Wilt u een human resource management systeem (HRMS) maken met behulp van een no-code technologie?

Zo JA, dan is dit artikel voor u bedoeld. Terwijl de wereld evolueert, wordt het leven eenvoudiger. Human resources management en alle business professionals komen in de richting van no-code / low-code platforms om applicaties te bouwen om tijd, geld en human resources te besparen en de productiviteit te verhogen.

Met betrekking tot het Human resource management systeem (HRMS), verminderen de no-code / low-code platforms hun inspanningen op het werven van personeel, grote data spreadsheets, het ontwikkelen van analyses en enquêtes, en het bouwen van carrièresites. Het bouwen van de aangepaste HRM-app omzeilt langdurige oponthoud en maakt het creëren van HRM gemakkelijker. Low-code en no-code platforms zoals AppMaster zijn geweldig voor deze ontwikkeling. De drag-and-drop interface en voorgebouwde sjablonen helpen bedrijven de mobiele app vanaf nul op te bouwen.

Wat is human resource management?

Human resource management HRM is het aannemen van personen, hen voorzien van de nodige training en compensatie, het opstellen van beleid, het maken van retentieplannen en de interactie tussen het bedrijf en zijn werknemers. In de afgelopen 20 jaar heeft HRMS zich als vakgebied sterk ontwikkeld, waardoor het nog crucialer is geworden in de hedendaagse ondernemingen. In het verleden was het doel van HRM meer een administratieve functie dan een strategische die essentieel was voor de prestaties van de organisatie. Het ging om het verwerken van de salarisadministratie, het versturen van verjaardagscadeaus aan werknemers, het plannen van bedrijfsuitjes en het zorgen dat formulieren correct werden ingevuld.

Aangepaste HRM, of human resource management HRM, veranderde de werkwijze, en nu gaat het om het managen van personeel met een focus op hen als doelen en activa van een bedrijf. Werknemers worden in dit verband ook wel menselijk kapitaal genoemd. Het maximale uit het personeel halen en tegelijk de risico's minimaliseren en het investeringsrendement maximaliseren is het doel, net als bij andere bedrijfsmiddelen (ROI).

Hoe werkt HRM?

Effectief personeelsbeheer vereist een toegewijd team van HR-managers die de dagelijkse taken aankunnen. Verschillende HR-managers vormen samen een HR-afdeling. Assistenten, medewerkers en coördinatoren in HR zijn beroepen op instapniveau, terwijl generalisten in HR-managers voorbeelden zijn van functies op middenniveau. Er zijn ook hogere of meer senior HR functies, zoals HR managers, business partners, en talent management en acquisitie manager.

De verantwoordelijkheden van een human resource executive online of on-desk manager kunnen worden onderverdeeld in leidinggevende, operationele en adviserende delen. De managementonderdelen gaan bijvoorbeeld over het voorspellen van het aantal werknemers dat een bedrijf nodig heeft en het beoordelen van de prestaties van andere werknemers. De operationele taken omvatten het aannemen van nieuw personeel en ervoor zorgen dat zij over de nodige vaardigheden beschikken om hun werk goed uit te voeren. De adviserende functie ten slotte houdt vaak toezicht op alle regels en procedures van een bedrijf.

Personeelsbeheerfuncties

Er zijn veel HR functies die mensen in human resource management HRM ervaren in hun lijn van het werk. HRM op maat omvat verschillende aspecten, ongeacht de grootte van het bedrijf of de organisatie.

Werven

Het vinden van personen die voldoen aan de eisen die in de functiebeschrijving voor elke openstaande functie worden geschetst, wat het proces is van het werven van kandidaten om zich bij een bedrijf aan te sluiten, is een van de cruciale taken van human resource management HRM. Bij elk aanwervingsproces zijn HR-managers betrokken, inclusief het leiden van de recruiters in hun teams. Wanneer een organisatie externe recruiters inschakelt om toptalent te ontdekken, moet men ervoor zorgen dat de kandidaten goed bij het bedrijf passen.

