软件开发过程是复杂的；就像公司内部的任何其他项目一样，它需要被仔细规划和管理。公司几乎在其业务的任何方面都部署了项目管理策略。为什么我们不应该有策略来计划和管理像软件开发这样复杂的事情呢？

一个开发团队如果没有对未来的工作进行规划就贸然进入开发过程，就更有可能面临延误、超预算和失败。出于这个原因，软件开发生命周期战略在软件开发领域是非常重要的。在这篇文章中，我们将讨论一个软件开发的生命周期，分解出属于软件开发过程的所有阶段。

什么是软件开发生命周期？

软件开发生命周期是对软件开发过程中涉及的所有阶段的细分。每个公司或开发团队都可以创建自己的自定义软件开发生命周期，并将其复制到他们所从事的所有开发项目中。然而，有一些基本原则是所有软件开发生命周期战略所共有的，因此，值得了解。例如，每个软件开发生命周期模型都是以下路径的变体。

需求分析

规划阶段

产品设计阶段

编码阶段

测试阶段

验证阶段

部署阶段

维护阶段

当一个企业建立了其可重复的系统开发生命周期，就可以将其部署到他们所参与的任何软件项目中。有了这样一个基础，开发团队就能以更快的速度和一致性开展工作，更清楚地了解时间表和成本，避免错误，并在短期内预防问题；软件开发生命周期优化了软件开发过程，使其更有效、更快速、更经济。

软件开发生命周期是如何运作的？

软件项目生命周期将整个软件开发项目分解为若干阶段。即使开发人员知道每个阶段都与其他所有阶段相联系，他们也可以单独管理每个阶段。每个软件开发生命周期的步骤都有目标、任务、预算、文件、指定的团队和最后期限。

此外，每个阶段都应该有一个输出，一个有形的结果。例如，规划阶段的产出应该是与规划过程和已经列出的计划有关的文件，编码阶段的产出是代码。

正如我们所提到的，没有指定的步骤数量，但每个公司或团队可以根据自己的资源、技能、习惯，创建自己的 SDLC基于其资源、技能、习惯和期望。然而，有些阶段应该是每个 SDLC.顺序可以改变，但我们在下面一段中分解的阶段不应该在你的系统开发生命周期中缺少。

系统开发生命周期的各个阶段 SDLC

需求分析

正如每个项目经理可以教给我们的，每个项目，包括软件项目的第一步，应该是团队了解其项目需求的阶段。在这个阶段，你应该定义以下内容。

目标

对企业的好处

需要的资源（人力资源、预算、软件工具）

最后期限

这个阶段不仅涉及到开发人员：它也可能需要商业分析的一些帮助，例如，它可以突出开发人员可能低估的方面，如成本效益分析和对公司的价值。

这也是开发团队决定采取何种开发方式的时候：他们会对每一行进行编码吗？他们将使用什么编程语言？他们是否会使用 no-code工具，如 AppMaster?如果他们使用诸如？ AppMaster，他们会编辑自动生成的代码吗？

这些问题需要在这个非常早期的阶段得到回答。

需求分析阶段的产出是软件需求规格文件，它需要包括即将到来的项目的所有规格（软件、硬件、网络和安全），当然，除了项目时间表、成本估算以及在需求分析阶段讨论和设计的每个细节。

规划阶段

在继续设计、编码和开发软件之前，项目经理与指定的团队一起，应该概述开发过程的主要方面，这一点很重要。在这个阶段，开发团队要进行分解。

软件架构：数据库、操作系统、编程语言、API、框架

用户界面设计

基础设施要求

安全性 ( SSL 加密和证书，密码保护，以及其他)

就像需求分析阶段的输出是一个叫做软件需求规范文件的文件，规划阶段的输出是同样重要的文件。它通常被称为设计文档规范或DDS 。它必须包括开发人员创建软件产品所需的所有信息。

设计阶段

在跳入编码（或其他方法）之前，开发者或开发者团队必须仔细设计他们的软件产品。这对优化下面的阶段很重要。在设计阶段，你需要确定以下内容。

UI ：用户将如何与平台互动。

：用户将如何与平台互动。 编程 ：你将采用什么方法（代码或可视化编程，哪种编程语言，哪种 no-code 工具)

：你将采用什么方法（代码或可视化编程，哪种编程语言，哪种 工具) 沟通 ：软件将如何与其他资产互动

：软件将如何与其他资产互动 平台 ：哪些平台将承载该软件

：哪些平台将承载该软件 安全：你将部署哪些措施来保护你的软件？

编码阶段

编码阶段是软件开发人员真正开始创建软件的地方。如果他们选择了最传统的方法，这就是他们开始写代码的地方。如果他们选择了一种不同的方法，如 low-code或 no-code，这就是他们开始利用所选择的no-code 平台的地方，比如说。 AppMaster，他们开始组装预建的软件块来设计他们的软件产品。

