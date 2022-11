Volete creare un sistema di gestione delle risorse umane (HRMS) utilizzando una tecnologia no-code?

Se sì, questo articolo è per voi. Con l'evoluzione del mondo, la vita sta diventando più semplice. La gestione delle risorse umane e tutti i professionisti del settore si stanno avvicinando alle piattaforme no-code / low-code per costruire applicazioni che consentano di risparmiare tempo, denaro e risorse umane e di aumentare la produttività.

Per quanto riguarda il sistema di gestione delle risorse umane (HRMS), le piattaforme no-code / low-code riducono gli sforzi per il reclutamento del personale, i fogli di calcolo di grandi dimensioni, lo sviluppo di analisi e sondaggi e la costruzione di siti per le carriere. La costruzione di un'applicazione HRM personalizzata evita le lungaggini e semplifica la creazione di HRM. Le piattaforme low-code e no-code come AppMaster sono ottime per questo sviluppo. L'interfaccia drag-and-drop e i modelli precostituiti aiutano le aziende a costruire l'app mobile da zero.

Che cos'è la gestione delle risorse umane?

La gestione delle risorse umane HRM consiste nell'assumere persone, fornire loro la formazione e la retribuzione necessarie, creare politiche, creare piani di mantenimento e interagire tra l'azienda e i suoi dipendenti. Negli ultimi 20 anni, il sistema HRMS si è sviluppato molto come settore, rendendolo ancora più cruciale nelle aziende di oggi. In passato, lo scopo della creazione di HRM era più una funzione amministrativa che strategica, essenziale per le prestazioni dell'organizzazione. Si trattava di elaborare le buste paga, inviare regali di compleanno ai dipendenti, pianificare gite aziendali e garantire la corretta compilazione dei moduli.

L'HRM personalizzato, o gestione delle risorse umane HRM, ha cambiato il modo di lavorare e ora si occupa di gestire il personale concentrandosi su di esso come obiettivo e patrimonio dell'azienda. In questo contesto, i dipendenti vengono chiamati anche capitale umano. L'obiettivo è sfruttare al meglio il personale riducendo al minimo i rischi e massimizzando il ritorno sull'investimento, proprio come avviene per gli altri asset aziendali (ROI).

Come funziona la gestione delle risorse umane?

Una gestione efficace delle risorse umane richiede un team impegnato di responsabili delle risorse umane in grado di gestire le attività quotidiane. Diversi responsabili delle risorse umane compongono un dipartimento HR. Gli assistenti, gli associati e i coordinatori delle risorse umane sono professioni entry-level, mentre i generalisti e i manager delle risorse umane sono esempi di posizioni di medio livello. Esistono anche posizioni HR di livello superiore, come i responsabili delle risorse umane, i business partner e i responsabili della gestione e dell'acquisizione dei talenti.

Le responsabilità di un dirigente delle risorse umane online o on-desk possono essere suddivise in gestionali, operative e consulenziali. Le parti gestionali, ad esempio, si occupano di prevedere il numero di lavoratori necessari a un'azienda e di valutare le prestazioni degli altri lavoratori. Le mansioni operative, invece, comprendono l'assunzione di nuovo personale e la garanzia che questo abbia le capacità necessarie per svolgere bene il proprio lavoro. Infine, i ruoli di consulenza spesso supervisionano tutte le regole e le procedure di un'azienda.

Funzioni di gestione delle risorse umane

Sono molte le funzioni HR che gli addetti alla gestione delle risorse umane sperimentano nel loro lavoro. La gestione delle risorse umane personalizzata coinvolge diversi aspetti, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda o dell'organizzazione.

Reclutamento

Trovare le persone che soddisfano i requisiti delineati nella descrizione del lavoro per ogni posizione aperta, ovvero il processo di reclutamento dei candidati che entrano a far parte di un'azienda, è uno dei compiti cruciali della gestione delle risorse umane HRM. Ogni processo di assunzione coinvolge i responsabili delle risorse umane, compresi i responsabili delle assunzioni nei loro team. Quando un'organizzazione si avvale di reclutatori esterni per individuare i migliori talenti, è necessario assicurarsi che i candidati siano adatti all'azienda.

