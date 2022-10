Você está procurando criar um sistema de gerenciamento de recursos humanos (HRMS) usando uma tecnologia sem código ?

Se SIM, este artigo é para você. À medida que o mundo está evoluindo, as vidas estão se tornando mais simples. O gerenciamento de recursos humanos e todos os profissionais de negócios estão adotando plataformas sem código/com pouco código para criar aplicativos que economizem tempo, dinheiro e recursos humanos e aumentem a produtividade.

Em relação ao sistema de gestão de recursos humanos (HRMS), as plataformas no-code/low-code reduzem seus esforços no recrutamento de pessoal, planilhas de dados grandes, desenvolvimento de análises e pesquisas e construção de sites de carreiras. A construção do aplicativo HRM personalizado evita atrasos demorados e facilita a criação de HRM. Plataformas low-code e sem código como AppMaster são ótimas para esse desenvolvimento. A interface de arrastar e soltar e os modelos pré-criados ajudam as empresas a criar o aplicativo móvel do zero .

O que é gestão de recursos humanos?

Gestão de recursos humanos A GRH está contratando pessoas, fornecendo-lhes o treinamento e remuneração necessários, criando políticas, criando planos de retenção e interagindo entre a empresa e seus funcionários. Nos últimos 20 anos, o HRMS se desenvolveu muito como um campo, tornando-o ainda mais crucial nas empresas de hoje. No passado, o propósito de criar a GRH costumava ser mais uma função administrativa do que estratégica, essencial para o desempenho da organização. Envolvia o processamento da folha de pagamento, o envio de presentes de aniversário aos funcionários, o planejamento de saídas da empresa e o preenchimento correto dos formulários.

Custom HRM, ou gestão de recursos humanos HRM, mudou a forma como funcionava, e agora lida com a gestão de pessoal com foco neles como objetivos e ativos de uma empresa. Os colaboradores também são referidos neste contexto como capital humano. Aproveitar ao máximo o pessoal, minimizando os riscos e maximizando o retorno do investimento é o objetivo, assim como com outros ativos de negócios (ROI).

Como funciona o RH?

A gestão eficaz de recursos humanos requer uma equipe comprometida de gerentes de RH que possam lidar com as tarefas diárias. Diferentes gerentes de RH comporão um departamento de RH. Assistentes, associados e coordenadores em RH são profissões de nível básico, enquanto generalistas em gerentes de RH são exemplos de cargos de nível médio. Há também cargos de RH de nível superior ou mais sênior, como gerentes de RH, parceiros de negócios e gerente de gerenciamento e aquisição de talentos.

As responsabilidades do gerente on-line ou presencial de um executivo de recursos humanos podem ser divididas em gerencial, operacional e consultiva. As partes de gerenciamento, por exemplo, lidam com a previsão do número de trabalhadores que uma empresa exigiria e avaliam o desempenho de outros trabalhadores. Enquanto isso, as tarefas operacionais incluem contratar novos funcionários e garantir que eles tenham as habilidades necessárias para desempenhar bem seus trabalhos. Por último, as funções de consultoria frequentemente supervisionam todas as regras e procedimentos de uma empresa.

Funções de gestão de recursos humanos

Existem muitas funções de RH que as pessoas em gestão de recursos humanos HRM experimentam em sua linha de trabalho. A GRH customizada envolve diversos aspectos, independente do porte da empresa ou organização.

Recrutamento

Encontrar indivíduos que atendam aos requisitos descritos na descrição do trabalho para cada posição em aberto, que é o processo de recrutamento de candidatos para ingressar em um negócio, é uma das funções cruciais da gestão de recursos humanos de RH. Todo processo de contratação envolve gerentes de RH, inclusive liderando os recrutadores em suas equipes. Garanta que os candidatos sejam adequados para a empresa quando uma organização contrata recrutadores externos para descobrir os melhores talentos.

Após o anúncio da vaga, deve-se realizar pesquisas adicionais para garantir que os melhores candidatos sejam sorteados e apresentados. O candidato perfeito pode dar vida nova a uma organização inteira, mas o candidato incorreto pode inviabilizar as operações.

Treinamento de desenvolvimento

Os novos contratados precisarão de equipamentos e habilidades especiais para a análise do trabalho após o recrutamento e estarão preparados para trabalhar. O treinamento e o desenvolvimento contínuo são essenciais para que os recém-chegados tenham a ideia de trabalhar em uma determinada empresa.

Os programas para educar os funcionários podem se enquadrar em várias áreas diferentes, como exigir que eles participem de módulos de treinamento em segurança cibernética ou assédio sexual. Os funcionários devem frequentar esses cursos obrigatórios para adquirir o conhecimento e as práticas necessários para possíveis problemas no local de trabalho.

