Het softwareontwikkelingsproces is complex; net als elk ander project binnen een bedrijf moet het zorgvuldig worden gepland en beheerd. Bedrijven gebruiken projectbeheerstrategieën in bijna elk aspect van hun bedrijf. Waarom zouden we geen strategieën hebben om zoiets complex als softwareontwikkeling te plannen en te beheren?

Een ontwikkelingsteam dat in een ontwikkelingsproces springt zonder het werk vooruit te plannen, heeft meer kans op vertragingen, te hoge budgetten en mislukking. Daarom zijn strategieën voor de levenscyclus van softwareontwikkeling van groot belang in de sector van de softwareontwikkeling. In dit artikel gaan we een levenscyclus voor softwareontwikkeling bespreken, waarbij we alle fasen die deel uitmaken van het softwareontwikkelingsproces uitsplitsen.

Wat is de levenscyclus voor softwareontwikkeling?

Een levenscyclus voor softwareontwikkeling is een opsplitsing van alle fasen van het softwareontwikkelingsproces. Elk bedrijf of ontwikkelingsteam kan zijn eigen aangepaste levenscyclus voor softwareontwikkeling creëren, die zij voor alle ontwikkelingsprojecten waaraan zij werken, kopiëren. Er zijn echter enkele basisprincipes die alle strategieën voor de levenscyclus van softwareontwikkeling gemeen hebben en daarom de moeite waard zijn om te kennen. Bijvoorbeeld, elk levenscyclusmodel voor softwareontwikkeling is een variatie van het volgende pad:

Behoefteanalyse

Planning fase

Product ontwerp fase

Coderingsfase

Testfase

Validatiefase

Stationeringsfase

Onderhoudsfase

Wanneer een bedrijf een herhaalbare levenscyclus voor systeemontwikkeling heeft gecreëerd, kan het deze toepassen op elk softwareproject waarbij het betrokken is. Met een dergelijke basis kan een ontwikkelingsteam sneller en consistenter werken, zich meer bewust zijn van de tijdlijn en de kosten, fouten vermijden en problemen op korte termijn voorkomen; de levenscyclus voor softwareontwikkeling optimaliseert het softwareontwikkelingsproces, waardoor het efficiënter, sneller en kosteneffectiever wordt.

Hoe werkt de levenscyclus voor softwareontwikkeling?

De software project levenscyclus verdeelt het hele software ontwikkelingsproject in fasen. Hoewel de ontwikkelaars weten dat elke fase verband houdt met alle andere, kunnen zij elke fase afzonderlijk beheren. Elke stap in de levenscyclus van softwareontwikkeling heeft doelen, taken, budget, documentatie, toegewezen team en deadline.

Elke fase moet bovendien een output hebben, een tastbaar resultaat. Zo zou de output van de planningsfase documentatie moeten zijn over het planningsproces en het uitgestippelde plan, de output van de coderingsfase is code.

Zoals we al gezegd hebben, is er geen vast aantal stappen, maar kan elk bedrijf of team zijn eigen stappen creëren SDLC op basis van zijn middelen, vaardigheden, gewoonten en verwachtingen. Sommige stappen moeten echter deel uitmaken van elke SDLC. De volgorde kan veranderen, maar de fasen die we in de volgende paragraaf opsplitsen zouden niet mogen ontbreken in de levenscyclus van uw systeemontwikkeling.

De fasen van de SDLC

Vereistenanalyse

Zoals elke projectmanager ons kan leren, zou de eerste stap van elk project, ook van een softwareproject, een fase moeten zijn waarin het team de eisen van hun project begrijpt. In deze fase moet u het volgende definiëren:

doelstellingen

voordelen voor het bedrijf

benodigde middelen (personeel, budget, softwaretools)

termijnen

Bij deze fase zijn niet alleen ontwikkelaars betrokken: er kan ook enige hulp nodig zijn van bijvoorbeeld business analytics, die aspecten kunnen belichten die ontwikkelaars mogelijk onderschatten, zoals een kosten-batenanalyse en de waarde voor het bedrijf.

Dit is ook het moment waarop het ontwikkelingsteam beslist wat voor soort ontwikkelingsaanpak ze gaan hanteren: gaan ze elke regel coderen? Welke programmeertalen gaan ze gebruiken? Zullen ze gebruik maken van no-code tools zoals AppMaster? En als ze tools als AppMaster, gaan ze de automatisch gegenereerde code bewerken?

Deze vragen moeten in dit zeer vroege stadium worden beantwoord.

De output van de fase van eisenanalyse is het specificatiedocument voor de software-eisen dat alle specificaties (software, hardware, netwerk en beveiliging) van het komende project moet bevatten, behalve natuurlijk het projectschema, de kostenraming en elk detail dat tijdens de fase van eisenanalyse is besproken en uitgewerkt.

