Il processo di sviluppo del software è complesso; come qualsiasi altro progetto all'interno di un'azienda, deve essere pianificato e gestito con attenzione. Le aziende utilizzano strategie di gestione dei progetti in quasi tutti gli aspetti della loro attività. Perché non dovremmo avere strategie per pianificare e gestire qualcosa di così complesso come lo sviluppo del software?

Un team di sviluppo che si lancia in un processo di sviluppo senza pianificare il lavoro da svolgere ha maggiori probabilità di incorrere in ritardi, sforamenti del budget e fallimenti. Per questo motivo, le strategie del ciclo di vita del software sono molto importanti nel settore dello sviluppo del software. In questo articolo parleremo del ciclo di vita dello sviluppo del software, analizzando tutte le fasi che fanno parte del processo di sviluppo del software.

Che cos'è il ciclo di vita dello sviluppo del software?

Il ciclo di vita dello sviluppo del software è una suddivisione di tutte le fasi del processo di sviluppo del software. Ogni azienda o team di sviluppo può creare un proprio ciclo di vita di sviluppo del software personalizzato da replicare per tutti i progetti di sviluppo a cui lavora. Tuttavia, esistono alcuni principi di base comuni a tutte le strategie del ciclo di vita di sviluppo del software che vale la pena conoscere. Ad esempio, ogni modello di ciclo di vita di sviluppo del software è una variazione del seguente percorso:

Analisi dei requisiti

Fase di pianificazione

Fase di progettazione del prodotto

Fase di codifica

Fase di test

Fase di convalida

Fase di implementazione

Fase di manutenzione

Quando un'azienda ha creato un ciclo di vita ripetibile per lo sviluppo del sistema, può utilizzarlo per qualsiasi progetto software in cui è coinvolta. Il ciclo di vita di sviluppo del software ottimizza il processo di sviluppo del software rendendolo più efficiente, rapido ed economico.

Come funziona il ciclo di vita dello sviluppo del software?

Il ciclo di vita del progetto software suddivide l'intero progetto di sviluppo del software in fasi. Anche se gli sviluppatori sanno che ogni fase è collegata a tutte le altre, possono gestirle separatamente. Ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo software ha obiettivi, compiti, budget, documentazione, team assegnato e scadenza.

Ogni fase, inoltre, deve avere un output, un risultato tangibile. Ad esempio, l'output della fase di pianificazione dovrebbe essere la documentazione relativa al processo di pianificazione e al piano che è stato delineato, mentre l'output della fase di codifica è il codice.

Come abbiamo detto, non c'è un numero assegnato di fasi, ma ogni azienda o team può creare la propria SDLC in base alle proprie risorse, competenze, abitudini e aspettative. Tuttavia, alcune fasi dovrebbero far parte di ogni SDLC. L'ordine può cambiare, ma le fasi che descriviamo nel paragrafo seguente non dovrebbero mancare nel vostro ciclo di vita di sviluppo del sistema.

Le fasi del ciclo di vita del sistema SDLC

Analisi dei requisiti

Come ogni project manager può insegnarci, il primo passo di ogni progetto, compreso un progetto software, dovrebbe essere una fase in cui il team comprende i requisiti del proprio progetto. In questa fase, è necessario definire i seguenti elementi:

obiettivi

benefici per l'azienda

risorse necessarie (risorse umane, budget, strumenti software)

scadenze

Questa fase non coinvolge solo gli sviluppatori: può richiedere anche l'aiuto della business analytics, ad esempio, che può evidenziare aspetti che gli sviluppatori potrebbero sottovalutare, come l'analisi costi-benefici e il valore per l'azienda.

Questo è anche il momento in cui il team di sviluppo decide che tipo di approccio adottare: codificherà ogni singola riga? Quali linguaggi di programmazione utilizzeranno? Utilizzeranno no-code strumenti come AppMaster? E se utilizzeranno strumenti come AppMaster, modificheranno il codice generato automaticamente?

Queste domande devono trovare risposta in questa fase iniziale.

Il risultato della fase di analisi dei requisiti è il documento di specifica dei requisiti software, che deve includere tutte le specifiche (software, hardware, rete e sicurezza) del progetto imminente, oltre, naturalmente, al calendario del progetto, alla stima dei costi e a tutti i dettagli discussi ed elaborati durante la fase di analisi dei requisiti.

