Vous cherchez à créer un système de gestion des ressources humaines (SGRH) en utilisant une technologie sans code ?

Si OUI, cet article est pour vous. À mesure que le monde évolue, la vie devient plus simple. La gestion des ressources humaines et tous les professionnels de l'entreprise se tournent vers les plates-formes no-code / low-code pour créer des applications permettant d'économiser du temps, de l'argent et des ressources humaines et d'augmenter la productivité.

En ce qui concerne le système de gestion des ressources humaines (HRMS), les plates-formes no-code / low-code réduisent leurs efforts en matière de recrutement de personnel, de grandes feuilles de calcul de données, de développement d'analyses et d'enquêtes et de création de sites de carrières. La construction de l'application HRM personnalisée évite les retards prolongés et facilite la création de HRM. Les plates-formes low-code et no-code comme AppMaster sont idéales pour ce développement. L'interface glisser-déposer et les modèles prédéfinis aident les entreprises à créer l'application mobile à partir de rien .

Qu'est-ce que la gestion des ressources humaines ?

Gestion des ressources humaines HRM embauche des individus, leur fournit la formation et la rémunération nécessaires, crée des politiques, crée des plans de rétention et interagit entre l'entreprise et ses employés. Au cours des 20 dernières années, le SIRH s'est beaucoup développé en tant que domaine, ce qui le rend encore plus crucial dans les entreprises d'aujourd'hui . Dans le passé, la création de la GRH avait pour objectif plus une fonction administrative qu'une fonction stratégique essentielle à la performance de l'organisation. Cela impliquait de traiter la paie, d'envoyer des cadeaux d'anniversaire aux employés, de planifier les sorties de l'entreprise et de s'assurer que les formulaires étaient correctement remplis.

La GRH personnalisée, ou GRH de gestion des ressources humaines, a changé son fonctionnement et traite désormais de la gestion du personnel en se concentrant sur eux en tant qu'objectifs et atouts de l'entreprise. Les employés sont également appelés dans ce contexte capital humain. Tirer le meilleur parti du personnel tout en minimisant les risques et en maximisant le retour sur investissement est l'objectif, tout comme avec les autres actifs de l'entreprise (ROI).

Une gestion efficace des ressources humaines nécessite une équipe engagée de responsables RH capables de gérer les tâches quotidiennes. Différents responsables RH constitueront un département RH. Les assistants, les associés et les coordinateurs en RH sont des professions d'entrée de gamme, tandis que les généralistes des responsables RH sont des exemples de postes de niveau intermédiaire. Il existe également des postes RH de niveau supérieur ou supérieur, tels que les responsables RH, les partenaires commerciaux et le responsable de la gestion et de l'acquisition des talents.

Les responsabilités en ligne ou sur place d'un responsable des ressources humaines peuvent être divisées en gestion, exploitation et conseil. Les parties de la gestion, par exemple, traitent de la prévision du nombre de travailleurs dont une entreprise aurait besoin et de l'évaluation des performances des autres travailleurs. Entre-temps, les tâches opérationnelles consistent à embaucher de nouveaux employés et à s'assurer qu'ils possèdent les capacités nécessaires pour bien accomplir leur travail. Enfin, les rôles de conseil supervisent fréquemment toutes les règles et procédures d'une entreprise.

Fonctions de gestion des ressources humaines

Il existe de nombreuses fonctions RH que les personnes en gestion des ressources humaines connaissent dans leur domaine de travail. La GRH sur mesure implique plusieurs aspects, quelle que soit la taille de l'entreprise ou de l'organisation.

Recrutement

Trouver des personnes qui répondent aux exigences décrites dans la description de poste pour chaque poste vacant, qui est le processus de recrutement de candidats pour rejoindre une entreprise, est l'une des tâches cruciales de la gestion des ressources humaines GRH. Chaque processus d'embauche implique des responsables RH, y compris la direction des recruteurs de leurs équipes. Assurez-vous que les candidats correspondent bien à l'entreprise lorsqu'une organisation engage des recruteurs externes pour découvrir les meilleurs talents.

Après avoir annoncé le poste, il faut effectuer des recherches supplémentaires pour garantir que les meilleurs candidats sont attirés et présentés. Le candidat parfait peut insuffler une nouvelle vie à toute une organisation, mais le mauvais candidat peut faire dérailler les opérations.

Formation au développement

Les nouvelles recrues auront besoin d'un équipement et de capacités spéciales pour l'analyse de l'emploi après le recrutement et sont prêtes à travailler. La formation et le développement continu sont essentiels pour que les nouveaux arrivants se fassent une idée du travail dans une entreprise particulière.

