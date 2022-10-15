هل تتطلع إلى إنشاء نظام إدارة موارد بشرية (HRMS) باستخدام تقنية بدون رمز ؟

إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذه المقالة لك. مع تطور العالم ، أصبحت الحياة أكثر بساطة. تتجه إدارة الموارد البشرية وجميع محترفي الأعمال نحو منصات لا تحتوي على كود / رمز منخفض لإنشاء تطبيقات لتوفير الوقت والمال والموارد البشرية وزيادة الإنتاجية.

فيما يتعلق بنظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) ، تقلل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود / رمز منخفض من جهودها في تعيين الموظفين وجداول البيانات الكبيرة وتطوير التحليلات والاستطلاعات وبناء مواقع الوظائف. يؤدي إنشاء تطبيق HRM المخصص إلى الالتفاف على فترات التوقف الطويلة ويجعل إنشاء إدارة الموارد البشرية أسهل. تعد الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وغير المشفرة مثل AppMaster رائعة لهذا التطور. تساعد واجهة السحب والإفلات والقوالب المنشأة مسبقًا الشركات في إنشاء تطبيق الأجهزة المحمولة من البداية .

ما هي ادارة الموارد البشرية؟

إدارة الموارد البشرية تقوم إدارة الموارد البشرية بتوظيف الأفراد ، وتزويدهم بالتدريب والتعويض الضروريين ، ووضع السياسات ، وإنشاء خطط الاستبقاء ، والتفاعل بين الشركة وموظفيها. على مدار العشرين عامًا الماضية ، تطور نظام إدارة الموارد البشرية كمجال ، مما يجعله أكثر أهمية في مؤسسات اليوم. في الماضي ، كان الغرض من إنشاء إدارة الموارد البشرية أن يكون وظيفة إدارية أكثر من كونها استراتيجية ضرورية لأداء المنظمة. كان يتضمن معالجة كشوف المرتبات ، وإرسال هدايا أعياد الميلاد للموظفين ، والتخطيط لنزهات الشركة ، والتأكد من ملء الاستمارات بشكل صحيح.

غيّرت إدارة الموارد البشرية المخصصة ، أو إدارة الموارد البشرية ، طريقة عملها ، وهي الآن تتعامل مع إدارة الأفراد مع التركيز عليهم كأهداف وأصول للشركة. يشار إلى الموظفين أيضًا في هذا السياق برأس المال البشري. الهدف هو تحقيق أقصى استفادة من الموظفين مع تقليل المخاطر وتعظيم العائد على الاستثمار ، تمامًا كما هو الحال مع الأصول التجارية الأخرى (ROI).

كيف تعمل إدارة الموارد البشرية؟

تتطلب الإدارة الفعالة للموارد البشرية فريقًا ملتزمًا من مديري الموارد البشرية الذين يمكنهم التعامل مع المهام اليومية. سيشكل مديرو الموارد البشرية المختلفون قسمًا للموارد البشرية. المساعدون والشركاء والمنسقون في الموارد البشرية هم من المهن المبتدئة ، في حين أن الاختصاصيين في مديري الموارد البشرية هم أمثلة على المناصب متوسطة المستوى. هناك أيضًا مناصب موارد بشرية رفيعة المستوى أو أكثر ، مثل مديري الموارد البشرية وشركاء الأعمال وإدارة المواهب ومدير الاستحواذ.

يمكن تقسيم مسؤوليات المدير التنفيذي للموارد البشرية عبر الإنترنت أو على المكتب إلى إدارية وتشغيلية واستشارية. تتعامل أجزاء الإدارة ، على سبيل المثال ، مع التنبؤ بعدد العمال الذين تتطلبهم الشركة وتقييم أداء العمال الآخرين. وفي الوقت نفسه ، تشمل المهام التشغيلية تعيين موظفين جدد والتأكد من أن لديهم القدرات اللازمة لأداء وظائفهم بشكل جيد. أخيرًا ، تشرف الأدوار الاستشارية بشكل متكرر على جميع قواعد وإجراءات العمل.