Dopo aver annunciato la posizione, è necessario condurre ulteriori ricerche per garantire che i migliori candidati siano attratti e presentati. Il candidato perfetto può dare nuova vita a un'intera organizzazione, ma il candidato sbagliato potrebbe far deragliare le operazioni.

Formazione per lo sviluppo

I nuovi assunti, dopo l'assunzione, avranno bisogno di attrezzature e abilità speciali per l'analisi del lavoro e saranno pronti a lavorare. La formazione e lo sviluppo continuo sono essenziali affinché i nuovi arrivati si facciano un'idea del lavoro in una determinata azienda.

I programmi di formazione dei dipendenti possono rientrare in diverse aree, come ad esempio l'obbligo di seguire moduli di formazione sulla sicurezza informatica o sulle molestie sessuali. I dipendenti devono frequentare questi corsi obbligatori per acquisire le conoscenze e le pratiche necessarie per affrontare potenziali problemi sul posto di lavoro.

Un'azienda dovrebbe offrire opportunità di sviluppo del personale in tutte le divisioni per migliorare le competenze specifiche di un dipendente che corrispondono al suo ruolo nello sviluppo dei dipendenti. Un investimento a lungo termine per il futuro dell'azienda e per l'avanzamento di carriera consiste nel dedicare del tempo a migliorare il talento di ciascun dipendente e a coltivare i talenti interni.

Gestione delle prestazioni

La gestione delle prestazioni è il processo utilizzato da un'azienda per identificare, valutare e migliorare le prestazioni di ciascun dipendente, team e reparto sul lavoro, a sostegno degli obiettivi aziendali generali. Per raggiungere gli obiettivi strategici dell'azienda, i manager e il loro personale mantengono aperte le linee di comunicazione e di input.

Le organizzazioni utilizzano spesso un periodo prestabilito per valutare le prestazioni dei dipendenti. Questo ciclo può essere trimestrale, semestrale o dopo ogni anno fiscale. La pianificazione, il monitoraggio e la ricompensa dei dipendenti per la loro attuazione fanno parte di queste valutazioni delle prestazioni.

I risultati della gestione delle prestazioni consentono ai responsabili delle risorse umane e ai direttori di reparto di classificare i dipendenti come performer di alto o basso livello, con un potenziale alto o basso. La componente di gestione delle prestazioni delle funzioni HR è essenziale per il successo di un'azienda, in quanto riconosce chi ha buone prestazioni e si adatta all'organizzazione e chi invece ha prestazioni inferiori e potrebbe non essere il più adatto per la posizione.

Benefici e retribuzione

Un pacchetto completo di benefit e retribuzioni è essenziale per tutte le aziende. L'aspetto più critico delle funzioni HR è la gestione dei talenti. Aiuta a trattenere i dipendenti migliori e ad attrarre i migliori talenti. Se si offre un'equa retribuzione ai dipendenti, come il modo in cui un dipendente viene ricompensato per il suo lavoro, è essenziale mantenere importanti stakeholder in ogni reparto e ispirare il team a lavorare in modo efficiente. Se c'è una posizione aperta per un particolare posto di lavoro, un candidato deve scegliere voi rispetto all'altra azienda; potete attirarlo facendo un'offerta competitiva. Questo può aiutare il processo di selezione del candidato.

L'amministrazione dei benefit per i dipendenti è una componente cruciale della gestione delle risorse umane. Tra questi vi sono incentivi non monetari come orari di lavoro flessibili, un appartamento vicino all'ufficio dotato di servizi, un'auto aziendale o un computer portatile e ferie retribuite illimitate. La gestione delle risorse umane mira a ricompensare i lavoratori in modo da motivarli e farli desiderare di lavorare per la vostra azienda nel lungo periodo.

Relazioni con i dipendenti

I dipartimenti HR devono occuparsi di tutto ciò che riguarda il personale. Le relazioni con i dipendenti sono un ulteriore carico, in quanto comprendono tutte le azioni che la vostra strategia aziendale intraprende per stabilire, rafforzare e mantenere i complicati legami tra i dipendenti e il datore di lavoro.