Les programmes de formation des employés peuvent relever de plusieurs domaines différents, comme les obliger à suivre des modules de formation sur la cybersécurité ou le harcèlement sexuel. Les employés doivent suivre ces cours obligatoires pour acquérir les connaissances et les pratiques nécessaires aux problèmes potentiels en milieu de travail.

Une entreprise devrait offrir des opportunités de développement du personnel dans toutes les divisions afin d'améliorer l'ensemble de compétences particulier d'un employé qui correspond à son rôle dans le développement des employés. Un investissement à long terme dans l'avenir et l'avancement professionnel de l'entreprise prend le temps d'améliorer les talents de chaque employé et de cultiver les talents internes.

Gestion des performances

La gestion de la performance est le processus qu'une entreprise utilise pour identifier, évaluer et améliorer la performance de chaque employé, équipe et service au travail en soutenant les buts et objectifs généraux de l'entreprise. Pour atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise, les gestionnaires et leur personnel maintiennent des lignes de communication et d'apport ouvertes.

Les organisations utilisent fréquemment une période définie pour évaluer le rendement des employés. Ce cycle peut être trimestriel, semestriel ou après chaque exercice financier. La planification, le suivi et la récompense des employés pour leur mise en œuvre font tous partie de ces évaluations de performance.

Les résultats de la gestion des performances permettent aux responsables des ressources humaines et aux chefs de service de classer les employés comme performants ou peu performants avec un potentiel élevé ou faible. La composante de gestion de la performance des fonctions RH est essentielle au succès d'une entreprise car elle reconnaît qui fonctionne bien et correspond à l'organisation et qui sous-performe et pourrait ne pas être le meilleur match pour le poste.

Avantages et rémunération

Disposer d'un ensemble complet de rémunérations et d'avantages sociaux est essentiel pour toutes les entreprises. L'aspect le plus critique des fonctions RH est la gestion des talents. Cela permet de garder les meilleurs employés tout en attirant les meilleurs talents. Si vous offrez une rémunération équitable aux employés, comme la manière dont un employé est récompensé pour son travail, il est essentiel de conserver des parties prenantes importantes dans chaque département et d'inciter votre équipe à travailler efficacement. S'il y a un poste vacant pour un poste particulier, un candidat doit vous choisir parmi l'autre entreprise; vous pouvez les attirer en faisant une offre compétitive. Cela peut aider dans le processus de sélection du candidat.

L'administration des avantages sociaux est un élément crucial de la gestion des ressources humaines. Cela comprend des incitations non monétaires telles que des horaires de travail flexibles, un appartement près du bureau avec les installations, une voiture ou un ordinateur portable de société et des congés payés illimités. Gestion des ressources humaines La GRH vise à récompenser les travailleurs d'une manière qui les motive et leur donne envie de travailler pour votre entreprise à long terme.

Relation employé

Les services RH doivent gérer tout ce qui concerne le personnel. Les relations avec les employés ajoutent à la charge en incluant toutes les actions que votre stratégie commerciale prend pour établir, renforcer et maintenir les liens complexes entre les employés et l'employeur.

Le bureau d'un responsable des ressources humaines recevra nécessairement des plaintes, donc avoir une approche planifiée des relations avec les employés vous aidera à traiter ces problèmes lorsqu'ils surviennent. Prendre le temps d'écouter les employés lorsqu'ils expriment des préoccupations ou demandent de l'aide concernant les actions d'un collègue ou un désaccord avec leur chef d'équipe est un élément crucial de la gestion des RH. Pour réduire l'insatisfaction, un environnement dans lequel les membres du personnel se sentent à l'aise de soulever des problèmes ou des préoccupations doit exister.

Santé et sécurité

Chaque entreprise s'efforce de garantir la sécurité de l'emploi à ses employés, quel que soit le poste occupé par le service RH. La loi de 1970 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) oblige les entreprises à offrir à leurs employés un lieu de travail sûr. Il est crucial pour la gestion des ressources humaines HRM, car les responsables des ressources humaines sont responsables de la création et de la promotion de la formation à la sécurité et de la tenue d'un registre national des pertes ou blessures au travail. Plusieurs lois du travail incluent des informations essentielles, des formations, des fournitures et des EPI pour garantir que les employés et les ouvriers travaillent dans des zones sûres.

Système de paie

La masse salariale est elle-même importante. Il calcule les données sur les impôts et les salaires horaires des particuliers et les met dans le chèque de paie. En plus d'ajouter des augmentations et des incitations, il doit couvrir les dépenses. Si vous pensez que payer des impôts une fois par an est fastidieux, essayez de travailler dans la gestion des ressources humaines HRM, où vous devez vous assurer qu'ils sont correctement retenus à chaque période de paie.

