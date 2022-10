Möchten Sie ein Human Resource Management System (HRMS) mit einer No-Code- Technologie erstellen?

Wenn JA, ist dieser Artikel für Sie. Während sich die Welt weiterentwickelt, wird das Leben einfacher. Das Personalmanagement und alle Geschäftsleute wenden sich No-Code-/Low-Code-Plattformen zu, um Anwendungen zu erstellen, um Zeit, Geld und Personalressourcen zu sparen und die Produktivität zu steigern.

In Bezug auf das Personalmanagementsystem (HRMS) reduzieren die No-Code-/Low-Code-Plattformen ihre Bemühungen um Personalrekrutierung, große Datentabellen, die Entwicklung von Analysen und Umfragen sowie den Aufbau von Karriereseiten. Das Erstellen der benutzerdefinierten HRM-App umgeht langwierige Wartezeiten und erleichtert das Erstellen von HRM. Low-Code- und No-Code-Plattformen wie AppMaster eignen sich hervorragend für diese Entwicklung. Die Drag-and-Drop- Oberfläche und vorgefertigte Vorlagen helfen Unternehmen dabei , die mobile App von Grund auf neu zu erstellen.

Was ist Personalmanagement?

Personalmanagement HRM stellt Personen ein, bietet ihnen die erforderliche Schulung und Vergütung, erstellt Richtlinien, erstellt Bindungspläne und interagiert zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern. In den letzten 20 Jahren hat sich HRMS als Bereich stark entwickelt, wodurch es in den heutigen Unternehmen noch wichtiger wird. In der Vergangenheit war der Zweck der Erstellung von HRM eher eine administrative Funktion als eine strategische Funktion, die für die Leistung der Organisation wesentlich war. Es umfasste die Abwicklung der Gehaltsabrechnung, das Versenden von Geburtstagsgeschenken an die Mitarbeiter, das Planen von Betriebsausflügen und das Sicherstellen, dass Formulare korrekt ausgefüllt wurden.

Custom HRM oder Human Resource Management HRM hat seine Funktionsweise verändert und befasst sich nun mit der Verwaltung von Personal mit einem Fokus auf sie als Ziele und Vermögenswerte eines Unternehmens. Mitarbeiter werden in diesem Zusammenhang auch als Humankapital bezeichnet. Das Beste aus dem Personal herauszuholen, gleichzeitig das Risiko zu minimieren und den Return on Investment zu maximieren, ist das Ziel, genau wie bei anderen Geschäftswerten (ROI).

Wie funktioniert HRM?

Effektives Personalmanagement erfordert ein engagiertes Team von Personalleitern, die die täglichen Aufgaben bewältigen können. Verschiedene Personalleiter bilden eine Personalabteilung. Assistenten, Mitarbeiter und Koordinatoren im Personalwesen sind Einstiegsberufe, während Generalisten in Personalleitern Beispiele für Positionen auf mittlerer Ebene sind. Es gibt auch höhere oder leitende HR-Positionen, wie z. B. Personalleiter, Geschäftspartner und Talentmanagement- und Akquisemanager.

Die Verantwortlichkeiten eines Personalleiters (Online- oder On-Desk-Manager) können in Management-, Betriebs- und Beratungsaufgaben unterteilt werden. Die Management-Teile befassen sich beispielsweise mit der Vorhersage der Anzahl der Mitarbeiter, die ein Unternehmen benötigen würde, und der Bewertung der Leistung anderer Mitarbeiter. In der Zwischenzeit umfassen die operativen Aufgaben die Einstellung neuer Mitarbeiter und die Sicherstellung, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um ihre Aufgaben gut zu erfüllen. Schließlich überwachen beratende Rollen häufig alle Regeln und Verfahren eines Unternehmens.

Funktionen des Personalmanagements

Es gibt viele HR-Funktionen, die Menschen im Personalmanagement HRM in ihrem Arbeitsbereich erleben. Maßgeschneidertes HRM umfasst mehrere Aspekte, unabhängig von der Größe des Unternehmens oder der Organisation.

