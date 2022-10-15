您是否希望使用无代码技术创建人力资源管理系统 (HRMS)？

如果是，这篇文章适合你。随着世界的发展，生活变得越来越简单。人力资源管理和所有业务专业人员都在使用无代码/低代码平台来构建应用程序，以节省时间、金钱和人力资源并提高生产力。

在人力资源管理系统（HRMS）方面， 无代码/低代码平台减少了在员工招聘、大数据电子表格、开发分析和调查以及建立职业网站方面的工作。构建自定义 HRM 应用程序可以避免冗长的拖延，并使创建 HRM 更加容易。像 AppMaster 这样的低代码和无代码平台非常适合这种开发。 拖放界面和预建模板可帮助企业从头开始构建移动应用程序。

什么是人力资源管理？

人力资源管理 HRM 正在招聘个人，为他们提供必要的培训和薪酬，制定政策，制定保留计划，并在公司与其员工之间进行互动。在过去的 20 年里，人力资源管理系统作为一个领域得到了很大的发展，使其在当今的企业中变得更加重要。过去，创建 HRM 的目的更多是一种管理职能，而不是对组织绩效至关重要的战略职能。它涉及处理工资单、向员工发送生日礼物、计划公司郊游以及确保正确填写表格。

自定义 HRM 或人力资源管理 HRM 改变了它的工作方式，现在它处理管理人员的问题，并将其作为公司的目标和资产。在这种情况下，员工也被称为人力资本。与其他业务资产 (ROI) 一样，目标是最大限度地利用人员，同时最大限度地降低风险和最大化投资回报。

人力资源管理如何运作？

有效的人力资源管理需要一支敬业的人力资源经理团队，他们可以处理日常任务。不同的人力资源经理将组成一个人力资源部门。人力资源中的助理、助理和协调员是入门级职业，而人力资源经理中的通才是中级职位的例子。还有更高级别或更高级的人力资源职位，如人力资源经理、业务合作伙伴、人才管理和采购经理。

人力资源主管的在线或现场经理的职责可分为管理、运营和咨询。例如，管理部分负责预测公司需要的工人数量并评估其他工人的表现。同时，运营任务包括雇用新员工并确保他们具备出色完成工作所需的能力。最后，顾问角色经常监督企业的所有规则和程序。

人力资源管理职能

人力资源管理人员在其工作中经历了许多人力资源职能。定制 HRM 涉及多个方面，无论公司或组织的规模如何。

招聘

为每个空缺职位寻找满足职位描述中概述的要求的人，这是招聘候选人加入企业的过程，是人力资源管理 HRM 的重要职责之一。每个招聘过程都涉及人力资源经理，包括领导团队中的招聘人员。当组织聘请外部招聘人员发掘顶尖人才时，确保候选人非常适合公司。

宣布职位后，必须进行额外的研究，以确保最优秀的候选人被吸引和提出。完美的申请人可能会为整个组织注入新的活力，但不正确的候选人可能会破坏运营。

发展培训

新员工在招聘后需要特殊的设备和能力进行工作分析，并准备好工作。培训和持续发展是必不可少的，这样新人才能了解在特定公司工作的想法。

教育员工的计划可能属于几个不同的领域，例如要求他们参加网络安全或性骚扰培训模块。员工必须参加这些必修课程，以获得针对潜在工作场所问题的必要知识和实践。

公司应为所有部门提供人员发展机会，以提高员工的特定技能，使其与他们在员工发展中的角色相对应。对公司未来和职业发展的长期投资，就是抓紧时间提升每位员工的才能，培养内部人才。

绩效管理

绩效管理是公司用来识别、评估和改进每个员工、团队和部门在工作中的绩效以支持总体公司目标和目标的过程。为了实现业务的战略目标，经理和他们的员工保持开放的沟通和投入渠道。

组织经常使用设定的时间段来评估员工绩效。这个周期可能是每季度一次，每六个月一次，或者在每个财政年度之后。计划、监控和奖励员工的实施都是这些绩效评估的一部分。

绩效管理结果使人力资源经理和部门领导能够将员工分类为具有高或低潜力的高绩效或低绩效。人力资源职能的绩效管理组件对于公司的成功至关重要，因为它可以识别谁表现出色并适合组织，谁表现不佳并且可能不是该职位的最佳匹配。

