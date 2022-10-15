Kodsuz bir teknoloji kullanarak bir insan kaynakları yönetim sistemi (HRMS) mi oluşturmak istiyorsunuz?

EVET ise, bu makale tam size göre. Dünya geliştikçe, hayatlar daha basit hale geliyor. İnsan kaynakları yönetimi ve tüm iş profesyonelleri zamandan, paradan ve insan kaynaklarından tasarruf etmek ve üretkenliği artırmak için uygulamalar oluşturmak için kodsuz / düşük kodlu platformlara yöneliyor.

İnsan kaynakları yönetim sistemi (HRMS) ile ilgili olarak, kodsuz / düşük kodlu platformlar , personel alımı, büyük veri elektronik tabloları, analitik ve anketler geliştirme ve kariyer siteleri oluşturma çabalarını azalttı. Özel HRM uygulamasını oluşturmak, uzun süren beklemeleri ortadan kaldırır ve HRM oluşturmayı kolaylaştırır. AppMaster gibi düşük kodlu ve kodsuz platformlar bu geliştirme için mükemmeldir. Sürükle ve bırak arayüzü ve önceden oluşturulmuş şablonlar, işletmelerin mobil uygulamayı sıfırdan oluşturmasına yardımcı olur.

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

İnsan kaynakları yönetimi İKY, bireyleri işe almak, onlara gerekli eğitim ve tazminatı sağlamak, politikalar oluşturmak, elde tutma planları oluşturmak ve şirket ile çalışanları arasında etkileşim kurmaktır. Son 20 yılda, HRMS bir alan olarak çok gelişti ve günümüz işletmelerinde onu daha da önemli hale getirdi. Geçmişte, İKY yaratmanın amacı, organizasyonun performansı için gerekli olan stratejik bir işlevden çok idari bir işlevdi. Bordronun işlenmesini, çalışanlara doğum günü hediyelerinin gönderilmesini, şirket gezilerinin planlanmasını ve formların doğru şekilde doldurulmasını sağlamayı içeriyordu.

Özel HRM veya insan kaynakları yönetimi HRM, çalışma şeklini değiştirdi ve şimdi bir şirketin hedefleri ve varlıkları olarak onlara odaklanan personeli yönetmekle ilgileniyor. Bu bağlamda çalışanlara insan sermayesi de denilmektedir. Riski en aza indirirken ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarırken personelden en iyi şekilde yararlanmak, tıpkı diğer iş varlıklarında (ROI) olduğu gibi amaçtır.

İKY nasıl çalışır?

Etkili insan kaynakları yönetimi, günlük görevleri yerine getirebilecek kararlı bir İK yöneticileri ekibi gerektirir. Farklı İK yöneticileri bir İK departmanı oluşturacaktır. İK'daki asistanlar, ortaklar ve koordinatörler giriş seviyesi mesleklerdir, İK yöneticilerindeki genel müdürler ise orta seviye pozisyonlara örnektir. İK yöneticileri, iş ortakları ve yetenek yönetimi ve satın alma yöneticisi gibi daha üst düzey veya daha üst düzey İK pozisyonları da vardır.

Bir insan kaynakları yöneticisinin çevrimiçi veya masa başındaki yöneticisinin sorumlulukları yönetimsel, operasyonel ve danışmanlık olarak ayrılabilir. Örneğin yönetim bölümleri, bir şirketin ihtiyaç duyacağı işçi sayısını tahmin etmek ve diğer çalışanların performansını değerlendirmekle ilgilenir. Bu arada, operasyonel görevler arasında yeni personel işe almak ve işlerini iyi yapmak için gerekli yeteneklere sahip olmalarını sağlamak yer alıyor. Son olarak, danışmanlık rolleri sıklıkla bir işletmenin tüm kural ve prosedürlerini denetler.

İnsan kaynakları yönetimi işlevleri

İnsan kaynakları yönetimi İKY'de yer alan kişilerin iş kollarında deneyimledikleri birçok İK işlevi vardır. Özel HRM, şirket veya kuruluşun büyüklüğünden bağımsız olarak çeşitli yönleri içerir.

işe alma

Bir işletmeye katılmak için adayların işe alınması süreci olan her açık pozisyon için iş tanımında belirtilen gereksinimleri karşılayan kişileri bulmak, insan kaynakları yönetimi İKY'nin önemli görevlerinden biridir. Her işe alım süreci, işe alım görevlilerini ekiplerine yönlendirmek de dahil olmak üzere İK yöneticilerini içerir. Bir kuruluş en iyi yetenekleri ortaya çıkarmak için dışarıdan işe alım uzmanlarıyla çalıştığında, adayların şirket için uygun olduğundan emin olun.