​​Rekrutierung

Das Finden von Personen, die die in der Stellenbeschreibung für jede offene Position beschriebenen Anforderungen erfüllen, d. h. der Prozess der Rekrutierung von Kandidaten für den Eintritt in ein Unternehmen, ist eine der entscheidenden Aufgaben des Personalmanagements HRM. An jedem Einstellungsprozess sind HR-Manager beteiligt, einschließlich der Leitung der Personalvermittler in ihren Teams. Stellen Sie sicher, dass die Kandidaten gut zum Unternehmen passen, wenn eine Organisation externe Personalvermittler beauftragt, um Top-Talente zu entdecken.

Nach der Stellenausschreibung muss zusätzlich recherchiert werden, um sicherzustellen, dass die besten Kandidaten ausgewählt und präsentiert werden. Der perfekte Bewerber kann einer ganzen Organisation neues Leben einhauchen, aber der falsche Kandidat kann den Betrieb zum Scheitern bringen.

Entwicklungstraining

Neueingestellte benötigen spezielle Ausrüstung und Fähigkeiten für die Stellenanalyse nach der Einstellung und sind bereit zu arbeiten. Training und kontinuierliche Weiterentwicklung sind unerlässlich, damit Neueinsteiger sich ein Bild von der Arbeit in einem bestimmten Unternehmen machen können.

Programme zur Schulung von Mitarbeitern können in verschiedene Bereiche fallen, z. B. die Verpflichtung, Schulungsmodule zu Cybersicherheit oder sexueller Belästigung zu absolvieren. Mitarbeiter müssen an diesen obligatorischen Kursen teilnehmen, um sich die erforderlichen Kenntnisse und Praktiken für potenzielle Probleme am Arbeitsplatz anzueignen.

Ein Unternehmen sollte Personalentwicklungsmöglichkeiten in allen Bereichen anbieten, um die besonderen Fähigkeiten eines Mitarbeiters zu verbessern, die seiner Rolle in der Mitarbeiterentwicklung entsprechen. Eine langfristige Investition in die Zukunft des Unternehmens und den beruflichen Aufstieg ist es, sich die Zeit zu nehmen, die Talente jedes Mitarbeiters zu verbessern und interne Talente zu fördern.

Leistungsmanagement

Leistungsmanagement ist der Prozess, den ein Unternehmen verwendet, um die Leistung jedes Mitarbeiters, Teams und Abteilungen bei der Arbeit zu identifizieren, zu bewerten und zu verbessern, um übergeordnete Unternehmensziele und -vorgaben zu unterstützen. Um die strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen, pflegen Manager und ihre Mitarbeiter offene Kommunikationswege und Inputs.

Organisationen verwenden häufig einen festgelegten Zeitraum, um die Leistung der Mitarbeiter zu bewerten. Dieser Zyklus kann vierteljährlich, alle sechs Monate oder nach jedem Geschäftsjahr erfolgen. Planung, Überwachung und Belohnung der Mitarbeiter für ihre Umsetzung sind Teil dieser Leistungsbeurteilungen.

Die Ergebnisse des Leistungsmanagements ermöglichen HR-Managern und Abteilungsleitern, Mitarbeiter als High- oder Low-Performer mit hohem oder niedrigem Potenzial einzustufen. Die Performance-Management-Komponente von HR-Funktionen ist für den Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung, da sie erkennt, wer gute Leistungen erbringt und in die Organisation passt, und wer unterdurchschnittlich abschneidet und möglicherweise nicht die beste Besetzung für die Position ist.

