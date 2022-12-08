عملية تطوير البرمجيات معقدة. تمامًا مثل أي مشروع آخر داخل الشركة ، يجب تخطيطه وإدارته بعناية. تنشر الشركات استراتيجيات إدارة المشاريع في أي جانب من جوانب أعمالها تقريبًا. لماذا لا يكون لدينا استراتيجيات لتخطيط وإدارة شيء معقد مثل تطوير البرمجيات؟

من المرجح أن يواجه فريق التطوير الذي ينتقل إلى عملية التطوير دون التخطيط للعمل المستقبلي التأخيرات والميزانيات الزائدة والفشل. لهذا السبب ، تعتبر استراتيجيات دورة حياة تطوير البرمجيات مهمة للغاية في قطاع تطوير البرمجيات. في هذه المقالة ، سنناقش دورة حياة تطوير البرامج ، ونفصل جميع المراحل التي تشكل جزءًا من عملية تطوير البرامج.

ما هي دورة حياة تطوير البرمجيات؟

دورة حياة تطوير البرمجيات عبارة عن تفصيل لجميع المراحل التي تنطوي عليها عملية تطوير البرامج. يمكن لكل شركة أو فريق تطوير إنشاء دورة حياة تطوير البرامج المخصصة الخاصة بهم والتي يقومون بتكرارها لجميع مشاريع التطوير التي يعملون عليها. ومع ذلك ، هناك بعض المبادئ الأساسية المشتركة بين جميع استراتيجيات دورة حياة تطوير البرامج التي تستحق المعرفة بالتالي. على سبيل المثال ، يعد كل نموذج دورة حياة لتطوير البرامج تنوعًا في المسار التالي:

تحليل المتطلبات

مرحلة التخطيط

مرحلة تصميم المنتج

مرحلة الترميز

مرحلة الاختبار

مرحلة التحقق

مرحلة الانتشار

مرحلة الصيانة

عندما تنشئ شركة ما دورة حياة تطوير النظام القابلة للتكرار ، يمكنها نشرها لأي مشروع برمجي يشاركون فيه. وجود مثل هذا الأساس يسمح لفريق التطوير بالعمل بسرعة واتساق أكبر ، ويكون أكثر وعياً بالجدول الزمني والتكاليف ، تجنب الأخطاء ، ومنع المشاكل على المدى القصير ؛ تعمل دورة حياة تطوير البرامج على تحسين عملية تطوير البرامج مما يجعلها أكثر كفاءة وأسرع وفعالية من حيث التكلفة.

كيف تعمل دورة حياة تطوير البرمجيات؟

تقسم دورة حياة مشروع البرنامج مشروع تطوير البرمجيات بالكامل إلى مراحل. على الرغم من أن المطورين يعرفون أن كل مرحلة متصلة بجميع المراحل الأخرى ، يمكنهم إدارة كل مرحلة على حدة. تحتوي كل خطوة من خطوات دورة حياة تطوير البرامج على أهداف ومهام وميزانية ووثائق وفريق معين وموعد نهائي.

علاوة على ذلك ، يجب أن يكون لكل مرحلة ناتج ، نتيجة ملموسة. على سبيل المثال ، يجب أن تكون مخرجات مرحلة التخطيط عبارة عن وثائق تتعلق بعملية التخطيط والخطة التي تم تحديدها ، ومخرجات مرحلة الترميز هي رمز.

كما ذكرنا ، لا يوجد عدد محدد من الخطوات ، ولكن يمكن لكل شركة أو فريق إنشاء SDLC الخاص به بناءً على موارده ومهاراته وعاداته وتوقعاته. ومع ذلك ، يجب أن تكون بعض المراحل جزءًا من كل SDLC. يمكن أن يتغير الترتيب ، ولكن يجب ألا تكون المراحل التي نقوم بتفصيلها في الفقرة التالية مفقودة من دورة حياة تطوير النظام.