Na aankondiging van de functie moet men aanvullend onderzoek doen om te garanderen dat de beste kandidaten worden aangetrokken en voorgesteld. De perfecte sollicitant kan een hele organisatie nieuw leven inblazen, maar de verkeerde kandidaat kan de activiteiten doen ontsporen.

Ontwikkelingstraining

Nieuwe medewerkers hebben na de aanwerving speciale apparatuur en vaardigheden nodig voor de functieanalyse en zijn voorbereid op hun werk. Opleiding en voortdurende ontwikkeling zijn essentieel zodat nieuwkomers een idee krijgen van het werken in een bepaald bedrijf.

Programma's voor het opleiden van werknemers kunnen onder verschillende gebieden vallen, zoals de eis dat zij cyberbeveiliging of seksuele intimidatie trainingsmodules volgen. Werknemers moeten deze verplichte cursussen volgen om de nodige kennis en praktijken voor potentiële problemen op de werkplek te verwerven.

Een bedrijf moet personeelsontwikkelingsmogelijkheden bieden in alle divisies om de specifieke vaardigheden van een werknemer te verbeteren die overeenkomen met hun rol in de ontwikkeling van werknemers. Een langetermijninvestering in de toekomst van het bedrijf en de loopbaanontwikkeling is de tijd nemen om de talenten van elke werknemer te verbeteren en intern talent te koesteren.

Prestatiemanagement

Prestatiebeheer is het proces dat een bedrijf gebruikt om de prestaties van elke werknemer, elk team en elke afdeling op het werk te identificeren, te evalueren en te verbeteren ter ondersteuning van de overkoepelende bedrijfsdoelstellingen. Om de strategische doelen van het bedrijf te bereiken, onderhouden managers en hun personeel open communicatielijnen en input.

Organisaties gebruiken vaak een vaste periode om de prestaties van werknemers te beoordelen. Deze cyclus kan elk kwartaal, elk half jaar of na elk boekjaar zijn. Planning, controle en beloning van werknemers voor hun prestaties maken allemaal deel uit van deze prestatiebeoordelingen.

De resultaten van prestatiebeheer stellen HR-managers en afdelingsleiders in staat werknemers in te delen als hoog- of laagpresteerders met een hoog of laag potentieel. Het onderdeel prestatiebeheer van HR-functies is essentieel voor het succes van een bedrijf, omdat het herkent wie goed presteert en bij de organisatie past en wie ondermaats presteert en misschien niet de beste match is voor de functie.

Voordelen en compensatie

Een uitgebreid pakket van vergoedingen en voordelen is essentieel voor alle bedrijven. Het meest kritische aspect van HR-functies is talentmanagement. Het helpt om de beste werknemers te behouden en tegelijkertijd toptalent aan te trekken. Als u zorgt voor een eerlijke beloning van werknemers, zoals hoe een werknemer wordt beloond voor zijn werk, is het essentieel om belangrijke belanghebbenden op elke afdeling te houden en uw team te inspireren om efficiënt te werken. Als er een vacature is voor een bepaalde functie, moet een sollicitant u kiezen boven het andere bedrijf; u kunt hen aantrekken door een concurrerend aanbod te doen. Het kan helpen bij het selectieproces voor de kandidaat.

De administratie van personeelsbeloningen is een cruciaal onderdeel van HR-management. Dat omvat niet-geldelijke beloningen zoals flexibele werkroosters, een appartement in de buurt van het kantoor met de faciliteiten, een auto of laptop van de zaak, en onbeperkt betaald verlof. Human resource management HRM is erop gericht werknemers te belonen op een manier die hen motiveert en hen doet verlangen om op lange termijn voor uw bedrijf te werken.

Relaties met werknemers

HR-afdelingen hebben te maken met alles wat met personeel te maken heeft. Werknemersrelaties doen daar nog een schepje bovenop door alle acties die uw bedrijfsstrategie onderneemt om de ingewikkelde banden tussen werknemers en werkgever tot stand te brengen, te versterken en in stand te houden.