Leistungen und Vergütung

Ein umfassendes Vergütungs- und Leistungspaket ist für alle Unternehmen unerlässlich. Der kritischste Aspekt von HR-Funktionen ist das Talentmanagement. Es hilft, die besten Mitarbeiter zu halten und gleichzeitig Top-Talente anzuziehen. Wenn Sie eine faire Mitarbeitervergütung bieten, z. B. wie ein Mitarbeiter für seine Arbeit belohnt wird, ist es wichtig, wichtige Stakeholder in jeder Abteilung zu halten und Ihr Team zu inspirieren, effizient zu arbeiten. Wenn es für eine bestimmte Stelle eine offene Stelle gibt, muss ein Bewerber Sie dem anderen Unternehmen vorziehen; Sie können sie anlocken, indem Sie ein wettbewerbsfähiges Angebot machen. Es kann das Auswahlverfahren für den Kandidaten unterstützen.

Die Verwaltung der Personalvorsorge ist ein wesentlicher Bestandteil des Personalmanagements. Dazu gehören geldwerte Anreize wie flexible Arbeitszeiten, eine Wohnung in der Nähe des Büros mit entsprechender Ausstattung, ein Firmenwagen oder -laptop sowie unbegrenzte bezahlte Freizeit. Human Resource Management HRM zielt darauf ab, Mitarbeiter auf eine Weise zu belohnen, die sie motiviert und ihnen Lust macht, langfristig für Ihr Unternehmen zu arbeiten.

Mitarbeiterbeziehung

Personalabteilungen müssen sich um alles rund ums Personal kümmern. Die Mitarbeiterbeziehungen erhöhen die Belastung, indem sie alle Maßnahmen umfassen, die Ihre Geschäftsstrategie ergreift, um die komplizierten Verbindungen zwischen Mitarbeitern und dem Arbeitgeber herzustellen, zu stärken und aufrechtzuerhalten.

Der Schreibtisch eines HR-Managers wird zwangsläufig Beschwerden erhalten, daher hilft Ihnen ein geplanter Mitarbeiterbeziehungsansatz, mit diesen Problemen umzugehen, wenn sie auftreten. Sich die Zeit zu nehmen, Mitarbeitern zuzuhören, wenn sie Bedenken äußern oder um Unterstützung bezüglich der Handlungen eines Kollegen oder einer Meinungsverschiedenheit mit ihrem Teamleiter bitten, ist ein entscheidender Bestandteil des Personalmanagements. Um Unzufriedenheit zu verringern, muss ein Umfeld vorhanden sein, in dem sich die Mitarbeiter wohl fühlen, wenn sie Probleme oder Bedenken äußern.

Gesundheit und Sicherheit

Jedes Unternehmen ist bestrebt, seinen Mitarbeitern Arbeitsplatzsicherheit zu geben, unabhängig davon, für welche Funktion die Personalabteilung zuständig ist. Das Arbeitsschutzgesetz von 1970 (OSHA) verpflichtet Unternehmen, ihren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Es ist für das HRM des Personalmanagements von entscheidender Bedeutung, da die Personalmanager für die Erstellung und Förderung von Sicherheitsschulungen und die Führung eines national vorgeschriebenen Protokolls über Verluste oder Verletzungen am Arbeitsplatz verantwortlich sind. Mehrere Arbeitsgesetze beinhalten grundlegende Informationen, Schulungen, Verbrauchsmaterialien und PSA, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter und Arbeiter in sicheren Bereichen arbeiten.

Lohnsystem

Die Gehaltsabrechnung selbst ist groß. Es berechnet Daten über die Steuern und Stundenlöhne von Einzelpersonen und fügt sie in die Gehaltsabrechnung ein. Neben Gehaltserhöhungen und Anreizen muss es auch die Ausgaben decken. Wenn Sie der Meinung sind, dass es mühsam ist, einmal im Jahr Steuern zu zahlen, versuchen Sie es mit der Arbeit im Personalmanagement HRM, wo Sie sicherstellen müssen, dass sie in jeder Zahlungsperiode korrekt einbehalten werden.

