Kodsuz platformlar, tek bir kod satırı yazılmasına gerek kalmadan uygulamalar geliştiren araçlardır. Bunlar, grafik düzenleyiciye benzer sezgisel bir arayüze sahip araçlardır. Günümüz platformları, görsel öğeler ve bloklar içeren sürükle ve bırak oluşturuculara dayanmaktadır. Bir uygulama oluşturmak, bir kod ağı yazmak yerine ekrandaki blokları hareket ettirme meselesi haline gelir.

Alan henüz bu kadar gelişmiş ve incelenmemiş olsa da, farklı amaçlar için binlerce kodsuz araç, tek tip ürün oluşturmak için sınırlı platformlar ve daha karmaşık uygulamalar için karmaşık platformlar mevcuttur. En iyi örnek, otomatik kod oluşturma, yüksek performans ve ölçeklenebilirlik özelliklerine sahip bir platform olan AppMaster.io'dur. Platform üzerinde çok çeşitli uygulamalar geliştirilebilir. Aracı daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

AppMaster.io platformu ve özellikleri

AppMaster.io, sunucu tarafı, web ve mobil uygulamalar geliştirmek için kodsuz bir platformdur. Araçla, herhangi bir karmaşıklıkta kurumsal uygulamalar, programlama becerileri olmadan oluşturabilirsiniz.

AppMaster.io, tıpkı bir geliştiricinin yaptığı gibi uygulamalar oluşturur. Uygulamanın tüm bileşenleri profesyonel yazılım ile aynı olacaktır.

Platform ne yapar?

kaynak kodunu oluşturur;

derler;

yayınlamayı başarır;

belgeleri yazar.



Platformla bir program oluşturmak, standart programlamadan yüzlerce kat daha hızlıdır. AppMaster.io saniyede 22.000 satırlık kod üretir. Bu tür platformların faydaları, onları kullanma konusunda iki kez düşünmenizi sağlar. Kodsuz araçları uygulamak, ilk etapta size rekabet avantajı sağlar. Projenizi hızla çalıştırabilir ve geliştirme maliyetlerini azaltabilirsiniz. Bunlar belki de şirketlerin kodsuz kullanmaya başlamasının ilk nedenleridir. Ancak en pratik avantajlar arasında otomasyon ve hataların en aza indirilmesi bulunur.

Programcıların çalışmalarında hatalar ve hatalar meydana gelir - işe alındığında her zaman kontrol edilemeyen nitelik eksikliği, dikkatsizlik ve insan faktörü. Birçok kişinin acelesi vardır ve kod incelemesi yapmaz; ayrı kod parçalarıyla çalışarak teknik borç biriktirirler. Veya büyük projeler üstlenmeye hazır değiller ve sürekli şüphe içindeler.

Sorundan nasıl kaçınırız?

Örnek olarak AppMaster.io'yu alalım. Platform bir Go arka ucu oluşturur, ikili dosyanın içinde bir Vue ön ucu içerir, derlemeleri otomatikleştirir, dağıtır ve uygulamayı yönetir. Bir grup programcının yapacağı her şeyi yapar. Ve hata sayısı birçok kez azalır. Bir uygulamada değişiklik yapmak ve yeni işlevler ve öğeler eklemek istediğinizi varsayalım. Programcı, kodun belirli bir bölümüne gidecek ve değişiklik yapacaktır. AppMaster.io'nun yaptığı şey - her değişiklikle platform, tüm uygulama için yeniden kod üretir. Daha az hata var; kod daha temiz ve iş daha hızlı.

BT'deki hatalar pahalıdır. Ariane 5 roketinin durumu bunu kanıtladı. Yanlış bir kod satırı, her 6 saniyede bir tekrarlanan 114 anahtarın aynı anda yeniden başlatılmasına neden oldu. Sonuç olarak, roketi havaya uçurma kararı alındı. Zarar 8.5 milyar dolardı. Riskler çok önemli, değil mi?

Projelerin gelişimini yavaşlatan ve maddi kayıplara neden olan hataların yanı sıra başka sorunlar da öne çıkıyor:

Büyük bütçeler - bir yazılım ürününün piyasaya sürülmesi önemli masraflar gerektirir: geliştiriciler, analistler, tasarımcılardan oluşan bir ekip, projeye daha fazla destek vb.;

Geliştiricinin büyük bir projeyi üstlenmeye hazırlıksızlığı, "her şeyi yeniden işlemeye ve yeniden yazmaya" çalışır.

Belirsiz son tarihler: Son teslim tarihine kadar bir projeyi hazırlamak kolay bir iş değildir.