你可以很容易地理解，如果团队已经经历了前面所有的阶段，那么编码阶段是如何被优化的。编码工作，或使用 no-code平台，现在更直接了当：每个团队成员都知道要做什么，限制是什么，以及目标是什么。编码阶段直到提供了所需的输出，即可测试和功能齐全的软件，才算完成。

测试阶段

在前一个开发阶段提供的软件现在需要在测试阶段进行测试。测试可以由从事软件工作的同一个团队进行，也可以由一个单独的测试团队进行。什么时候将测试团队与主要开发团队分开比较好？每当你部署了传统的手工编码方法，测试阶段就会更加复杂和漫长，它通常需要新的眼睛：在这种情况下，最好是一个单独的测试团队。

而如果你，选择了 no-code方法，软件测试阶段会更快更容易。这是因为开发人员不需要手动编写代码，因此。

一方面，代码是自动生成的，较少出现错误。因此，软件测试阶段会更快。

另一方面，开发人员还没有写代码，所以他们有新鲜的眼睛来经历软件测试阶段，不需要额外的测试团队或人员的帮助。

验证阶段

在这个开发阶段，在所有的系统测试完成后，软件可以被最终确定。验证阶段是非常重要的，因为在这里定稿的东西将很快实现向公众开放或在公司内部部署。

部署阶段

部署阶段是软件在选定的平台上实施的时候。例如，如果你为公司的内部流程开发软件，这时你将你的软件项目提供给你的同事，他们可以开始使用它。如果你开发了一个移动应用程序，在部署阶段，你会在选定的应用程序商店推出它。

维护阶段

开发过程并没有在软件发布或部署时结束。正如你可能已经知道的，所有的软件都需要维护。只要你的软件一直被使用，这就是一个事实：你需要不断地更新它，修复任何可能出现的问题，并将其保持在最佳状态。

免责声明

我们将软件开发生命周期描述为一个漏斗状的路径：每个开发阶段都是在另一个阶段之后，在前一个阶段完成之前，下一个开发阶段不能开始。然而，我们必须澄清，项目的生命周期不一定是严格的线性的。相反，在开发过程中，你会经常发现自己回到以前的阶段，以进行改进和优化项目。你使用生命周期的方法工作和创建软件的次数越多，你就越不需要回到以前的步骤进行修正。

SDLC模型和方法论解释

虽然开发阶段保持不变，但它们的顺序或重要性可能不同。处理它们的方法也可以是不同的。当我们说到解释软件开发生命周期的不同方法时，我们就会说到项目生命周期模型。本段将讨论最常见的软件工程生命周期模型。

瀑布模型

瀑布模型是最简单的模型，你可以在 SDLC.它也被称为线性模型，它要求在你正在工作的阶段完成并提供所需的输出之前，你不能进入下一个开发阶段。各个阶段的顺序就是上一段所描述的那样，很少有变化。

迭代增量模型

通过这种模式，大的软件工程项目被分解成小块。例如，每个功能都可以单独处理。当项目的不同部分被确定后，每一个部分都要经过所有不同阶段的 SDLC.

敏捷方法论

如今利用最多的模型之一是敏捷模型。敏捷方法论可以被认为是迭代增量模型的一个变种：敏捷模型将一个大的软件工程项目分解成较小的区块，每个区块都是在前一个区块完成后开发的。

然而，采用敏捷方法的项目是由客户或任何需要开发软件服务的人不断审查的。工作被划分为若干块，称为冲刺阶段。在每个冲刺结束时，对工作进行审查，虽然你可以继续下一个冲刺，但你也可以收到对前一个冲刺的反馈，并在需要时修复或改进可能的方面。在敏捷模型中，开发和测试之间存在着持续的互动。它比其他任何模式都更灵活，这就是为什么它在软件开发行业被广泛使用。

的好处 SDLC

提高效率

就像发生在任何其他类型的项目中一样，在这个过程中，计划并为自己和团队提供一个给定的脚印，总是能够提高工作效率和生产力。工作更有效率，因为你不必在每个阶段都决定下面的动作；每个参与的人都共享相同的工作流程，知道该做什么。与团队和客户的沟通也变得容易，提高了效率。

加强协作

因为沟通得到了改善，不同团队或团队成员之间的协作也得到了加强。例如，当需求分析团队和开发团队是不同的和分开的，两者之间的沟通，以及从一个阶段到另一个阶段的通过变得简单，因为第二个团队被提供了一个关于前一阶段的详细文件。

更高的成功率

有了明确的路径可循，工作就会得到优化和加强。因此，它增加了你的开发项目的成功几率。

降低成本

因为早期阶段需要详细的成本效益分析，每个阶段都有一个预算，由于错误减少了（因此也减少了时间），开发过程的成本必然会降低，当你部署了一个 SDLC.