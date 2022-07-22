Bir zamanlar geleceğin yenilikçi yolu olarak selamlanan yazılım geliştirme, artık her sektörü yönlendiren temel bir gereklilik olarak görülüyor. İnsanoğlunun sorunları çözmek ve programlama işlevlerini yerine getirmek için bilgisayarlara olan güveni, bilgisayarların en temel biçiminde ortaya çıkmasıyla birlikte istikrarlı bir şekilde arttı.

Yazılım Geliştirmenin Kısa Tarihi



Başından beri, bilgisayarlar ve buna karşılık gelen yazılım geliştirme, zaman içinde büyük teknolojik ilerlemeler yaşadı. Bu yenilikler iş yapma ve günlük hayatımızı yaşama şeklimizi etkiler. Ayrıca bilgisayarların bilgiyi işleme ve yayma şeklini de etkilerler. Ancak bu teknolojik gelişmeler, öncülü olan insan beyni olmadan mümkün olmazdı!

En eski bilgisayarlardan biri olarak da bilinen insan beyni, uzun süredir karmaşık problemlere analiz etme, sonuç çıkarma ve mantıksal çözümlere ulaşma yeteneğine sahiptir. Aslında biyolojik haliyle insan beyni, süper bilgisayarların gücünün en saf örneğidir. Dahası, hayranlık uyandıran şey, insanların karmaşık permütasyonlar ve muhakeme için henüz tam potansiyellerini kullanmamış olmalarıdır.

Fiziksel hesaplamalar, insan beyninin işlevini, kapasitesini ve bilgi süreçlerini taklit eder. CPU veya merkezi işlem birimi, tüm bilgisayarların 'beyni'dir ve yazılım uygulamalarını programlamak veya kodlamak için gereklidir.

Bilgisayarların programlanması bugün o kadar gelişmiş hale geldi ki artık sertifikalı yazılım geliştiricilerin pahalı uzmanlığına güvenmek zorunda değiliz. Geleneksel bilgisayar programlama yöntemleri, uzun süredir geliştiricilerin karmaşık metin tabanlı kodlama yazmalarına bağlıydı. Bu yazılım uygulaması geliştiricileri, genellikle işletmelerin bütçesinde en yüksek önceliğe sahipti. Uzmanlıklarına, bir işletmenin pahalı bilgisayarları ve diğer teknik varlıkları kadar önem veriliyordu! Bugün, modern yazılım geliştirme, vatandaş kodlayıcıların veya geliştiricilerin yükselişini yaşadı. Bu, kod/düşük kod geliştirme sayesinde bilgisayar ve yazılım programlama hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

Neden Düşük Kodlu Kodsuz Gelecek?



Yazılım geliştirme şirketlerinin hızla yaygınlaşmasına dayanarak, düşük kodlu kodsuz uygulamaların geleceğin yolu olduğu açıktır. Dijital ortam hızlı tempolu hale geldi ve bu da kodsuz/düşük kodlu yazılım geliştirme talebinin artmasına neden oldu. Düşük kodlu, kodsuz yazılım geliştirme, işletmeler için mobil programlama çözümleri için görsel geliştirme platformları kullanır.

Bu programlama platformları, büyük ölçüde görsel sürükle ve bırak işlevlerine ve yazılım geliştirme için hazır şablonlara dayanır. Görsel platformlar sayesinde hiçbir kod/düşük kod geliştirme basitleştirilmemiştir.

Bu kodsuz/düşük kodlu geliştirme platformları, bir mobil uygulama oluşturmak için gereken programlama miktarını en aza indirir. Görsel uygulama geliştirme şablonları ile işletmeler, bir yazılım geliştirici kullanmadan uygulamalar geliştirebilir. Hiçbir kod/düşük kod geliştirme görsel bir platform kullanmadığından, vatandaş geliştiriciler çok temel kodlama becerileri gerektirir. Yazılım geliştirme için görsel platformlar, işletmenin mobil uygulamalar oluşturmak için geliştiricilere bağımlılığını azaltır.

Bu, uygulama geliştirme 'gücünü' tamamen kodlayıcı olmayanların ellerine verir. Görsel geliştirme için artan iş talebinin bir sonucu olarak, yazılım geliştirme şirketlerine olan ihtiyaçta buna paralel bir artış olmuştur. Bu şirketler, işletmeler için bir dizi kodsuz/düşük kodlu görsel geliştirme platformu sunar.