Uma empresa deve fornecer oportunidades de desenvolvimento de pessoal em todas as divisões para melhorar o conjunto de habilidades específicas de um funcionário que corresponda ao seu papel no desenvolvimento do funcionário. Um investimento de longo prazo no futuro e no avanço da carreira da empresa é aproveitar o tempo para aprimorar os talentos de cada funcionário e nutrir o talento interno.

Gestão de desempenho

A gestão de desempenho é o processo que uma empresa usa para identificar, avaliar e melhorar o desempenho de cada funcionário, equipe e departamento no trabalho para apoiar metas e objetivos corporativos abrangentes. Para atingir os objetivos estratégicos do negócio, os gerentes e seus funcionários mantêm linhas abertas de comunicação e entrada.

As organizações frequentemente usam um período definido para avaliar o desempenho dos funcionários. Esse ciclo pode ser trimestral, semestral ou após cada exercício social. Planejar, monitorar e recompensar os funcionários por sua implementação fazem parte dessas avaliações de desempenho.

Os resultados do gerenciamento de desempenho permitem que os gerentes de RH e os líderes de departamento classifiquem os funcionários como de alto ou baixo desempenho com alto ou baixo potencial. O componente de gerenciamento de desempenho das funções de RH é essencial para o sucesso de uma empresa, pois reconhece quem tem bom desempenho e se encaixa na organização e quem tem desempenho inferior e pode não ser o mais adequado para o cargo.

Benefícios e Remuneração

Ter um pacote abrangente de remuneração e benefícios é essencial para todas as empresas. O aspecto mais crítico das funções de RH é a gestão de talentos. Isso ajuda a manter os melhores funcionários enquanto atrai os melhores talentos. Se você fornecer uma remuneração justa aos funcionários, por exemplo, como um funcionário é recompensado por seu trabalho, é essencial manter as partes interessadas importantes em cada departamento e inspirar sua equipe a trabalhar com eficiência. Se houver uma vaga em aberto para um determinado cargo, o candidato deve escolher você em detrimento da outra empresa; você pode atraí-los fazendo uma oferta competitiva. Pode auxiliar no processo de seleção do candidato.

A administração dos benefícios dos funcionários é um componente crucial da gestão de RH. Isso inclui incentivos não monetários, como horários de trabalho flexíveis, um apartamento perto do escritório com as instalações, um carro ou laptop da empresa e folgas remuneradas ilimitadas. Gestão de recursos humanos A gestão de recursos humanos visa recompensar os trabalhadores de uma forma que os motive e os faça desejar trabalhar para a sua empresa a longo prazo.

Relação do funcionário

Os departamentos de RH têm que lidar com tudo relacionado ao pessoal. As relações com os funcionários aumentam a carga, incluindo todas as ações que sua estratégia de negócios toma para estabelecer, fortalecer e manter as conexões complicadas entre os funcionários e o empregador.

A mesa de um gerente de RH necessariamente receberá reclamações, portanto, ter uma abordagem planejada de relações com os funcionários ajudará você a lidar com esses problemas quando eles surgirem. Reservar um tempo para ouvir os funcionários quando eles expressam preocupações ou pedem assistência sobre as ações de um colega ou um desacordo com o líder da equipe é um componente crucial da gestão de RH. Para reduzir a insatisfação, deve existir um ambiente onde os membros da equipe se sintam à vontade para levantar questões ou preocupações.

Saúde e segurança

Toda empresa se esforça para dar segurança no emprego a seus funcionários, independentemente do cargo que o departamento de RH está encarregado. A Lei de Segurança e Saúde Ocupacional de 1970 (OSHA) exige que as empresas ofereçam aos funcionários um local de trabalho seguro. É crucial para a gestão de recursos humanos HRM porque os gerentes de RH são responsáveis ​​por criar e promover treinamento de segurança e manter um registro nacional de perdas ou lesões no local de trabalho. Várias leis trabalhistas incluem informações essenciais, treinamento, suprimentos e EPI para garantir que funcionários e trabalhadores trabalhem em áreas seguras.

Sistema de folha de pagamento

A folha de pagamento é grande em si. Ele calcula dados sobre impostos e salários por hora de indivíduos e os coloca no contracheque. Além de somar aumentos e incentivos, deve cobrir as despesas. Se você acha que pagar impostos uma vez por ano é tedioso, experimente trabalhar na gestão de recursos humanos de RH, onde você deve garantir que eles sejam retidos corretamente a cada período de pagamento.

