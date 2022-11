Czy szukasz sposobu na stworzenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS) z wykorzystaniem technologii no-code?

Jeśli TAK, ten artykuł jest dla Ciebie. Ponieważ świat się rozwija, życie staje się prostsze. Zarządzanie zasobami ludzkimi i wszyscy specjaliści biznesowi zbliżają się do platform no-code / low-code, aby budować aplikacje, aby zaoszczędzić czas, pieniądze i zasoby ludzkie oraz zwiększyć wydajność.

W odniesieniu do systemu zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS), no-code / low-code platformy zmniejszyć swoje wysiłki na rekrutacji pracowników, dużych arkuszy kalkulacyjnych danych, rozwój analityki i ankiet, i budowanie stron kariery. Konstrukcja niestandardowej aplikacji HRM omija długie holdups i sprawia, że tworzenie HRM łatwiejsze. Platformy low-code i no-code, takie jak AppMaster, są świetne dla tego rozwoju. Interfejs drag-and-drop i gotowe szablony pomagają firmom zbudować aplikację mobilną od podstaw.

Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi?

Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM to zatrudnianie osób, zapewnianie im niezbędnych szkoleń i rekompensat, tworzenie polityki, tworzenie planów retencji i interakcji między firmą a pracownikami. W ciągu ostatnich 20 lat HRMS rozwinęło się znacznie jako dziedzina, czyniąc ją jeszcze bardziej kluczową w dzisiejszych przedsiębiorstwach. W przeszłości cel tworzenia HRM był bardziej funkcją administracyjną niż strategiczną, która była niezbędna do działania organizacji. Obejmował przetwarzanie listy płac, wysyłanie prezentów urodzinowych dla pracowników, planowanie wyjść firmowych i upewnianie się, że formularze zostały prawidłowo wypełnione.

Niestandardowe HRM, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi HRM, zmieniło sposób działania i teraz zajmuje się zarządzaniem personelem z naciskiem na niego jako cele i aktywa firmy. Pracowników określa się w tym kontekście również mianem kapitału ludzkiego. Maksymalne wykorzystanie personelu przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka i maksymalizacji zwrotu z inwestycji jest celem, podobnie jak w przypadku innych aktywów biznesowych (ROI).

Jak działa HRM?

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga zaangażowanego zespołu menedżerów HR, którzy poradzą sobie z codziennymi zadaniami. Różni menedżerowie HR będą tworzyć dział HR. Asystenci, współpracownicy i koordynatorzy w HR są zawodami szczebla podstawowego, podczas gdy generaliści w menedżerach HR są przykładami stanowisk średniego szczebla. Istnieją również wyższe poziomy lub bardziej starsze stanowiska HR, takie jak menedżerowie HR, partnerzy biznesowi i menedżer zarządzania talentami i pozyskiwania.

Obowiązki kierownika ds. zasobów ludzkich online lub on-desk można podzielić na menedżerskie, operacyjne i doradcze. Części zarządzające, na przykład, zajmują się przewidywaniem liczby pracowników, których firma będzie potrzebować i oceną wydajności innych pracowników. Z kolei zadania operacyjne obejmują zatrudnianie nowych pracowników i upewnianie się, że posiadają oni umiejętności niezbędne do dobrego wykonywania swojej pracy. Wreszcie, role doradcze często nadzorują wszystkie zasady i procedury firmy.

Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi

Istnieje wiele funkcji HR, które ludzie w zarządzaniu zasobami ludzkimi HRM doświadczają w swojej linii pracy. Niestandardowe HRM obejmuje kilka aspektów, niezależnie od wielkości firmy lub organizacji.

Rekrutacja

Znalezienie osób, które spełniają wymagania nakreślone w opisie stanowiska pracy dla każdego otwartego stanowiska, czyli proces rekrutacji kandydatów do firmy, jest jednym z kluczowych obowiązków zarządzania zasobami ludzkimi HRM. W każdy proces zatrudniania zaangażowani są menedżerowie HR, w tym kierujący rekrutacjami w swoich zespołach. Upewnij się, że kandydaci są dobrze dopasowani do firmy, gdy organizacja angażuje zewnętrznych rekruterów, aby odkryć największe talenty.

