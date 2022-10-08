Вы хотите создать систему управления человеческими ресурсами (HRMS) с использованием технологии без кода ?

Если ДА, то эта статья для вас. По мере того, как мир развивается, жизнь становится проще. Управление персоналом и все бизнес-профессионалы переходят на платформы без кода / с низким кодом для создания приложений, чтобы сэкономить время, деньги и человеческие ресурсы и повысить производительность.

Что касается системы управления человеческими ресурсами (HRMS), платформы без кода / с низким кодом сокращают свои усилия по набору персонала, большим электронным таблицам данных, разработке аналитики и опросов, а также созданию сайтов вакансий. Создание собственного приложения HRM позволяет избежать длительных задержек и упрощает создание HRM. Платформы с низким кодом и без кода, такие как AppMaster, отлично подходят для этой разработки. Интерфейс перетаскивания и готовые шаблоны помогают компаниям создавать мобильное приложение с нуля .

Что такое управление человеческими ресурсами?

Управление человеческими ресурсами HRM нанимает людей, предоставляет им необходимое обучение и компенсацию, создает политики, создает планы удержания и взаимодействует между компанией и ее сотрудниками. За последние 20 лет HRMS значительно развилась как область, что сделало ее еще более важной для современных предприятий . В прошлом целью создания УЧР была скорее административная функция, чем стратегическая, которая была важна для работы организации. Это включало обработку платежной ведомости, отправку подарков на день рождения сотрудникам, планирование корпоративных мероприятий и обеспечение правильного заполнения форм.

Custom HRM, или управление человеческими ресурсами, изменило принцип работы, и теперь оно касается управления персоналом с упором на них как на цели и активы компании. Сотрудники также упоминаются в этом контексте как человеческий капитал. Как и в случае с другими бизнес-активами (ROI), целью является максимально эффективное использование персонала при минимизации рисков и максимальном возврате инвестиций.

Как работает УЧР?

Эффективное управление человеческими ресурсами требует преданной команды менеджеров по персоналу, способных справляться с повседневными задачами. Различные менеджеры по персоналу составляют отдел кадров. Помощники, помощники и координаторы в HR — это профессии начального уровня, а универсалы в менеджерах по персоналу — это примеры должностей среднего уровня. Существуют также более высокие или более высокие должности в области управления персоналом, такие как менеджеры по персоналу, деловые партнеры и менеджеры по управлению талантами и приобретениям.

Обязанности менеджера по персоналу в режиме онлайн или на рабочем месте можно разделить на управленческие, операционные и консультативные. Части управления, например, имеют дело с прогнозированием количества рабочих, которые потребуются компании, и оценкой производительности других работников. Между тем, оперативные задачи включают в себя наем новых сотрудников и обеспечение их способностей, необходимых для качественного выполнения своей работы. Наконец, консультанты часто контролируют все правила и процедуры бизнеса.

Функции управления персоналом

Есть много HR-функций, которые люди, занимающиеся управлением человеческими ресурсами, испытывают в своей работе. Пользовательский HRM включает в себя несколько аспектов, независимо от размера компании или организации.

Рекрутинг

Поиск людей, отвечающих требованиям, изложенным в должностной инструкции для каждой открытой должности, что представляет собой процесс найма кандидатов для работы в бизнесе, является одной из важнейших обязанностей отдела управления человеческими ресурсами. В каждом процессе найма участвуют менеджеры по персоналу, в том числе руководители рекрутеров в своих командах. Убедитесь, что кандидаты подходят для компании, когда организация привлекает внешних рекрутеров для выявления лучших талантов.

После объявления позиции необходимо провести дополнительное исследование, чтобы гарантировать, что будут отобраны и представлены лучшие кандидаты. Идеальный кандидат может вдохнуть новую жизнь во всю организацию, но неправильный кандидат может сорвать ее работу.

Обучение развитию

Новым сотрудникам потребуется специальное оборудование и способности для анализа работы после приема на работу и подготовки к работе. Обучение и постоянное развитие необходимы, чтобы у новичков появилось представление о работе в той или иной компании.

Программы обучения сотрудников могут относиться к нескольким различным областям, например, требовать от них прохождения учебных модулей по кибербезопасности или сексуальным домогательствам. Сотрудники должны посещать эти обязательные курсы, чтобы получить необходимые знания и практические навыки для решения потенциальных проблем на рабочем месте.