福利和补偿

拥有全面的薪酬和福利方案对所有公司都至关重要。人力资源职能最关键的方面是人才管理。它有助于在吸引顶尖人才的同时留住最优秀的员工。如果您提供公平的员工薪酬，例如如何奖励员工的工作，则必须在每个部门保留重要的利益相关者并激励您的团队高效工作。如果某个职位有空缺职位，申请人必须选择您而不是另一家公司；您可以通过提供有竞争力的报价来吸引他们。它可以帮助候选人的选择过程。

员工福利管理是人力资源管理的重要组成部分。这包括非现金激励措施，例如灵活的工作时间表、办公室附近配备设施的公寓、公司汽车或笔记本电脑以及无限制的带薪休假。人力资源管理 HRM 旨在以激励员工并让他们渴望长期为您的公司工作的方式奖励员工。

员工关系

人力资源部门必须处理与人事有关的一切。通过包含您的业务战略为建立、加强和维护员工与雇主之间复杂的联系而采取的所有行动，员工关系增加了负担。

人力资源经理的办公桌必然会收到投诉，因此有计划的员工关系方法将帮助您在出现这些问题时处理这些问题。当员工表达疑虑或就同事的行为或与团队领导的分歧寻求帮助时，花时间倾听员工的意见，这是人力资源管理的重要组成部分。为减少不满情绪，必须存在让工作人员能够轻松提出问题或疑虑的环境。

健康和安全

每个企业都努力为其员工提供工作保障，无论人力资源部门负责的办公室职位如何。 1970 年职业安全与健康法案 (OSHA) 要求公司为员工提供安全的工作场所。这对于人力资源管理 HRM 至关重要，因为人力资源经理负责创建和促进安全培训并维护国家要求的工作场所损失或伤害日志。一些劳动法包括基本信息、培训、用品和个人防护装备，以确保员工和劳工在安全区域工作。

工资系统

工资单本身就很大。它计算个人税收和小时工资的数据，并将其计入工资单。除了增加加薪和激励措施外，它还必须支付费用。如果您认为每年纳税一次很乏味，请尝试在人力资源管理 HRM 工作，您必须确保在每个支付期间正确预扣税款。

信息系统

人力资源信息系统 (HRIS) 包括控制员工的人事数据以及组织的政策和流程的软件。这些工具包含许多模块，可帮助完成许多任务，例如工资单、福利、收集员工数据、合规性和其他费用。人力资源主管负责的大部分任务都得到 HRIS 的支持。人力资源专业人员工作的一个重要组成部分是彻底了解该工具的操作、特性和功能。

小型企业的人力资源管理

小型企业的员工大多少于 100 人。这个数字并不小，专业的人力资源管理 HRM 实践将帮助公司的 HR 职能更高效地运行。如果我们将大公司与小企业进行比较，小企业会雇佣更多直接为国民经济做出贡献的员工。

人力资源管理 HRM 技术对小型企业绩效、管理工作时间和压力、平衡工作和家庭义务、继任计划、员工招聘和选拔以及员工管理的重要性只是几个关键点。它还着眼于人们如何获得定制的 HRM 技能并从自己和他人的经验中获取知识。让我们看看为小型企业创建 HRM 的好处。

人力资源管理使小型企业受益

有必要不要低估人力资源如何影响您的公司。虽然您可能认为您可以自己管理事情，但外包您的人力资源经理有几个优势。与定制的人力资源管理专家合作可以帮助您节省时间和金钱、吸引顶尖人才、加强招聘、提高员工福利、减少合规困难、提高员工保留率并确保顶尖人才。

自动化

无代码人力资源管理 HRM 最大和最好的好处之一是自动化，因为它提高了效率，消除了体力劳动和其他人力资源技术，例如，自动化纳税申报、休假跟踪和其他任务。从长远来看，您将节省大量时间和金钱。

减少错误

对于小公司，人力资源部门应该有自动化的工资单，这是非常有价值的，因为人工数据输入会导致大部分工资单问题。扣缴税款错误会使公司面临 IRS 罚款以及修复它们所需的时间。

节省时间和精力

与无代码定制 HRM 公司合作可能会节省您的时间和精力，这是最大的好处之一。通过聘请思想领袖来处理您的人力资源解决方案，您将有更多时间来扩展您的业务和生产力并改善您的服务。选择使用自定义 HRM 是第一步。使用人力资源解决方案可以让您腾出时间专注于业务扩展，而不必担心随之而来的困难。