La scrivania di un responsabile delle risorse umane deve necessariamente ricevere lamentele, quindi un approccio pianificato alle relazioni con i dipendenti vi aiuterà a gestire questi problemi quando si presentano. Dedicare tempo all'ascolto dei dipendenti quando esprimono preoccupazioni o chiedono assistenza in merito alle azioni di un collega o a un disaccordo con il proprio team leader è una componente cruciale della gestione delle risorse umane. Per ridurre l'insoddisfazione, deve esistere un ambiente in cui i dipendenti si sentano a proprio agio nel sollevare problemi o preoccupazioni.

Salute e sicurezza

Ogni azienda cerca di garantire ai propri dipendenti la sicurezza del posto di lavoro, indipendentemente dalla posizione di ufficio di cui si occupa il dipartimento delle risorse umane. L'Occupational Safety and Health Act del 1970 (OSHA) impone alle aziende di garantire ai dipendenti un luogo di lavoro sicuro. È fondamentale per la gestione delle risorse umane HRM, perché i responsabili delle risorse umane sono responsabili della creazione e della promozione della formazione sulla sicurezza e del mantenimento di un registro delle perdite o degli infortuni sul posto di lavoro, richiesto a livello nazionale. Diverse leggi sul lavoro includono informazioni essenziali, formazione, forniture e DPI per garantire che i dipendenti e gli operai lavorino in aree sicure.

Sistema di buste paga

Il sistema delle paghe è di per sé molto importante. Calcola i dati relativi alle tasse e alle retribuzioni orarie dei singoli e li inserisce nella busta paga. Oltre ad aggiungere aumenti e incentivi, deve coprire le spese. Se pensate che pagare le tasse una volta all'anno sia noioso, provate a lavorare nella gestione delle risorse umane HRM, dove dovete assicurarvi che siano trattenute correttamente ogni periodo di paga.

Sistema informativo

I sistemi informativi delle risorse umane (HRIS) comprendono un software che controlla i dati personali dei dipendenti e le politiche e i processi di un'organizzazione. Questi strumenti contengono numerosi moduli che aiutano a svolgere molte attività, come le buste paga, i benefit, la raccolta dei dati dei dipendenti, la conformità e altri oneri. La maggior parte dei compiti per i quali un responsabile delle risorse umane è responsabile sono supportati dai sistemi HRIS. Una componente essenziale del lavoro di un professionista delle risorse umane è la conoscenza approfondita delle operazioni, delle caratteristiche e delle capacità di questo strumento.

HRM per le piccole imprese

Le piccole imprese hanno per lo più meno di 100 dipendenti. Questa cifra non è esigua e le pratiche di gestione delle risorse umane HRM di un esperto aiuteranno le funzioni HR dell'azienda a funzionare in modo più efficiente. Se confrontiamo le grandi aziende con le piccole imprese, queste ultime assumono un maggior numero di dipendenti che contribuiscono direttamente alle economie nazionali.

L'importanza delle tecniche di gestione delle risorse umane HRM per le prestazioni delle piccole imprese, la gestione degli orari di lavoro e delle pressioni, il bilanciamento tra lavoro e obblighi familiari, la pianificazione della successione, il reclutamento e la selezione dei dipendenti e la gestione del personale sono solo alcuni dei punti chiave. Inoltre, analizza il modo in cui le persone acquisiscono competenze personalizzate in materia di gestione delle risorse umane e acquisiscono conoscenze grazie alle esperienze proprie e altrui. Vediamo i vantaggi della creazione di una gestione delle risorse umane per le piccole imprese.

La gestione delle risorse umane è vantaggiosa per le piccole imprese

È necessario non sottovalutare l'impatto che le risorse umane possono avere sulla vostra azienda. Sebbene si possa credere di essere in grado di gestire le cose da soli, ci sono diversi vantaggi nell'esternalizzare la gestione delle risorse umane. La collaborazione con uno specialista HRM personalizzato può aiutarvi a risparmiare tempo e denaro, ad attrarre i migliori talenti, a rafforzare le assunzioni, a migliorare i benefit per i dipendenti, a diminuire le difficoltà di conformità, ad aumentare la fidelizzazione dei dipendenti e ad assicurarvi il personale migliore.

