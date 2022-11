Negli ultimi anni, lo sviluppo di app per dispositivi mobili ha guadagnato un'attenzione massiccia a causa della crescente penetrazione delle applicazioni sui dispositivi mobili. Oggi, milioni di app sono disponibili negli app store e sono diventate parte integrante dei dispositivi mobili. Secondo un'indagine di Statista, i download di applicazioni mobili raggiungeranno i 299 miliardi entro il 2023. Le statistiche di Statista indicano che la maggior parte degli utenti di telefonia mobile preferisce utilizzare le applicazioni mobili alle applicazioni web. Inoltre, Statista sostiene che oltre quattro milioni di app mobili sono disponibili su Google Play Store e Apple App Store.

Tenendo presente l'attuale entusiasmo per le app per dispositivi mobili, molti proprietari di aziende stanno pensando di creare app per la crescita della loro attività, ma non sanno come progettare un'app di successo. Forse vi starete chiedendo perché alcune app si distinguono dalle altre sugli app store. La risposta è il design interattivo. Le app mobili con un design accattivante hanno guadagnato maggiore attenzione perché offrono elementi di design migliori per il pubblico di riferimento. "Come progettare un'app" è la domanda più frequente che ci si pone quando si intende creare la propria applicazione mobile.

In questo articolo spiegheremo cos'è il design di un'app, la sua importanza nello sviluppo di un'app, il design di un'app per Android, il design di un'app per iOS, le fasi del processo di design di un'app e i consigli per progettare un design migliore. Approfondiamo i dettagli del design di un'app:

Che cos'è il design di un'app?

Il design di un'app consiste in tutti gli elementi visivi di un'applicazione per specificare come questa apparirà agli utenti. Un'interfaccia utente attraente aiuta a catturare l'attenzione del pubblico target. Il design di un'applicazione mobile integra gli elementi UX e UI di un'applicazione per specificare l'aspetto e la sensazione di un'applicazione. Il design di un'applicazione mobile comprende una combinazione di colori, caratteri e altri elementi di design. Allo stesso tempo, l'esperienza utente (UX) specifica le funzionalità e l'utilizzo dell'app.

Se avete pianificato la vostra idea di app, è fondamentale progettare un design di alta qualità per mantenere gli utenti coinvolti. Indipendentemente dalla nicchia a cui vi rivolgete, la progettazione dell'app deve avere la massima priorità. È quindi importante considerare il design fin dall'inizio dello sviluppo dell'app. Investire tempo nel design vi farà risparmiare denaro e porterà a un ROI elevato per la vostra app. Scopriamo ora l'importanza di un buon design dell'app per il successo della vostra azienda.

Perché il design delle app è importante?

Negli ultimi anni, il settore dello sviluppo di app è fiorito. Secondo una stima, le app mobili con design interattivo hanno fruttato 111 miliardi di dollari. Quindi, se volete creare un'applicazione mobile in grado di generare profitti per la vostra azienda, è fondamentale ottenere il giusto design dell'app. Inoltre, un design elegante per le app mobili è fondamentale per un'interazione semplice tra il pubblico target e l'app mobile. Ma se ignorate il design durante la pianificazione dello sviluppo dell'app, la vostra applicazione mobile otterrà un feedback negativo da parte degli utenti, con conseguente cattiva reputazione del vostro marchio. Inoltre, le app mobili con un design scadente frustreranno i vostri utenti, che passeranno alle migliori opzioni disponibili negli app store. E, naturalmente, questo sarà un incubo per voi, che perderete utenti, vendite e fatturato.

D'altro canto, un'app con opzioni di design più intuitive offrirà una migliore esperienza all'utente e contribuirà ad aumentare i tassi di conversione. Se la vostra app ha un'interfaccia utente facile da usare, gli utenti avranno un senso di realizzazione nel completare rapidamente le attività e si sentiranno legati alla vostra app. Quindi, la sfida più grande per voi è ottenere un design per la vostra app che i vostri utenti ameranno e torneranno a visitarla ripetutamente. Se realizzate un'app mobile con un design elegante, i vostri utenti la troveranno parte integrante dei loro dispositivi mobili. Vale la pena notare che i requisiti di progettazione delle app variano a seconda delle piattaforme, come ad esempio le app per Android e iOS.

Prima di assumere uno sviluppatore di app per lo sviluppo di un'applicazione mobile, è necessario scegliere una piattaforma per specificare il design dell'applicazione.