Geliştiricileri, ilk etapta bu kodsuz/düşük kodlu geliştirme platformlarını optimize eden programlamanın ayrılmaz bir parçasıdır! Bu kodsuz/düşük kodlu geliştirme şirketleri, son zamanların en popüler teknolojik girişimleri arasındadır. Hızlı yükselişleri, çok daha fazla işletmenin kodsuz, düşük kodlu yazılım geliştirme platformlarına ve uygulamalarına güvenmesine neden oldu. Görsel platformlar kullanan bu kodsuz/düşük kodlu geliştirme, geleceğin yoludur.

Kodsuz Neden Önemlidir?

Kodsuz/düşük kodlu platformlar, işletmeler için giderek daha önemli bir yazılım uygulama geliştirme aracı haline geldi. Bu kodsuz, düşük kodlu geliştirme platformları, işletmelere kullanıcılar için kendi mobil uygulamalarını oluşturma konusunda daha fazla esneklik sağladı. Uzman yazılım geliştiricilere olan güvenin azalmasıyla şirketler, pazardaki yeni iş trendlerine hızla yanıt verebilir. Kodsuz/düşük kodlu görsel uygulama geliştirme platformları, geliştirici olmayanların kullanıcılarının ihtiyaçlarını daha çevik ve hızlı bir şekilde karşılamasını da kolaylaştırır.

Ayrıca, normalde bir yazılım geliştirici ekibinin programlama uzmanlığını gerektiren iş akışlarının düzenlenmesine de yardımcı olurlar. FreshDesk gibi üretkenlik uygulama geliştirme platformları, işletmelerin müşteri desteğini ve çalışan iş akışlarını daha iyi takip etmelerini sağlayan gelişmiş otomasyon özelliklerine sahiptir.

AppMaster gibi diğer uygulama geliştirme platformları, işletmelerin mobil ve web uygulamalarını daha verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olan kodsuz, düşük kodlu geliştirme kullanır. Bu, çok az teknik beceriye sahip işletme yöneticilerine uygulamalar oluşturma ve müşterileri için daha hızlı iş çözümleri sunma konusunda yardımcı olur.

Yazılım uygulaması geliştirme dünyasında, işletmelerin pazar trendlerine yanıt verebilme hızı, onları yaratabilir veya kırabilir. Kodsuz/düşük kodlu görsel geliştirme platformları, işletmelerin bu ihtiyaçlara daha hızlı yanıt vermesine yardımcı olmak açısından önemlidir.

Basit görsel geliştirme işlevleriyle, kodsuz/düşük kodlu platformlar, karmaşık kodlama yazılımlarına veya yazılım geliştiricilerine olan ihtiyacı azaltır. Kodsuz/düşük kodlu geliştirme platformları, sıfırdan programlama oluşturmak için yazılım geliştiricileri işe almaya daha az ihtiyaç duyulduğundan, işletme operasyonel maliyetlerini de azaltır.

Kodsuz Geliştirme Platformunu Kabul Etmenin Faydaları Nelerdir?



Mobil uygulamalar oluşturmak için kodsuz bir geliştirme platformu benimsemeyi seçen işletmeler için birçok avantaj mevcuttur.

Etkili Problem Çözme

Bir işletmedeki çalışanlar, değişen seviyelerde yetkinliklere ve problem çözme becerilerine sahip olabilir. Kodsuz/düşük kodlu bu bireylerin kendi bölümlerinde problem çözme konusunda daha fazla özerkliğe sahip olmalarını mümkün kılar. Bunun nedeni, kodsuz, düşük kodlu geliştirmenin doğasının problem çözme sürecini merkezden uzaklaştırmasıdır.

Geleneksel bir yazılım geliştiricinin resmi eğitimine sahip olmayan problem çözücülere daha fazla kontrol sağlar. Sonuç olarak, kodsuz, düşük kodlu uygulama geliştirme platformları, ekipler arasında daha verimli problem çözme ve işbirliğini kolaylaştırır.

