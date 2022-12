O processo de desenvolvimento de software é complexo; tal como qualquer outro projecto dentro de uma empresa, precisa de ser cuidadosamente planeado e gerido. As empresas implementam estratégias de gestão de projectos em quase todos os aspectos do seu negócio. Porque não havemos de ter estratégias para planear e gerir algo tão complexo como o desenvolvimento de software?

Uma equipa de desenvolvimento que salta para um processo de desenvolvimento sem planear o trabalho que tem pela frente é mais susceptível de enfrentar atrasos, sobreorçamentação e falhas. Por esta razão, as estratégias do ciclo de vida do desenvolvimento de software são altamente importantes no sector do desenvolvimento de software. Neste artigo, vamos discutir um ciclo de vida de desenvolvimento de software, quebrando todas as fases que fazem parte do processo de desenvolvimento de software.

O que é o ciclo de vida do desenvolvimento de software?

Um ciclo de vida de desenvolvimento de software é uma decomposição de todas as fases envolvidas no processo de desenvolvimento de software. Cada empresa ou equipa de desenvolvimento pode criar o seu próprio ciclo de vida de desenvolvimento de software personalizado, que replicam para todos os projectos de desenvolvimento em que trabalham. No entanto, existem alguns princípios básicos comuns a todas as estratégias do ciclo de vida do desenvolvimento de software que, por isso, vale a pena conhecer. Por exemplo, cada modelo de ciclo de vida de desenvolvimento de software é uma variação do seguinte caminho:

Análise dos requisitos

Fase de planeamento

Fase de concepção do produto

Fase de codificação

Fase de testes

Fase de validação

Fase de implantação

Fase de manutenção

Quando uma empresa criou o seu ciclo de vida de desenvolvimento de sistema repetível, pode implementá-lo para qualquer projecto de software em que esteja envolvida. Ter uma tal base permite a uma equipa de desenvolvimento trabalhar com mais rapidez e consistência, estar mais consciente da linha temporal e dos custos, evitar erros, e prevenir problemas a curto prazo; o ciclo de vida do desenvolvimento de software optimiza o processo de desenvolvimento de software tornando-o mais eficiente, mais rápido, e mais rentável.

Como funciona o ciclo de vida do desenvolvimento de software?

O ciclo de vida do projecto de software decompõe todo o projecto de desenvolvimento de software em fases. Embora os programadores saibam que cada fase está ligada a todas as outras, podem gerir cada uma delas separadamente. Cada fase do ciclo de vida do desenvolvimento de software tem objectivos, tarefas, orçamento, documentação, equipa atribuída, e prazo.

Cada fase, além disso, deve ter um resultado, um resultado tangível. Por exemplo, o resultado da fase de planeamento deve ser documentação relacionada com o processo de planeamento e o plano que foi delineado, o resultado da fase de codificação é código.

Como já mencionámos, não há um número atribuído de passos, mas cada empresa ou equipa pode criar os seus próprios SDLC com base nos seus recursos, competências, hábitos, e expectativas. No entanto, algumas etapas devem fazer parte de cada SDLC. A ordem pode mudar, mas as fases que estamos a quebrar no parágrafo seguinte não devem faltar no seu ciclo de vida de desenvolvimento do sistema.

As Fases do SDLC

Análise dos requisitos

Como qualquer gestor de projecto nos pode ensinar, o primeiro passo de cada projecto, incluindo um projecto de software, deve ser uma fase em que a equipa compreenda os requisitos do seu projecto. Nesta fase, deve definir o seguinte:

objectivos

benefícios para o negócio

recursos necessários (recursos humanos, orçamento, ferramentas de software)

prazos

Esta fase não envolve apenas os promotores: pode também requerer alguma ajuda da análise empresarial, por exemplo, que pode destacar aspectos que os promotores podem subestimar, como a análise custo-benefício e o valor para a empresa.

Isto é também quando a equipa de desenvolvimento decide que tipo de abordagem de desenvolvimento irá adoptar: irão codificar cada linha individual? Que linguagens de programação irão utilizar? Vão utilizar no-code ferramentas tais como AppMaster? E se utilizarem ferramentas como AppMastereditarão o código gerado automaticamente?

Estas questões precisam de ser respondidas nesta fase muito precoce.