Pozisyonu duyurduktan sonra, en iyi adayların çekilip sunulduğundan emin olmak için ek araştırma yapılmalıdır. Mükemmel aday, tüm organizasyona yeni bir soluk getirebilir, ancak yanlış aday, operasyonları rayından çıkarabilir.

Geliştirme eğitimi

Yeni işe alınanlar, işe alım sonrası iş analizi için özel ekipman ve yeteneklere ihtiyaç duyacak ve çalışmaya hazır olacak. Yeni başlayanların belirli bir şirkette çalışma fikri edinmeleri için eğitim ve sürekli gelişim esastır.

Çalışanları eğitmeye yönelik programlar, siber güvenlik veya cinsel taciz eğitim modüllerini almalarını istemek gibi birkaç farklı alana girebilir. Çalışanların, olası işyeri sorunları için gerekli bilgi ve uygulamaları edinmeleri için bu zorunlu kurslara katılmaları gerekmektedir.

Bir şirket, bir çalışanın çalışan gelişimindeki rolüne karşılık gelen belirli beceri setini geliştirmek için tüm bölümlerde personel geliştirme fırsatları sağlamalıdır. Şirketin geleceğine ve kariyer gelişimine uzun vadeli bir yatırım, her bir çalışanın yeteneklerini geliştirmek ve şirket içi yetenekleri beslemek için zaman ayırmaktır.

Performans Yönetimi

Performans yönetimi, bir şirketin kapsayıcı kurumsal amaç ve hedefleri desteklemek için her bir çalışanın, ekibin ve departmanın işteki performansını belirlemek, değerlendirmek ve iyileştirmek için kullandığı süreçtir. İşletmenin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için yöneticiler ve çalışanları açık iletişim ve girdi hatlarını korur.

Kuruluşlar, çalışan performansını değerlendirmek için sıklıkla belirli bir süre kullanır. Bu döngü üç ayda bir, altı ayda bir veya her mali yılda bir olabilir. Çalışanları uygulamaları için planlama, izleme ve ödüllendirme, bu performans değerlendirmelerinin bir parçasıdır.

Performans yönetimi sonuçları, İK yöneticilerinin ve departman liderlerinin çalışanları yüksek veya düşük potansiyele sahip yüksek veya düşük performans gösterenler olarak sınıflandırmasını sağlar. İK işlevlerinin performans yönetimi bileşeni, kimin iyi performans gösterdiğini ve kuruluşa uygun olduğunu ve kimin düşük performans gösterdiğini ve pozisyon için en iyi eşleşme olmayabileceğini tanıdığından, bir şirketin başarısı için esastır.

Faydalar ve Tazminat

Kapsamlı bir tazminat ve yan haklar paketine sahip olmak tüm şirketler için esastır. İK fonksiyonlarının en kritik yönü yetenek yönetimidir. En iyi yetenekleri çekerken en iyi çalışanları elde tutmaya yardımcı olur. Bir çalışanın çalışmaları için nasıl ödüllendirildiği gibi adil çalışan tazminatı sağlıyorsanız, önemli paydaşları her departmanda tutmak ve ekibinize verimli çalışması için ilham vermek çok önemlidir. Belirli bir pozisyon için açık bir pozisyon varsa, başvuru sahibi sizi diğer şirkete tercih etmelidir; rekabetçi bir teklifte bulunarak onları çekebilirsiniz. Adayın seçim sürecinde yardımcı olabilir.

Çalışanlara sağlanan faydaların yönetimi, İK yönetiminin önemli bir bileşenidir. Buna esnek çalışma programları, ofisin yakınında tesislere sahip bir daire, bir şirket arabası veya dizüstü bilgisayar ve sınırsız ücretli izin gibi nakdi olmayan teşvikler dahildir. İnsan kaynakları yönetimi İKY, çalışanları motive edecek ve uzun vadede şirketiniz için çalışma isteği uyandıracak şekilde ödüllendirmeyi amaçlar.

çalışan ilişkisi

İK departmanları personel ile ilgili her şeyle ilgilenmek zorundadır. Çalışan ilişkileri, çalışanlar ve işveren arasındaki karmaşık bağlantıları kurmak, güçlendirmek ve sürdürmek için iş stratejinizin aldığı tüm eylemleri dahil ederek yükü artırır.

