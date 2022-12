Le processus de développement de logiciels est complexe ; comme tout autre projet au sein d'une entreprise, il doit être soigneusement planifié et géré. Les entreprises déploient des stratégies de gestion de projet dans presque tous les aspects de leur activité. Pourquoi n'aurions-nous pas de stratégies pour planifier et gérer quelque chose d'aussi complexe que le développement de logiciels ?

Une équipe de développement qui se lance dans un processus de développement sans planifier le travail à venir est plus susceptible d'être confrontée à des retards, des dépassements de budget et des échecs. C'est pourquoi les stratégies de cycle de vie du développement logiciel sont très importantes dans le secteur du développement logiciel. Dans cet article, nous allons aborder le cycle de vie du développement logiciel, en décomposant toutes les phases qui font partie du processus de développement logiciel.

Qu'est-ce que le cycle de vie du développement logiciel ?

Un cycle de vie de développement logiciel est une décomposition de toutes les phases du processus de développement logiciel. Chaque entreprise ou équipe de développement peut créer son propre cycle de vie de développement logiciel personnalisé, qu'elle reproduit pour tous les projets de développement sur lesquels elle travaille. Cependant, il existe certains principes de base communs à toutes les stratégies de cycle de vie de développement de logiciels, qu'il est donc utile de connaître. Par exemple, chaque modèle de cycle de vie de développement logiciel est une variation du parcours suivant :

Analyse des besoins

Phase de planification

Phase de conception du produit

Phase de codage

Phase de test

Phase de validation

Phase de déploiement

Phase de maintenance

Lorsqu'une entreprise a créé son cycle de vie de développement de système reproductible, elle peut le déployer pour tout projet logiciel dans lequel elle est impliquée. Une telle base permet à l'équipe de développement de travailler avec plus de rapidité et de cohérence, d'être plus consciente du calendrier et des coûts, d'éviter les erreurs et de prévenir les problèmes à court terme. Le cycle de vie du développement logiciel optimise le processus de développement logiciel en le rendant plus efficace, plus rapide et plus rentable.

Le cycle de vie d'un projet de logiciel divise l'ensemble du projet de développement de logiciel en phases. Même si les développeurs savent que chaque phase est liée à toutes les autres, ils peuvent gérer chacune d'entre elles séparément. Chaque étape du cycle de vie du développement logiciel a des objectifs, des tâches, un budget, une documentation, une équipe assignée et une date limite.

En outre, chaque phase doit avoir un produit, un résultat tangible. Par exemple, le résultat de la phase de planification doit être la documentation relative au processus de planification et au plan qui a été défini, le résultat de la phase de codage est le code.

Comme nous l'avons dit, il n'y a pas de nombre d'étapes imposé, mais chaque entreprise ou équipe peut créer le sien en fonction de ses ressources, de ses compétences, de ses habitudes et de ses besoins. SDLC en fonction de ses ressources, de ses compétences, de ses habitudes et de ses attentes. Cependant, certaines étapes devraient faire partie de chaque SDLC. L'ordre peut changer, mais les phases que nous détaillons dans le paragraphe suivant ne devraient pas manquer dans votre cycle de vie de développement de système.

Les phases du SDLC

Analyse des besoins

Comme tout chef de projet peut nous l'apprendre, la première étape de tout projet, y compris un projet logiciel, doit être une phase dans laquelle l'équipe comprend les exigences de son projet. À ce stade, vous devez définir les éléments suivants :

les objectifs

les avantages pour l'entreprise

les ressources nécessaires (ressources humaines, budget, outils logiciels)

les délais

Cette étape ne concerne pas uniquement les développeurs : elle peut également nécessiter l'aide de l'analyse commerciale, par exemple, qui peut mettre en évidence des aspects que les développeurs peuvent sous-estimer, comme l'analyse coûts-avantages et la valeur pour l'entreprise.

C'est également à ce moment que l'équipe de développement décide du type d'approche qu'elle va adopter : va-t-elle coder chaque ligne ? Quels langages de programmation vont-ils utiliser ? Utilisera-t-elle no-code des outils tels que AppMaster? Et si elle utilise des outils comme AppMastervont-ils modifier le code généré automatiquement ?

Il faut répondre à ces questions à ce stade très précoce.

Le résultat de la phase d'analyse des besoins est le document de spécification des besoins logiciels qui doit inclure toutes les spécifications (logiciel, matériel, réseau et sécurité) du projet à venir, à l'exception, bien sûr, du calendrier du projet, de l'estimation des coûts et de chaque détail discuté et conçu pendant la phase d'analyse des besoins.