Компания должна предоставлять возможности развития персонала во всех подразделениях, чтобы улучшить определенный набор навыков сотрудника, который соответствует их роли в развитии сотрудников. Долгосрочные инвестиции в будущее компании и карьерный рост — это находить время для совершенствования талантов каждого сотрудника и взращивания внутренних талантов.

Управление производительностью

Управление эффективностью — это процесс, который компания использует для определения, оценки и повышения эффективности работы каждого сотрудника, команды и отдела, поддерживая общие корпоративные цели и задачи. Для достижения стратегических целей бизнеса менеджеры и их сотрудники поддерживают открытые каналы связи и ввода информации.

Организации часто используют установленный период для оценки производительности сотрудников. Этот цикл может быть ежеквартальным, каждые шесть месяцев или после каждого финансового года. Планирование, мониторинг и вознаграждение сотрудников за их выполнение являются частью этих оценок эффективности.

Результаты управления эффективностью позволяют менеджерам по персоналу и руководителям отделов классифицировать сотрудников как высокоэффективных и низкоэффективных с высоким или низким потенциалом. Компонент управления эффективностью функций управления персоналом имеет важное значение для успеха компании, поскольку он определяет, кто хорошо работает и подходит организации, а кто неэффективен и может не подходить для этой должности.

Преимущества и компенсация

Наличие комплексного пакета компенсаций и льгот имеет важное значение для всех компаний. Наиболее важным аспектом функции HR является управление талантами. Это помогает сохранить лучших сотрудников, привлекая лучшие таланты. Если вы обеспечиваете справедливое вознаграждение сотрудников, например, то, как сотрудник вознаграждается за свою работу, важно сохранить важных заинтересованных лиц в каждом отделе и вдохновить вашу команду на эффективную работу. Если на конкретную должность открыта вакансия, соискатель должен выбрать вас, а не другую компанию; вы можете привлечь их, сделав конкурентное предложение. Это может помочь в процессе выбора кандидата.

Управление вознаграждениями сотрудников является важнейшим компонентом управления персоналом. Сюда входят неденежные поощрения, такие как гибкий график работы, квартира рядом с офисом с удобствами, служебный автомобиль или ноутбук и неограниченный оплачиваемый отпуск. Управление человеческими ресурсами HRM стремится вознаграждать работников таким образом, чтобы мотивировать их и вызвать у них желание работать в вашей компании в долгосрочной перспективе.

Отношения сотрудников

Отделу кадров приходится заниматься всем, что касается персонала. Отношения с работниками увеличивают нагрузку, включая все действия, предпринимаемые вашей бизнес-стратегией для установления, укрепления и поддержания сложных связей между работниками и работодателем.

На стол менеджера по персоналу обязательно будут поступать жалобы, поэтому плановый подход к отношениям с сотрудниками поможет вам справиться с этими проблемами, когда они возникнут. Уделите время тому, чтобы выслушать сотрудников, когда они выражают озабоченность или просят о помощи в отношении действий коллеги или несогласия с руководителем их группы, что является важным компонентом управления персоналом. Чтобы уменьшить неудовлетворенность, должна существовать среда, в которой сотрудники чувствуют себя комфортно, поднимая вопросы или проблемы.

Здоровье и безопасность

Каждый бизнес стремится обеспечить своим сотрудникам гарантии занятости, независимо от должности, за которую отвечает отдел кадров. Закон о безопасности и гигиене труда от 1970 г. (OSHA) требует, чтобы компании предоставляли сотрудникам безопасное рабочее место. Это имеет решающее значение для управления человеческими ресурсами HRM, поскольку менеджеры по персоналу несут ответственность за создание и продвижение обучения технике безопасности и ведение требуемого государством журнала потерь или травм на рабочем месте. Несколько законов о труде включают в себя необходимую информацию, обучение, расходные материалы и средства индивидуальной защиты, чтобы гарантировать, что сотрудники и рабочие работают в безопасных зонах.

Система начисления заработной платы

Зарплата сама по себе большая. Он подсчитывает данные о налогах и почасовой оплате труда физических лиц и заносит их в чек. Помимо надбавок и поощрений, он должен покрывать расходы. Если вы считаете, что платить налоги раз в год утомительно, попробуйте поработать в отделе управления персоналом, где вы должны следить за тем, чтобы они правильно удерживались каждый платежный период.

