Процесс разработки программного обеспечения сложен; как и любой другой проект в компании, он требует тщательного планирования и управления. Компании применяют стратегии управления проектами практически в любом аспекте своей деятельности. Почему у нас не должно быть стратегий планирования и управления таким сложным процессом, как разработка программного обеспечения?

Команда разработчиков, которая включается в процесс разработки без планирования предстоящей работы, скорее всего, столкнется с задержками, превышением бюджета и неудачей. По этой причине стратегии жизненного цикла разработки программного обеспечения очень важны в секторе разработки программного обеспечения. В этой статье мы обсудим жизненный цикл разработки программного обеспечения, разбив его на все этапы, которые являются частью процесса разработки программного обеспечения.

Что такое жизненный цикл разработки программного обеспечения?

Жизненный цикл разработки программного обеспечения - это разбивка всех фаз, участвующих в процессе разработки программного обеспечения. Каждая компания или команда разработчиков может создать свой собственный жизненный цикл разработки программного обеспечения, который они будут повторять для всех проектов, над которыми они работают. Однако существуют некоторые основные принципы, общие для всех стратегий жизненного цикла разработки программного обеспечения, которые, следовательно, стоит знать. Например, каждая модель жизненного цикла разработки программного обеспечения представляет собой вариацию следующего пути:

Анализ требований

Фаза планирования

Фаза проектирования продукта

Фаза кодирования

Фаза тестирования

Фаза валидации

Фаза развертывания

Фаза сопровождения

Когда предприятие создало свой повторяющийся жизненный цикл разработки системы, оно может использовать его для любого программного проекта, в котором участвует. Наличие такой основы позволяет команде разработчиков работать с большей скоростью и последовательностью, лучше понимать сроки и затраты, избегать ошибок и предотвращать проблемы в краткосрочной перспективе; жизненный цикл разработки программного обеспечения оптимизирует процесс разработки программного обеспечения, делая его более эффективным, быстрым и экономичным.

Как работает жизненный цикл разработки программного обеспечения?

Жизненный цикл программного проекта разбивает весь проект разработки программного обеспечения на фазы. Несмотря на то, что разработчики знают, что каждый этап связан со всеми остальными, они могут управлять каждым из них отдельно. Каждый этап жизненного цикла разработки программного обеспечения имеет цели, задачи, бюджет, документацию, назначенную команду и крайний срок.

Кроме того, у каждого этапа должен быть выход - осязаемый результат. Например, результатом этапа планирования должна быть документация, связанная с процессом планирования и разработанным планом, а результатом этапа кодирования - код.

Как мы уже говорили, не существует определенного количества этапов, но каждая компания или команда может создать свой собственный SDLC исходя из своих ресурсов, навыков, привычек и ожиданий. Тем не менее, некоторые этапы должны быть частью каждого SDLC. Порядок может меняться, но фазы, которые мы разберем в следующем параграфе, не должны отсутствовать в жизненном цикле разработки системы.

Фазы SDLC

Анализ требований

Как может научить нас каждый менеджер проекта, первым шагом каждого проекта, включая проект программного обеспечения, должна быть фаза, на которой команда понимает требования своего проекта. На этом этапе вы должны определить следующее:

цели

выгоды для бизнеса

необходимые ресурсы (человеческие ресурсы, бюджет, программные инструменты)

сроки

Этот этап затрагивает не только разработчиков: он также может потребовать помощи со стороны бизнес-аналитиков, например, которые могут выделить аспекты, которые разработчики могут недооценить, такие как анализ выгод от затрат и ценности для компании.

В это время команда разработчиков решает, какой подход к разработке они будут использовать: будут ли они кодировать каждую строчку? Какие языки программирования они будут использовать? Будут ли они использовать no-code инструменты, такие как ? И если они будут использовать такие инструменты, как AppMaster будут ли они редактировать автоматически сгенерированный код?

Ответы на эти вопросы должны быть получены на самом раннем этапе.

Результатом фазы анализа требований является документ спецификации требований к программному обеспечению, который должен включать все спецификации (программное обеспечение, аппаратное обеспечение, сеть и безопасность) предстоящего проекта, кроме, конечно, графика проекта, оценки стоимости и каждой детали, обсуждаемой и разрабатываемой на фазе анализа требований.