Automazione

Uno dei maggiori e migliori vantaggi della gestione delle risorse umane no-code è l'automazione, in quanto aumenta l'efficienza, elimina il lavoro manuale e altre tecnologie HR, ad esempio, automatizzano la compilazione delle tasse, il monitoraggio delle ferie e altre attività. A lungo termine, risparmierete un sacco di tempo e denaro.

Ridurre gli errori

Per le piccole aziende, i dipartimenti delle risorse umane dovrebbero automatizzare le buste paga, il che è molto importante perché l'inserimento dei dati da parte dell'uomo è la causa della maggior parte dei problemi legati alle buste paga. Gli errori nella trattenuta fiscale espongono l'azienda a multe dell'IRS, oltre al tempo necessario per risolverli.

Risparmiare tempo ed energia

Il tempo e l'impegno che potreste risparmiare lavorando con un'azienda HRM personalizzata no-code sono uno dei vantaggi migliori. Avrete più tempo per espandere la vostra attività e la vostra produttività e per migliorare i vostri servizi assumendo un leader di pensiero per gestire la vostra soluzione HR. Scegliere di utilizzare una soluzione HRM personalizzata è il primo passo. L'utilizzo di soluzioni HR può permettervi di concentrarvi sull'espansione del business senza preoccuparvi delle difficoltà che ne derivano.

Accesso alle risorse umane sempre e ovunque

Quando lavorate con un HRM, avrete accesso alla gestione con funzionalità mobili e self-service. In questo modo potrete risparmiare tempo e fatica, ottenendo comunque un accesso immediato ai dati necessari per prendere decisioni sagge.

Una piattaforma tecnologica HR sarà vantaggiosa anche per il vostro personale. Potranno modificare o inviare il loro lavoro, controllare il loro bilancio e molte altre cose di cui è necessario occuparsi quando non ci siete. Grazie all'integrazione tecnologica, potrete accedere ai dati HR critici di cui avete bisogno in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Ridurre i problemi di conformità

Il numero di leggi e regolamenti specifici che i dipartimenti HR devono rispettare è probabilmente dell'ordine delle centinaia. Dovete assicurarvi che la vostra strategia aziendale sia conforme a tutte le leggi e gli standard applicabili che riguardano l'occupazione e i rapporti con i dipendenti. Ciò riguarda tutti gli aspetti, tra cui l'assunzione, la retribuzione, il libro paga e la cessazione del rapporto di lavoro.

Anche le aziende più piccole devono attenersi alle regole di conformità. Questo sottrae tempo ed energia alla gestione e all'espansione dell'azienda se il numero di dipendenti è limitato. Utilizzando le risorse umane, sarete in grado di salvaguardare la vostra azienda e di sentirvi più attrezzati per affrontare le leggi sul lavoro e i requisiti di conformità in continua evoluzione.

Migliorare la fidelizzazione dei dipendenti

Tassi di turnover elevati spesso si traducono in perdite finanziarie per le organizzazioni e finiscono per allontanare i migliori talenti. Purtroppo, molte piccole imprese non sono consapevoli delle cause del turnover. La gestione delle risorse umane HRM può aiutarvi a capire le cause del turnover. Sebbene si debba aumentare la retribuzione di alcuni ruoli per trattenere i lavoratori, a lungo termine si risparmierà denaro.

Un dipartimento HRM competente può migliorare il lavoro di squadra, le prestazioni e il coinvolgimento dei dipendenti. Il feedback in tempo reale può aiutare a identificare i problemi di fondo, a trovare soluzioni alle sfide e a garantire che i membri del personale si sentano apprezzati. Lo sviluppo di una fonte di dati sui dipendenti attraverso il lavoro di squadra può tradursi in una maggiore produttività e in un successo finanziario per la vostra azienda.

Come creare una soluzione personalizzata per la gestione delle risorse umane senza codice?

