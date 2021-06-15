Yazılım geliştirmede müşterilerin gereksinimlerini incelemek anahtardır ve müşterinin görevi anlaşılırsa, daha sonraki yapım süreçlerinde herhangi bir sorun olmamalıdır. Ancak iş başladığında, tüm üretimi engelleyen ve yavaşlatan birçok hata ortaya çıkıyor.

İşte yazılım geliştirmede neredeyse kaçınılmaz olan 5 hata:

Belirsiz görev tanımı

Problemin formüle edilmesi ve tanımlanması oldukça zahmetli bir süreçtir. Çoğu zaman, nihai ürün müşterinin isteklerine uymaz, çünkü sorunun tanımı ve çözüm vizyonu yanlıştır veya yeterince ayrıntılı değildir. Bu öncelikle müşterinin teknik bilgi eksikliğinden ve geliştiricinin sorunu yanlış yorumlamasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir hata maliyetlidir ve genellikle proje üretimini başlangıç noktasına döndürür.

Harici hizmet entegrasyonuyla ilgili hatalar

Program geliştirme sırasında diğer hizmetleri entegre etme sorunları oldukça yaygındır. Veri girişi özelliklerinin ve özelliklerinin yanlış yorumlanması veya göz ardı edilmesi, hizmetlerin yazılımla entegrasyonunda hatalara yol açabilir.

Kullanıcı Arayüzüyle İlgili Hatalar

Bu, geliştirme sırasındaki teknik bir hatadan çok bir rahatsızlık hatasıdır. Kullanıcı arayüzü, son müşterinin değerlendirdiği ilk şeydir. Yüksek işlevselliğe sahip olsa bile, kullanımı zorsa, kullanıcının programla çalışmaya devam etmesi olası değildir. Modüller için bir sistem tasarlarken, çalışabilirlik ile kullanıcı dostu bir arayüz arasındaki doğru dengeyi bulmak önemlidir.

Mantık, algoritma ve hesaplamalardaki hatalar

Herhangi bir geliştirme sürecindeki en bariz ve neredeyse kaçınılmaz hatalar. O kadar kritik veya tehlikeli değiller, ancak onları tespit etmek için çok fazla zaman ve sinir tüketiyorlar.

Eski Hatalardan Yeni Hatalar

Tespit edilen hataların ortadan kaldırılması, genellikle yazılımda değişiklik ve iyileştirme gerektiren yenilerinin oluşturulmasına yol açar. Değişiklik süreci, program geliştirmenin tamamlanmasından çok sonra bile devam edebilir, program zaten son müşteri tarafından kullanılıyor olsa bile, bazı gecikmeler, hatalar veya kurulumlar hala sürekli kontrol gerektirecektir.

Hatalardan kaçınmanın mevcut yolu

Yazılım geliştirmedeki sorunların çoğu süreç otomasyonu ile çözülebilir. Bu tür otomasyon, program oluşturma sürecini basitleştiren ve hızlandıran kodsuz platformlarda bulunur.

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