Système d'Information

Les systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH) comprennent un logiciel qui contrôle les données personnelles des employés et les politiques et processus d'une organisation. Ces outils contiennent de nombreux modules qui facilitent de nombreuses tâches, telles que la paie, les avantages sociaux, la collecte de données sur les employés, la conformité et d'autres frais. La plupart des tâches dont un responsable RH est responsable sont prises en charge par le SIRH. Une composante essentielle du travail d'un professionnel des RH est une compréhension approfondie des opérations, des fonctionnalités et des capacités de cet outil.

GRH pour les petites entreprises

Les petites entreprises comptent généralement moins de 100 employés. Ce chiffre n'est pas minime, et les pratiques expertes de gestion des ressources humaines en matière de gestion des ressources humaines aideront les fonctions RH de l'entreprise à fonctionner plus efficacement. Si nous comparons les sociétés géantes aux petites entreprises, les petites entreprises embauchent plus d'employés qui contribuent directement aux économies nationales.

L'importance des techniques de gestion des ressources humaines pour la performance des petites entreprises , la gestion des heures de travail et des pressions, l'équilibre entre les obligations professionnelles et familiales, la planification de la relève, le recrutement et la sélection des employés et la gestion du personnel ne sont que quelques points clés. Il examine également comment les gens acquièrent des compétences personnalisées en GRH et acquièrent des connaissances à partir de leurs propres expériences et de celles d'autres personnes. Voyons les avantages de la création de GRH pour les petites entreprises.

La gestion des ressources humaines profite aux petites entreprises

Il est nécessaire de ne pas sous-évaluer la façon dont les RH pourraient affecter votre entreprise. Bien que vous puissiez croire que vous pouvez gérer les choses par vous-même, il existe plusieurs avantages à externaliser vos responsables RH. Un partenariat avec un spécialiste GRH personnalisé peut vous aider à gagner du temps et de l'argent, à attirer les meilleurs talents, à renforcer le recrutement, à améliorer les avantages sociaux, à réduire les difficultés de conformité, à fidéliser les employés et à sécuriser le personnel de haut niveau.

Automatisation

L'un des avantages les plus importants et les meilleurs de la gestion des ressources humaines sans code est l'automatisation, car elle augmente l'efficacité, supprime le travail manuel et d'autres technologies RH, par exemple, automatise la déclaration de revenus, le suivi des congés et d'autres tâches. À long terme, vous économiserez une tonne de temps et d'argent.

Réduire les erreurs

Pour les petites entreprises, les départements RH devraient disposer d'une paie automatisée, ce qui est très précieux car la saisie humaine des données est à l'origine de la majorité des problèmes de paie. Les erreurs de retenue d'impôt exposent l'entreprise à des amendes de l'IRS en plus du temps nécessaire pour les corriger.

Économisez du temps et de l'énergie

Le temps et les efforts que vous pourriez économiser en travaillant avec une entreprise de GRH personnalisée sans code sont l'un des meilleurs avantages. Vous aurez plus de temps pour développer votre entreprise et votre productivité et améliorer vos services en engageant un leader d'opinion pour gérer votre solution RH. Choisir d'utiliser un GRH personnalisé est la première étape. L'utilisation de solutions RH peut vous permettre de vous concentrer sur l'expansion de votre entreprise sans vous soucier des difficultés qui en découlent.

Accédez aux RH à tout moment, n'importe où

Lorsque vous travaillez avec un HRM, vous aurez accès à la gestion avec des fonctionnalités mobiles et en libre-service. Vous pouvez le faire pour gagner du temps et des efforts tout en obtenant un accès instantané aux données dont vous avez besoin pour prendre des décisions judicieuses.

Une plateforme technologique RH sera également avantageuse pour votre personnel. Ils peuvent éditer ou soumettre leur travail, vérifier leur bilan et bien d'autres choses dont ils doivent s'occuper lorsque vous n'êtes pas là. Vous pouvez accéder aux données RH critiques dont vous avez besoin à tout moment et de n'importe où, grâce à l'intégration technologique.

Réduire les problèmes de conformité

Le nombre de lois et réglementations spécifiques que les départements RH doivent respecter se compte probablement par centaines. Vous devez vous assurer que votre stratégie commerciale est conforme à toutes les lois et normes applicables qui affectent l'emploi et les relations avec les employés. Cela couvre tous les aspects, y compris le recrutement, la rémunération, la paie et la résiliation.

Même les plus petites entreprises doivent respecter les règles de conformité. Cela enlève du temps et de l'énergie essentiels à la gestion et à l'expansion de votre entreprise si vous n'avez qu'un petit nombre d'employés. En utilisant vos ressources humaines, vous serez en mesure de protéger votre entreprise et de vous sentir mieux équipé pour faire face aux lois en matière d'emploi et aux exigences de conformité en constante évolution.