Problem Çözücüleri Tanımlar

Kodsuz, düşük kodlu platformlar, yönetim ekiplerinin kuruluş içindeki sorun çözücüleri belirlemesine olanak tanır. İşletme içinde, problem çözücüleri tanımlayabilen yöneticiler, mevcut insan kaynakları havuzunu arttırır. Sonuç olarak, organizasyonlar problem çözme için organizasyon içinde artan bir bilgi tabanına sahiptir.

Bu, iş uygulama platformlarını kullanarak iş akışları ve süreçleri geliştirmek veya düzenlemek için yerleşik sorun çözücüleri görevlendirmeyi çok daha kolaylaştırır. Etkili kodsuz problem çözücüler, yetenekleri içeriden teşvik etmek için daha büyük fırsatlardan da yararlanabilir. Kodsuz, düşük kodlu geliştirme platformları, problem çözme için harici yazılım geliştiricilerine dış kaynak sağlama ihtiyacını azaltır.

Daha Hızlı Dağıtım



Kodsuz düşük kod, hızlı uygulama dağıtımı yoluyla işletmelerin sorun çözme yeteneklerine katkıda bulunur. Bu hızlı dağıtım, işletme içindeki vatandaş yazılım geliştiricilerinin müşterileri için daha hızlı çözümler oluşturmasını kolaylaştırır. Kodsuz, düşük kodlu yazılım geliştirme platformları, mobil uygulamaların piyasaya daha hızlı sunulmasını sağlar.

Bu, aksi takdirde doğru yazılım geliştiricileri ekibini aramak için harcanacak zamanı azaltır. Görsel uygulama geliştirme platformlarıyla oluşturulan iş uygulamalarının daha hızlı dağıtımı, işletmelerin pazar değişikliklerine hızla uyum sağlamasına olanak tanır. Uygulamalarının devreye alınmasındaki esneklikleri ve hızları, rekabette daha fazla avantaj ve daha fazla kâr anlamına gelebilir!

Otonom Yazılım Geliştirme



İşletmeler, uygulamalarını geliştirebilir, test edebilir, kullanıcı geri bildirimi alabilir ve yazılım geliştirme yükseltmelerini uygulamalarına uygulayabilir. Bu süreç, işletmelere süreç üzerinde daha fazla kontrol sağlayan kurum içi yetenekler için önemli ölçüde kolaylaştırılmıştır. Yazılım geliştirme süreçlerinin artan özerkliği, işletmelerin yazılım geliştiricileri işe almanın ek maliyetinden vazgeçmelerini sağlar. Kuruluşlar, harici yazılım geliştiricilerine olan ihtiyacı azaltarak, işlerinin arka uç teknik ve yaratıcı süreçlerine daha fazla dahil olurlar.

Düşük Kodlu Kodsuz Nasıl Çalışır?



Geliştirici olmayanlar, işleri için en iyi yazılım çözümlerini sağlamak için farklılıklarını anlamalıdır. Düşük kodlu, kodsuz yazılım geliştirme platformları, kodlama sorunlarınız için 'büyülü' bir çözüm değildir. Ayrıca, vatandaş geliştiricilerin programlama ihtiyaçlarına yönelik tek bir çözüm de değiller. Gerçekte, bu görsel geliştirme araçları, kodlama yazma ihtiyacını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, mobil ve web uygulamaları oluşturmak için kodlama yapmayan geliştiricilerin karmaşık programlama dillerine olan bağımlılığını da azaltır.

Ancak, kodsuz düşük kod geliştirmenin en iyi nasıl uygulanacağını anlamak için, bunların nasıl çalıştığı hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekir. Çok benzer olmasına rağmen, ortak ve kodsuz yazılım geliştirme ilkeleri tam olarak aynı değildir. Birçok geliştirici, düşük kodlu, kodsuz geliştirme platformlarının kendi başlarına değil, birbirlerini tamamlamak için çalıştığını bulur. Düşük kodlu geliştirme platformları için bazı temel kodlama bilgisi gereklidir. Ancak hiçbir kod geliştirme uygulaması herhangi bir programlama bilgisi gerektirmez.