随时随地访问 HR

与 HRM 合作时，您将有权使用移动和自助服务功能进行管理。您可以这样做以节省时间和精力，同时仍然可以即时访问做出明智决策所需的数据。

人力资源技术平台也将对您的员工有利。他们可以编辑或提交他们的工作，检查他们的资产负债表，以及当您不在时需要照顾的许多其他事情。借助技术集成，您可以随时随地访问所需的关键人力资源数据。

减少合规问题

人力资源部门必须遵守的具体法律法规数量可能有数百个。您必须确保您的业务战略符合影响雇佣和员工关系的所有适用法律和标准。这涵盖了各个方面，包括招聘、薪酬、工资和解雇。

即使是最小的企业也必须遵守合规规则。如果您只有少数员工，这会占用您管理和扩展公司的关键时间和精力。使用您的人力资源，您将能够保护您的公司，并感觉更有能力应对不断变化的就业相关法律和合规要求。

提高员工保留率

高流动率往往会给组织带来经济损失，并最终排斥顶尖人才。不幸的是，许多小公司不知道营业额的原因。人力资源管理 HRM 可以帮助您了解离职原因。虽然您可能必须为某些职位加薪以留住员工，但从长远来看，您会省钱。

一家称职的公司的人力资源部门可以增强团队合作、绩效和员工敬业度。实时反馈可以帮助您识别潜在问题，找到挑战的解决方案，并确保您的员工感到受到赞赏。通过团队合作开发员工数据源可能会为您的企业带来更高的生产力和财务成功。

如何创建无代码的自定义人力资源管理解决方案？

您有两种选择将 HRMS 集成到您的公司中：要么使用编码语言/传统方法来开发低代码/无代码方法来创建 HRM 应用程序。两者都允许无代码和常规创建方法从头开始定制 HRM。

麦当劳、沃尔玛或星巴克等拥有标准化和完善业务的公司受益于预制的定制 HRM。如果业务人员管理系统解决方案的软件具有特定的工作流程或符合标准 HRMS 未考虑的规定，则该软件将作为定制开发的解决方案生产。

将使用以下步骤创建人力资源管理系统：

合同签订

在这一步，公司与开发人员讨论开发需求，并在大规模头脑风暴会议后决定项目的概念、工作流程、功能和规格。此外，您讨论所有技术任务并就项目的付款和截止日期达成一致。

原型 HRMS

签订合同后， UX设计师根据受众的需求和需求，创建工作流程，将其转换为应用程序，发送给客户进行进一步分析和改进。这个应用程序模型包括基本结构、直观的操作、导航和其他简单的数据。

产品测试

在将所有自定义按钮和功能添加到应用程序中并在需要时编写代码后，QA 团队会在所有可能的情况下监控应用程序。它识别错误和错误并在此步骤中将其删除。

发布和反馈

这是创建 HRM 的最后一步。在这个阶段，最终的应用程序在技术支持的帮助下被推送给用户。开发者及时开发，得到用户的反馈，并在需要的地方进行修改。

注意：培训员工以演示模式使用 HRM 软件是必不可少的。有了这个，员工将习惯它并体验使用准确数据而不会损坏业务信息。

创建人力资源管理系统（HRMS）的成本

创建 HRMS 的成本将取决于其复杂性和所需的功能。如果使用传统的编码方法生成，开发 HRM 软件的平均价格在 25000 美元到 75000 美元之间。但是，通过无代码平台开发 HRM 软件的成本要低得多。 AppMaster 是无代码 HRM 软件开发的最佳资源。

底线

人力资源团队或 HR 人员必须考虑为他们的工作管理创建 HRM 软件并让他们的生活更轻松。使用无代码方法开发人力资源管理 HRM 软件是一种时间和成本效益高的方法，可以帮助公司的人力资源部门实现其富有成效的招聘目标。创建 HRM 软件还将帮助 HR 人员进行有效的员工管理。

像 AppMaster 这样的可视化编码平台允许您通过可视化界面轻松创建 HRM 软件的解决方案。结果将消除数小时的手工工作，促进时间、成本和生产力管理，强制遵守并允许人力资源主管离开在线专注于战略战略。

AppMaster 等适当的无代码平台将帮助您公司的人力资源软件解决方案通过他们的管理为您的组织提供成功的结果。如果您期待使用无代码创建 HRM 软件，请立即查看我们的定价。