Avete due opzioni per integrare il sistema HRMS nella vostra azienda: o optate per un linguaggio di codifica / metodo tradizionale o sviluppate un metodo a basso codice / no-code per creare un'applicazione HRM. Entrambi i metodi di creazione no-code e tradizionale consentono di personalizzare l'HRM da zero.

Aziende come McDonald's, Walmart o Starbucks, che hanno attività standardizzate e consolidate, beneficiano di un HRM personalizzato preconfezionato. Il software per la soluzione del sistema di gestione del personale aziendale deve essere prodotto come soluzione da sviluppare su base personalizzata se ha un flusso di lavoro particolare o rientra in normative che l'HRMS standard non ha considerato.

Un sistema di gestione delle risorse umane verrà creato utilizzando le seguenti fasi:

Firma del contratto

In questa fase, l'azienda discute con lo sviluppatore i requisiti da sviluppare e decide il concetto, il flusso di lavoro, le funzionalità e le specifiche del progetto dopo una massiccia sessione di brainstorming. Inoltre, si discutono tutti i compiti tecnici e si concordano il pagamento e la scadenza del progetto.

Prototipazione dell'HRMS

Dopo la firma del contratto, sulla base dei requisiti e delle esigenze del pubblico, gli UX designer creano un flusso di lavoro, lo convertono in un'applicazione e lo inviano ai clienti per ulteriori analisi e miglioramenti. Il mockup dell'applicazione comprende la struttura di base, il funzionamento intuitivo, la navigazione e altri dati semplici.

Test del prodotto

Dopo aver aggiunto tutti i pulsanti e le funzioni personalizzate nell'applicazione e aver scritto i codici dove necessario, il team QA controlla l'applicazione in tutti i casi possibili. In questa fase identifica bug ed errori e li elimina.

Rilascio e feedback

Questa è l'ultima fase della creazione di HRM. In questa fase, l'applicazione finale viene rilasciata agli utenti con l'aiuto del supporto tecnico. Gli sviluppatori sviluppano tempestivamente, ricevono il feedback degli utenti e apportano le modifiche necessarie.

Nota: la formazione dei dipendenti sull'uso del software HRM con una modalità demo è essenziale. In questo modo, i dipendenti si abitueranno e sperimenteranno l'uso di dati accurati senza danneggiare le informazioni aziendali.

Costo della creazione di un sistema di gestione delle risorse umane (HRMS)

Il costo della creazione di un sistema HRMS sarà determinato dalla sua complessità e dalle funzionalità richieste. Il prezzo medio per lo sviluppo di un software HRMS è compreso tra 25.000 e 75.000 dollari se viene generato con il metodo di codifica tradizionale. Tuttavia, lo sviluppo di un software HRM attraverso una piattaforma no-code costerà molto meno. AppMaster è la migliore risorsa per lo sviluppo di software HRM no-code.

La linea di fondo

Il team delle risorse umane o gli addetti alle risorse umane devono prendere in considerazione la creazione di un software HRM per la gestione del loro lavoro e per semplificare la loro vita. Lo sviluppo di un software HRM per la gestione delle risorse umane utilizzando il metodo no-code è un modo efficace in termini di tempo e di costi per aiutare il dipartimento HR dell'azienda a raggiungere i suoi obiettivi di reclutamento produttivo ed efficace. La creazione di un software HRM aiuterà anche le risorse umane a gestire efficacemente i dipendenti.

Una piattaforma di codifica visiva come AppMaster consente di avere una soluzione per creare software HRM attraverso un'interfaccia visiva. Il risultato eliminerà ore di lavoro manuale, faciliterà l'amministrazione di tempi, costi e produttività, obbligherà all'aderenza e consentirà ai responsabili delle risorse umane di partire online per concentrarsi sulle strategie strategiche.

Piattaforme no-code appropriate come AppMaster aiuteranno la soluzione software per le risorse umane della vostra azienda a fornire un risultato di successo alla vostra organizzazione con la loro gestione. Date un'occhiata ai nostri prezzi se state cercando di creare un software HRM utilizzando il no-code.