Informationssystem

Human Resource Information Systems (HRIS) umfassen Software, die die Personaldaten der Mitarbeiter und die Richtlinien und Prozesse einer Organisation steuert. Diese Tools enthalten zahlreiche Module, die bei vielen Aufgaben helfen, wie z. B. Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Erfassung von Mitarbeiterdaten, Compliance und anderen Gebühren. Die meisten Aufgaben, für die ein Personalleiter verantwortlich ist, werden von HRIS unterstützt. Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit eines HR-Experten ist ein gründliches Verständnis der Operationen, Funktionen und Fähigkeiten dieses Tools.

HRM für kleine Unternehmen

Kleine Unternehmen haben meist weniger als 100 Mitarbeiter. Diese Zahl ist nicht gering, und fachkundige HRM-Praktiken des Personalmanagements werden dazu beitragen, dass die HR-Funktionen des Unternehmens effizienter ablaufen. Wenn wir riesige Unternehmen mit kleinen Unternehmen vergleichen, stellen kleine Unternehmen mehr Mitarbeiter ein, die direkt zur Volkswirtschaft beitragen.

Die Bedeutung der HRM-Techniken des Personalmanagements für die Leistung kleiner Unternehmen , die Verwaltung von Arbeitszeiten und Belastungen, die Vereinbarkeit von Arbeit und familiären Verpflichtungen, die Nachfolgeplanung, die Anwerbung und Auswahl von Mitarbeitern sowie das Personalmanagement sind nur einige wichtige Punkte. Es untersucht auch, wie Menschen maßgeschneiderte HRM-Fähigkeiten erwerben und Wissen aus ihren eigenen und den Erfahrungen anderer Menschen gewinnen. Sehen wir uns die Vorteile der Erstellung von HRM für kleine Unternehmen an.

Human Resource Management kommt kleinen Unternehmen zugute

Es ist wichtig, die Auswirkungen der Personalabteilung auf Ihr Unternehmen nicht zu unterschätzen. Während Sie vielleicht glauben, dass Sie die Dinge selbst verwalten können, hat das Outsourcing Ihrer Personalmanager mehrere Vorteile. Die Partnerschaft mit einem benutzerdefinierten HRM-Spezialisten kann Ihnen helfen, Zeit und Geld zu sparen, Top-Talente anzuziehen, die Rekrutierung zu stärken, die Mitarbeiterleistungen zu verbessern, Compliance-Schwierigkeiten zu verringern, die Mitarbeiterbindung zu fördern und Spitzenkräfte zu gewinnen.

Automatisierung

Einer der größten und besten Vorteile des No-Code-Personalmanagements HRM ist die Automatisierung, da es die Effizienz steigert, manuelle Arbeit und andere HR-Technologien eliminiert, zum Beispiel die Steuererklärung, die Nachverfolgung von Abwesenheiten und andere Aufgaben automatisiert. Langfristig sparen Sie eine Menge Zeit und Geld.

Fehler reduzieren

Für kleine Unternehmen sollten Personalabteilungen über eine automatisierte Gehaltsabrechnung verfügen, was sehr wertvoll ist, da die Eingabe menschlicher Daten die meisten Probleme bei der Gehaltsabrechnung verursacht. Fehler bei der Steuereinbehaltung setzen das Unternehmen zusätzlich zu der Zeit, die benötigt wird, um sie zu beheben, IRS-Bußgeldern aus.

Sparen Sie Zeit und Energie

Die Zeit und der Aufwand, die Sie durch die Zusammenarbeit mit einer maßgeschneiderten No-Code-HRM-Firma sparen könnten, sind einer der größten Vorteile. Sie haben mehr Zeit, Ihr Geschäft und Ihre Produktivität zu erweitern und Ihre Dienstleistungen zu verbessern, indem Sie einen Vordenker für die Verwaltung Ihrer HR-Lösung einstellen. Die Entscheidung für die Verwendung von benutzerdefiniertem HRM ist der erste Schritt. Durch den Einsatz von HR-Lösungen können Sie sich auf die Geschäftserweiterung konzentrieren, ohne sich Gedanken über die damit verbundenen Schwierigkeiten machen zu müssen.