Piattaforma dell'app

La maggior parte delle app mobili supporta le piattaforme Android e iOS. Prima di ingaggiare un team di sviluppo di app, è necessario specificare se si vuole creare un' app per Android o per iPhone.

La maggior parte degli imprenditori preferisce progettare un'app per più piattaforme, in modo da renderla disponibile su Google Play Store e Apple App Store. Forse vi starete chiedendo perché è fondamentale decidere una piattaforma per la vostra app. Il processo di sviluppo delle app è diverso per le app iOS e Android. Inoltre, è necessario capire che le quote di mercato delle app Android e iOS sono diverse.

Le app iOS hanno dominato il mercato statunitense, ma le app Android sono popolari a livello globale. Quindi, il vostro pubblico di riferimento vi aiuterà a decidere la piattaforma per la vostra app. Ora sveleremo le cose importanti da tenere a mente quando si progettano app per iOS e Android. Iniziamo:

Progettazione di app iOS

Se avete scelto un'app per iOS, ci sono diverse cose da considerare. Se avete iniziato a trasformare la vostra idea di app in realtà, questa piattaforma è l'opzione migliore per voi. È una piattaforma affidabile e facile da usare per le app mobili, che rende la progettazione priva di bug grazie a un debug più semplice. Lo sviluppo di app mobili con questa piattaforma consente ai progettisti di correggere i bug e aggiungere nuovi aggiornamenti alle app senza problemi. Prima di assumere un designer di app per un'applicazione iOS, è necessario concentrarsi sui requisiti di progettazione degli utenti Apple per rendere il percorso dell'utente più interattivo. Preferiscono un design intuitivo con le funzioni più recenti e la compatibilità con le diverse piattaforme di Apple. Ciò significa che un'app deve essere compatibile con iPhone, iPod, iWatch, Mac, ecc.

Design delle app Android

A differenza di Apple, Android ha un ecosistema aperto. Pertanto, i progettisti possono trovare maggiore flessibilità nella creazione di un'app Android. Inoltre, il bello di questa piattaforma è che è possibile creare la propria app cercando le linee guida nella knowledge base di Google. Questa piattaforma è l'opzione migliore per chi sta avviando un'attività, poiché è meno costoso progettare e pubblicare un'app su Google Play Store.

Come le app per iOS, anche le app per Android devono essere compatibili con altri dispositivi, tra cui wearables, Auto e altri ancora. Pertanto, quando si progetta un'app per Android, è necessario considerare gli app store in modo diverso.

Processo di progettazione di un'app - Guida passo dopo passo

Dopo aver scelto la piattaforma, siete pronti per iniziare il processo di progettazione della vostra app. La progettazione di un'app non è un compito difficile e richiede solo molto impegno e dedizione. Forse vi starete chiedendo quali sono le fasi del processo di progettazione di un'app. Siamo qui per porre fine a tutte le vostre preoccupazioni. Vi sveliamo la guida passo-passo per la progettazione di un design intuitivo. Iniziamo:

Fase 1: trovare l'idea per l'app

La prima fase del processo di progettazione di un'applicazione mobile consiste nel trovare un'idea per l'applicazione. Questa fase consente ai progettisti di app di specificare il motivo che può aggiungere valore al processo aziendale esistente. La cosa più evidente è che le app mobili sono diventate una parte fondamentale della vita degli utenti, ma è necessario che la vostra app mobile si distingua dalla concorrenza aggiungendo caratteristiche distintive. La scelta della giusta idea di app e l'aggiunta di funzioni utili vi aiuteranno a creare un'app di successo. Prima di specificare la nicchia dell'app, i progettisti di app possono porvi domande sui vostri potenziali clienti, sulle loro attività, sui problemi che affrontano nella loro vita e sulla possibile soluzione a quel problema attraverso la vostra app. Inoltre, i progettisti di app condurranno ricerche approfondite su:

Progettazione UX

Dopo aver ottenuto l'idea giusta per l'app, è il momento in cui un designer di app cerca il miglior design UI/UX per avere un'idea di come le persone interagiranno con la vostra app. Inoltre, i progettisti di app conducono ricerche sugli utenti e sul mercato per chiarire i requisiti degli utenti e l'aspetto e il funzionamento dell'app per il pubblico potenziale. Questa ricerca approfondita aiuterà i progettisti a ottenere il feedback degli utenti e ad aggiungere funzionalità al prototipo in base ai requisiti specifici degli utenti. Per le ricerche di mercato si possono utilizzare i dati esistenti, ma la pratica più vantaggiosa è quella di raccogliere le recensioni dei vostri potenziali clienti per un processo di sviluppo senza intoppi.