Phase de planification

Avant de passer à la conception, au codage et au développement du logiciel, il est important que le chef de projet, en collaboration avec l'équipe désignée, définisse les principaux aspects du processus de développement. Au cours de cette phase, les équipes de développement se répartissent :

L'architecture logicielle : bases de données, système d'exploitation, langages de programmation, API, frameworks.

La conception de l'interface utilisateur

Les exigences en matière d'infrastructure

La sécurité ( SSL cryptage et certificat, protection par mot de passe, et plus encore)

Tout comme le résultat de la phase d'analyse des besoins est un document appelé Document de spécification des besoins logiciels, le résultat de la phase de planification est un document tout aussi important. Il est souvent appelé Design Document Specification ou DDS. Il doit inclure toutes les informations dont les développeurs ont besoin pour créer le produit logiciel.

Phase de conception

Avant de se lancer dans le codage (ou d'autres méthodologies), le développeur ou l'équipe de développeurs doit concevoir soigneusement son produit logiciel. Cette étape est importante pour optimiser la phase suivante. Au cours de la phase de conception, vous devrez définir les éléments suivants :

L' interface utilisateur : comment l'utilisateur interagira avec la plate-forme ;

: comment l'utilisateur interagira avec la plate-forme ; Programmation : quelle approche allez-vous adopter (programmation codée ou visuelle, quel langage de programmation, quel no-code outil)

: quelle approche allez-vous adopter (programmation codée ou visuelle, quel langage de programmation, quel outil) Communication : comment le logiciel interagira avec d'autres actifs

: comment le logiciel interagira avec d'autres actifs Plateformes : quelles sont les plateformes qui vont héberger le logiciel ?

: quelles sont les plateformes qui vont héberger le logiciel ? Sécurité: quelles mesures allez-vous déployer pour sécuriser votre logiciel ?

Phase de codage

La phase de codage est celle où les développeurs de logiciels commencent réellement à créer des logiciels. S'ils ont choisi l'approche la plus traditionnelle, c'est ici qu'ils commencent à écrire le code. S'ils ont choisi une approche différente, comme low-code ou no-codec'est ici qu'ils commencent à utiliser la plate-formeno-code de leur choix, par exemple, AppMasteret ils commencent à assembler les blocs logiciels pré-construits pour concevoir leur produit logiciel.

Vous pouvez facilement comprendre comment la phase de codage peut être optimisée si l'équipe est passée par toutes les phases précédentes. Le travail de codage, ou l'utilisation de la plate-forme, est maintenant plus simple. no-code est maintenant plus simple : chaque membre de l'équipe sait ce qu'il doit faire, quelles sont les limites et quels sont les objectifs. La phase de codage n'est pas terminée tant qu'elle n'a pas fourni le résultat requis, à savoir un logiciel testable et entièrement fonctionnel.

Phase de test

Le logiciel fourni lors de la phase de développement précédente doit maintenant être testé lors de la phase de test. Les tests peuvent être effectués par la même équipe qui a travaillé sur le logiciel ou par une équipe de test distincte. Quand est-il préférable de séparer une équipe de test de l'équipe de développement principale ? Lorsque vous déployez l'approche traditionnelle de codage manuel, la phase de test est plus complexe et plus longue, et elle nécessite généralement un regard neuf : dans ce cas, il est préférable d'avoir une équipe de test séparée.

Si, au contraire, vous choisissez l'approche no-code la phase de test du logiciel est plus rapide et plus facile. En effet, le développeur n'écrit pas le code manuellement et, par conséquent :

D'un côté, le code est généré automatiquement et est moins sujet aux erreurs. La phase de test du logiciel est donc plus rapide ;

D'autre part, le développeur n'a pas écrit le code, il a donc un regard neuf pour passer la phase de test du logiciel sans l'aide d'une équipe ou d'une personne supplémentaire.

Phase de validation

Dans cette phase de développement, une fois tous les tests du système terminés, le logiciel peut être finalisé. La phase de validation est extrêmement importante car ce qui est finalisé ici est ce qui sera bientôt réalisé pour le public ou déployé au sein de l'entreprise.

Phase de déploiement

La phase de déploiement est celle où le logiciel est mis en œuvre sur les plates-formes sélectionnées. Par exemple, si vous développez un logiciel pour les processus internes de votre entreprise, c'est le moment où vous fournissez votre projet de logiciel à vos collègues et où ils peuvent commencer à l'utiliser. Si vous développez une application mobile, vous la lancez sur les magasins d'applications sélectionnés lors de la phase de déploiement.