İşletmeler, iş uygulamaları oluşturmak için kod içermeyen görsel şablonların sürükle ve bırak özelliklerini kullanabilir. Kodsuz, düşük kodlu geliştirme araçları, vatandaş geliştiricilerin uzman yazılım geliştiricilere bağımlılıklarını azaltmalarına yardımcı olur. Bu avantajlar sayesinde işletmeler yeni mobil uygulamaları daha kısa sürede üretip kullanıma sunabilmektedir. Hiçbir kod düşük kod geliştirme, bir kuruluşun teknolojik iyileştirmeleri uygulayabilme oranını artırmaz. Çok az teknik bilgi ile işletmelerin düşük maliyetle mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Aslında, ilk durumda bu görsel yazılım geliştirme uygulamalarını oluşturmak için başlangıçta yazılım geliştiricilere ihtiyaç vardır. Ancak kodsuz, düşük kodlu geliştirme platformları, mobil geliştirme için çevik bir ortam sağlar. Bu görsel uygulama geliştirme araçları, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hızla dönmelerine yardımcı olur.

Kod Yok Düşük Kod Sınırlamaları

Kodsuz, düşük kodlu geliştirme uygulama araçları işletmeler için birçok sorunu çözebilirken, bazı sınırlamaları vardır. Sonuç olarak, kodsuz/düşük kodlu görsel uygulamaları kullanmanın rahatlığı, hafif bir dezavantaj oluşturabilir.

bozulma



Düşük kodlu kodsuz geliştirme platformları, işletme için yazılım güvenliği sorunları yaratabilir. Kodsuz veya düşük kodlu bir çözümün göreli basitliği nedeniyle, kötü niyetli çalışanlar bu uygulamaların arka ucundaki süreçleri manipüle edebilir. Bu kişi, yazılım geliştiriciler tarafından 'gölge BT' olarak adlandırılır ve bir işletme için sorun yaratabilir! İş yazılımı geliştirme uygulamalarının kesintiye uğraması, çalışanların iş akışını önemli ölçüde bozabilir.

Bu kesinti aynı zamanda müşteri süreçlerinde sorunlara neden olur ve son kullanıcıların yerleşik uygulama işlevlerini kesintiye uğratır. Bazı durumlarda, bu çalışanların aslında kötü niyetleri yoktu, sadece dikkatsiz veya meraklıydılar. Ancak, 'gölge BT' davranışı yine de işletmenin uygulama araçlarını olumsuz etkileyebilir ve kârlılığı için sorunlar yaratabilir.

AppMaster tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor. Uygulamalar oluşturur, derler ve çalıştırır. Bu nedenle, kod değişmeden kalır; başka bir deyişle, yeni bir sürüm yayınlama süreci geçmedikçe, derlenen uygulamalar çalışma sırasında değiştirilemez. Bu, uygulamanın çalışma sırasında değişmemesini ve betiklerin değişmemesini sağlar. Bütün bunlar yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

Harici Uygulama Geliştiricileri



Düşük kodlu ve kodsuz uygulama platformlarının işletmelere büyük ölçüde özerklik sağladığı konusunda hepimiz hemfikiriz. Bununla birlikte, uygulama geliştiricilerinin ilk bilgisayar programlamasını yapacaklarını da söylemeye gerek yok. Bu yazılım geliştiriciler, görsel uygulama platformunun ilk kodlama yazılımını ve programlamasını oluşturmuş olacak ve orijinal kodlamasına sahip olacaklardı. Bu, işletme uygulamasını özelleştirmek istediğinde sorun yaratabilir.

Yazılım geliştiriciler, 'kilitli' özelliklere sahip uygulamalar oluşturabilir. Bu yazılım, kullanıcıların uygulamayı izinleri olmadan düzenleyemeyecekleri veya yükseltemeyecekleri şekilde oluşturulmuştur. Uygulama yazılımını harici geliştiriciler oluşturduğundan, işletmeler de teknoloji yığınlarını büyütmek istediklerinde insafına kalacaklardır.

Bu geliştiriciler, 'premium' yazılım geliştirme özelliklerine erişim için fahiş ücretler talep edebilir. İşletmeler, uygulama geliştiricilerin lisans anlaşmaları ve satıcı politikası tarafından da kısıtlanabilir. Bu yasal boşluklar, teknolojilerini büyütmek veya uygulamalarını özelleştirmek isteyen işletmeler için sorun yaratabilir.