O resultado da fase de análise dos requisitos é o documento de especificação dos requisitos de software que precisa de incluir todas as especificações (software, hardware, rede, e segurança) do projecto seguinte, para além, evidentemente, do calendário do projecto, estimativa de custos, e todos os detalhes discutidos e concebidos durante a fase de análise dos requisitos.

Fase de planeamento

Antes de passar à concepção, codificação e desenvolvimento de software, é importante que o gestor do projecto, juntamente com a equipa designada, esboce os principais aspectos do processo de desenvolvimento. Durante esta fase, as equipas de desenvolvimento decompõem-se:

A arquitectura do software: bases de dados, sistema operativo, linguagens de programação, APIs, estruturas

Desenho da interface do utilizador

Requisitos de infra-estruturas

Segurança ( SSL encriptação e certificado, protecção por palavra-passe, e mais)

Tal como a saída para a fase de análise de requisitos é um documento chamado documento de especificação de requisitos de Software, a saída da fase de planeamento é documentação que é igualmente importante. Chama-se frequentemente Design Document Specification ou DDS. Deve incluir toda a informação de que os programadores necessitam para criar o produto de software.

Fase de concepção

Antes de saltar para a codificação (ou metodologias alternativas), o programador ou equipa de programadores deve conceber cuidadosamente o seu produto de software. Isto é importante para optimizar a fase seguinte. Durante a fase de concepção, terá de assinalar o seguinte:

UI : como o utilizador irá interagir com a plataforma;

: como o utilizador irá interagir com a plataforma; Programação : que abordagem adoptará (código ou programação visual, que linguagem de programação, que no-code ferramenta)

: que abordagem adoptará (código ou programação visual, que linguagem de programação, que ferramenta) Comunicação : como o software irá interagir com outros activos

: como o software irá interagir com outros activos Plataformas : quais as plataformas que vão alojar o software

: quais as plataformas que vão alojar o software Segurança: que medidas vai implementar para proteger o seu software?

Fase de codificação

A fase de codificação é onde os programadores de software começam realmente a criar software. Se escolheram a abordagem mais tradicional, foi aqui que começaram a escrever o código. Se tiverem escolhido uma abordagem diferente, como low-code ou no-codeé aqui que começam a utilizar a plataforma de escolha no-code, por exemplo, AppMastere começam a montar os blocos de software pré-construídos para conceber o seu produto de software.

Pode-se facilmente compreender como a fase de codificação pode ser optimizada se a equipa tiver passado por todas as fases anteriores. O trabalho de codificação, ou a utilização do no-code plataforma, é agora mais simples: cada membro da equipa sabe o que fazer, quais são os limites e quais são os objectivos. A fase de codificação não está concluída até ter fornecido a saída necessária que é um software testável e totalmente funcional.

Fase de testes

O software fornecido na fase de desenvolvimento anterior precisa agora de ser testado na fase de testes. Os testes podem ser executados pela mesma equipa que trabalhou no software ou por uma equipa de testes separada. Quando é preferível separar uma equipa de testes da equipa principal de desenvolvimento? Sempre que se aplica a abordagem tradicional de codificação manual, a fase de testes é mais complexa e mais longa, e normalmente requer novos olhos: neste caso, é preferível a uma equipa de testes separada.

Se, em vez disso, escolher o no-code a fase de teste do software é mais rápida e fácil. Isto porque o programador não escreve o código manualmente e, portanto, não o faz:

Por um lado, o código é gerado automaticamente e menos sujeito a erros. Por conseguinte, a fase de teste do software é mais rápida;

Por outro lado, o programador não escreveu o código, pelo que tem novos olhos para se submeter à fase de teste do software sem a ajuda de uma equipa de teste adicional ou de uma pessoa.

Fase de validação

Nesta fase de desenvolvimento, após todos os testes do sistema estarem concluídos, o software pode ser finalizado. A fase de validação é extremamente importante porque o que aqui é finalizado é o que em breve será realizado ao público ou implantado dentro da empresa.

Fase de implementação

A fase de implementação é quando o software é implementado nas plataformas seleccionadas. Por exemplo, se desenvolver software para os processos internos da sua empresa, é quando fornece o seu projecto de software aos seus colegas de trabalho e estes podem começar a utilizá-lo. Se desenvolver uma aplicação móvel, lança-a nas lojas de aplicações seleccionadas na fase de implementação.

