliştirme ekibinizde bir değişiklik olması durumunda başka bir geliştirici mobil uygulama geliştirme sürecini mantıklı bir şekilde devam ettirebilecektir.

Tüm Platformlarda Çok Yönlü Kullanım



Mobil mimari, mobil uygulamayı çok çeşitli cihaz ve platformlarla uyumlu hale getirecek şekilde tasarlanmalıdır. Örneğin, iyi bir mobil uygulama mimarisi hem Android hem de iOS sistemlerinde çalışacak kadar çok yönlü olacaktır.

Ölçeklenebilir Teknoloji Yığını



Ölçeklenebilir olması, mobil uygulama mimarisinin gelecekteki mobil uygulama genişletmelerini, güncellemelerini ve yükseltmelerini kolaylaştırabilir. Bu, başlangıçta daha fazla kaynak gerektirse de, çevik uygulama geliştirme, uzun vadede işletmeler için karşılığını verir. Bunun nedeni, ölçeklenebilir bir mobil uygulamanın, her seferinde işletmenin taleplerini karşılamak için tüm uygulamayı yeniden oluşturmak zorunda kalmadan teknoloji yığınına eklemeyi kolaylaştırmasıdır.

Tamamen İşlevsel



Veri işleme, gezinme ve uygulama işlevlerinin yürütülmesinde verimli olan mobil uygulama mimarisi, mobil uygulamalar için en uygun olanıdır.

Düşük bakım



Mobil uygulamalar, düşük bakım mimarisinden yararlanır ve bakımları için çok fazla kaynak gerektirmez.

Web Tabanlı Uygulamanın 3 Katmanı Nedir?



Uygulamanın web sitesi tabanlı veya web tabanlı mimarisi, etkin bir şekilde geliştirilecek 3 Anahtar Katmandan oluşur. Temel katmanların her birini aşağıda ayrıntılı olarak tartışalım:

Katman 1 – Sunum

2. Katman – İş

Katman 3 - Veri



Sunum



Mobil uygulama mimarisinin sunum katmanı, bir uygulamanın en iyi kullanıcı deneyimi veya UX tasarımı için ne kadar donanımlı olduğunu gösterir. Kullanıcının beğeneceği bir estetik yaratmada görsel, işitsel, kullanıcı arayüzü (UI) ve gezilebilirlik gibi tasarım öğelerini içerir. Bir mobil uygulama sunum katmanı, renkler, bildirim sesleri, avatarlar, medya ve sezgisellik gibi benzersiz tasarım öğelerinden oluşur. Mobil web tabanlı uygulamanın sunum katmanı, hedeflenen son kullanıcılarının ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşıladığını da etkiler. Esasen sunum katmanı, mobil uygulama mimarinizin benzersiz görünümünü ve hissini yaratır.

İşletme



Mobil uygulama mimarinizin iş katmanı, mobil uygulamanın arka uç süreçlerine odaklanır. Bu katman, mobil uygulamaların mantıksal dizilimi ve veri akışından oluşur. İş katmanının yönleri, veri güvenliğini ve ödeme ağ geçidi sistemlerini içerecektir. İş katmanı, iş akışının mantıksal işlenmesini ve mobil uygulamanın kullanıcı geçmişini nasıl depoladığını veya günlüğe kaydettiğini de içerir.

Veri



Veri katmanı, mobil uygulama tarafından alınan bilgileri yönetmeye odaklanır. Bu, veri erişim öğelerini, veri öğelerini ve veri doğrulama gibi mobil uygulama işlemlerini etkinleştiren işlevleri içerir. Veri katmanı, mobil uygulama işlevleri sırasında depolanan veya işlenen verilerin doğruluğunu sağlar.

Mobil Uygulamalar İçin En İyi Mimari Hangisi?



Peki, hangisi mobil uygulamalar için en iyi mimari olarak kabul edilir? Ve neden? Uygulamalarınız için en iyi mobil uygulama mimarisi türünü seçmek için geliştiricilerin platformu, hedeflenen son kullanıcıları, veri işlemlerini, temel uygulama işlevlerini ve proje bütçesini dikkate alması gerekir. Genellikle geliştirme ekipleri ve geliştiriciler, kendi seçtikleri mobil uygulama mimarisini seçme ve kullanma seçeneğine sahiptir. Başlamak için 3 tanesi arasından seçim yapabilirler, yani yerel, web tabanlı ve hibrit mobil mimari ve aralarından seçim yapabilecekleri teknoloji yığınları. Seçim, kişisel tercihlerine ve rahat oldukları tarza dayanmaktadır. Ancak, mobil uygulama mimarisi geliştirmek için kodsuz veya düşük kodlu bir seçenek arıyorsanız, App Master, sorunsuz bir başlangıç yapmanın harika ve kullanıcı dostu bir yoludur.