Yukarıda açıklanan çözümlerden farklı olarak, AppMaster her uygulama için kaynak kodu oluşturur ve müşteriye her platform için hazır derlenmiş uygulama ikili dosyaları ve kaynak kod kümeleri sağlayabilir. AppMaster dinamik olarak gelişiyor; yeni diller ekleniyor, bu da yeni oluşturucular ortaya çıktığında müşterinin, müşterilerin uygulamalarını değiştirmeden herhangi bir başka teknoloji yığınında veya programlama dilinde bir uygulama oluşturabileceği anlamına geliyor.

Kodsuz Geliştirme İyi mi?



Sınırlamalarına rağmen, işinizde kodsuz çözümler kullanmanın birçok faydası vardır. Kodsuz çözümlerin belirgin avantajlarından biri, görsel tabanlı kodsuz yazılım şablonlarının kullanımının kolay olmasıdır. Kodsuz çözümler, işletmelerin teknik bilgiye sahip olmadan uygulamalar geliştirmelerine yardımcı olur ve geliştiricilerin yazılımı programlamasını gerektirmez.

Daha ucuz



Kodsuz, düşük kodlu geliştirme platformlarının uygulanması, tam yığın yazılım geliştiricilerin hizmetlerini almaktan daha ucuzdur. Bu kodsuz çözümler, işletmelere yazılım geliştiricileri, geleneksel programlama veya karmaşık kodlama dillerini kullanmaya daha ucuz bir alternatif sunar. Kodsuz çözümler, daha az nakit ve teknolojik kaynak kullandıkları için küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmeldir. Özel bir yazılım geliştirici ekibi yerine, kodsuz yazılım platformları, iş uygulamaları oluşturmak için daha uygun maliyetli bir çözüm sunar.

Daha güvenli



Dışarıdan temin edilemeyecek kadar hassas olan projeler artık kurum içinde ele alınabilir. Bir şirket, rekabetin yüksek olduğu yüksek bahisli bir uygulama üzerinde çalışıyor olabilir. Kodsuz bir çözüm kullanarak, uygulamanın yazılım geliştirmesine kaç kişinin özel olduğunu kontrol edebilirler. Sonuç olarak, proje hakkındaki bilgileri mümkün olduğunca özel ve gizli tutabilirler. Bu, herhangi bir zamanda bir görev üzerinde çalışan büyük yazılım geliştirici ekiplerine sahip projelerin tam tersidir.

Daha Fazla Kontrol



Büyük ölçekli yazılım geliştirme projelerinde, yaklaşmakta olan bir mobil uygulama hakkında çok gizli ayrıntıların yetkisiz sızdırılması neredeyse kaçınılmazdır. Kodsuz platformlar, işletme sahiplerine daha fazla gönül rahatlığı sağlar. Bunun nedeni, yazılımlarını geliştirebilmeleri ve uygulamanın oluşturulmasını doğrudan denetleyebilmeleridir.

Kodsuz platformlar, harici geliştiricileri işe alma ihtiyacını azaltır, böylece işletmelere yazılım geliştirme süreçleri üzerinde daha fazla güç verir. Yazılım geliştirme süreci üzerinde daha fazla kontrol, işletmelerin projelerinin ayrıntılarını daha sıkı kontrol etmelerini sağlar. Bu aynı zamanda gizli bilgilerinin rakiplerinden korunmasına da yardımcı olur.

Kodsuz Geliştirme Kullanmanın Faydaları



Daha Hızlı Geri Dönüş Süresi



İşletmeler, çevik teknoloji çözümlerini destekleyen yazılım platformlarına güveniyor. Bunun nedeni, dijital pazarın hızlı tempolu ve rekabetçi olmasıdır. Rekabetçi kalmayı umut eden işletmeler, faaliyet gösterdikleri pazarın değişen talep ve ihtiyaçlarına uyum sağlamalıdır. Sonuç olarak, teknolojik yenilik ve yazılım geliştirme artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur.

Rekabet avantajı



Rakiplerine ayak uydurabilmek için işletmelerin mobil uygulamalarını rakiplerinden daha hızlı oluşturup piyasaya sürmeleri gerekiyor. İşletmeler, geleneksel geliştirmeden daha kısa sürede pazara hazır uygulamalar oluşturabildiğinden, kodsuz geliştirme bunu mümkün kılar. Bu kodsuz görsel uygulama platformları, kodlayıcı olmayanların, rakiplerinin teknolojisine rakip olabilecek mobil uygulamalar oluşturmasına ve başlatmasına yardımcı olur. Daha da önemlisi, son kullanıcıların artan taleplerine daha hızlı yanıt verebiliyorlar ve pazar trendlerinin önünde kalabiliyorlar.