Planningsfase

Alvorens over te gaan tot het ontwerpen, coderen en ontwikkelen van software, is het belangrijk dat de projectmanager samen met het toegewezen team de belangrijkste aspecten van het ontwikkelingsproces schetst. Tijdens deze fase splitsen de ontwikkelingsteams zich op:

De software-architectuur: databases, besturingssysteem, programmeertalen, API's, frameworks

Ontwerp van de gebruikersinterface

Infrastructuurvereisten

Beveiliging ( SSL encryptie en certificaat, wachtwoordbeveiliging, en meer)

Net zoals de output van de fase van eisenanalyse een document is dat een specificatiedocument voor software-eisen wordt genoemd, is de output van de planningsfase documentatie die net zo belangrijk is. Het wordt vaak de Design Document Specification of DDS genoemd. Het moet alle informatie bevatten die ontwikkelaars nodig hebben om het softwareproduct te maken.

Ontwerpfase

Alvorens in codering (of alternatieve methoden) te springen, moet de ontwikkelaar of het team van ontwikkelaars zijn softwareproduct zorgvuldig ontwerpen. Dit is belangrijk om de volgende fase te optimaliseren. Tijdens de ontwerpfase moet u het volgende in kaart brengen:

UI : hoe de gebruiker zal omgaan met het platform;

: hoe de gebruiker zal omgaan met het platform; Programmering : welke aanpak kiest u (code of visuele programmering, welke programmeertaal, welke no-code tool)

: welke aanpak kiest u (code of visuele programmering, welke programmeertaal, welke tool) Communicatie : hoe de software zal interageren met andere middelen

: hoe de software zal interageren met andere middelen Platforms : welke platforms gaan de software hosten

: welke platforms gaan de software hosten Beveiliging: welke maatregelen gaat u nemen om uw software te beveiligen?

Coderingsfase

De coderingsfase is waar softwareontwikkelaars daadwerkelijk beginnen met het maken van software. Als ze de meest traditionele aanpak hebben gekozen, is dit waar ze beginnen met het schrijven van code. Als ze een andere aanpak hebben gekozen, zoals low-code of no-code, is dit waar ze beginnen met het gebruik van het no-code platform van keuze, bijvoorbeeld, AppMasteren beginnen ze de voorgebouwde softwareblokken samen te voegen om hun softwareproduct te ontwerpen.

U kunt gemakkelijk begrijpen hoe de coderingsfase kan worden geoptimaliseerd als het team alle voorgaande fasen heeft doorlopen. Het codeerwerk, of het gebruik van het no-code platform, is nu eenvoudiger: elk teamlid weet wat hij moet doen, wat de grenzen zijn en wat de doelen zijn. De coderingsfase is pas voltooid als het de vereiste output heeft opgeleverd, namelijk testbare en volledig functionele software.

Testfase

De in de vorige ontwikkelingsfase geleverde software moet nu worden getest in de testfase. De tests kunnen worden uitgevoerd door hetzelfde team dat aan de software heeft gewerkt of door een apart testteam. Wanneer verdient het de voorkeur een testteam te scheiden van het hoofdontwikkelteam? Bij de traditionele handmatige codering is de testfase complexer en langer, en vereist meestal een frisse blik: in dat geval verdient een apart testteam de voorkeur.

Als u in plaats daarvan kiest voor de no-code aanpak kiest, verloopt de testfase van de software sneller en gemakkelijker. Dit komt omdat de ontwikkelaar geen code handmatig schrijft en dus:

Enerzijds wordt de code automatisch gegenereerd en is deze minder onderhevig aan fouten. De testfase van de software verloopt dus sneller;

Anderzijds heeft de ontwikkelaar de code niet geschreven, zodat hij met een frisse blik de softwaretestfase kan doorlopen zonder de hulp van een extra testteam of persoon.

Validatie fase

In deze ontwikkelingsfase, nadat alle systeemtests zijn afgerond, kan de software worden voltooid. De validatiefase is uiterst belangrijk, want wat hier wordt afgerond, is wat binnenkort zal worden gerealiseerd voor het publiek of ingezet binnen het bedrijf.

Stationeringsfase

In de implementatiefase wordt de software geïmplementeerd op de geselecteerde platforms. Als u bijvoorbeeld software ontwikkelt voor de interne processen van uw bedrijf, is dit het moment waarop u uw softwareproject aan uw medewerkers verstrekt en zij het kunnen gaan gebruiken. Als u een mobiele app ontwikkelt, lanceert u die in de uitrolfase op de geselecteerde app stores.