Po ogłoszeniu stanowiska należy przeprowadzić dodatkowe badania, aby zagwarantować, że najlepsi kandydaci zostaną wciągnięci i przedstawieni. Idealny kandydat może tchnąć nowe życie w całą organizację, ale niewłaściwy może wykoleić operacje.

Szkolenie z zakresu rozwoju

Nowi pracownicy będą potrzebowali specjalnego sprzętu i umiejętności do analizy pracy po rekrutacji i są przygotowani do pracy. Szkolenia i ciągły rozwój są niezbędne, aby nowicjusze mieli pojęcie o pracy w danej firmie.

Programy edukacji pracowników mogą wchodzić w zakres kilku różnych obszarów, takich jak wymaganie od nich wzięcia modułów szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa lub molestowania seksualnego. Pracownicy muszą uczestniczyć w tych obowiązkowych kursach, aby zdobyć niezbędną wiedzę i praktyki dotyczące potencjalnych problemów w miejscu pracy.

Firma powinna zapewnić możliwości rozwoju personelu we wszystkich działach, aby poprawić konkretny zestaw umiejętności pracownika, który odpowiada jego roli w rozwoju pracowników. Długoterminową inwestycją w przyszłość firmy i rozwój kariery jest poświęcenie czasu na doskonalenie talentów każdego pracownika i pielęgnowanie talentów wewnętrznych.

Zarządzanie wydajnością

Zarządzanie wydajnością to proces, który firma wykorzystuje do identyfikacji, oceny i poprawy wydajności każdego pracownika, zespołu i działu w pracy, wspierając nadrzędne cele i zadania firmy. Aby zrealizować strategiczne cele firmy, menedżerowie i ich pracownicy utrzymują otwarte linie komunikacji i wkładu.

Organizacje często stosują ustalony okres do oceny wydajności pracowników. Cykl ten może odbywać się kwartalnie, co sześć miesięcy lub po każdym roku fiskalnym. Planowanie, monitorowanie i nagradzanie pracowników za ich realizację są częścią tych ocen wydajności.

Wyniki zarządzania wydajnością umożliwiają kierownikom działów HR i liderom działów klasyfikowanie pracowników jako osoby o wysokich lub niskich wynikach z wysokim lub niskim potencjałem. Komponent zarządzania wydajnością funkcji HR jest niezbędny dla sukcesu firmy, ponieważ rozpoznaje, kto osiąga dobre wyniki i pasuje do organizacji, a kto osiąga słabe wyniki i może nie być najlepszym dopasowaniem do stanowiska.

Świadczenia i rekompensaty

Posiadanie kompleksowego pakietu wynagrodzeń i świadczeń jest niezbędne dla wszystkich firm. Najbardziej krytycznym aspektem funkcji HR jest zarządzanie talentami. Pomaga ono zatrzymać najlepszych pracowników i jednocześnie przyciągnąć największe talenty. Jeśli zapewnisz uczciwe wynagrodzenie pracownicze, takie jak sposób, w jaki pracownik jest nagradzany za swoją pracę, jest to niezbędne, aby utrzymać ważnych interesariuszy w każdym dziale i zainspirować swój zespół do wydajnej pracy. Jeśli istnieje otwarte stanowisko na konkretnym stanowisku, kandydat musi wybrać cię nad inną firmą; możesz przyciągnąć ich poprzez złożenie konkurencyjnej oferty. Może to pomóc w procesie selekcji kandydata.

Administracja świadczeń pracowniczych jest kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Obejmuje to niegotówkowe zachęty, takie jak elastyczne harmonogramy pracy, mieszkanie w pobliżu biura z udogodnieniami, samochód służbowy lub laptop oraz nieograniczony płatny czas wolny. Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM ma na celu nagradzanie pracowników w sposób, który ich motywuje i sprawia, że pragną oni pracować dla Twojej firmy w dłuższej perspektywie.

Relacje z pracownikami

Działy HR muszą zajmować się wszystkim, co związane z personelem. Relacje z pracownikami zwiększają obciążenie, obejmując wszystkie działania, jakie Twoja strategia biznesowa podejmuje w celu ustanowienia, wzmocnienia i podtrzymania skomplikowanych powiązań między pracownikami a pracodawcą.