Fase di pianificazione

Prima di passare alla progettazione, al codice e allo sviluppo del software, è importante che il project manager, insieme al team assegnato, delinei gli aspetti principali del processo di sviluppo. Durante questa fase, i team di sviluppo si dividono:

L'architettura del software: database, sistema operativo, linguaggi di programmazione, API, framework.

Progettazione dell'interfaccia utente

Requisiti dell'infrastruttura

Sicurezza (crittografia e certificati SSL , protezione con password e altro)

Proprio come il risultato della fase di analisi dei requisiti è un documento chiamato documento di specifica dei requisiti software, il risultato della fase di pianificazione è una documentazione altrettanto importante. Spesso viene chiamato Design Document Specification o DDS. Deve includere tutte le informazioni di cui gli sviluppatori hanno bisogno per creare il prodotto software.

Fase di progettazione

Prima di passare alla codifica (o a metodologie alternative), lo sviluppatore o il team di sviluppatori devono progettare con cura il prodotto software. Questo è importante per ottimizzare la fase successiva. Durante la fase di progettazione, è necessario individuare i seguenti aspetti:

UI : come l'utente interagirà con la piattaforma;

: come l'utente interagirà con la piattaforma; Programmazione : quale approccio adottare (codice o programmazione visiva, quale linguaggio di programmazione, quale strumento). no-code strumento)

: quale approccio adottare (codice o programmazione visiva, quale linguaggio di programmazione, quale strumento). strumento) Comunicazione : come il software interagirà con le altre risorse.

: come il software interagirà con le altre risorse. piattaforme : quali piattaforme ospiteranno il software

: quali piattaforme ospiteranno il software Sicurezza: quali misure adotterete per proteggere il vostro software?

Fase di codifica

La fase di codifica è quella in cui gli sviluppatori di software iniziano effettivamente a creare il software. Se hanno scelto l'approccio più tradizionale, è qui che iniziano a scrivere il codice. Se hanno scelto un approccio diverso, come low-code o no-codeè qui che iniziano a utilizzare la piattaformano-code scelta, ad esempio, AppMastere iniziano ad assemblare i blocchi software precostituiti per progettare il loro prodotto software.

È facile capire come la fase di codifica possa essere ottimizzata se il team ha attraversato tutte le fasi precedenti. Il lavoro di codifica, o l'uso della piattaforma, è ora più semplice. no-code piattaforma, è ora più semplice: ogni membro del team sa cosa fare, quali sono i limiti e quali sono gli obiettivi. La fase di codifica non è completata finché non ha fornito l'output richiesto, ovvero un software testabile e perfettamente funzionante.

Fase di test

Il software fornito nella precedente fase di sviluppo deve essere testato nella fase di test. I test possono essere eseguiti dallo stesso team che ha lavorato al software o da un team di test separato. Quando è preferibile separare il team di testing dal team di sviluppo principale? Quando si adotta un approccio tradizionale di codifica manuale, la fase di test è più complessa e più lunga e di solito richiede occhi nuovi: in questo caso, è preferibile un team di test separato.

Se invece si sceglie l'approccio no-code la fase di test del software è più semplice e veloce. Questo perché lo sviluppatore non scrive manualmente il codice e, quindi, il software è più facile da testare:

Da un lato, il codice viene generato automaticamente ed è meno soggetto a errori. Di conseguenza, la fase di test del software è più rapida;

dall'altro, lo sviluppatore non ha scritto il codice e quindi ha occhi nuovi per affrontare la fase di test del software senza l'aiuto di un team o di una persona aggiuntiva.

Fase di convalida

In questa fase di sviluppo, dopo che tutti i test di sistema sono stati completati, il software può essere finalizzato. La fase di convalida è estremamente importante perché ciò che viene finalizzato qui è ciò che sarà presto realizzato al pubblico o distribuito all'interno dell'azienda.

Fase di implementazione

La fase di distribuzione è quella in cui il software viene implementato sulle piattaforme selezionate. Ad esempio, se sviluppate un software per i processi interni della vostra azienda, questo è il momento in cui fornite il vostro progetto software ai vostri colleghi e questi possono iniziare a usarlo. Se sviluppate un'applicazione mobile, nella fase di distribuzione la lanciate sugli app store selezionati.