Op het bureau van een HR-manager komen onvermijdelijk klachten binnen, dus met een geplande aanpak voor werknemersrelaties kunt u deze problemen aanpakken wanneer ze zich voordoen. De tijd nemen om naar werknemers te luisteren wanneer zij hun bezorgdheid uiten of om hulp vragen over het optreden van een collega of een meningsverschil met hun teamleider is een cruciaal onderdeel van HR-management. Om ontevredenheid te verminderen, moet er een omgeving bestaan waarin medewerkers zich op hun gemak voelen om problemen of zorgen aan te kaarten.

Gezondheid en veiligheid

Elk bedrijf streeft ernaar zijn werknemers werkzekerheid te bieden, ongeacht de functie waarvoor de HR-afdeling verantwoordelijk is. De Occupational Safety and Health Act van 1970 (OSHA) vereist dat bedrijven hun werknemers een veilige werkplek bieden. Het is cruciaal voor HRM omdat de HR-managers verantwoordelijk zijn voor het creëren en bevorderen van veiligheidstrainingen en het bijhouden van een nationaal vereist logboek van verliezen of verwondingen op de werkplek. Verschillende arbeidswetten omvatten essentiële informatie, opleiding, benodigdheden en PBM's om ervoor te zorgen dat werknemers en arbeiders in veilige ruimten werken.

Loonlijst

Payroll is groot op zich. Het berekent gegevens over individuele belastingen en uurlonen en zet die in het loonstrookje. Naast het toevoegen van verhogingen en incentives, moet het de kosten dekken. Als u denkt dat één keer per jaar belastingen betalen vervelend is, probeer dan eens te werken in HRM, waar u ervoor moet zorgen dat ze elke loonperiode correct worden ingehouden.

Informatiesysteem

Human Resource Information Systems (HRIS) omvatten software die de personeelsgegevens van werknemers en het beleid en de processen van een organisatie controleert. Deze tools bevatten talrijke modules die helpen bij vele taken, zoals salarisadministratie, uitkeringen, het verzamelen van werknemersgegevens, naleving en andere kosten. De meeste taken waarvoor een HR-leider verantwoordelijk is, worden ondersteund door HRIS. Een essentieel onderdeel van het werk van een HR-professional is een grondig begrip van de werking, functies en mogelijkheden van deze tool.

HRM voor kleine bedrijven

Kleine bedrijven hebben meestal minder dan 100 werknemers. Dit aantal is niet gering, en deskundige HRM-praktijken helpen de HR-functies van het bedrijf efficiënter te laten verlopen. Als we reusachtige bedrijven vergelijken met kleine bedrijven, nemen kleine bedrijven meer werknemers in dienst die rechtstreeks bijdragen aan de nationale economie.

Het belang van HRM-technieken voor de prestaties van kleine bedrijven, het beheer van werktijden en werkdruk, het in evenwicht brengen van werk- en gezinsverplichtingen, opvolgingsplanning, werving en selectie van werknemers en personeelsbeheer zijn slechts enkele belangrijke punten. Ook wordt bekeken hoe mensen aangepaste HRM-vaardigheden verwerven en kennis opdoen uit eigen en andermans ervaringen. Laten we eens kijken naar de voordelen van HRM voor kleine bedrijven.

Human Resource Management heeft voordelen voor kleine bedrijven

U moet niet onderschatten hoe HR uw bedrijf kan beïnvloeden. Hoewel u misschien denkt dat u de zaken alleen kunt regelen, zijn er verschillende voordelen aan het uitbesteden van uw HR-managers. Samenwerken met een HRM-specialist op maat kan u helpen tijd en geld te besparen, toptalent aan te trekken, de aanwerving te versterken, de personeelsvoordelen te verbeteren, problemen met de naleving van de regelgeving te verminderen, het behoud van werknemers te stimuleren en toppers aan te trekken.