Onderhoudsfase

Het ontwikkelingsproces eindigt niet wanneer de software wordt vrijgegeven of uitgerold. Zoals u misschien al weet, heeft alle software onderhoud nodig. Dit is een gegeven dat voortduurt zolang uw software gebruikt blijft worden: u moet het voortdurend bijwerken, eventuele problemen oplossen en het op de top van zijn mogelijkheden houden.

Disclaimer

We hebben de levenscyclus van softwareontwikkeling beschreven als een trechtervormig pad: elke ontwikkelingsfase komt na de andere en de volgende ontwikkelingsfase kan pas beginnen als de vorige is afgerond. We moeten echter verduidelijken dat de levenscyclus van een project niet strikt lineair hoeft te zijn. Integendeel, tijdens het ontwikkelingsproces zul je vaak terugvallen op eerdere stadia om verbeteringen aan te brengen en het project te optimaliseren. Hoe meer u werkt en software maakt volgens de levenscyclusbenadering, hoe minder u hoeft terug te keren naar de vorige stappen.

SDLC modellen & methodologieën uitgelegd

Hoewel de ontwikkelingsfasen hetzelfde blijven, kan hun volgorde of belang verschillen. Ook de aanpak ervan kan verschillen. Als we het hebben over de verschillende manieren om de levenscyclus van softwareontwikkeling te interpreteren, hebben we het over modellen voor de levenscyclus van een project. In deze paragraaf worden de meest voorkomende software engineering levenscyclus modellen besproken.

Waterval model

Het watervalmodel is het eenvoudigste model dat u kunt gebruiken in SDLC. Het is ook bekend als het lineaire model en het vereist dat u niet naar de volgende ontwikkelingsfase kunt gaan totdat de fase waaraan u werkt is voltooid en de vereiste output heeft opgeleverd. De volgorde van de stadia is die van de vorige paragraaf en verandert zelden.

Iteratief incrementeel model

Met dit model wordt het grote software engineering project opgedeeld in kleinere brokken. Elke functie kan bijvoorbeeld afzonderlijk worden behandeld. Wanneer de verschillende onderdelen van het project zijn geïdentificeerd, doorloopt elk onderdeel alle verschillende stadia van de SDLC.

Agile methode

Een van de meest gebruikte modellen is tegenwoordig het Agile model. De Agile methodologie kan worden beschouwd als een variant van het iteratief incrementele model: het Agile model splitst een groot software engineering project op in kleinere blokken, en elk blok wordt ontwikkeld nadat het vorige is voltooid.

Het project met de Agile-methode wordt echter voortdurend herzien door de klant of iedereen die de ontwikkelde software nodig heeft. Het werk wordt verdeeld in brokken die sprints worden genoemd. Aan het einde van elke sprint wordt het werk geëvalueerd en, terwijl je door kunt gaan naar de volgende sprint, kun je ook feedback krijgen op de vorige en eventuele aspecten repareren of verbeteren wanneer dat nodig is. In het Agile-model is er een voortdurende interactie tussen ontwikkeling en testen. Het is flexibeler dan elk ander model en daarom wordt het veel gebruikt in de softwareontwikkelingsindustrie.

Voordelen van SDLC

Verbeterde efficiëntie

Net als bij elk ander type project, verhoogt planning en het aanreiken van een bepaalde route aan jezelf en je team tijdens het proces altijd de efficiëntie en productiviteit. Het werk is efficiënter omdat u niet in elke fase hoeft te beslissen over de volgende stap; alle betrokkenen delen dezelfde workflow en weten wat ze moeten doen. Ook de communicatie met het team en de klanten wordt eenvoudiger, wat de efficiëntie ten goede komt.

Verbeterde samenwerking

Omdat de communicatie wordt verbeterd, wordt ook de samenwerking tussen verschillende teams of teamleden verbeterd. Wanneer bijvoorbeeld het team voor de analyse van de eisen en het team voor de ontwikkeling verschillend en gescheiden zijn, wordt de communicatie tussen beide en de overgang van de ene fase naar de andere vereenvoudigd, omdat het team dat als tweede komt een gedetailleerd document over de vorige fase krijgt.

Hoger slagingspercentage

Met een duidelijk te volgen pad wordt het werk geoptimaliseerd en verbeterd. Het verhoogt bijgevolg de kans op succes van uw ontwikkelingsprojecten.

Lagere kosten

Omdat de eerste fasen een gedetailleerde kosten-batenanalyse vereisen, krijgt elke fase een budget, en omdat fouten worden beperkt (en dus ook tijden worden verminderd) zijn de kosten van het ontwikkelingsproces onvermijdelijk lager wanneer u een . SDLC.