Phase de maintenance

Le processus de développement ne se termine pas lorsque le logiciel est publié ou déployé. Comme vous le savez peut-être déjà, tout logiciel nécessite une maintenance. C'est un fait qui dure aussi longtemps que votre logiciel est utilisé : vous devez constamment le mettre à jour, corriger les éventuels problèmes qui peuvent survenir et le maintenir au sommet de ses possibilités.

Avertissement

Nous avons décrit le cycle de vie du développement logiciel comme un parcours en forme d'entonnoir : chaque étape de développement vient après une autre et l'étape suivante ne peut pas commencer tant que la précédente n'est pas terminée. Cependant, nous devons préciser que le cycle de vie d'un projet ne doit pas être strictement linéaire. Au contraire, vous vous retrouverez souvent à revenir aux étapes précédentes du processus de développement pour apporter des améliorations et optimiser le projet. Plus vous travaillez et créez des logiciels en utilisant l'approche du cycle de vie, moins vous aurez besoin de revenir en arrière pour corriger vos étapes précédentes.

SDLC modèles et méthodologies expliqués

Si les étapes de développement restent les mêmes, leur ordre ou leur importance peut varier. L'approche de ces étapes peut également être différente. Lorsque nous parlons des différentes manières d'interpréter le cycle de vie du développement logiciel, nous parlons de modèles de cycle de vie du projet. Ce paragraphe abordera les modèles de cycle de vie de l'ingénierie logicielle les plus courants.

Modèle en cascade

Le modèle en cascade est le modèle le plus simple que vous puissiez utiliser dans le cadre d'un projet. SDLC. Il est également connu sous le nom de modèle linéaire et exige que vous ne puissiez pas passer à l'étape de développement suivante tant que celle sur laquelle vous travaillez n'est pas terminée et n'a pas fourni le résultat requis. L'ordre des étapes est celui décrit dans le paragraphe précédent et change rarement.

Modèle itératif incrémentiel

Avec ce modèle, le grand projet de génie logiciel est décomposé en petits morceaux. Par exemple, chaque fonctionnalité peut être traitée séparément. Lorsque les différentes parties du projet sont identifiées, chacune d'entre elles passe par toutes les étapes du modèle de développement logiciel. SDLC.

Méthodologie agile

L'un des modèles les plus utilisés de nos jours est le modèle Agile. La méthodologie Agile peut être considérée comme une variation du modèle itératif incrémentiel : le modèle Agile décompose un grand projet de génie logiciel en blocs plus petits, et chaque bloc est développé après l'achèvement du précédent.

Cependant, le projet avec la méthodologie Agile est constamment revu par le client ou toute personne nécessitant le service du logiciel en développement. Le travail est divisé en blocs appelés sprints. À la fin de chaque sprint, le travail est revu et, si vous pouvez passer au sprint suivant, vous pouvez également recevoir un retour sur le précédent et corriger ou améliorer certains aspects si nécessaire. Dans le modèle Agile, il y a une interaction continue entre le développement et les tests. Il est plus flexible que tout autre modèle et c'est pourquoi il est largement utilisé dans le secteur du développement de logiciels.

Avantages SDLC

Une efficacité accrue

Comme c'est le cas pour tout autre type de projet, le fait de planifier et de fournir à vous-même et à votre équipe un parcours donné à suivre pendant le processus améliore toujours l'efficacité et la productivité. Le travail est plus efficace car vous n'avez pas à décider de la marche à suivre à chaque étape ; toutes les personnes impliquées partagent le même flux de travail et savent ce qu'il faut faire. La communication avec l'équipe et les clients est également facilitée, ce qui améliore l'efficacité.

Une collaboration améliorée

La communication étant améliorée, la collaboration entre les différentes équipes ou les différents membres de l'équipe est également renforcée. Lorsque, par exemple, l'équipe d'analyse des besoins et l'équipe de développement sont différentes et séparées, la communication entre les deux et le passage d'une phase à l'autre sont facilités car l'équipe qui vient en second dispose d'un document détaillé concernant l'étape précédente.

Un taux de réussite plus élevé

Avec un chemin clair à suivre, le travail est optimisé et amélioré. Cela augmente donc les chances de réussite de vos projets de développement.

Des coûts réduits

Étant donné que les premières étapes nécessitent une analyse coûts-avantages détaillée, chaque étape se voit attribuer un budget. Comme les erreurs sont réduites (et donc aussi les délais), les coûts du processus de développement sont inévitablement plus faibles lorsque vous déployez un système de . SDLC.