Bir İK yöneticisinin masası mutlaka şikayet alacaktır, bu nedenle planlı bir çalışan ilişkileri yaklaşımına sahip olmak, ortaya çıktıklarında bu sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Bir iş arkadaşının eylemleriyle ilgili endişelerini dile getirdiklerinde veya yardım istediklerinde veya ekip lideriyle bir anlaşmazlık olduğunda çalışanları dinlemek için zaman ayırmak İK yönetiminin çok önemli bir bileşenidir. Memnuniyetsizliği azaltmak için, personelin sorunları veya endişeleri dile getirme konusunda kendilerini rahat hissettikleri bir ortam mevcut olmalıdır.

Sağlık ve güvenlik

Her işletme, İK departmanının sorumlu olduğu ofis konumundan bağımsız olarak çalışanlarına iş güvenliği sağlamaya çalışır. 1970 Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yasası (OSHA), şirketlerin çalışanlarına güvenli bir iş yeri vermesini şart koşuyor. İnsan kaynakları yönetimi İKY için çok önemlidir çünkü İK yöneticileri güvenlik eğitimi oluşturmaktan ve teşvik etmekten ve ulusal olarak gerekli bir işyeri kayıp veya yaralanma günlüğünün tutulmasından sorumludur. Çeşitli iş kanunları, çalışanların ve işçilerin güvenli alanlarda çalışmasını sağlamak için gerekli bilgileri, eğitimi, malzemeleri ve KKD'yi içerir.

bordro sistemi

Bordronun kendisi büyüktür. Bireylerin vergileri ve saatlik ücretleri ile ilgili verileri hesaplar ve bunları maaş çekine koyar. Artışlar ve teşvikler eklemeye ek olarak, masrafları karşılamalıdır. Yılda bir kez vergi ödemenin sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız, her ödeme döneminde doğru şekilde stopaj yapılmasını sağlamanız gereken insan kaynakları yönetimi İKY'de çalışmayı deneyin.

Bilgi sistemi

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (HRIS), çalışanların personel verilerini ve bir kuruluşun politikalarını ve süreçlerini kontrol eden yazılımlardan oluşur. Bu araçlar, bordro, yan haklar, çalışan verilerini toplama, uyumluluk ve diğer ücretler gibi birçok görevde yardımcı olan çok sayıda modül içerir. Bir İK liderinin sorumlu olduğu görevlerin çoğu HRIS tarafından desteklenir. Bir İK profesyonelinin işinin önemli bir bileşeni, bu aracın operasyonlarını, özelliklerini ve yeteneklerini tam olarak anlamaktır.

Küçük işletmeler için İKY

Küçük işletmeler çoğunlukla 100'den az çalışana sahiptir. Bu rakam çok küçük değil ve uzman insan kaynakları yönetimi İKY uygulamaları, şirketin İK fonksiyonlarının daha verimli çalışmasına yardımcı olacak. Dev şirketleri küçük işletmelerle karşılaştırırsak, küçük işletmeler ülke ekonomilerine doğrudan katkıda bulunan daha fazla çalışanı işe alır.

İnsan kaynakları yönetimi İKY tekniklerinin küçük işletme performansı , çalışma saatleri ve baskıları yönetme, iş ve aile yükümlülüklerini dengeleme, ardıl planlama, çalışan işe alma ve seçme ve personel yönetimi açısından önemi sadece birkaç kilit noktadır. Ayrıca, insanların özel İKY becerilerini nasıl edindiklerini ve hem kendilerinin hem de diğer insanların deneyimlerinden nasıl bilgi edindiklerini inceler. Küçük işletmeler için İKY oluşturmanın faydalarını görelim.

İnsan Kaynakları Yönetimi küçük işletmelere fayda sağlar

İK'nın şirketinizi nasıl etkileyebileceğini küçümsememek gerekir. İşleri kendi başınıza yönetebileceğinize inanıyor olsanız da, İK yöneticilerinizi dışarıdan temin etmenin çeşitli avantajları vardır. Özel bir İKY uzmanıyla ortaklık kurmak, zamandan ve paradan tasarruf etmenize, en iyi yetenekleri çekmenize, işe alımı güçlendirmenize, çalışanlara sağlanan faydaları artırmanıza, uyumluluk zorluklarını azaltmanıza, çalışanları elde tutmanıza ve üst düzey personeli güvence altına almanıza yardımcı olabilir.