Yerel Mobil Uygulamalar



Yerel mobil uygulamalar , kullanılan gerçek cihazın içinde bulunur ve çok çeşitli koşullar altında mobil cihazlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yerel uygulamalar mobil cihazların ana ekranında 'canlı' olduğundan, olumsuz koşullar altında en kullanışlı olanlardır. Örneğin, yerel uygulamalar, ağ bant genişliğinin düşük olduğu veya hiç olmadığı ortamlarda bile cihazın ana ekranı aracılığıyla verimli bir şekilde çalışabilir. Yerel uygulamalar, hacimli olacak şekilde tasarlanmamıştır ve hafif mobil uygulama mimarisi üzerine kurulmuştur.

Sonuç olarak, yerel uygulamalar verileri işlemek için verimli çalışır ve tasarım açısından sezgiseldir. Yerel uygulamalar ayrıca çevrimdışı çalışan veya bant genişliğinin düşük olduğu koşullarda çalışan kullanıcılar için çok yönlü, kullanıcı dostu (UI) uygulamalardır. Bu yerel mobil uygulamaların çok yönlülüğü, kullanıcıların bunları değişen boyutlarda çok çeşitli fiziksel cihazlarda verimli bir şekilde kullanmalarına olanak tanır. Yerel uygulamalar ayrıca Android, IOS veya web tabanlı gibi farklı platform türlerinde de iyi çalışır.

Yerel uygulamaların dezavantajı, mobil uygulama mimarisinin barındırıldığı platform için geliştirilmeleridir. Yerel uygulamalar çevik teknoloji değildir ve bu nedenle ölçeklendirilmesi zordur. Sonuç olarak, uygulama geliştiricilerinin yeni yükseltmelere veya değişikliklere uyum sağlamak için tamamen farklı bir uygulama oluşturması gerekebilir.

Mobil Web Uygulamaları



Yerel uygulamaların aksine, mobil web tabanlı uygulamalar daha esnektir ve otomatik yükseltmeleri, güncellemeleri ve değişiklikleri barındırır. Mobil uygulama mimarisi, web tabanlı bir platform üzerine kuruludur ve çevrimiçi bir URL aracılığıyla erişilebilir. Bu mobil uygulamalar, çeşitli cihazlar ve platformlarla iyi bir arayüz oluşturdukları için çoğu kullanıcı için kolaydır. Mobil web uygulamaları ayrıca daha ucuz güncellemeleri ve hata düzeltmelerini kolaylaştırır, böylece bakımları daha kolay olur. Ayrıca tüm tarayıcılarda uyumlu oldukları için daha geniş bir kitleye hitap ederler.

Ancak bu uygulamalar yerel olmadığı için diğer yerel cihaz özelliklerine erişimleri olmayabilir. Mobil web uygulamaları ayrıca ağ bant genişliği sorunlarına eğilimlidir ve bu da sinir bozucu bir kullanıcı deneyimi yaratır.

Hibrit Mobil Uygulamalar



Uygulama mimarisini yapmak için yeni düşünce, yukarıdakilerin her ikisini de yapmaktır; hibrit mobil uygulama mimarisi, yerel ve web tabanlı uygulamaların dezavantajlarına ideal bir çözümdür. Hibrit uygulamalar, web arasında arayüz oluşturabilir ve yerel cihazlar ve platformlar içinde çalışabilir. Ayrıca yerel muadillerine göre daha kolay, daha ucuz ve daha az bakım gerektirirler. Ancak, bu tür mimarinin bir dezavantajı, web tabanlı bağlantı özellikleri ve işlevleriyle ilgili sorunlardan kaynaklanabilir. Web ile arayüz, çevrimdışı olarak verimli bir uygulama deneyimine ihtiyaç duyan kullanıcılar için bağlantı sorunları yaratabilir.

Mobil uygulama mimarisi türünün seçimi, geliştirme sırasında istenen kullanıcı deneyimine bağlıdır. Ayrıca, mobil uygulama geliştirme bütçesine ve mobil uygulamanın gerekli işlevselliğine bağlıdır. Bu nedenle, uygulama geliştirme stratejisi yerel, web tabanlı veya hibrit bir mobil uygulama mimarisi modeline dayalı olabilir.