Automatisering

Een van de grootste en beste voordelen van no-code human resource management HRM is automatisering, omdat het de efficiëntie verhoogt, handmatige arbeid wegneemt en andere HR-technologieën, bijvoorbeeld, belastingaangifte, het bijhouden van vakantiedagen en andere taken automatiseren. Op lange termijn bespaart u een hoop tijd en geld.

Fouten verminderen

Voor kleine bedrijven zouden HR-afdelingen de loonlijst moeten automatiseren, wat zeer waardevol is omdat menselijke gegevensinvoer de meeste loonlijstproblemen veroorzaakt. Fouten in de belastinginhouding stellen het bedrijf bloot aan IRS boetes naast de tijd die nodig is om ze op te lossen.

Tijd en energie besparen

De tijd en moeite die u kunt besparen door te werken met een no-code maatwerk HRM-bedrijf zijn een van de beste voordelen. U zult meer tijd hebben om uw bedrijf en productiviteit uit te breiden en uw diensten te verbeteren door een thought leader in te huren voor uw HR-oplossing. Kiezen voor HRM op maat is de eerste stap. Door gebruik te maken van HR-oplossingen kunt u zich concentreren op de uitbreiding van uw bedrijf zonder u zorgen te maken over de moeilijkheden die daarbij komen kijken.

Altijd en overal toegang tot HR

Wanneer u met een HRM werkt, hebt u toegang tot beheer met mobiele en self-service mogelijkheden. Zo bespaart u tijd en moeite, terwijl u toch direct toegang hebt tot de gegevens die u nodig hebt om verstandige beslissingen te nemen.

Een HR-technologieplatform zal ook voordelig zijn voor uw personeel. Zij kunnen hun werk bewerken of indienen, hun balans controleren, en vele andere zaken die nodig zijn om te verzorgen wanneer u niet in de buurt bent. Dankzij technologische integratie hebt u altijd en overal toegang tot de kritieke HR-gegevens die u nodig hebt.

Problemen met compliance verminderen

Het aantal specifieke wetten en regels waaraan HR-afdelingen zich moeten houden, loopt waarschijnlijk in de honderden. U moet ervoor zorgen dat uw bedrijfsstrategie voldoet aan alle toepasselijke wetten en normen die van invloed zijn op werkgelegenheid en werknemersrelaties. Dat omvat elk aspect, waaronder werving, beloning, salarisadministratie en ontslag.

Zelfs de kleinste bedrijven moeten zich houden aan de nalevingsregels. Dit kost kostbare tijd en energie van het beheren en uitbreiden van uw bedrijf als u maar een klein aantal werknemers hebt. Met behulp van uw HR kunt u uw bedrijf beschermen en voelt u zich beter toegerust voor de steeds veranderende arbeidswetgeving en nalevingseisen.

Het behoud van werknemers verbeteren

Hoge verloopcijfers leiden vaak tot financiële verliezen voor organisaties en stoten uiteindelijk toptalent af. Helaas zijn veel kleine bedrijven zich niet bewust van de oorzaken van het verloop. Human resource management HRM kan u helpen de oorzaken van het verloop te begrijpen. Hoewel u voor sommige functies misschien het loon moet verhogen om werknemers te behouden, bespaart u op de lange termijn geld.

De HR-afdeling van een competent bedrijf kan teamwerk, prestaties en betrokkenheid van werknemers verbeteren. Realtime feedback kan u helpen onderliggende problemen te identificeren, oplossingen voor uitdagingen te vinden en ervoor te zorgen dat uw medewerkers zich gewaardeerd voelen. Het ontwikkelen van een personeelsgegevensbron door teamwerk kan resulteren in een grotere productiviteit en financieel succes voor uw bedrijf.

Hoe creëert u een aangepaste oplossing voor personeelsbeheer zonder code?