وظائف إدارة الموارد البشرية

هناك العديد من وظائف الموارد البشرية التي يتمتع بها الأشخاص في إدارة الموارد البشرية خبرة في مجال عملهم. تتضمن إدارة الموارد البشرية المخصصة عدة جوانب ، بغض النظر عن حجم الشركة أو المنظمة.

التجنيد

يعد العثور على الأفراد الذين يستوفون المتطلبات الموضحة في الوصف الوظيفي لكل وظيفة شاغرة ، وهي عملية تعيين مرشحين للانضمام إلى شركة ، أحد الواجبات الحاسمة لإدارة الموارد البشرية لإدارة الموارد البشرية. تتضمن كل عملية توظيف مديري الموارد البشرية ، بما في ذلك قيادة المجندين في فرقهم. تأكد من أن المرشحين مناسبين للشركة عندما تقوم إحدى المؤسسات بإشراك موظفين خارجيين للكشف عن أفضل المواهب.

بعد الإعلان عن الوظيفة ، يجب على المرء إجراء بحث إضافي لضمان اختيار أفضل المرشحين وتقديمهم. قد يبث المتقدم المثالي حياة جديدة في منظمة بأكملها ، لكن المرشح غير الصحيح قد يعرقل العمليات.

تدريب التطوير

سيحتاج الموظفون الجدد إلى معدات وقدرات خاصة لتحليل الوظيفة بعد التوظيف ويكونون على استعداد للعمل. يعد التدريب والتطوير المستمر أمرًا ضروريًا حتى يحصل القادمون الجدد على فكرة عن العمل في شركة معينة.

قد تندرج برامج تثقيف الموظفين في عدة مجالات مختلفة ، مثل مطالبتهم بأخذ وحدات تدريبية حول الأمن السيبراني أو التحرش الجنسي. يجب على الموظفين حضور هذه الدورات الإلزامية لاكتساب المعرفة والممارسات اللازمة لمشاكل مكان العمل المحتملة.

يجب أن توفر الشركة فرصًا لتطوير الموظفين عبر جميع الأقسام لتحسين مجموعة المهارات الخاصة بالموظف والتي تتوافق مع دورهم في تطوير الموظفين. الاستثمار طويل الأجل في مستقبل الشركة والتقدم الوظيفي يجعل الوقت لتحسين مواهب كل موظف ورعاية المواهب الداخلية.

ادارة الأداء

إدارة الأداء هي العملية التي تستخدمها الشركة لتحديد وتقييم وتحسين أداء كل موظف وفريق وأقسام في العمل لدعم أهداف وغايات الشركة الشاملة. لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للأعمال ، يحافظ المديرون وموظفوهم على خطوط اتصال ومدخلات مفتوحة.

كثيرا ما تستخدم المنظمات فترة محددة لتقييم أداء الموظف. قد تكون هذه الدورة ربع سنوية أو كل ستة أشهر أو بعد كل سنة مالية. يعد التخطيط والمراقبة ومكافأة الموظفين على تنفيذها جزءًا من تقييمات الأداء هذه.

تمكن نتائج إدارة الأداء مديري الموارد البشرية وقادة الأقسام من تصنيف الموظفين على أنهم أصحاب أداء عالٍ أو منخفض مع إمكانات عالية أو منخفضة. يعد عنصر إدارة الأداء لوظائف الموارد البشرية أمرًا ضروريًا لنجاح الشركة لأنه يدرك من يعمل بشكل جيد ويناسب المنظمة ومن ينجح في الأداء وقد لا يكون أفضل تطابق لهذا المنصب.