Fase de manutenção

O processo de desenvolvimento não termina quando o software é lançado ou implantado. Como já deve saber, todo o software requer manutenção. Este é um facto que dura enquanto o seu software continuar a ser utilizado: precisa de o actualizar constantemente, corrigir quaisquer possíveis problemas que possam ocorrer, e mantê-lo no topo das suas possibilidades.

Declaração de exoneração de responsabilidade

Descrevemos o ciclo de vida do desenvolvimento de software como um caminho semelhante a um funil: cada fase de desenvolvimento vem depois de outra e a fase de desenvolvimento seguinte não pode começar até que a anterior esteja concluída. Contudo, temos de esclarecer que o ciclo de vida do projecto não tem de ser estritamente linear. Pelo contrário, é frequente que se volte às fases anteriores durante o processo de desenvolvimento para fazer melhorias e optimizar o projecto. Quanto mais trabalhar e criar software utilizando a abordagem do ciclo de vida, menos precisará de voltar a fixar as suas etapas anteriores.

SDLC modelos e metodologias explicadas

Embora as fases de desenvolvimento permaneçam as mesmas, a sua ordem ou importância pode ser diferente. A abordagem a eles pode também ser diferente. Quando falamos das diferentes formas de interpretar o ciclo de vida do desenvolvimento de software, falamos de modelos de ciclo de vida de projectos. Este parágrafo irá discutir os modelos mais comuns do ciclo de vida da engenharia de software.

Modelo de cascata

O modelo de cascata é o modelo mais simples em que se pode usar SDLC. É também conhecido como o modelo linear e requer que não se possa passar à fase seguinte de desenvolvimento até que a que se está a trabalhar esteja concluída e tenha fornecido o resultado requerido. A ordem das fases é a descrita no parágrafo anterior e raramente muda.

Modelo incremental iterativo

Com este modelo, o grande projecto de engenharia de software é dividido em partes mais pequenas. Por exemplo, cada elemento pode ser tratado em separado. Quando as diferentes partes do projecto são identificadas, cada uma delas passa por todas as diferentes fases do projecto. SDLC.

Metodologia ágil

Um dos modelos mais utilizados hoje em dia é o modelo Agile. A metodologia Agile pode ser considerada como uma variação do modelo incremental iterativo: o modelo Agile decompõe um grande projecto de engenharia de software em blocos mais pequenos, e cada bloco é desenvolvido após a conclusão do anterior.

Contudo, o projecto com a metodologia Ágil é constantemente revisto pelo cliente ou por qualquer pessoa que necessite do serviço de desenvolvimento de software. O trabalho é dividido em blocos chamados sprints. No final de cada sprint, o trabalho é revisto e, embora se possa passar para o sprint seguinte, também se pode receber feedback sobre o anterior e corrigir ou melhorar possíveis aspectos quando necessário. No modelo Agile, há uma interacção contínua entre o desenvolvimento e os testes. É mais flexível do que qualquer outro modelo e é por isso que é amplamente utilizado na indústria de desenvolvimento de software.

Benefícios de SDLC

Melhoria da eficiência

Tal como acontece com qualquer outro tipo de projecto, planear e fornecer a si próprio e à sua equipa um determinado percurso a seguir durante o processo aumenta sempre a eficiência e a produtividade. O trabalho é mais eficiente porque não tem de decidir em cada fase o seguinte passo; todos os envolvidos partilham o mesmo fluxo de trabalho e sabem o que fazer. A comunicação com a equipa e os clientes é também facilitada, melhorando a eficiência.

Colaboração melhorada

Uma vez que a comunicação é melhorada, é também melhorada a colaboração entre diferentes equipas ou membros da equipa. Quando, por exemplo, a equipa de análise dos requisitos e a equipa de desenvolvimento são diferentes e separadas, a comunicação entre as duas, e a passagem de uma fase para outra é facilitada porque a equipa que vem em segundo lugar recebe um documento detalhado relativo à fase anterior.

Maior taxa de sucesso

Com um caminho claro a seguir, o trabalho é optimizado e melhorado. Consequentemente, aumenta as hipóteses de sucesso dos seus projectos de desenvolvimento.

Custos mais baixos

Porque as fases iniciais requerem uma análise custo-benefício detalhada, cada fase recebe um orçamento, e porque os erros são reduzidos (e, portanto, também os tempos são reduzidos) os custos do processo de desenvolvimento são inevitavelmente mais baixos quando se implementa um SDLC.