Biurko menedżera HR z konieczności będzie dostawać skargi, więc posiadanie zaplanowanego podejścia do relacji pracowniczych pomoże Ci poradzić sobie z tymi kwestiami, gdy się pojawią. Poświęcenie czasu na wysłuchanie pracowników, którzy wyrażają obawy lub proszą o pomoc w związku z działaniami kolegi lub brakiem porozumienia z liderem zespołu, jest kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Aby zmniejszyć niezadowolenie, musi istnieć środowisko, w którym pracownicy czują się komfortowo, zgłaszając problemy lub obawy.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Każda firma dąży do zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa pracy, niezależnie od tego, jakim stanowiskiem zajmuje się dział HR. Ustawa o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy z 1970 roku (OSHA) wymaga od firm zapewnienia pracownikom bezpiecznego miejsca pracy. Jest to kluczowe dla zarządzania zasobami ludzkimi HRM, ponieważ menedżerowie HR są odpowiedzialni za tworzenie i promowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i utrzymywanie wymaganego w kraju dziennika strat lub obrażeń w miejscu pracy. Kilka przepisów prawa pracy obejmuje istotne informacje, szkolenia, dostawy i PPE, aby zapewnić pracownikom i robotnikom pracę w bezpiecznych miejscach.

System płacowy

Lista płac jest duża sama w sobie. Oblicza dane o podatkach i płacach godzinowych poszczególnych osób i umieszcza je na liście płac. Oprócz dodawania podwyżek i zachęt, musi pokryć wydatki. Jeśli uważasz, że płacenie podatków raz w roku jest uciążliwe, spróbuj pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi HRM, gdzie musisz upewnić się, że są one prawidłowo potrącane w każdym okresie rozliczeniowym.

System informacyjny

Systemy informacyjne zasobów ludzkich (HRIS) obejmują oprogramowanie, które kontroluje dane osobowe pracowników oraz politykę i procesy organizacji. Narzędzia te zawierają liczne moduły, które pomagają w wielu zadaniach, takich jak lista płac, świadczenia, gromadzenie danych pracowników, zgodność z przepisami i inne opłaty. Większość zadań, za które odpowiedzialny jest lider HR, jest wspierana przez HRIS. Istotnym elementem pracy specjalisty HR jest dokładne zrozumienie działania tego narzędzia, jego funkcji i możliwości.

HRM dla małych firm

Małe firmy w większości zatrudniają mniej niż 100 pracowników. Liczba ta nie jest mała, a fachowe praktyki HRM w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pomogą w sprawniejszym działaniu funkcji HR w firmie. Jeśli porównamy gigantyczne korporacje z małymi firmami, to małe firmy zatrudniają więcej pracowników, którzy bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej.

Znaczenie technik zarządzania zasobami ludzkimi HRM dla wyników małej firmy, zarządzanie godzinami pracy i presją, równoważenie pracy i obowiązków rodzinnych, planowanie sukcesji, rekrutacja i selekcja pracowników oraz zarządzanie personelem to tylko kilka kluczowych punktów. Przygląda się również temu, jak ludzie nabywają niestandardowe umiejętności HRM i zdobywają wiedzę zarówno z własnych, jak i cudzych doświadczeń. Zobaczmy, jakie korzyści płyną z tworzenia HRM dla małych firm.

Zarządzanie zasobami ludzkimi przynosi korzyści małym firmom

Konieczne jest, aby nie lekceważyć tego, jak HR może wpłynąć na Twoją firmę. Chociaż możesz wierzyć, że możesz zarządzać rzeczami na własną rękę, istnieje kilka korzyści z outsourcingu menedżerów HR. Partnerstwo z niestandardowym specjalistą HRM może pomóc Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, przyciągnąć największe talenty, wzmocnić rekrutację, zwiększyć świadczenia pracownicze, zmniejszyć trudności z zachowaniem zgodności, zwiększyć utrzymanie pracowników i zabezpieczyć najlepszy personel.