Otomasyon

Kodsuz insan kaynakları yönetimi İKY'nin en büyük ve en iyi faydalarından biri, verimliliği artırdığı, el emeğini ortadan kaldırdığı ve örneğin vergi beyannamesi, izin takibi ve diğer görevleri otomatikleştirdiği diğer İK teknolojileri olduğu için otomasyondur. Uzun vadede, bir ton zaman ve paradan tasarruf edeceksiniz.

Hataları azaltın

Küçük firmalar için, İK departmanları, bordro sorunlarının çoğuna insan veri girişi neden olduğu için oldukça değerli olan otomatikleştirilmiş bordroya sahip olmalıdır. Vergi stopajındaki hatalar, bunları düzeltmek için gereken süreye ek olarak şirketi IRS cezalarına maruz bırakır.

Zamandan ve enerjiden tasarruf edin

Kodsuz özel bir HRM firmasıyla çalışarak tasarruf edebileceğiniz zaman ve emek, en iyi avantajlardan biridir. İK çözümünüzü ele alması için bir düşünce lideri tutarak işinizi ve üretkenliğinizi genişletmek ve hizmetlerinizi geliştirmek için daha fazla zamanınız olacak. Özel HRM kullanmayı seçmek ilk adımdır. İK çözümlerini kullanmak, beraberinde gelen zorluklar hakkında endişelenmeden işinizi büyütmeye konsantre olmanızı sağlayabilir.

İK'ya her zaman, her yerden erişin

Bir HRM ile çalışırken, mobil ve self servis yetenekleriyle yönetme erişimine sahip olacaksınız. Bunu, akıllıca kararlar vermek için ihtiyaç duyduğunuz verilere anında erişmeye devam ederken zamandan ve emekten tasarruf etmek için yapabilirsiniz.

Bir İK teknoloji platformu, personeliniz için de avantajlı olacaktır. Çalışmalarını düzenleyebilir veya gönderebilir, bilançolarını kontrol edebilir ve etrafta olmadığınızda ilgilenmeniz gereken diğer birçok şeyi kontrol edebilirler. Teknoloji entegrasyonu sayesinde ihtiyaç duyduğunuz kritik İK verilerine istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz.

Uyumluluk sorunlarını azaltın

İK departmanlarının uyması gereken belirli yasa ve yönetmeliklerin sayısı muhtemelen yüzlercedir. İş stratejinizin, istihdamı ve çalışan ilişkilerini etkileyen tüm geçerli yasa ve standartlara uygun olmasını sağlamalısınız. Bu, işe alım, tazminat, bordro ve fesih dahil her yönü kapsar.

En küçük işletmeler bile uyumluluk kurallarına uymalıdır. Bu, yalnızca az sayıda çalışanınız varsa, şirketinizi yönetmek ve büyütmek için kritik zaman ve enerjiyi ortadan kaldırır. İK'nızı kullanarak şirketinizi koruyabilecek ve sürekli gelişen istihdamla ilgili yasalar ve uyumluluk gereksinimleriyle başa çıkmak için daha donanımlı hissedeceksiniz.

Çalışanların elde tutulmasını iyileştirin

Yüksek devir oranları genellikle kuruluşlar için finansal kayıplara neden olur ve sonunda en iyi yetenekleri geri püskürtür. Ne yazık ki, birçok küçük firma cironun nedenlerinden habersizdir. İnsan kaynakları yönetimi HRM, cironun nedenlerini anlamanıza yardımcı olabilir. Çalışanları elinizde tutmak için bazı roller için maaşınızı artırmanız gerekebilir, ancak uzun vadede paradan tasarruf edersiniz.

Yetkili bir şirketin İK departmanları ekip çalışmasını, performansı ve çalışan bağlılığını artırabilir. Gerçek zamanlı geri bildirim, temel sorunları belirlemenize, zorluklara çözümler bulmanıza ve personelinizin takdir edildiğini hissetmenize yardımcı olabilir. Ekip çalışması yoluyla bir çalışan veri kaynağı geliştirmek, işletmeniz için daha fazla üretkenlik ve finansal başarı sağlayabilir.

Kodsuz özel bir insan kaynakları yönetimi çözümü nasıl oluşturulur?

HRMS'yi şirketinize entegre etmek için iki seçeneğiniz var: Ya bir HRM uygulaması oluşturmak için düşük kodlu/kodsuz bir yöntem geliştirmek için bir kodlama dili/geleneksel yönteme gidin. Her ikisi de kodsuz ve geleneksel oluşturma yöntemlerinin HRM'yi sıfırdan özelleştirmesine izin verir.