Информационная система

Информационные системы управления человеческими ресурсами (HRIS) включают программное обеспечение, которое контролирует персональные данные сотрудников, а также политики и процессы организации. Эти инструменты содержат множество модулей, которые помогают выполнять множество задач, таких как начисление заработной платы, льготы, сбор данных о сотрудниках, соблюдение нормативных требований и другие сборы. Большинство задач, за которые отвечает руководитель отдела кадров, поддерживаются HRIS. Важным компонентом работы HR-специалиста является полное понимание операций, функций и возможностей этого инструмента.

УЧР для малого бизнеса

Малые предприятия в основном имеют менее 100 сотрудников. Эта цифра немалая, и опытные практики управления человеческими ресурсами помогут HR-функциям компании работать более эффективно. Если мы сравним гигантские корпорации с малым бизнесом, малые предприятия нанимают больше сотрудников, которые непосредственно вносят вклад в национальную экономику.

Важность методов управления человеческими ресурсами для эффективности малого бизнеса , управление рабочим временем и нагрузками, балансирование рабочих и семейных обязанностей, планирование преемственности, набор и отбор сотрудников, а также управление персоналом — вот лишь несколько ключевых моментов. Также рассматривается, как люди приобретают индивидуальные навыки управления человеческими ресурсами и получают знания как из собственного опыта, так и из опыта других людей. Давайте посмотрим на преимущества создания HRM для малого бизнеса.

Управление человеческими ресурсами приносит пользу малому бизнесу

Не следует недооценивать влияние HR на вашу компанию. Хотя вы можете полагать, что можете управлять делами самостоятельно, у аутсорсинга ваших менеджеров по персоналу есть несколько преимуществ. Сотрудничество со специализированным специалистом по УЧР может помочь вам сэкономить время и деньги, привлечь лучшие таланты, усилить набор сотрудников, увеличить льготы для сотрудников, уменьшить трудности с соблюдением нормативных требований, повысить удержание сотрудников и обеспечить лучший персонал.

Автоматизация

Одним из самых больших и лучших преимуществ управления человеческими ресурсами без кода является автоматизация, поскольку она повышает эффективность, устраняет ручной труд и другие технологии управления персоналом, например, автоматизирует подачу налоговых деклараций, отслеживание отгулов и другие задачи. В долгосрочной перспективе вы сэкономите массу времени и денег.

Уменьшить количество ошибок

Для небольших фирм отделы кадров должны иметь автоматизацию расчета заработной платы, что очень ценно, поскольку ввод данных вручную вызывает большинство проблем с начислением заработной платы. Ошибки в удержании налога подвергают компанию штрафам IRS в дополнение к времени, необходимому для их исправления.

Экономьте время и энергию

Время и усилия, которые вы могли бы сэкономить, работая с специализированной фирмой HRM без кода, являются одним из лучших преимуществ. У вас будет больше времени, чтобы расширить свой бизнес и повысить производительность, а также улучшить свои услуги, наняв идейного лидера для управления вашим HR-решением. Выбор использования пользовательского HRM — это первый шаг. Использование HR-решений поможет вам сосредоточиться на расширении бизнеса, не беспокоясь о связанных с этим трудностях.

Доступ к HR в любое время и в любом месте

При работе с HRM у вас будет доступ к управлению мобильными устройствами и возможностями самообслуживания. Вы можете сделать это, чтобы сэкономить время и силы, но при этом получить мгновенный доступ к данным, необходимым для принятия мудрых решений.

Платформа HR-технологий будет выгодна и вашим сотрудникам. Они могут отредактировать или отправить свою работу, проверить свой баланс и многое другое, о чем необходимо позаботиться, когда вас нет рядом. Благодаря технологической интеграции вы можете получить доступ к важным HR-данным, которые вам нужны, в любое время и из любого места.

Сокращение проблем с соблюдением требований

Количество конкретных законов и правил, которым должны следовать отделы кадров, вероятно, исчисляется сотнями. Вы должны убедиться, что ваша бизнес-стратегия соответствует всем применимым законам и стандартам, которые касаются занятости и отношений между работниками. Это охватывает все аспекты, включая найм, компенсацию, начисление заработной платы и увольнение.

Даже самые маленькие предприятия должны соблюдать правила соответствия. Это отнимает критические время и энергию от управления и расширения вашей компании, если у вас есть только небольшое количество сотрудников. Используя свой отдел кадров, вы сможете защитить свою компанию и чувствовать себя более подготовленными к тому, чтобы иметь дело с постоянно меняющимися законами, связанными с трудоустройством, и требованиями соответствия.