Améliorez la rétention des employés

Les taux de roulement élevés entraînent souvent des pertes financières pour les organisations et finissent par repousser les meilleurs talents. Malheureusement, de nombreuses petites entreprises ignorent les causes du roulement. Gestion des ressources humaines HRM peut vous aider à comprendre les causes du roulement. Bien que vous deviez peut-être augmenter le salaire de certains postes pour garder vos employés, vous économiserez de l'argent à long terme.

Les services RH d'une entreprise compétente peuvent améliorer le travail d'équipe, la performance et l'engagement des employés. Les commentaires en temps réel peuvent vous aider à identifier les problèmes sous-jacents, à trouver des solutions aux défis et à vous assurer que les membres de votre personnel se sentent appréciés. Le développement d'une source de données sur les employés grâce au travail d'équipe peut entraîner une plus grande productivité et un succès financier pour votre entreprise.

Deux options s'offrent à vous pour intégrer le SIRH dans votre entreprise : soit opter pour un langage de codage / méthode traditionnelle pour développer une méthode low code / no-code pour créer une application GRH. Les deux permettent aux méthodes de création sans code et conventionnelles de personnaliser la gestion des ressources humaines à partir de zéro.

Des entreprises comme McDonald's, Walmart ou Starbucks qui ont des entreprises standardisées et bien établies bénéficient d'une gestion des ressources humaines préfabriquée. Le logiciel de la solution de système de gestion du personnel de l'entreprise est à produire comme une solution à développer sur mesure s'il a un flux de travail particulier ou relève de réglementations que le SIRH standard n'a pas prises en compte.

Un système de gestion des ressources humaines sera créé en suivant les étapes suivantes :

Signature de contrat

À cette étape, une entreprise discute des exigences avec le développeur pour développer et décide du concept, du flux de travail, des fonctionnalités et des spécifications du projet après une session de brainstorming massive. De plus, vous discutez de toutes les tâches techniques et convenez du paiement et du délai du projet.

Prototypage SIRH

Après avoir signé le contrat, en fonction des exigences et des besoins du public, les concepteurs UX créent un flux de travail, le convertissent en application et l'envoient aux clients pour une analyse et une amélioration plus approfondies. Cette maquette d'application comprend la structure de base, le fonctionnement intuitif, la navigation et d'autres données simples.

Tests de produits

Après avoir ajouté tous les boutons personnalisés et toutes les fonctions dans l'application et avoir écrit des codes si nécessaire, l'équipe d'assurance qualité surveille l'application dans tous les cas possibles. Il identifie les bogues et les erreurs et les supprime dans cette étape.

Libération et commentaires

Il s'agit de la dernière étape de la création du GRH. À ce stade, l'application finale est poussée à être diffusée aux utilisateurs avec l'aide du support technique. Les développeurs développent en temps opportun, obtiennent les commentaires des utilisateurs et font amende honorable si nécessaire.

Remarque : La formation des employés à l'utilisation du logiciel GRH avec un mode démo est essentielle. Avec cela, les employés s'y habitueront et expérimenteront l'utilisation de données précises sans endommager les informations commerciales.

Coût de création d'un système de gestion des ressources humaines (SGRH)

Le coût de création du SIRH sera déterminé par sa complexité et les fonctionnalités requises. Le prix moyen pour développer un logiciel HRMS se situe entre 25 000 USD et 75 000 USD s'il est généré à l'aide de la méthode de codage traditionnelle. Cependant, le développement d'un logiciel HRM via une plate-forme sans code vous coûtera beaucoup moins cher. AppMaster est la meilleure ressource pour le développement de logiciels GRH sans code.

La ligne du bas

L'équipe des ressources humaines ou les personnes RH doivent envisager de créer un logiciel de GRH pour la gestion de leur travail et leur faciliter la vie. Le développement d'un logiciel GRH de gestion des ressources humaines à l'aide de la méthode sans code est un moyen rapide et rentable d'aider le service RH de l'entreprise à atteindre ses objectifs de recrutement productifs et efficaces. La création d'un logiciel de gestion des ressources humaines aidera également les responsables des ressources humaines à gérer efficacement les employés.

Une plate-forme de codage visuel comme AppMaster vous permet d'avoir une solution pour créer facilement un logiciel de GRH via une interface visuelle. Le résultat éliminera les heures de travail manuel, facilitera l'administration du temps, des coûts et de la productivité, obligera le respect et permettra au responsable des ressources humaines de partir en ligne pour se concentrer sur les stratégies stratégiques.