Feedback degli utenti

Il feedback degli utenti è un altro aspetto cruciale da considerare nel processo di progettazione dell'app. In questa fase, i progettisti di app conducono sondaggi e interviste per chiarire i requisiti di progettazione degli utenti. Un creatore di app deve considerare il feedback degli utenti prima di iniziare la progettazione di un'applicazione.

Ricerche di mercato

Le ricerche di mercato sono fondamentali nel processo di sviluppo per l'analisi dei concorrenti e per seguire le ultime tendenze del design. Attraverso l'analisi della concorrenza, è possibile conoscere i concorrenti, la loro quota di mercato e le caratteristiche principali delle loro app mobili. Ad esempio, i progettisti di app possono riprogettare la vostra applicazione mobile o web prendendo spunto dalle app dei vostri concorrenti.

Fase 2: convalidare l'idea

È giunto il momento di convalidare la vostra idea per verificare la fattibilità della vostra app. A questo scopo, la pratica migliore è quella di presentare il vostro elevator pitch davanti a uno specchio. Se ha senso per voi, avrà senso anche per gli altri. Potete far valere la vostra idea con una comunicazione chiara o rovinarla con una spiegazione confusa. Quindi, prima di presentare la vostra idea a un costruttore di app, vi consigliamo di spiegarla davanti ai vostri familiari e amici e di chiedere i loro suggerimenti. I vostri cari sono le persone che vi guideranno sinceramente sulla vostra app.

Potreste incontrare alcuni punti che non avevate considerato prima. Inoltre, potete presentare la vostra idea a persone sconosciute per avere una visione chiara di ciò che state creando.

Fase 3: Scegliere le caratteristiche dell'app

La scelta delle caratteristiche dell'app vi aiuterà a decidere il design. Questa fase è il primo passo verso il vostro sogno! Siete pronti a immaginare come volete che funzioni la vostra app.

La scelta delle caratteristiche della vostra applicazione mobile vi fornirà una visione chiara della vostra applicazione. In questa fase, state mettendo su carta la vostra idea per darle vita. La cosa importante è che nelle prime due fasi dovete concentrarvi sulla fattibilità della vostra app invece di pensare alla monetizzazione dell'app. All'inizio, la monetizzazione dell'app non è una vostra preoccupazione. In questa fase, dovreste pensare alle opzioni migliori per rendere l'esperienza dell'utente migliore attraverso le caratteristiche della vostra app. Supponiamo che siate interessati a creare un'applicazione Android per i social network e che possiate iniziare a scrivere su carta i seguenti elementi:

Account utente

Diversi modi per accedere all'account utente, come password, Google o Facebook.

Opzioni per gli utenti per aggiungere nome utente, immagine del profilo e biografia

Opzioni per aggiungere una foto del profilo dalla libreria del dispositivo o direttamente dalla fotocamera

Notifiche push

Fase 4: Creare un prototipo di design per l'applicazione

Dopo aver scritto le caratteristiche della vostra applicazione mobile, il passo successivo nello sviluppo di un'applicazione è quello di pianificare il design dell'applicazione mobile con i migliori elementi dell'interfaccia utente. Questa fase aiuterà a specificare il modo in cui gli utenti interagiranno con le funzioni dell'app. In questa fase, i progettisti usano una matita per disegnare l'app. Nel disegnare gli schizzi prendono in considerazione i seguenti elementi di progettazione dell'app:

Schermo

Quando si disegna il design dell'app, è fondamentale dividere la schermata principale dell'applicazione in sezioni. Concentrarsi sulla schermata dell'app è fondamentale, in quanto è il componente centrale per il funzionamento dell'app. Le indicazioni della schermata dell'app stabilite dai designer sono generali, ma è possibile immaginare il funzionamento dell'app con l'aiuto di questi schizzi. Quando progetta la schermata di un'app, il designer si preoccupa del numero di sezioni per regolare tutte le funzionalità. Supponiamo di avere un'app per il cibo e che ci sia una schermata per la lista di controllo di tutti gli alimenti disponibili, un'altra schermata per gli alimenti ordinati e una schermata per le impostazioni generali dell'app.