Automatyzacja

Jedną z największych i najlepszych korzyści z bezkodowego zarządzania zasobami ludzkimi HRM jest automatyzacja, ponieważ zwiększa wydajność, usuwa pracę ręczną i inne technologie HR, na przykład, zautomatyzować wypełnianie podatków, śledzenie czasu wolnego i innych zadań. Długoterminowo, będziesz zaoszczędzić tonę czasu i pieniędzy.

Ograniczenie błędów

W przypadku małych firm, działy HR powinny mieć zautomatyzowaną listę płac, co jest bardzo cenne, ponieważ ludzkie wprowadzanie danych powoduje większość problemów z listą płac. Błędy w potrącaniu podatku narażają firmę na grzywny IRS oprócz czasu potrzebnego na ich naprawienie.

Oszczędność czasu i energii

Czas i wysiłek, który możesz zaoszczędzić pracując z firmą no-code custom HRM to jedna z najlepszych korzyści. Będziesz miał więcej czasu na rozszerzenie swojej działalności i produktywności oraz poprawę usług dzięki zatrudnieniu lidera myśli, aby obsłużyć swoje rozwiązanie HR. Wybór wykorzystania niestandardowego HRM to pierwszy krok. Korzystanie z rozwiązań HR może uwolnić Cię, aby skoncentrować się na ekspansji biznesowej, nie martwiąc się o trudności, które się z tym wiążą.

Dostęp do zasobów ludzkich w dowolnym miejscu i czasie

Pracując z HRM, będziesz miał dostęp do zarządzania za pomocą urządzeń mobilnych i możliwości samoobsługi. Możesz to zrobić, aby zaoszczędzić czas i wysiłek, a jednocześnie uzyskać natychmiastowy dostęp do danych potrzebnych do podejmowania mądrych decyzji.

Platforma technologiczna HR będzie również korzystna dla Twoich pracowników. Mogą edytować lub przesłać swoją pracę, sprawdzić swój bilans i wiele innych rzeczy, które są niezbędne do opieki, gdy nie ma cię w pobliżu. Dzięki integracji technologii możesz uzyskać dostęp do krytycznych danych HR, których potrzebujesz, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Ograniczenie problemów związanych z przestrzeganiem przepisów

Liczba szczegółowych przepisów i regulacji, których muszą przestrzegać działy HR, liczy się prawdopodobnie w setkach. Musisz zapewnić, że Twoja strategia biznesowa jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami, które mają wpływ na zatrudnienie i relacje pracownicze. Obejmuje to każdy aspekt, w tym rekrutację, rekompensatę, listę płac i rozwiązanie umowy.

Nawet najmniejsze firmy muszą przestrzegać zasad zgodności. To zabiera krytyczny czas i energię z zarządzania i rozwoju firmy, jeśli masz tylko niewielką liczbę pracowników. Korzystając z HR, będziesz w stanie zabezpieczyć swoją firmę i poczuć się lepiej przygotowanym do radzenia sobie z zawsze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi zatrudnienia i wymogami zgodności.

Poprawa utrzymania pracowników

Wysokie wskaźniki rotacji często powodują straty finansowe dla organizacji i ostatecznie odpychają największe talenty. Niestety, wiele małych firm nie zdaje sobie sprawy z przyczyn rotacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM może pomóc Ci w zrozumieniu przyczyn rotacji. Chociaż być może będziesz musiał podnieść wynagrodzenie za niektóre role, aby zatrzymać pracowników, w dłuższej perspektywie zaoszczędzisz pieniądze.

Kompetentny dział HR firmy może zwiększyć pracę zespołową, wydajność i zaangażowanie pracowników. Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym mogą pomóc Ci zidentyfikować podstawowe problemy, znaleźć rozwiązania dla wyzwań i zapewnić, że Twoi pracownicy czują się docenieni. Opracowanie źródła danych o pracownikach poprzez pracę zespołową może skutkować większą produktywnością i sukcesem finansowym dla Twojej firmy.

Jak stworzyć niestandardowe rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi za pomocą no-code?

Masz dwie opcje integracji HRMS w swojej firmie: albo przejdź do języka kodowania / tradycyjnej metody opracowania niskiego kodu / metody bez kodu, aby stworzyć aplikację HRM. Oba pozwalają na metody tworzenia bez kodu i konwencjonalne, aby dostosować HRM od podstaw.