Kullanımı kolay



Kodsuz geliştirme platformları nispeten kullanıcı dostudur ve kullanımı kolaydır. Bu, temel kodlama becerilerine sahip vatandaş geliştiricilerin bu yazılımları ve uygulama geliştirme araçlarını kullanmalarına olanak tanır. Bu basitlik, harici yazılım geliştiricileri işe alma ihtiyacını azaltır ve kodlayıcı olmayanlar için teknolojik gelişme konusundaki endişelerini azaltır. Kodsuz platformlar, işletmelerin enerjilerini arka uç teknolojik operasyonlarından şirketlerinin fiili yönetimine yönlendirmelerine yardımcı olur.

Diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında, kodsuz geliştirme, iş uygulamaları oluşturmaya yönelik en uygun, hızlı ve ucuz alternatiflerden biri olarak üst sıralarda yer alır. Sonuç olarak, kodsuz çözümlerin sadece kalıcı değil, aynı zamanda geleceğin yolu olduğunu söyleyebiliriz.

Yazılım Geliştirmenin Geleceği



Bugün yazılım teknolojisi çözümlerindeki modern gelişmelerden faydalanabilmemiz ucuz bir başarı değil. Şüphesiz, bu sürekli olarak gelişti ve geleceğe doğru ilerlerken bir teknolojik yenilik kaynağı olmaya devam ediyor. İşletmeler bu teknolojik gelişmelerden faydalandı ve yararlanmaya devam edecek. Bu gelişmeler, uygulama geliştirme platformlarında kullanılan teknoloji yığınının seçimini önemli ölçüde etkilemiştir.

Ayrıca işletmelerin yazılım geliştirme maliyetlerini ve genel giderlerini de etkiler. Ayrıca seçilen yazılım geliştirme yöntemi işletmenin esnekliğini ve rekabet gücünü etkiler. Bu genellikle, kodsuz, düşük kodlu uygulamalarını piyasaya sürme hızına göre belirlenir.

Açıkçası, bu kodsuz/düşük kodlu geliştirme çözümleri kalıcıdır. Bu çevik ve duyarlı yazılım geliştirme yöntemleri, dijital geleceğin yolu! Hiçbir kod/düşük geliştirme süreçleri otomatikleştirmez, daha düşük bir öğrenme eğrisine sahiptir ve geleneksel programlama yöntemlerinden daha ucuz, daha hızlı ve daha verimlidir.

Ayrıca bir işletmede değerli kaynaklar olan zamandan, paradan ve enerjiden tasarruf sağlarlar. Bu yazılım geliştirme çözümleri ölçeklenebilir ve boyutu ne olursa olsun işletmenizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. İşletmeniz için en iyi yazılım çözümlerini seçmek için, kod gerektirmeyen düşük kod geliştirme araçları kullanmanın avantajlarını araştırmak mantıklıdır.

Çözüm

Yazılım geliştirmeye yönelik daha geleneksel ve maliyetli yaklaşımla karşılaştırıldığında, bu araçlar geleceğe ışık yıllarıdır! Hiçbir kod/düşük kod, günümüz işletmelerine müşterilerine mobil uygulama tekliflerini geliştirmek için uygun alternatifler sağlamaz. Ayrıca işletmelere operasyonlarını düzene sokmak ve yazılım çözümleri geliştirmek için daha ucuz, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde uygun bir alternatif sunarlar.

AppMaster'ın uygulama geliştirme platformu, işletmeniz için güvenilir, kodsuz yazılım alternatifleri sağlayabilir. Platformumuz güvenilir, uygun maliyetli ve kod gerektirmeyen uygulama geliştirme konusunda bilgili. İş ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, AppMaster bunu olduğu gibi halledebilir, işiniz için entegre kodsuz yazılım geliştirme çözümleri.

AppMaster platformu, sağlanan arka uç, ön uç ve gelişmiş yerel mobil uygulamalarla tam özellikli yazılım oluşturmanızı kolaylaştırabilir. Platform özelliklerimizi ve fiyatlandırma planlarımızı keşfetmek için sizinle bir görüşme ayarlamaktan mutluluk duyarız!