Tüm süreçler kodsuz olarak optimize edilebilir. Özellikle AppMaster.io, diğer birçok platform gibi, tüm bir ekiple çalışmaktan daha ucuz olan abonelik koşulları sunar. Yüksek kodlama hızı ve otomatikleştirilmiş işlevsellik, uygulamaları haftalar içinde sıfırdan geliştirmenize olanak tanır.

AppMaster'ın esnekliği ve erişilebilirliği

İş kullanıcıları için kod gerektirmeyen araçlar geliştirilerek geliştirmeyi daha erişilebilir hale getirir. Üreticiler ve pazarlamacılar ayrıca geliştiriciler olarak hareket edebilir, fikirlerini test edebilir ve uygulayabilir. Bu, özellikle geliştiricilerle doğrudan etkileşime giren ve onları görevlendiren ürün yöneticileri için kullanışlıdır. AppMaster.io'yu kullanarak mantığı derinlemesine düşünebilir ve görsel blokları kullanarak İş Süreci Düzenleyicisi'nde gelecekteki uygulamanın bir taslağını oluşturabilirler.

No-code'un sağladığı esneklik ve oluşturulabilen geniş uygulama yelpazesi, şirketlerin hizmeti iyileştirmesine, düzinelerce çalışma saatinden tasarruf etmesine ve gerekli özel araçları uygulamasına yardımcı olur. AppMaster.io ile tipik organizasyonel görevlerle (içerik yükleme, kayıt ve daha fazlası) uğraşmak zorunda değilsiniz. Her şeyi bir kurucu gibi bir araya getiriyorsunuz. Yayınlandıktan sonra her şeyi tekrar kontrol etmeye gerek yoktur ve platform sizin için her şeyi yapacak ve ürünü yayına hazırlayacaktır.

AppMaster.io ile neler yaratabilirim?

Platformu, şirket içi hizmetler, CRM ve ERP sistemleri, kontrol listeleri, yönetici panelleri, iş akışı otomasyonu, çağrı merkezlerinin organizasyonu, özel destek, personel eğitim uygulamaları ve kurumsal pazar için karmaşık mantık için hazır çözümler oluşturmak için kullanabilirsiniz.

İncelemeleri okurken, üç kategoriden çözümler bulacaksınız:

Arayüz çalışması/uygulama tasarımcısı;

Entegrasyon ile çalışın;

Arka uçla çalışma: veritabanları, kullanıcı yetkileri vb.

AppMaster'da bu alanların tümü ile çalışabilirsiniz. Projenin temelini, veritabanını görsel veri modeli düzenleyicisinde tasarlayabilirsiniz. Oluşturulan uygulamalar, daha hızlı ve yönetilebilir olan Postgres uyumlu herhangi bir DBMS'yi kullanır; bunları veri merkezlerinizde barındırabilirsiniz. AppMaster.io'nun modülleri vardır. Bunları karmaşık entegrasyon şemaları geliştirmek ve hizmetleri hızlı bir şekilde bağlamak için kullanabilirsiniz.

İş Süreci Düzenleyicisi'nde, aynı görsel blokları kullanan uygulamalar için mantıksal bir etkinlik dizisi oluşturursunuz. Uygulama tasarımı, uygulamalarınız için istediğiniz görünümü ve hissi oluşturmanıza yardımcı olur. AppMaster.io'da yerel mobil uygulamalar geliştirebilirsiniz. Doğrudan AppStore ve PlayMarket'te yayınlanırlar. AppMaster.io, çerçevesini anında widget etkileşimi mantığıyla birlikte uygulama ekranlarını oluşturmak için kullanır.

Uygulamayı mağazalarda yayınlandıktan sonra değiştirmek mümkündür. Mobil uygulamanın mantığını ve ekranlarını değiştirmek için arka ucu yeniden yayınlamanız yeterlidir. Tüm platform görsel bloklar üzerine inşa edilmiştir. Sürükle ve bırak oluşturucu arayüzü, AppMaster.io'yu fikirlerini uygulamak için tek bir kod satırı yazmak zorunda olmayan iş kullanıcıları için erişilebilir kılar.

Çözüm

Bugün, kodsuz platformlar bilgi pazarına güvenle giriyor. Ana engel, hala araçlarla çalışma konusunda bilgi ve deneyim eksikliğidir. Kodsuz, geliştiriciler ve iş kullanıcıları arasındaki boşluğu fark edilir bir şekilde kapatır, ancak ilkinin yardımı olmadan kimse yapamaz. Programcılar için yeni bir yöne hakim olmak ve profesyonel olarak ilerlemek için mükemmel bir fırsat. Yeni geliştiricilere olan talep her geçen gün artıyor. İster geliştirici ister girişimci olun - her iki durumda da kodsuz size yardımcı olacaktır.