مراحل SDLC

تحليل المتطلبات

كما يعلمنا كل مدير مشروع ، يجب أن تكون الخطوة الأولى لكل مشروع ، بما في ذلك مشروع برمجي ، مرحلة يفهم فيها الفريق متطلبات مشروعهم. في هذه المرحلة ، يجب تحديد ما يلي:

الأهداف

فوائد للأعمال

الموارد المطلوبة (الموارد البشرية ، الميزانية ، أدوات البرمجيات)

المواعيد النهائية

لا تشمل هذه المرحلة المطورين فقط: بل يمكن أن تتطلب أيضًا بعض المساعدة من تحليلات الأعمال ، على سبيل المثال ، التي يمكن أن تسلط الضوء على الجوانب التي قد يقلل المطورون من تقديرها ، مثل تحليل فوائد التكلفة والقيمة للشركة.

هذا أيضًا عندما يقرر فريق التطوير نوع نهج التطوير الذي سيتبناه: هل سيقومون بترميز كل سطر؟ ما هي لغات البرمجة التي سوف يستخدمونها؟ هل سيستخدمون أدوات بدون تعليمات no-code مثل AppMaster ؟ وإذا استخدموا أدوات مثل AppMaster ، فهل سيقومون بتحرير الكود الذي تم إنشاؤه تلقائيًا؟

يجب الإجابة على هذه الأسئلة في هذه المرحلة المبكرة جدًا.

ناتج مرحلة تحليل المتطلبات هو مستند مواصفات متطلبات البرنامج الذي يحتاج إلى تضمين جميع المواصفات (البرامج والأجهزة والشبكة والأمان) للمشروع القادم ، بخلاف ، بالطبع ، جدول المشروع ، وتقدير التكلفة ، وكل تمت مناقشة التفاصيل ووضعها خلال مرحلة تحليل المتطلبات.

مرحلة التخطيط

قبل الانتقال إلى التصميم والبرمجة وتطوير البرامج ، من المهم أن يحدد مدير المشروع ، جنبًا إلى جنب مع الفريق المعين ، الجوانب الرئيسية لعملية التطوير. خلال هذه المرحلة ، تتفكك فرق التطوير:

هندسة البرمجيات: قواعد البيانات ، نظام التشغيل ، لغات البرمجة ، واجهات برمجة التطبيقات ، الأطر

تصميم واجهة المستخدم

متطلبات البنية التحتية

الأمان (تشفير وشهادة SSL وحماية كلمة المرور والمزيد)

تمامًا مثل مخرجات مرحلة تحليل المتطلبات عبارة عن مستند يسمى مستند مواصفات متطلبات البرامج ، فإن مخرجات مرحلة التخطيط هي وثائق لا تقل أهمية. غالبًا ما يطلق عليه مواصفات مستند التصميم أو DDS. يجب أن تتضمن جميع المعلومات التي يحتاجها المطورون لإنشاء منتج البرنامج.

مرحلة التصميم

قبل القفز إلى الترميز (أو المنهجيات البديلة) ، يجب على المطور أو فريق المطورين تصميم منتج برمجياتهم بعناية. هذا مهم لتحسين المرحلة التالية. أثناء مرحلة التصميم ، ستحتاج إلى تحديد ما يلي:

واجهة المستخدم : كيف سيتفاعل المستخدم مع النظام الأساسي ؛

: كيف سيتفاعل المستخدم مع النظام الأساسي ؛ البرمجة : ما هو النهج الذي ستتبناه (الكود أو البرمجة المرئية ، أي لغة برمجة ، أي أداة no-code )

: ما هو النهج الذي ستتبناه (الكود أو البرمجة المرئية ، أي لغة برمجة ، أي أداة ) الاتصال : كيف سيتفاعل البرنامج مع الأصول الأخرى

: كيف سيتفاعل البرنامج مع الأصول الأخرى المنصات : ما المنصات التي ستستضيف البرنامج

: ما المنصات التي ستستضيف البرنامج الأمان : ما هي الإجراءات التي ستقوم بنشرها لتأمين برنامجك؟

مرحلة الترميز

مرحلة الترميز هي المكان الذي يبدأ فيه مطورو البرامج بالفعل في إنشاء البرامج. إذا اختاروا الطريقة الأكثر تقليدية ، فهذا هو المكان الذي بدأوا فيه كتابة الكود. إذا اختاروا أسلوبًا مختلفًا ، مثل low-code أو no-code ، فهذا هو المكان الذي يبدأون فيه في استخدام النظام الأساسي الذي no-code ، على سبيل المثال ، AppMaster ، ويبدأون في تجميع كتل البرامج سابقة الإنشاء لتصميم برامجهم منتج.