AVANTAJLAR



Daha geniş hedef kitle

Geliştirmesi kolay ve hızlı

Düşük bina maliyeti

Düşük bakım

Kapsamlı entegrasyon



Mobil Uygulama Mimarisi Şeması Nedir?



Bir mobil uygulama mimarisi diyagramı, bir uygulamanın tasarım öğelerini ve bileşenlerini görsel olarak temsil eder. Temel olarak, işlevsel ve verimli bir mobil uygulama oluşturmaya dahil olan arka uç süreçleri ifade eden "nasıl" sorusunu yanıtlar. İlk uygulama geliştirme sürecinin bir parçası olarak tasarlanmış bu tür bir diyagrama sahip olmak önemlidir. Yazılım geliştiricilere yardımcı olur ve paydaşlar, mobil uygulama son ürününü oluşturmanın amacını ve yaratıcı sürecini görselleştirir. Ayrıca ekiplerin uygun teknoloji yığınını, veritabanı özelliklerini, UI ve UX tasarımını, uygulama platformunu ve mobil uygulamanın temel işlevlerini belirlemelerine yardımcı olur.

İyi mobil uygulama mimarisi şemaları 3 ana şekilde faydalıdır. Geliştiricilerin sistem süreçlerini tanımlamasına, geri bildirime izin vermesine (gösterimler aracılığıyla) ve görsel bağlam sağlamasına yardımcı olurlar. Ana bağlam aşağıdakileri içerir:

Sistem sürecini tanımlayın

Geri bildirime izin ver

Görsel bağlam sağlar

Sistem Süreçlerini Tanımlayın



İyi bir mobil uygulama mimarisi diyagramı, uygulama bileşenleri ve süreçleri arasındaki ilişkiyi gösterir. Buna kullanıcı deneyimi veya UX tasarımı, veritabanı yönetimi ve yazılım işlevleri dahildir. Uygulama süreçlerinin akışının ve işlevlerinin mantıksal bir diyagramı, geliştiricilerin mobil uygulama konseptini görselleştirmesine yardımcı olabilir.

Geri Bildirime İzin Ver



İyi tasarlanmış bir mobil uygulama mimarisi diyagramı, geliştiricinin ilgili proje notasyonları ve yorumları oluşturmasına olanak tanır. Bu, mobil uygulama geliştirme sürecine yardımcı olur ve bilgi verir. Bu gösterimler aynı zamanda sıradan pazarlama ekiplerinin ve paydaşların nihai ürünü daha iyi anlamalarına ve anlamlandırmalarına yardımcı olmada da yararlıdır. Gösterimler sembolleri, anahtarları, grafikleri ve yorumları içerebilir ve kodlayıcı olmayanlara geliştirilmekte olan mobil uygulama kavramını açıklamada yardımcı olabilir.

Görsel Bağlam Verir



İnsanlar, diğer ekip üyelerine görünür olarak uygulama geliştirme sürecine daha iyi dahil olabilirler. Bu diyagramın yardımıyla, yazılım uzmanları ve kodlayıcı olmayanlar, geliştirilmekte olan mobil uygulama kavramını anlayabileceklerdir. Böylece bireyler nihai ürüne katkıda bulunabilir ve hatta geliştirmenin tasarım aşamasında mobil uygulama mimarisini etkileyebilir.

Temel Mobil Uygulamalar Oluşturma Adımları Nelerdir?



Temel bir mobil uygulama mimarisi oluşturmak için bazı temel adımlar gereklidir. Toplamda, on önemli adım var. Bunlar tek tek şu şekilde ifade edilmektedir:

Gerçekçi bir bütçe oluşturma

Uygulama mimarisi keşif aşaması

En çok ihtiyaç duyulan uygulama özellikleri

Uygun bir platform seçin

Uygulama MVP'si oluşturun

Başlatmadan önce uygulamayı test edin

Son uygulamayı başlatın

Uygulamanın düzenli bakımı

Uygulama metriklerini izleyin

Gerçekçi Bir Bütçe Yapın



Mobil uygulama mimarisi geliştirmenin ölçeği, proje için mevcut bütçeye bağlıdır. Yazılım geliştirme personelinin maliyeti, mobil uygulama mimarisi veya teknoloji yığını ve proje süresi, mobil uygulamanın maliyet harcamasını etkileyecektir.