Фаза планирования

Прежде чем перейти к проектированию, кодированию и разработке программного обеспечения, важно, чтобы менеджер проекта вместе с назначенной командой наметил основные аспекты процесса разработки. Во время этой фазы команды разработчиков разбиваются на части:

Архитектура программного обеспечения: базы данных, операционная система, языки программирования, API, фреймворки

Дизайн пользовательского интерфейса

Требования к инфраструктуре

Безопасность ( SSL шифрование и сертификат, защита паролем и многое другое).

Так же как результатом фазы анализа требований является документ, называемый документом спецификации требований к программному обеспечению, результатом фазы планирования является документация, которая не менее важна. Его часто называют спецификацией проектного документа или DDS. Он должен включать всю информацию, необходимую разработчикам для создания программного продукта.

Фаза проектирования

Прежде чем перейти к кодированию (или альтернативным методологиям), разработчик или команда разработчиков должны тщательно спроектировать свой программный продукт. Это важно для оптимизации следующей фазы. На этапе проектирования вам необходимо определить следующее:

UI : как пользователь будет взаимодействовать с платформой;

: как пользователь будет взаимодействовать с платформой; Программирование : какой подход вы будете использовать (код или визуальное программирование, какой язык программирования, какой no-code инструмент)

: какой подход вы будете использовать (код или визуальное программирование, какой язык программирования, какой инструмент) Связь : как программное обеспечение будет взаимодействовать с другими активами

: как программное обеспечение будет взаимодействовать с другими активами Платформы : на каких платформах будет размещаться программное обеспечение

: на каких платформах будет размещаться программное обеспечение Безопасность: какие меры вы собираетесь принять для обеспечения безопасности вашего программного обеспечения?

Фаза кодирования

Фаза кодирования - это то место, где разработчики программного обеспечения фактически начинают создавать программное обеспечение. Если они выбрали наиболее традиционный подход, то именно здесь они начинают писать код. Если они выбрали другой подход, например low-code или no-code, то здесь они начинают использовать выбранную no-code платформу, например, AppMaster и начинают собирать готовые программные блоки для разработки своего программного продукта.

Можно легко понять, как можно оптимизировать этап кодирования, если команда прошла через все предыдущие этапы. Работа по кодированию, или использование no-code платформы, стала более понятной: каждый член команды знает, что нужно делать, каковы ограничения и цели. Фаза кодирования не завершена, пока не получен требуемый результат - тестируемое и полностью функциональное программное обеспечение.

Фаза тестирования

Программное обеспечение, созданное на предыдущем этапе разработки, теперь должно быть проверено на этапе тестирования. Тестирование может проводиться той же командой, которая работала над программным обеспечением, или отдельной командой тестировщиков. Когда предпочтительнее отделить команду тестирования от основной команды разработчиков? Если вы используете традиционный подход ручного кодирования, этап тестирования становится сложнее и дольше, и обычно требует свежего взгляда: в этом случае предпочтительнее иметь отдельную команду тестирования.

Если вместо этого вы выберете no-code подход, этап тестирования программного обеспечения будет быстрее и проще. Это происходит потому, что разработчик не пишет код вручную и, следовательно:

С одной стороны, код генерируется автоматически и меньше подвержен ошибкам. Следовательно, этап тестирования программного обеспечения проходит быстрее;

С другой стороны, разработчик не писал код, поэтому у него есть свежий взгляд, чтобы пройти фазу тестирования программного обеспечения без помощи дополнительной команды тестирования или человека.

Фаза валидации

На этом этапе разработки, после завершения всех системных испытаний, программное обеспечение может быть доработано. Этап валидации чрезвычайно важен, поскольку то, что здесь дорабатывается, вскоре будет представлено общественности или развернуто в компании.

Фаза развертывания

Фаза развертывания - это когда программное обеспечение внедряется на выбранных платформах. Например, если вы разрабатываете программное обеспечение для внутренних процессов вашей компании, то именно тогда вы предоставляете свой программный проект своим коллегам, и они могут начать его использовать. Если вы разрабатываете мобильное приложение, на этапе развертывания вы запускаете его в выбранных магазинах приложений.