Fase di manutenzione

Il processo di sviluppo non termina quando il software viene rilasciato o distribuito. Come forse già sapete, tutti i software richiedono manutenzione. Questo è un fatto che si protrae per tutto il tempo in cui il software viene utilizzato: è necessario aggiornarlo costantemente, risolvere eventuali problemi e mantenerlo al massimo delle sue possibilità.

Disclaimer

Abbiamo descritto il ciclo di vita dello sviluppo del software come un percorso a imbuto: ogni fase di sviluppo viene dopo un'altra e la fase di sviluppo successiva non può iniziare finché la precedente non è stata completata. Tuttavia, dobbiamo chiarire che il ciclo di vita del progetto non deve essere strettamente lineare. Al contrario, durante il processo di sviluppo vi troverete spesso a tornare alle fasi precedenti per apportare miglioramenti e ottimizzare il progetto. Più si lavora e si crea software utilizzando l'approccio del ciclo di vita, meno sarà necessario tornare indietro per correggere le fasi precedenti.

SDLC modelli e metodologie spiegati

Sebbene le fasi di sviluppo rimangano le stesse, il loro ordine o la loro importanza possono variare. Anche l'approccio ad esse può essere diverso. Quando parliamo dei diversi modi di interpretare il ciclo di vita dello sviluppo del software, parliamo di modelli di ciclo di vita del progetto. In questo paragrafo verranno illustrati i modelli di ciclo di vita dell'ingegneria del software più comuni.

Modello a cascata

Il modello a cascata è il modello più semplice che si può utilizzare in SDLC. È noto anche come modello lineare e prevede che non si possa passare alla fase di sviluppo successiva finché quella su cui si sta lavorando non è stata completata e non ha fornito l'output richiesto. L'ordine delle fasi è quello descritto nel paragrafo precedente e cambia raramente.

Modello iterativo incrementale

Con questo modello, il grande progetto di ingegneria del software viene suddiviso in parti più piccole. Ad esempio, ogni caratteristica può essere trattata separatamente. Una volta identificate le diverse parti del progetto, ognuna di esse passa attraverso tutte le fasi del modello. SDLC.

Metodologia agile

Uno dei modelli più utilizzati al giorno d'oggi è il modello Agile. La metodologia Agile può essere considerata una variante del modello iterativo incrementale: il modello Agile suddivide un grande progetto di ingegneria del software in blocchi più piccoli e ogni blocco viene sviluppato dopo il completamento del precedente.

Tuttavia, il progetto con la metodologia Agile viene costantemente rivisto dal cliente o da chiunque richieda il servizio software in via di sviluppo. Il lavoro viene suddiviso in blocchi chiamati sprint. Alla fine di ogni sprint, il lavoro viene rivisto e, mentre si può passare allo sprint successivo, si può anche ricevere un feedback su quello precedente e correggere o migliorare eventuali aspetti, se necessario. Nel modello Agile, c'è una continua interazione tra sviluppo e test. È più flessibile di qualsiasi altro modello ed è per questo che è ampiamente utilizzato nel settore dello sviluppo del software.

Vantaggi di SDLC

Efficienza migliorata

Proprio come accade per qualsiasi altro tipo di progetto, pianificare e fornire a voi stessi e al vostro team un determinato percorso da seguire durante il processo aumenta sempre l'efficienza e la produttività. Il lavoro è più efficiente perché non si deve decidere la mossa successiva in ogni fase; tutti i soggetti coinvolti condividono lo stesso flusso di lavoro e sanno cosa fare. Anche la comunicazione con il team e con i clienti è semplificata, migliorando l'efficienza.

Collaborazione migliorata

Poiché la comunicazione è migliorata, anche la collaborazione tra diversi team o membri del team è migliorata. Quando, ad esempio, il team di analisi dei requisiti e quello di sviluppo sono diversi e separati, la comunicazione tra i due e il passaggio da una fase all'altra sono semplificati perché il team che arriva per secondo riceve un documento dettagliato sulla fase precedente.

Tasso di successo più elevato

Con un percorso chiaro da seguire, il lavoro viene ottimizzato e migliorato. Di conseguenza, aumentano le possibilità di successo dei vostri progetti di sviluppo.

Costi più bassi

Poiché le prime fasi richiedono un'analisi dettagliata dei costi e dei benefici, a ogni fase viene assegnato un budget e, poiché gli errori vengono ridotti (e quindi anche i tempi), i costi del processo di sviluppo sono inevitabilmente più bassi quando si distribuisce un . SDLC.