Greifen Sie jederzeit und überall auf HR zu

Wenn Sie mit einem HRM arbeiten, haben Sie Zugriff auf die Verwaltung mit mobilen und Self-Service-Funktionen. Sie können dies tun, um Zeit und Mühe zu sparen und gleichzeitig sofortigen Zugriff auf die Daten zu erhalten, die Sie benötigen, um kluge Entscheidungen zu treffen.

Eine HR-Technologieplattform wird auch für Ihre Mitarbeiter von Vorteil sein. Sie können ihre Arbeit bearbeiten oder einreichen, ihre Bilanz einsehen und viele andere Dinge, die sie erledigen müssen, wenn sie nicht da sind. Dank der Technologieintegration können Sie jederzeit und von jedem Ort aus auf die für Sie wichtigen HR-Daten zugreifen.

Reduzieren Sie Compliance-Probleme

Die Anzahl der spezifischen Gesetze und Vorschriften, die Personalabteilungen befolgen müssen, geht wahrscheinlich in die Hunderte. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Geschäftsstrategie allen anwendbaren Gesetzen und Standards entspricht, die sich auf Beschäftigung und Mitarbeiterbeziehungen auswirken. Das deckt jeden Aspekt ab, einschließlich Rekrutierung, Vergütung, Gehaltsabrechnung und Kündigung.

Auch die kleinsten Unternehmen müssen sich an Compliance-Regeln halten. Dies raubt Ihnen wichtige Zeit und Energie für die Führung und den Ausbau Ihres Unternehmens, wenn Sie nur eine kleine Anzahl von Mitarbeitern haben. Mit Ihrer Personalabteilung können Sie Ihr Unternehmen schützen und fühlen sich besser gerüstet, um mit den sich ständig weiterentwickelnden arbeitsrechtlichen Gesetzen und Compliance-Anforderungen umzugehen.

Verbessern Sie die Mitarbeiterbindung

Hohe Fluktuationsraten führen oft zu finanziellen Verlusten für Unternehmen und stoßen schließlich Top-Talente ab. Leider sind vielen kleinen Firmen die Ursachen der Fluktuation nicht bekannt. Human Resource Management HRM kann Ihnen dabei helfen, die Ursachen von Fluktuation zu verstehen. Auch wenn Sie für einige Positionen möglicherweise das Gehalt erhöhen müssen, um Mitarbeiter zu halten, sparen Sie langfristig Geld.

Die Personalabteilungen eines kompetenten Unternehmens können Teamarbeit, Leistung und Mitarbeiterengagement verbessern. Echtzeit-Feedback kann Ihnen helfen, zugrunde liegende Probleme zu erkennen, Lösungen für Herausforderungen zu finden und sicherzustellen, dass sich Ihre Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen. Die Entwicklung einer Mitarbeiterdatenquelle durch Teamarbeit kann zu größerer Produktivität und finanziellem Erfolg für Ihr Unternehmen führen.

Wie erstellt man eine benutzerdefinierte Personalverwaltungslösung ohne Code?

Sie haben zwei Möglichkeiten, HRMS in Ihr Unternehmen zu integrieren: Entweder Sie entscheiden sich für eine Programmiersprache / traditionelle Methode, um eine Low-Code- / No-Code-Methode zu entwickeln, um eine HRM-App zu erstellen. Beide ermöglichen die No-Code- und konventionelle Erstellungsmethoden, um HRM von Grund auf anzupassen.

Unternehmen wie McDonald's, Walmart oder Starbucks, die über standardisierte und gut etablierte Unternehmen verfügen, profitieren von vorgefertigtem, benutzerdefiniertem HRM. Die Software für die Business Personal Management Systemlösung ist als individuell zu entwickelnde Lösung zu erstellen, wenn sie einen bestimmten Workflow hat oder unter Vorschriften fällt, die das Standard-HRMS nicht berücksichtigt.