Фаза сопровождения

Процесс разработки не заканчивается, когда программное обеспечение выпущено или развернуто. Как вы, возможно, уже знаете, все программное обеспечение требует обслуживания. Это факт, который сохраняется до тех пор, пока ваше программное обеспечение используется: вам необходимо постоянно обновлять его, устранять возможные неполадки и поддерживать его на высшем уровне.

Отказ от ответственности

Мы описали жизненный цикл разработки программного обеспечения как воронкообразный путь: каждый этап разработки следует за другим, и следующий этап разработки не может начаться, пока не завершен предыдущий. Однако мы должны уточнить, что жизненный цикл проекта не обязательно должен быть строго линейным. Напротив, в процессе разработки вы часто будете возвращаться к предыдущим этапам, чтобы внести улучшения и оптимизировать проект. Чем больше вы работаете и создаете программное обеспечение, используя подход жизненного цикла, тем реже вам придется возвращаться к исправлению предыдущих этапов.

SDLC объяснение моделей и методологий

Хотя этапы разработки остаются неизменными, их порядок или важность могут отличаться. Подход к ним также может быть разным. Когда мы говорим о различных способах интерпретации жизненного цикла разработки программного обеспечения, мы говорим о моделях жизненного цикла проекта. В этом параграфе будут рассмотрены наиболее распространенные модели жизненного цикла разработки программного обеспечения.

Водопадная модель

Водопадная модель - это самая простая модель, которую можно использовать в SDLC. Она также известна как линейная модель и требует, чтобы вы не переходили к следующему этапу разработки, пока тот, над которым вы работаете, не будет завершен и не обеспечит требуемый результат. Порядок этапов соответствует описанному в предыдущем абзаце и редко меняется.

Итеративная инкрементальная модель

В этой модели большой проект по разработке программного обеспечения разбивается на более мелкие части. Например, каждая функция может рассматриваться отдельно. Когда различные части проекта определены, каждая из них проходит через все различные этапы проекта SDLC.

Agile методология

Одной из наиболее используемых моделей в наши дни является модель Agile. Методологию Agile можно рассматривать как разновидность итеративной инкрементальной модели: в модели Agile большой проект по разработке программного обеспечения разбивается на более мелкие блоки, и каждый блок разрабатывается после завершения предыдущего.

Однако проект по методологии Agile постоянно пересматривается заказчиком или любым лицом, нуждающимся в услугах разрабатываемого программного обеспечения. Работа делится на отрезки, называемые спринтами. В конце каждого спринта работа анализируется, и, хотя вы можете перейти к следующему спринту, вы также можете получить обратную связь по предыдущему и при необходимости исправить или улучшить возможные аспекты. В модели Agile происходит непрерывное взаимодействие между разработкой и тестированием. Она более гибкая, чем любая другая модель, и именно поэтому широко используется в индустрии разработки программного обеспечения.

Преимущества SDLC

Повышенная эффективность

Как и в случае с любым другим типом проекта, планирование и предоставление себе и своей команде определенного пути, по которому они должны следовать в ходе процесса, всегда повышает эффективность и производительность. Работа становится более эффективной, потому что вам не нужно решать, что делать дальше на каждом этапе; все участники имеют одинаковый рабочий процесс и знают, что делать. Общение с командой и клиентами также упрощается, что повышает эффективность работы.

Улучшенное сотрудничество

Поскольку коммуникация улучшается, сотрудничество между различными командами или членами команды также улучшается. Если, например, команда анализа требований и команда разработчиков различны и разделены, общение между ними и переход от одной фазы к другой упрощается, поскольку команде, которая идет второй, предоставляется подробный документ, касающийся предыдущего этапа.

Более высокий процент успеха

При наличии четкого пути следования работа оптимизируется и улучшается. Это, соответственно, повышает шансы на успех ваших проектов по разработке.

Более низкие затраты

Поскольку на ранних этапах требуется детальный анализ затрат и выгод, каждому этапу выделяется бюджет, а поскольку ошибки сокращаются (а значит, сокращается и время), стоимость процесса разработки неизбежно снижается, когда вы внедряете SDLC.