الفوائد والتعويضات

يعد وجود حزمة تعويضات ومزايا شاملة أمرًا ضروريًا لجميع الشركات. الجانب الأكثر أهمية في وظائف الموارد البشرية هو إدارة المواهب. يساعد في الحفاظ على أفضل الموظفين مع جذب أفضل المواهب. إذا قمت بتقديم تعويض عادل للموظفين ، مثل كيفية مكافأة الموظف على عمله ، فمن الضروري الحفاظ على أصحاب المصلحة المهمين في كل قسم وإلهام فريقك للعمل بكفاءة. إذا كان هناك منصب شاغر لمنصب معين ، يجب على مقدم الطلب أن يختارك على الشركة الأخرى ؛ يمكنك جذبهم من خلال تقديم عرض تنافسي. يمكن أن يساعد في عملية اختيار المرشح.

تعد إدارة استحقاقات الموظفين عنصرًا حاسمًا في إدارة الموارد البشرية. يتضمن ذلك حوافز غير نقدية مثل جداول العمل المرنة ، وشقة بالقرب من المكتب مع المرافق ، وسيارة الشركة أو الكمبيوتر المحمول ، وإجازة غير محدودة مدفوعة الأجر. إدارة الموارد البشرية تهدف إدارة الموارد البشرية إلى مكافأة العمال بطريقة تحفزهم وتجعلهم يرغبون في العمل لشركتك على المدى الطويل.

علاقة الموظف

يتعين على إدارات الموارد البشرية التعامل مع كل ما يتعلق بالموظفين. تضيف علاقات الموظفين إلى العبء من خلال تضمين جميع الإجراءات التي تتخذها استراتيجية عملك لإنشاء وتقوية ودعم الروابط المعقدة بين الموظفين وصاحب العمل.

سيتلقى مكتب مدير الموارد البشرية بالضرورة شكاوى ، لذا فإن اتباع نهج مخطط لعلاقات الموظفين سيساعدك على التعامل مع هذه المشكلات عند ظهورها. يعد تخصيص الوقت للاستماع إلى الموظفين عند التعبير عن مخاوفهم أو طلب المساعدة فيما يتعلق بأفعال زميل أو خلاف مع قائد فريقهم عنصرًا حاسمًا في إدارة الموارد البشرية. للحد من عدم الرضا ، يجب وجود بيئة يشعر فيها الموظفون بالراحة عند طرح القضايا أو المخاوف.

الصحة والأمن

تسعى كل شركة إلى توفير الأمن الوظيفي لموظفيها ، بغض النظر عن منصب المكتب الذي يتولى إدارة الموارد البشرية المسؤولية عنه. يتطلب قانون السلامة والصحة المهنية لعام 1970 (OSHA) من الشركات توفير مكان عمل آمن للموظفين. من الأهمية بمكان لإدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية لأن مديري الموارد البشرية مسؤولون عن إنشاء وتعزيز التدريب على السلامة والحفاظ على السجل المطلوب على المستوى الوطني للخسائر أو الإصابات في مكان العمل. تتضمن العديد من قوانين العمل المعلومات الأساسية والتدريب والإمدادات ومعدات الحماية الشخصية لضمان عمل الموظفين والعمال في مناطق آمنة.

نظام الرواتب

كشوف المرتبات كبيرة بحد ذاتها. يحسب بيانات عن ضرائب الأفراد والأجور بالساعة ويضعهم في الراتب. بالإضافة إلى إضافة الزيادات والحوافز ، يجب أن تغطي النفقات. إذا كنت تعتقد أن دفع الضرائب مرة واحدة في العام أمر شاق ، فحاول العمل في إدارة الموارد البشرية في إدارة الموارد البشرية ، حيث يجب عليك التأكد من اقتطاعها بشكل صحيح في كل فترة دفع.