Una volta ottenuta una chiara tabella di marcia per la schermata dell'app, è il momento di passare alla fase successiva. La cosa importante è che questo schizzo di schermata è definitivo e c'è il 100% di possibilità che il progettista dell'app mobile possa apportare le modifiche necessarie quando il processo procede.

Barra di navigazione

Dopo essersi fatti un'idea della schermata dell'app, è il momento di concentrarsi sulla navigazione principale per muoversi all'interno dell'applicazione. Il progettista dell'app mobile può decidere di aggiungere una barra di schede in basso, oppure di aggiungere un'opzione laterale a scorrimento per la navigazione delle diverse sezioni.

A questo proposito, potete anche suggerire le vostre idee di navigazione preferite seguendo la barra di navigazione delle vostre app mobili preferite. Dovrete scegliere un'opzione di navigazione intuitiva e facile da usare per la vostra app, in modo da renderla più naturale e user-friendly. Si consiglia di evitare uno stile di navigazione che renda difficile muoversi nelle schermate dell'app.

Schema di colore

Il colore è un elemento cruciale del design di un'app, che può renderla più o meno interessante. Pertanto, è bene prestare attenzione alla scelta della combinazione di colori per la vostra app. Quando si sceglie una combinazione di colori, assicurarsi di scegliere colori adatti alle persone con problemi di daltonismo.

Dimensione dei caratteri

È fondamentale considerare la dimensione dei caratteri per dare alla vostra app un aspetto più professionale. Mantenete quindi le dimensioni dei caratteri proporzionali alle immagini dell'app per evitare di creare confusione nel design dell'app. Un'app con caratteri di dimensioni adeguate creerà un'interfaccia attraente per gli utenti.

Icona o logo dell'app

L'icona o il logo dell'app sono fondamentali per un design intuitivo. Dovete quindi progettare un'icona per l'app che sia esplicativa e memorabile, in grado di attirare gli utenti e di spiegare chiaramente lo scopo dell'app.

Usabilità dell'app

L'usabilità riguarda la facilità di utilizzo di un prodotto/servizio per lo scopo prefissato. L'usabilità di un'app è un argomento più ampio, comunemente noto come User Experience (UX). L'UX di un'applicazione descrive come si sentono gli utenti target quando la utilizzano. Nel processo di sviluppo di un'app, dipende dal progettista come soddisfare gli utenti creando un design intuitivo. Ad esempio, i progettisti di applicazioni mobili possono aggiungere elementi intuitivi all'interfaccia utente per rendere l'esperienza dell'utente piacevole. In questa fase di sviluppo delle app, i progettisti si concentrano sull'aumento dell'usabilità di un'applicazione aggiungendo elementi di design dell'interfaccia utente più attraenti.

In questa fase, i progettisti di app decidono la grafica per ogni schermata e dispongono tutti gli elementi dell'interfaccia utente sullo schermo dell'utente. Ci sono molti altri fattori di design da considerare per ottimizzare l'usabilità di un'app. Supponiamo che l'utente tenga il telefono con una mano e cerchi di fare clic su un pulsante vicino allo schermo, ma il suo pollice non riesca a toccarlo. Quindi, sarebbe un disastro per voi se non rispettaste le esigenze dell'utente. Questi sono tutti gli elementi che il progettista dell'app deve prendere in considerazione quando progetta l'interfaccia utente dell'app aziendale.

Pertanto, la pratica migliore per i progettisti di app è quella di dedicare un po' di tempo a studiare i migliori esempi di interfacce utente attraenti per trasformare la vostra app in un prodotto redditizio. Il fatto evidente è che il design dell'app non sarà perfetto al primo tentativo. La pratica migliore è quella di ottenere un feedback pratico dagli utenti, mettendo la vostra applicazione mobile nelle loro mani.

Sequenza di schermate di avvio

L'aggiunta di sequenze di schermate di onboarding può aiutare gli sviluppatori di app a istruire gli utenti su come utilizzare l'applicazione. La pianificazione di una sequenza di onboarding può quindi consentire di conquistare un maggior numero di utenti, istruendoli sulle funzionalità e sulle impostazioni dell'app. Questa opzione di progettazione è fondamentale se l'app presenta funzionalità complesse.

Utilizzare strumenti di progettazione

Invece di usare la carta per disegnare il progetto dell'app, la pratica migliore è usare gli strumenti di progettazione. Esistono numerosi strumenti di progettazione che possono essere utilizzati durante il processo di progettazione per creare una bozza del design dell'app.