Sistema de informação

Os Sistemas de Informação de Recursos Humanos (HRIS) compreendem software que controla os dados pessoais dos funcionários e as políticas e processos de uma organização. Essas ferramentas contêm vários módulos que ajudam em muitas tarefas, como folha de pagamento, benefícios, coleta de dados de funcionários, conformidade e outras cobranças. A maioria das tarefas pelas quais um líder de RH é responsável é suportada pelo HRIS. Um componente essencial do trabalho de um profissional de RH é uma compreensão completa das operações, recursos e capacidades dessa ferramenta.

RH para pequenas empresas

As pequenas empresas geralmente têm menos de 100 funcionários. Esse número não é pequeno, e as práticas especializadas de gestão de recursos humanos de RH ajudarão as funções de RH da empresa a funcionar com mais eficiência. Se compararmos corporações gigantes com pequenas empresas, as pequenas empresas contratam mais funcionários que contribuem diretamente para as economias nacionais.

A importância das técnicas de gestão de recursos humanos para o desempenho das pequenas empresas , gestão de horas e pressões de trabalho, equilíbrio entre trabalho e obrigações familiares, planejamento sucessório, recrutamento e seleção de funcionários e gestão de pessoal são apenas alguns pontos-chave. Também analisa como as pessoas adquirem habilidades personalizadas de RH e obtêm conhecimento de suas próprias experiências e de outras pessoas. Vamos ver os benefícios da criação de HRM para pequenas empresas.

Gestão de Recursos Humanos beneficia pequenas empresas

É necessário não subestimar como o RH pode afetar sua empresa. Embora você possa acreditar que pode gerenciar as coisas por conta própria, há várias vantagens em terceirizar seus gerentes de RH. A parceria com um especialista de RH personalizado pode ajudá-lo a economizar tempo e dinheiro, atrair os melhores talentos, fortalecer o recrutamento, aprimorar os benefícios dos funcionários, diminuir as dificuldades de conformidade, aumentar a retenção de funcionários e proteger os melhores funcionários.

Automação

Um dos maiores e melhores benefícios do gerenciamento de recursos humanos sem código é a automação, pois aumenta a eficiência, elimina o trabalho manual e outras tecnologias de RH, por exemplo, automatiza o arquivamento de impostos, o rastreamento de folgas e outras tarefas. A longo prazo, você economizará muito tempo e dinheiro.

Reduzir erros

Para pequenas empresas, os departamentos de RH devem automatizar a folha de pagamento, o que é altamente valioso porque a entrada de dados humanos causa a maioria dos problemas de folha de pagamento. Erros na retenção de impostos expõem a empresa a multas de IRS além do tempo necessário para corrigi-las.

Economize tempo e energia

O tempo e o esforço que você pode economizar trabalhando com uma empresa de HRM personalizada sem código são um dos melhores benefícios. Você terá mais tempo para expandir seus negócios e produtividade e melhorar seus serviços contratando um líder de pensamento para lidar com sua solução de RH. Escolher utilizar o HRM personalizado é o primeiro passo. O uso de soluções de RH pode liberar você para se concentrar na expansão do negócio sem se preocupar com as dificuldades que o acompanham.

Acesse o RH a qualquer hora, em qualquer lugar

Ao trabalhar com um HRM, você terá acesso para gerenciar com recursos móveis e de autoatendimento. Você pode fazer isso para economizar tempo e esforço enquanto ainda obtém acesso instantâneo aos dados necessários para tomar decisões sábias.

Uma plataforma de tecnologia de RH também será vantajosa para sua equipe. Eles podem editar ou enviar seu trabalho, verificar seu balanço e muitas outras coisas que são necessárias para cuidar quando você não estiver por perto. Você pode acessar os dados críticos de RH de que precisa a qualquer momento e de qualquer local, graças à integração de tecnologia.

Reduza os problemas de conformidade

O número de leis e regulamentos específicos que os departamentos de RH devem seguir é provavelmente na casa das centenas. Você deve garantir que sua estratégia de negócios esteja em conformidade com todas as leis e padrões aplicáveis ​​que afetam o emprego e as relações com os funcionários. Isso abrange todos os aspectos, incluindo recrutamento, remuneração, folha de pagamento e rescisão.

Mesmo as menores empresas devem aderir às regras de conformidade. Isso tira tempo e energia críticos do gerenciamento e da expansão de sua empresa se você tiver apenas um pequeno número de funcionários. Usando seu RH, você poderá proteger sua empresa e se sentir mais equipado para lidar com as leis trabalhistas e requisitos de conformidade em constante evolução.