Standartlaştırılmış ve köklü işletmeleri olan McDonald's, Walmart veya Starbucks gibi şirketler, önceden hazırlanmış özel İKY'den yararlanır. İş personeli yönetim sistemi çözümü için yazılım, belirli bir iş akışına sahipse veya standart İKYS'nin dikkate almadığı düzenlemelere uygunsa, özel olarak geliştirilecek bir çözüm olarak üretilecektir.

Aşağıdaki adımlar kullanılarak bir insan kaynakları yönetim sistemi oluşturulacaktır:

Sözleşme İmzalama

Bu adımda, bir şirket geliştiriciyle gereksinimleri tartışır ve kapsamlı bir beyin fırtınası oturumunun ardından projenin konseptini, iş akışını, işlevselliğini ve özelliklerini belirler ve buna karar verir. Ek olarak, tüm teknik görevleri tartışırsınız ve proje için ödeme ve son teslim tarihi konusunda anlaşmaya varırsınız.

HRMS prototipleme

UX tasarımcıları, sözleşmeyi imzaladıktan sonra, hedef kitlenin gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre bir iş akışı oluşturur, bir uygulamaya dönüştürür ve daha fazla analiz ve iyileştirme için müşterilere gönderir. Bu uygulama maketi, temel yapıyı, sezgisel çalışmayı, gezinmeyi ve diğer basit verileri içerir.

Ürün testi

Uygulamaya tüm özel düğmeleri ve işlevleri ekledikten ve gerektiğinde kodları yazdıktan sonra, QA ekibi olası tüm durumlarda uygulamayı izler. Hataları ve hataları tanımlar ve bunları bu adımda kaldırır.

Yayın ve geri bildirim

Bu, HRM oluşturmanın son adımıdır. Bu aşamada, son uygulama teknik destek yardımıyla kullanıcılara yayınlanmak üzere itilir. Geliştiriciler zamanında geliştirir, kullanıcılardan geri bildirim alır ve gerektiğinde düzeltmeler yapar.

Not: Çalışanları bir demo moduyla HRM yazılımını kullanma konusunda eğitmek çok önemlidir. Bu sayede çalışanlar buna alışacak ve iş bilgilerine zarar vermeden doğru verileri kullanma deneyimi yaşayacaklardır.

İnsan kaynakları yönetim sistemi (İKYS) oluşturma maliyeti

HRMS oluşturmanın maliyeti, karmaşıklığı ve gerekli özellikleri ile belirlenecektir. HRMS yazılımı geliştirmenin ortalama fiyatı, geleneksel kodlama yöntemi kullanılarak oluşturulmuşsa 25000 USD ile 75000 USD arasındadır. Ancak, HRM yazılımını kodsuz bir platform aracılığıyla geliştirmek size çok daha az maliyetli olacaktır. AppMaster, kod gerektirmeyen HRM yazılım geliştirme için en iyi kaynaktır.

Alt çizgi

İnsan kaynakları ekibi veya İK çalışanları, iş yönetimi için İKY yazılımı oluşturmayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı düşünmelidir. Kodsuz yöntemi kullanarak insan kaynakları yönetimi İKY yazılımı geliştirmek, şirketin İK departmanının üretken ve etkili işe alım hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmanın zaman ve maliyet açısından etkin bir yoludur. İKY yazılımı oluşturmak, İK çalışanlarına etkili çalışan yönetimi konusunda da yardımcı olacaktır.

AppMaster gibi bir görsel kodlama platformu, görsel bir arayüz üzerinden kolayca HRM yazılımı oluşturmak için bir çözüme sahip olmanızı sağlar. Sonuç, saatlerce süren manuel çalışmayı ortadan kaldıracak, zaman, maliyet ve üretkenlik yönetimini kolaylaştıracak ve yönetim, bağlılığı zorunlu kılacak ve insan kaynakları yöneticisinin stratejik stratejilere odaklanmak için çevrimiçi olarak ayrılmasına izin verecektir.

AppMaster gibi uygun kodsuz platformlar, şirketinizin insan kaynakları yazılım çözümünün, yönetimleriyle kuruluşunuzun başarılı sonucunu sağlamasına yardımcı olacaktır. Kodsuz bir HRM yazılımı oluşturmayı dört gözle bekliyorsanız, şimdi fiyatlandırmamıza göz atın.