Keşif Aşaması



Mobil uygulama geliştirmenin bu aşaması, kapsamlı bir pazar araştırması ve analizini içerir. Keşif aşaması, kullanıcılarınızın mobil uygulama ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı araştırmayı kolaylaştırır. Ayrıca, mobil uygulamanızın geliştirilmesinin bu ihtiyacı karşılamaya nasıl yardımcı olacağını araştırıyor.

Uygulama Özelliklerini Seçin



Geliştirme sırasında, mobil uygulama özellikleri ve UX işlevselliği, mobil uygulama mimarisinin önemli bir parçası olmalıdır. Navigasyon, veri yönetimi ve kullanıcı arayüzü gibi uygulama işlevleri, Örneğin, yerel uygulamalar çevrimdışı çalışmaya en uygun olanlardır.

Bir Platform Seçin



Mobil uygulama mimarisinin kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi veya UX tasarımı, seçilen platforma bağlı olacaktır. UI ve UX, mobil uygulama platformuyla arayüz oluşturabilmelidir. Bu mobil uygulama mimarisi, mobil platform ister Android, ister web tabanlı veya iOS olsun, sorunsuz bir etkileşimi kolaylaştırmalıdır.

Bir MVP oluşturun



Yazılım geliştiriciler, mobil uygulamanın temel, minimum değişken ürün (MVP) sürümünü oluşturarak uygulama kullanıcılarının tepkisini test edebilir. Kullanıcıların MVP sürümüne yanıt düzeyi, UI veya UX deneyiminin doğru bir göstergesidir. Bir mobil uygulamanın iskelet versiyonu, geliştiricilerin kullanıcı yanıtına dayalı olarak uygulama mimarisine ek özellikler eklemesine olanak tanır.

Mobil Uygulamanızı Test Edin



Kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI), bir mobil uygulamanın test aşamasında en doğru şekilde tanımlanır. Hatalar veya sorunlar bulunursa, gerektiğinde yükseltmeler yapılabilir. Bu uygulama aşamasında, UX geri bildirimlerine dayalı olarak geliştirme yükseltmeleri de yapılabilir.

Kaynak: Dribble

Mobil Uygulamayı Başlat



Mobil uygulamanın kullanıma sunulması, uygulama geliştirme sürecinin yarı son aşamasıdır. T, uygulamanın son kullanıcılarına tanıtımını ve pazarlanmasını içerir. Uygulama içi promosyonlar veya pazarlama kampanyaları kullanıcıları teşvik edebilir.

Uygulama Bakımı



Mobil uygulama, piyasaya sürüldükten sonra bakım, yükseltme, sorun giderme ve düzeltme gerektirecektir. Kullanıcılar, uygulama geliştirmenin kullanıcı testi aşamasında tanımlanmayan ek sorunları belirleyebilir. Ayrıca, kullanıcı talebine göre uygulamayı yükseltme ihtiyacı doğabilir. Sonuç olarak geliştiriciler, mobil uygulamada genişletilmiş veya daha verimli bir özellik oluşturmak için mobil uygulama mimarisinin teknoloji yığınını büyütmek zorunda kalacak.

Uygulama Metriklerini İzle



İşletmelerin, mobil uygulama özelliklerinin başarısını ve alımını izlemesi ve uygulama içinde toplanan verileri izlemesi ve ölçmesi gerekir. Bunlar, diğer yararlı metriklerin yanı sıra kullanıcıyı elde tutma, kayıp oranı ve etkileşimi içerir. Bunlar, iş yeniliklerini, fiyatlandırmayı, promosyonları ve satış stratejisini etkileyen iş kararlarına rehberlik eder.

Alt çizgi



Mobil uygulama mimarinizin tasarımı, hoş bir kullanıcı deneyimi yaratan uygulama geliştirme mimarisinin önemli bir yönüdür. Mobil uygulama mimarisi, bir mobil uygulamada ölçeklenebilirliği, verimliliği ve çok yönlülüğü de etkiler. Sonuç olarak, mobil uygulama geliştirme sürecinde bu çok önemli hususa dikkat etmek her zaman önemlidir.

İyi mobil uygulama mimarisi, kullanıcıların beğeneceği uyumlu bir uygulama oluşturmak için hem estetiği hem de işlevi birleştirir. Ayrıca, bir mobil uygulamanın teknoloji yığını verimli, sezgisel, kullanıcı dostu ve ideal olarak ölçeklenebilir olmalıdır. Aynı zamanda çok yönlü ve kullanışlı olmalı ve geliştiricinin öngörü ve planlamasını yansıtmalıdır.

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