Ein Personalmanagementsystem wird in folgenden Schritten erstellt:

Vertragsunterzeichnung

In diesem Schritt bespricht ein Unternehmen die zu entwickelnden Anforderungen mit dem Entwickler und entscheidet nach einer umfangreichen Brainstorming-Sitzung über das Konzept, den Arbeitsablauf, die Funktionalität und die Spezifikationen des Projekts. Außerdem besprechen Sie alle technischen Aufgaben und vereinbaren die Bezahlung und den Termin für das Projekt.

Prototyping von HRMS

Nach Vertragsunterzeichnung erstellen UX -Designer basierend auf den Anforderungen und Bedürfnissen des Publikums einen Workflow, wandeln ihn in eine Anwendung um und senden ihn zur weiteren Analyse und Verbesserung an die Kunden. Dieses Anwendungsmodell umfasst die grundlegende Struktur, die intuitive Bedienung, die Navigation und andere einfache Daten.

Produkttest

Nachdem alle benutzerdefinierten Schaltflächen und Funktionen zur App hinzugefügt und bei Bedarf Codes geschrieben wurden, überwacht das QA-Team die Anwendung in allen möglichen Fällen. Es identifiziert Bugs und Fehler und entfernt sie in diesem Schritt.

Freigabe und Feedback

Dies ist der letzte Schritt zur Erstellung von HRM. In dieser Phase wird die endgültige Anwendung mit Hilfe des technischen Supports zur Freigabe für die Benutzer gedrängt. Entwickler entwickeln rechtzeitig, holen Feedback von den Benutzern ein und nehmen bei Bedarf Korrekturen vor.

Hinweis: Die Schulung der Mitarbeiter in der Verwendung der HRM-Software mit einem Demomodus ist unerlässlich. Dadurch werden sich die Mitarbeiter daran gewöhnen und erfahren, wie sie genaue Daten verwenden, ohne Geschäftsinformationen zu beschädigen.

Kosten für die Erstellung eines Personalmanagementsystems (HRMS)

Die Kosten für die Erstellung von HRMS werden durch die Komplexität und die erforderlichen Funktionen bestimmt. Der durchschnittliche Preis für die Entwicklung von HRMS-Software liegt zwischen 25.000 und 75.000 USD, wenn sie mit der traditionellen Codierungsmethode generiert wird. Die Entwicklung von HRM-Software über eine No-Code-Plattform kostet Sie jedoch viel weniger. AppMaster ist die beste Ressource für die Entwicklung von HRM-Software ohne Code.

Das Endergebnis

Das Personalteam oder die Personalabteilung müssen erwägen, HRM-Software für ihr Arbeitsmanagement zu entwickeln und ihr Leben einfacher zu machen. Die Entwicklung von HRM-Software für das Personalmanagement nach der No-Code-Methode ist eine zeit- und kosteneffektive Möglichkeit, die Personalabteilung des Unternehmens dabei zu unterstützen, ihre produktiven und effizienten Rekrutierungsziele zu erreichen. Die Erstellung von HRM-Software hilft HR-Mitarbeitern auch bei der effektiven Mitarbeiterverwaltung.

Eine visuelle Codierungsplattform wie AppMaster ermöglicht Ihnen eine Lösung zur einfachen Erstellung von HRM-Software über eine visuelle Oberfläche. Das Ergebnis eliminiert Stunden manueller Arbeit, erleichtert die Zeit-, Kosten- und Produktivitätsverwaltung, verpflichtet zur Einhaltung und ermöglicht es dem Personalleiter, online zu gehen, um sich auf strategische Strategien zu konzentrieren.

Geeignete No-Code-Plattformen wie AppMaster helfen der Personalsoftwarelösung Ihres Unternehmens, das erfolgreiche Ergebnis Ihrer Organisation mit ihrem Management zu erzielen. Sehen Sie sich jetzt unsere Preise an, wenn Sie sich darauf freuen, HRM-Software ohne Code zu erstellen.