نظام معلومات

تتألف أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) من برنامج يتحكم في بيانات الموظفين للموظفين وسياسات وعمليات المنظمة. تحتوي هذه الأدوات على العديد من الوحدات النمطية التي تساعد في العديد من المهام ، مثل كشوف المرتبات والمزايا وجمع بيانات الموظف والامتثال والرسوم الأخرى. يدعم نظام معلومات الموارد البشرية معظم المهام التي يكون قائد الموارد البشرية مسؤولاً عنها. يعد الفهم الشامل لعمليات هذه الأداة وميزاتها وقدراتها أحد المكونات الأساسية لوظيفة متخصص الموارد البشرية.

إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة

معظم الشركات الصغيرة لديها أقل من 100 موظف. هذا الرقم ليس صغيراً ، وستساعد ممارسات إدارة الموارد البشرية الخبيرة في إدارة الموارد البشرية وظائف الموارد البشرية في الشركة على العمل بكفاءة أكبر. إذا قارنا الشركات العملاقة مع الشركات الصغيرة ، فإن الشركات الصغيرة توظف المزيد من الموظفين الذين يساهمون بشكل مباشر في الاقتصادات الوطنية.

إن أهمية تقنيات إدارة الموارد البشرية لإدارة الموارد البشرية لأداء الأعمال الصغيرة ، وإدارة ساعات العمل والضغوط ، وتحقيق التوازن بين التزامات العمل والأسرة ، وتخطيط التعاقب الوظيفي ، وتوظيف واختيار الموظفين ، وإدارة الموظفين هي مجرد بضع نقاط رئيسية. كما يبحث في كيفية اكتساب الأشخاص لمهارات إدارة الموارد البشرية المخصصة واكتساب المعرفة من تجاربهم الخاصة وتجارب الآخرين. دعونا نرى فوائد إنشاء إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة.

تفيد إدارة الموارد البشرية الشركات الصغيرة

من الضروري عدم التقليل من تأثير الموارد البشرية على شركتك. بينما قد تعتقد أنه يمكنك إدارة الأشياء بنفسك ، هناك العديد من المزايا للاستعانة بمصادر خارجية لمديري الموارد البشرية. قد تساعدك الشراكة مع أخصائي إدارة موارد بشرية مخصص على توفير الوقت والمال ، وجذب أفضل المواهب ، وتعزيز التوظيف ، وتعزيز مزايا الموظفين ، وتقليل صعوبات الامتثال ، وزيادة الاحتفاظ بالموظفين ، وتأمين كبار الموظفين.

أتمتة

تعد الأتمتة واحدة من أكبر وأفضل فوائد إدارة الموارد البشرية بدون رمز إدارة الموارد البشرية ، حيث إنها تعزز الكفاءة وتزيل العمل اليدوي وتقنيات الموارد البشرية الأخرى ، على سبيل المثال ، أتمتة الإيداع الضريبي وتتبع الإجازات والمهام الأخرى. على المدى الطويل ، ستوفر الكثير من الوقت والمال.

تقليل الأخطاء

بالنسبة للشركات الصغيرة ، يجب أن يكون لدى أقسام الموارد البشرية كشوف رواتب آلية ، وهو أمر ذو قيمة عالية لأن إدخال البيانات البشرية يسبب غالبية مشاكل كشوف المرتبات. تعرض الأخطاء في الاستقطاع الضريبي الشركة لغرامات مصلحة الضرائب بالإضافة إلى الوقت اللازم لإصلاحها.

وفر الوقت والطاقة

يعد الوقت والجهد اللذان يمكنك توفيرهما من خلال العمل مع شركة إدارة موارد بشرية مخصصة بدون رمز أحد أفضل الفوائد. سيكون لديك المزيد من الوقت لتوسيع نطاق عملك وإنتاجيتك وتحسين خدماتك من خلال تعيين قائد فكري للتعامل مع حل الموارد البشرية الخاص بك. يعد اختيار استخدام إدارة الموارد البشرية المخصص هو الخطوة الأولى. يمكن أن يوفر لك استخدام حلول الموارد البشرية إمكانية التركيز على توسيع الأعمال التجارية دون القلق بشأن الصعوبات التي تصاحب ذلك.