Melhore a retenção de funcionários

Altas taxas de rotatividade geralmente resultam em perdas financeiras para as organizações e, eventualmente, repelem os melhores talentos. Infelizmente, muitas pequenas empresas desconhecem as causas do volume de negócios. Gestão de recursos humanos HRM pode ajudá-lo a entender as causas da rotatividade. Embora você possa ter que aumentar o pagamento de algumas funções para manter os trabalhadores, você economizará dinheiro a longo prazo.

Os departamentos de RH de uma empresa competente podem melhorar o trabalho em equipe, o desempenho e o envolvimento dos funcionários. O feedback em tempo real pode ajudá-lo a identificar problemas subjacentes, encontrar soluções para desafios e garantir que os membros de sua equipe se sintam valorizados. Desenvolver uma fonte de dados de funcionários por meio do trabalho em equipe pode resultar em maior produtividade e sucesso financeiro para o seu negócio.

Como criar uma solução personalizada de gestão de recursos humanos sem código?

Você tem duas opções para integrar o HRMS em sua empresa: optar por uma linguagem de codificação/método tradicional para desenvolver um método de código baixo/sem código para criar um aplicativo de HRM. Ambos permitem que os métodos de criação convencional e sem código personalizem o HRM do zero.

Empresas como McDonald's, Walmart ou Starbucks, que têm negócios padronizados e bem estabelecidos, se beneficiam do HRM personalizado pré-fabricado. O software para a solução de sistema de gestão de pessoal de negócios deve ser produzido como uma solução para desenvolver de forma personalizada se tiver um fluxo de trabalho específico ou estiver sob regulamentos que o HRMS padrão não considerou.

Será criado um sistema de gestão de recursos humanos seguindo os seguintes passos:

Assinatura do contrato

Nesta etapa, uma empresa discute os requisitos com o desenvolvedor para desenvolver e decide sobre o conceito, fluxo de trabalho, funcionalidade e especificações do projeto após uma grande sessão de brainstorming. Além disso, você discute todas as tarefas técnicas e concorda com o pagamento e o prazo para o projeto.

Prototipagem HRMS

Após a assinatura do contrato, com base nos requisitos e necessidades do público, os designers de UX criam um fluxo de trabalho, convertem-no em um aplicativo e enviam aos clientes para análise e aprimoramento. Este mockup de aplicativo inclui a estrutura básica, operação intuitiva, navegação e outros dados simples.

Teste de produto

Depois de adicionar todos os botões e funções personalizados ao aplicativo e escrever códigos quando necessário, a equipe de controle de qualidade monitora o aplicativo em todos os casos possíveis. Ele identifica bugs e erros e os remove nesta etapa.

Liberação e feedback

Este é o último passo para a criação de HRM. Nesta fase, o aplicativo final é enviado para os usuários com a ajuda do suporte técnico. Os desenvolvedores desenvolvem oportunamente, obtêm feedback dos usuários e fazem reparações quando necessário.

Observação: é essencial treinar os funcionários no uso do software HRM com um modo de demonstração. Com isso, os funcionários vão se acostumar e experimentar o uso de dados precisos sem prejudicar as informações do negócio.

Custo de criação de um sistema de gestão de recursos humanos (HRMS)

O custo de criação do HRMS será determinado por sua complexidade e recursos necessários. O preço médio para desenvolver software de HRMS está entre US$ 25.000 e US$ 75.000 se for gerado usando o método de codificação tradicional. No entanto, desenvolver software de HRM por meio de uma plataforma sem código custará muito menos. AppMaster é o melhor recurso para desenvolvimento de software HRM sem código.

A linha de fundo

A equipe de recursos humanos ou o pessoal de RH deve considerar a criação de um software de RH para o gerenciamento de seu trabalho e facilitar suas vidas. O desenvolvimento de software de gestão de recursos humanos HRM usando o método sem código é uma maneira econômica e de tempo e custo de ajudar o departamento de RH da empresa a cumprir seus objetivos de recrutamento produtivos e eficazes. A criação de software de RH também ajudará o pessoal de RH com um gerenciamento eficaz de funcionários.

Uma plataforma de codificação visual como AppMaster permite que você tenha uma solução para criar software HRM facilmente através de uma interface visual. O resultado irá erradicar horas de trabalho manual, facilitar a administração de tempo, custo e produtividade obriga a adesão e permite que o executivo de recursos humanos saia online para se concentrar em estratégias estratégicas.

Plataformas apropriadas sem código, como AppMaster, ajudarão a solução de software de recursos humanos da sua empresa a fornecer o resultado bem-sucedido de sua organização com seu gerenciamento. Confira nossos preços agora se você deseja criar um software de HRM sem código.