يمكنك بسهولة فهم كيفية تحسين مرحلة الترميز إذا مر الفريق بجميع المراحل السابقة. أصبح عمل الترميز ، أو استخدام النظام الأساسي no-code ، أكثر وضوحًا الآن: كل عضو في الفريق يعرف ما يجب فعله ، وما هي الحدود ، وما هي الأهداف. لم تكتمل مرحلة الترميز حتى توفر المخرجات المطلوبة القابلة للاختبار والتي تعمل بكامل طاقتها.

مرحلة الاختبار

يجب الآن اختبار البرنامج المقدم في مرحلة التطوير السابقة في مرحلة الاختبار. يمكن إجراء الاختبارات من قبل نفس الفريق الذي عمل على البرنامج أو فريق اختبار منفصل. متى يفضل فصل فريق الاختبار عن فريق التطوير الرئيسي؟ عندما تنشر نهج الترميز اليدوي التقليدي ، تكون مرحلة الاختبار أكثر تعقيدًا وأطول ، وعادة ما تتطلب أعينًا جديدة: في هذه الحالة ، يفضل فريق اختبار منفصل.

إذا اخترت ، بدلاً من ذلك ، أسلوب no-code ، فستكون مرحلة اختبار البرنامج أسرع وأسهل. هذا لأن المطور لا يكتب الكود يدويًا ، وبالتالي:

من ناحية أخرى ، يتم إنشاء الكود تلقائيًا وأقل عرضة للأخطاء. ومن ثم ، فإن مرحلة اختبار البرنامج تكون أسرع ؛

من ناحية أخرى ، لم يكتب المطور الكود ، لذا فإن لديهم أعينًا جديدة للخضوع لمرحلة اختبار البرنامج دون مساعدة فريق أو شخص اختبار إضافي.

مرحلة التحقق

في مرحلة التطوير هذه ، بعد اكتمال جميع اختبارات النظام ، يمكن إنهاء البرنامج. تعد مرحلة التحقق مهمة للغاية لأن ما تم الانتهاء منه هنا هو ما سيتم تحقيقه قريبًا للجمهور أو نشره داخل الشركة.

مرحلة الانتشار

مرحلة النشر هي عندما يتم تنفيذ البرنامج على الأنظمة الأساسية المحددة. على سبيل المثال ، إذا قمت بتطوير برنامج للعمليات الداخلية لشركتك ، فهذا هو الوقت الذي تقدم فيه مشروع البرنامج الخاص بك إلى زملائك في العمل ويمكنهم البدء في استخدامه. إذا قمت بتطوير تطبيق جوال ، يمكنك تشغيله في متاجر التطبيقات المحددة في مرحلة النشر.

مرحلة الصيانة

لا تنتهي عملية التطوير عند إصدار البرنامج أو نشره. كما تعلم بالفعل ، تتطلب جميع البرامج الصيانة. هذه حقيقة تدوم طالما استمر استخدام برنامجك: تحتاج إلى تحديثه باستمرار ، وإصلاح أي مشكلات محتملة يمكن أن تحدث ، والحفاظ عليه في أعلى إمكانياته.

تنصل

لقد وصفنا دورة حياة تطوير البرامج بأنها مسار يشبه مسار التحويل: تأتي كل مرحلة تطوير تلو الأخرى ولا يمكن أن تبدأ مرحلة التطوير التالية حتى تكتمل المرحلة السابقة. ومع ذلك ، يجب أن نوضح أن دورة حياة المشروع لا يجب أن تكون خطية تمامًا. على العكس من ذلك ، ستجد نفسك غالبًا تعود إلى المراحل السابقة أثناء عملية التطوير لإجراء تحسينات وتحسين المشروع. كلما عملت أكثر وأنشأت برنامجًا باستخدام نهج دورة الحياة ، كلما قلت حاجتك للعودة إلى إصلاح خطواتك السابقة.