الوصول إلى الموارد البشرية في أي وقت ومن أي مكان

عند العمل مع إدارة الموارد البشرية ، سيكون لديك حق الوصول للإدارة باستخدام إمكانات الخدمة الذاتية والجوّالة. يمكنك القيام بذلك لتوفير الوقت والجهد مع الاستمرار في الوصول الفوري إلى البيانات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات حكيمة.

ستكون منصة تكنولوجيا الموارد البشرية مفيدة أيضًا لموظفيك. يمكنهم تحرير أو إرسال عملهم ، والتحقق من ميزانيتهم ​​العمومية ، والعديد من الأشياء الأخرى التي يجب الاهتمام بها عندما لا تكون في الجوار. يمكنك الوصول إلى بيانات الموارد البشرية الهامة التي تحتاجها في أي وقت ومن أي مكان بفضل تكامل التكنولوجيا.

تقليل مشاكل الامتثال

من المحتمل أن يكون عدد القوانين واللوائح المحددة التي يجب على إدارات الموارد البشرية اتباعها بالمئات. يجب عليك التأكد من أن إستراتيجية عملك تتوافق مع جميع القوانين والمعايير المعمول بها والتي تؤثر على علاقات العمل والموظفين. يغطي ذلك كل جانب ، بما في ذلك التوظيف والتعويض والرواتب وإنهاء الخدمة.

حتى أصغر الشركات يجب أن تلتزم بقواعد الامتثال. يؤدي هذا إلى إهدار الوقت والجهد الحرجين من إدارة وتوسيع شركتك إذا كان لديك عدد قليل من الموظفين فقط. باستخدام الموارد البشرية الخاصة بك ، ستتمكن من حماية شركتك وستشعر أنك أكثر استعدادًا للتعامل مع القوانين ومتطلبات الامتثال المتطورة دائمًا والمتعلقة بالتوظيف.

تحسين الاحتفاظ بالموظفين

غالبًا ما تؤدي معدلات الدوران المرتفعة إلى خسائر مالية للمؤسسات وفي النهاية تتسبب في صد أفضل المواهب. لسوء الحظ ، لا تدرك العديد من الشركات الصغيرة أسباب دوران رأس المال. إدارة الموارد البشرية يمكن أن تساعدك إدارة الموارد البشرية في فهم أسباب دوران الموظفين. بينما قد تضطر إلى رفع أجر بعض الأدوار للحفاظ على العمال ، ستوفر المال على المدى الطويل.

يمكن لأقسام الموارد البشرية في الشركة المختصة تعزيز العمل الجماعي والأداء ومشاركة الموظفين. يمكن أن تساعدك التعليقات في الوقت الفعلي في تحديد المشكلات الأساسية ، وإيجاد حلول للتحديات ، والتأكد من شعور موظفيك بالتقدير. قد يؤدي تطوير مصدر بيانات الموظف من خلال العمل الجماعي إلى زيادة الإنتاجية والنجاح المالي لعملك.

كيفية إنشاء حل مخصص لإدارة الموارد البشرية بدون كود؟

لديك خياران لدمج نظام إدارة الموارد البشرية في شركتك: إما أن تختار لغة ترميز / طريقة تقليدية لتطوير طريقة منخفضة / بدون كود لإنشاء تطبيق إدارة موارد بشرية. كلاهما يسمح بطرق الإنشاء التقليدية بدون رمز لتخصيص إدارة الموارد البشرية من البداية.

تستفيد شركات مثل McDonald's أو Walmart أو Starbucks التي لديها أعمال موحدة وراسخة من إدارة الموارد البشرية المخصصة مسبقًا. سيتم إنتاج برنامج حل نظام إدارة موظفي الأعمال كحل للتطوير على أساس مخصص إذا كان لديه سير عمل معين أو يأتي بموجب لوائح لم يأخذها نظام إدارة الموارد البشرية القياسي في الاعتبار.