U hebt twee opties voor het integreren van HRMS in uw bedrijf: ofwel gaan voor een codeertaal / traditionele methode om een lage code / no-code methode te ontwikkelen om een HRM-app te maken. Beide staan de no-code en conventionele creatiemethoden toe om HRM vanaf nul aan te passen.

Bedrijven zoals McDonald's, Walmart, of Starbucks die gestandaardiseerde en gevestigde bedrijven hebben profiteren van vooraf gemaakte aangepaste HRM. De software voor het personeelsmanagementsysteem van het bedrijf is te produceren als een oplossing om op maat te ontwikkelen als het een bepaalde workflow heeft of onder regelgeving valt waar het standaard HRMS geen rekening mee heeft gehouden.

Een human resource management systeem wordt gemaakt met behulp van de volgende stappen:

Contractondertekening

In deze stap bespreekt een bedrijf de vereisten met de te ontwikkelen ontwikkelaar en beslist na een uitgebreide brainstormsessie over het concept, de workflow, de functionaliteit en de specificaties van het project. Daarnaast bespreekt u alle technische taken en maakt u afspraken over de betaling en de deadline van het project.

Prototyping HRMS

Na ondertekening van het contract, op basis van de vereisten en de behoeften van het publiek, creëren UX designers een workflow, zetten die om in een applicatie en sturen die naar de klanten voor verdere analyse en verbetering. Deze applicatie mockup bevat de basisstructuur, intuïtieve bediening, navigatie en andere eenvoudige gegevens.

Product testen

Na het toevoegen van alle aangepaste knoppen en functies in de app, en het schrijven van codes waar nodig, controleert het QA-team de applicatie in alle mogelijke gevallen. Het identificeert bugs en fouten en verwijdert ze in deze stap.

Vrijgave en feedback

Dit is de laatste stap bij het maken van HRM. In deze fase wordt de uiteindelijke toepassing met behulp van technische ondersteuning vrijgegeven aan de gebruikers. Ontwikkelaars ontwikkelen tijdig, krijgen feedback van de gebruikers en brengen waar nodig wijzigingen aan.

Opmerking: Het is essentieel om werknemers te trainen in het gebruik van HRM-software met een demomodus. Zo raken werknemers eraan gewend en ervaren ze dat ze accurate gegevens kunnen gebruiken zonder bedrijfsinformatie te beschadigen.

Kosten van het maken van een human resource management systeem (HRMS)

De kosten van een HRMS worden bepaald door de complexiteit en de vereiste functies. De gemiddelde prijs om HRMS-software te ontwikkelen ligt ergens tussen 25000 USD en 75000 USD als het wordt gemaakt met behulp van de traditionele coderingsmethode.Het ontwikkelen van HRM-software via een no-code platform kost u echter veel minder. AppMaster is de beste bron voor no-code HRM-softwareontwikkeling.

De basis

Het HR-team of HR-mensen moeten overwegen HRM-software te maken voor hun werkbeheer en om hun leven gemakkelijker te maken. Het ontwikkelen van human resource management HRM-software met behulp van de no-code methode is een tijd- en kosteneffectieve manier om de HR-afdeling van het bedrijf te helpen haar productieve en efficiënte wervingsdoelstellingen te vervullen. Het creëren van HRM-software zal ook HR-mensen helpen met effectief personeelsbeheer.

Met een visueel codeerplatform zoals AppMaster beschikt u over een oplossing om gemakkelijk HRM-software te creëren via een visuele interface. Het resultaat maakt uren handmatig werk overbodig, vergemakkelijkt de administratie van tijd, kosten en productiviteit, verplicht tot naleving en laat de human resource executive online vertrekken om zich te concentreren op strategische strategieën.

Passende no-code platforms zoals AppMaster helpen de human resource software-oplossing van uw bedrijf succesvol uit te voeren met hun management. Bekijk nu onze prijzen als u uitkijkt naar het maken van HRM-software met behulp van no-code.