شرح نماذج ومنهجيات SDLC

بينما تظل مراحل التطوير كما هي ، قد يختلف ترتيبها أو أهميتها. يمكن أن يكون نهجهم مختلفًا أيضًا. عندما نتحدث عن الطرق المختلفة لتفسير دورة حياة تطوير البرمجيات ، فإننا نتحدث عن نماذج دورة حياة المشروع. تناقش هذه الفقرة نماذج دورة حياة هندسة البرمجيات الأكثر شيوعًا.

نموذج الشلال

نموذج الشلال هو أبسط نموذج يمكنك استخدامه في SDLC. يُعرف أيضًا بالنموذج الخطي ويتطلب أنه لا يمكنك الانتقال إلى مرحلة التطوير التالية حتى تكتمل المرحلة التي تعمل عليها وتوفر المخرجات المطلوبة. ترتيب المراحل هو الذي تم وصفه في الفقرة السابقة ونادرًا ما يتغير.

النموذج التكراري التزايدي

مع هذا النموذج ، يتم تقسيم مشروع هندسة البرمجيات الكبير إلى أجزاء أصغر. على سبيل المثال ، يمكن التعامل مع كل ميزة على حدة. عندما يتم تحديد الأجزاء المختلفة من المشروع ، يمر كل جزء بجميع مراحل SDLC المختلفة.

منهجية رشيقة

أحد أكثر النماذج استخدامًا هذه الأيام هو نموذج Agile . يمكن اعتبار منهجية Agile بمثابة اختلاف في النموذج التكراري التكراري: يقسم نموذج Agile مشروع هندسة برمجيات كبير إلى كتل أصغر ، ويتم تطوير كل كتلة بعد اكتمال النموذج السابق.

ومع ذلك ، تتم مراجعة المشروع باستخدام منهجية Agile باستمرار من قبل العميل أو أي شخص يحتاج إلى تطوير خدمة البرمجيات. ينقسم العمل إلى أجزاء تسمى سباقات السرعة. في نهاية كل سباق ، تتم مراجعة العمل ، وبينما يمكنك الانتقال إلى السباق التالي ، يمكنك أيضًا تلقي تعليقات على السباق السابق وإصلاح الجوانب الممكنة أو تحسينها عند الحاجة. في نموذج Agile ، هناك تفاعل مستمر بين التطوير والاختبار. إنه أكثر مرونة من أي نموذج آخر وهذا هو سبب استخدامه على نطاق واسع في صناعة تطوير البرمجيات.

فوائد SDLC

تحسين كفاءة

تمامًا كما يحدث مع أي نوع آخر من المشاريع ، فإن التخطيط وتزويد نفسك وفريقك بمسار معين لاتباعه أثناء العملية يعزز دائمًا الكفاءة والإنتاجية. العمل أكثر كفاءة لأنك لست مضطرًا لاتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية في كل مرحلة ؛ يشترك كل شخص معني في نفس سير العمل ويعرف ما يجب فعله. أصبح التواصل مع الفريق والعملاء سهلاً أيضًا ، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة.

تعزيز التعاون

نظرًا لتحسين الاتصال ، يتم أيضًا تحسين التعاون بين الفرق المختلفة أو أعضاء الفريق. على سبيل المثال ، عندما يكون فريق تحليل المتطلبات وفريق التطوير مختلفين ومنفصلين ، يصبح الاتصال بين الاثنين والمرور من مرحلة إلى أخرى بسيطًا لأن الفريق الذي يأتي ثانيًا يتم تزويده بوثيقة مفصلة تتعلق بالسابقة. المسرح.

معدل نجاح أعلى

مع مسار واضح للمتابعة ، يتم تحسين العمل وتحسينه. وبالتالي يزيد من فرص نجاح مشاريعك التنموية.

انخفاض التكاليف

نظرًا لأن المراحل المبكرة تتطلب تحليلًا مفصلاً للتكلفة والعائد ، يتم منح كل مرحلة ميزانية ، ولأن الأخطاء يتم تقليلها (وبالتالي يتم تقليل الأوقات أيضًا) ، فإن تكاليف عملية التطوير تكون أقل حتماً عند نشر SDLC.