Улучшить удержание сотрудников

Высокая текучесть кадров часто приводит к финансовым потерям для организаций и, в конечном итоге, отталкивает лучшие таланты. К сожалению, многие мелкие фирмы не знают о причинах текучести кадров. Управление человеческими ресурсами HRM может помочь вам понять причины текучести кадров. Хотя вам, возможно, придется повысить оплату некоторых ролей, чтобы сохранить работников, в долгосрочной перспективе вы сэкономите деньги.

Компетентные отделы кадров компании могут улучшить командную работу, производительность и вовлеченность сотрудников. Обратная связь в режиме реального времени может помочь вам выявить основные проблемы, найти решения проблем и убедиться, что ваши сотрудники чувствуют, что их ценят. Разработка источника данных о сотрудниках посредством командной работы может привести к повышению производительности и финансового успеха вашего бизнеса.

Как создать индивидуальное решение для управления персоналом без кода?

У вас есть два варианта интеграции HRMS в вашу компанию: либо использовать язык кодирования / традиционный метод разработки с низким кодом / метод без кода для создания приложения HRM. Оба позволяют использовать методы без кода и традиционные методы создания для настройки HRM с нуля.

Такие компании, как McDonald's, Walmart или Starbucks, которые имеют стандартизированный и хорошо зарекомендовавший себя бизнес, получают выгоду от готовых индивидуальных HRM. Программное обеспечение для решения системы управления бизнес-персоналом должно быть разработано как решение для разработки на заказной основе, если оно имеет определенный рабочий процесс или подпадает под правила, которые не учитываются в стандартной HRMS.

Система управления человеческими ресурсами будет создана с использованием следующих шагов:

Подписание контракта

На этом этапе компания обсуждает с разработчиком требования к разработке и принимает решение о концепции проекта, рабочем процессе, функциональности и спецификациях после масштабного мозгового штурма. Дополнительно вы обсуждаете все технические задания и договариваетесь об оплате и сроках сдачи проекта.

Прототип HRMS

После подписания контракта, исходя из требований и нужд аудитории, UX -дизайнеры создают рабочий процесс, конвертируют его в приложение и отправляют заказчикам для дальнейшего анализа и улучшения. Этот макет приложения включает в себя базовую структуру, интуитивно понятное управление, навигацию и другие простые данные.

Тестирование продукта

После добавления всех настраиваемых кнопок и функций в приложение и написания кода там, где это необходимо, команда контроля качества отслеживает приложение во всех возможных случаях. На этом этапе он выявляет ошибки и ошибки и удаляет их.

Релиз и отзывы

Это последний шаг к созданию HRM. На этом этапе окончательное приложение передается пользователям с помощью технической поддержки. Разработчики своевременно развиваются, получают обратную связь от пользователей и вносят исправления там, где это необходимо.

Примечание . Необходимо обучить сотрудников работе с программным обеспечением HRM в демонстрационном режиме. Благодаря этому сотрудники привыкнут к этому и получат опыт использования точных данных без ущерба для бизнес-информации.

Стоимость создания системы управления человеческими ресурсами (HRMS)

Стоимость создания HRMS будет определяться ее сложностью и требуемыми функциями. Средняя цена разработки программного обеспечения HRMS составляет от 25 000 до 75 000 долларов США, если оно создается с использованием традиционного метода кодирования. Однако разработка программного обеспечения HRM на платформе без кода будет стоить вам намного меньше. AppMaster — лучший ресурс для разработки программного обеспечения HRM без кода.

Нижняя линия

Отдел кадров или HR-специалисты должны рассмотреть возможность создания программного обеспечения HRM для управления своей работой и облегчения их жизни. Разработка программного обеспечения HRM для управления человеческими ресурсами с использованием метода без кода — это эффективный по времени и затратам способ помочь отделу кадров компании выполнить свои задачи по продуктивному и эффективному подбору персонала. Создание программного обеспечения HRM также поможет HR-специалистам в эффективном управлении сотрудниками.

Платформа визуального кодирования , такая как AppMaster, позволяет легко создавать программное обеспечение HRM через визуальный интерфейс. Результатом будет искоренение часов ручного труда, облегчение управления временем, затратами и производительностью, обязывает к соблюдению и позволит руководителю отдела кадров уйти в онлайн, чтобы сосредоточиться на стратегических стратегиях.

Соответствующие платформы без кода, такие как AppMaster, помогут программному решению управления персоналом вашей компании обеспечить успешный результат вашей организации. Ознакомьтесь с нашими ценами сейчас, если вы хотите создать программное обеспечение HRM без кода.