سيتم إنشاء نظام إدارة الموارد البشرية باستخدام الخطوات التالية:

توقيع العقد

في هذه الخطوة ، تناقش الشركة المتطلبات مع المطور لتطوير مفهوم المشروع وسير العمل والوظائف والمواصفات واتخاذ قرار بشأنها بعد جلسة عصف ذهني ضخمة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك مناقشة جميع المهام الفنية والاتفاق على الدفع والموعد النهائي للمشروع.

النماذج الأولية لنظام إدارة الموارد البشرية

بعد توقيع العقد ، بناءً على متطلبات واحتياجات الجمهور ، يقوم مصممو UX بإنشاء سير عمل وتحويله إلى تطبيق وإرساله إلى العملاء لمزيد من التحليل والتحسين. يتضمن نموذج التطبيق هذا الهيكل الأساسي والتشغيل السهل والملاحة والبيانات البسيطة الأخرى.

اختبار المنتج

بعد إضافة جميع الأزرار والوظائف المخصصة في التطبيق وكتابة الرموز عند الحاجة ، يراقب فريق ضمان الجودة التطبيق في جميع الحالات الممكنة. يقوم بتحديد الخلل والأخطاء وإزالتها في هذه الخطوة.

الافراج والتعليقات

هذه هي الخطوة الأخيرة لإنشاء إدارة الموارد البشرية. في هذه المرحلة ، يتم دفع التطبيق النهائي لإصداره للمستخدمين بمساعدة الدعم الفني. يقوم المطورون في الوقت المناسب بالتطوير والحصول على التعليقات من المستخدمين وإجراء التعديلات عند الاقتضاء.

ملاحظة: يعد تدريب الموظفين على استخدام برنامج إدارة الموارد البشرية مع الوضع التجريبي أمرًا ضروريًا. مع هذا ، سوف يعتاد الموظفون عليها ويختبرون استخدام البيانات الدقيقة دون الإضرار بمعلومات العمل.

تكلفة إنشاء نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS)

سيتم تحديد تكلفة إنشاء نظام إدارة الموارد البشرية من خلال تعقيدها وميزاتها المطلوبة. يتراوح متوسط ​​سعر تطوير برنامج HRMS بين 25000 دولار أمريكي و 75000 دولار أمريكي إذا تم إنشاؤه باستخدام طريقة الترميز التقليدية ، ومع ذلك ، فإن تطوير برنامج إدارة الموارد البشرية من خلال نظام أساسي بدون رمز سيكلفك أقل بكثير. AppMaster هو أفضل مورد لتطوير برامج إدارة الموارد البشرية بدون كود.

الخط السفلي

يجب أن يفكر فريق الموارد البشرية أو أفراد الموارد البشرية في إنشاء برنامج إدارة الموارد البشرية لإدارة عملهم وجعل حياتهم أسهل. يعد تطوير برنامج إدارة الموارد البشرية لإدارة الموارد البشرية باستخدام طريقة no-code طريقة فعالة من حيث التكلفة والوقت لمساعدة قسم الموارد البشرية في الشركة على تحقيق أهداف التوظيف الإنتاجية والفعالة. سيساعد إنشاء برنامج إدارة الموارد البشرية أيضًا موظفي الموارد البشرية في الإدارة الفعالة للموظفين.

تتيح لك منصة الترميز المرئي مثل AppMaster الحصول على حل لإنشاء برنامج إدارة الموارد البشرية من خلال واجهة مرئية بسهولة. ستؤدي النتيجة إلى القضاء على ساعات العمل اليدوي ، وتسهيل الوقت والتكلفة ، وتلزم إدارة الإنتاجية الالتزام وتسمح للمدير التنفيذي للموارد البشرية بالخروج عبر الإنترنت للتركيز على الاستراتيجيات الاستراتيجية.

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