Firmy takie jak McDonald's, Walmart lub Starbucks, które mają znormalizowane i dobrze ugruntowane firmy, korzystają z gotowych niestandardowych HRM. Oprogramowanie do rozwiązania systemu zarządzania personelem w biznesie ma być produkowane jako rozwiązanie do opracowania na zamówienie, jeśli ma konkretny przepływ pracy lub podlega przepisom, że standardowy HRMS nie wziął pod uwagę.

System zarządzania zasobami ludzkimi zostanie stworzony przy użyciu następujących kroków:

Podpisanie umowy.

Na tym etapie firma omawia wymagania z deweloperem do opracowania i decyduje o koncepcji projektu, przepływu pracy, funkcjonalności i specyfikacji po ogromnej sesji burzy mózgów. Dodatkowo, omawiacie wszystkie zadania techniczne i uzgadniacie płatności oraz termin realizacji projektu.

Prototypowanie HRMS

Po podpisaniu umowy, na podstawie wymagań i potrzeb odbiorców, projektanci UX tworzą workflow, przekształcają go w aplikację i wysyłają do klientów w celu dalszej analizy i ulepszenia. Mockup aplikacji zawiera podstawową strukturę, intuicyjną obsługę, nawigację i inne proste dane.

Testowanie produktu

Po dodaniu wszystkich niestandardowych przycisków i funkcji do aplikacji oraz napisaniu kodów w razie potrzeby, zespół QA monitoruje aplikację we wszystkich możliwych przypadkach. Identyfikuje błędy i usterki i usuwa je w tym kroku.

Wydanie i opinie

Jest to ostatni etap tworzenia HRM. W tym etapie, ostateczna aplikacja jest popychany do wydania do użytkowników z pomocą wsparcia technicznego. Programiści na czas rozwijają się, otrzymują informacje zwrotne od użytkowników i wprowadzają poprawki tam, gdzie jest to wymagane.

Uwaga: Szkolenie pracowników w zakresie korzystania z oprogramowania HRM z trybem demo jest niezbędne. Z tym, pracownicy będą się przyzwyczajać i doświadczenie przy użyciu dokładnych danych bez szkody dla informacji biznesowych.

Koszt stworzenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS)

Koszt stworzenia HRMS będzie zależał od jego złożoności i wymaganych funkcji. Średnia cena opracowania oprogramowania HRMS jest gdzieś pomiędzy 25000 USD a 75000 USD, jeśli jest generowana przy użyciu tradycyjnej metody kodowania.Jednak opracowanie oprogramowania HRM za pośrednictwem platformy bez kodu będzie kosztować Cię znacznie mniej. AppMaster jest najlepszym zasobem dla rozwoju oprogramowania HRM bez kodu.

Dolna linia

Zespół zasobów ludzkich lub ludzie HR muszą rozważyć stworzenie oprogramowania HRM do zarządzania pracą i ułatwienia im życia. Opracowanie oprogramowania HRM do zarządzania zasobami ludzkimi za pomocą metody no-code to czas i opłacalny sposób, aby pomóc działowi kadr firmy spełnić swoje produktywne i skuteczne cele rekrutacyjne. Tworzenie oprogramowania HRM pomoże również osobom z działu HR w skutecznym zarządzaniu pracownikami.

Wizualna platforma kodowania jak AppMaster pozwala mieć rozwiązanie do tworzenia oprogramowania HRM poprzez wizualny interfejs łatwo. Wynik będzie wyeliminować godziny pracy ręcznej, ułatwia czas, koszty i wydajność administracji zobowiązuje przestrzegania i pozwala wykonawczy zasobów ludzkich, aby odejść online, aby skupić się na strategiach strategicznych.

Odpowiednie platformy bez kodu, takie jak AppMaster pomoże Twojej firmy oprogramowanie zasobów ludzkich rozwiązanie może zapewnić organizacji udany wynik z ich zarządzania. Sprawdź nasze ceny teraz, jeśli szukasz do tworzenia oprogramowania HRM za pomocą no-kodu.