Suggerimenti sul design delle app per una migliore esperienza utente

Un design intuitivo vi aiuterà a conquistare più utenti per i vostri dispositivi mobili. Un'app con un design scadente finirà per ridurre il numero di utenti. Dopo aver illustrato le fasi del processo di progettazione di un'app, vi sveliamo i consigli per rendere il design della vostra app più intuitivo per gli utenti.

Iniziamo:

Suggerimento 1: Mantenere il design dell'app semplice

Il primo consiglio per la progettazione è quello di mantenere il design dell'app il più semplice possibile. Il motivo è che la maggior parte degli utenti delle app prova esitazione quando utilizza applicazioni Android con elementi di design complicati. Per questo motivo, la pratica migliore per ridurre l'ingombro del design dell'app è quella di mantenerlo il più semplice possibile. La magia della semplicità sta nel fatto che un design semplice di un'app mobile aiuterà gli utenti a ridurre il carico cognitivo della loro mente.

Suggerimento 2: Concentratevi sul vostro pubblico di riferimento

Quando progettate un'app, vi consigliamo di concentrarvi sul vostro target di utenti. Supponiamo che vogliate sviluppare un'app per la pianificazione di eventi, quindi un'app che gli utenti useranno occasionalmente. Quindi, per un'app mobile usata raramente dagli utenti, la pratica migliore è mantenere il design il più formale possibile. Il motivo è che i colori vivaci e gli elementi visivi disordinati fanno apparire queste app Android poco professionali. Ma se state progettando un'app per l'uso quotidiano, vi consigliamo di mantenerla informale e accattivante per gli utenti.

Suggerimento 3: Progettare un'interfaccia utente che non perdona

Il terzo consiglio è fondamentale per conquistare il cuore degli utenti. È un fenomeno comune che le persone commettano errori e vogliano rimediare. È quindi importante che i progettisti progettino un'interfaccia utente indulgente che permetta agli utenti dell'app di saltare o tornare alla schermata precedente. Un'interfaccia utente flessibile con elementi intuitivi aiuterà il team di sviluppo a conquistare la fiducia e la fedeltà degli utenti.

Suggerimento 4: conoscere le abitudini degli utenti

Prima di progettare una barra di navigazione per la vostra applicazione, dovete concentrarvi sulle abitudini degli utenti per quanto riguarda lo scorrimento dei loro dispositivi mobili. La maggior parte degli utenti mobili scorre solo verso l'alto e verso il basso per accedere alle funzioni dell'app. Pertanto, l'aggiunta di molte funzioni renderà la vostra app complicata per gli utenti.

Suggerimento 5: Utilizzate uno schema di colori distinto

Utilizzate una combinazione di colori diversa dagli altri colori del telefono e disegnate una scheda per rendere semplice il design dell'app.

Suggerimento 6: Aggiungere pulsanti di invito all'azione

Progettate delle opzioni per gli utenti dell'app quando accedono alla vostra applicazione per la prima volta. A questo scopo, potete aggiungere pulsanti call-to-action come "Iscriviti" o "Accedi" per accedere all'app. Ma la cosa evidente è che quando si crea un'app per l'App Store di Apple, queste opzioni porteranno alla disapprovazione dell'app. Il motivo è che la maggior parte degli utenti non è interessata a rivelare i propri dati per accedere alle funzionalità dell'app.

Suggerimento 7: utilizzare gli spazi bianchi

L'uso degli spazi bianchi è il trucco di design più consigliato per svuotare l'aspetto della vostra app. Questo design rende l'app semplice e facile da navigare. Oltre agli spazi bianchi, si applicano anche altri standard di design.

Suggerimento 8: considerare tutti gli utenti

Quando progettate un'app, consideratene gli utenti in senso lato. Secondo una stima, una persona su otto soffre di daltonismo, quindi è necessario utilizzare uno schema di colori appropriato per tutti gli utenti.

Suggerimento 9: Aggiungere animazioni al design dell'app

L'aggiunta di animazioni al design della vostra app renderà la vostra applicazione più attraente per gli utenti. Quindi, non preoccupatevi dell'ambito di sviluppo dell'app e aggiungete animazioni e funzioni interessanti per rendere la vostra app più attraente per gli utenti.

Suggerimento 10: Ottenere il feedback degli utenti

Dopo il rilascio dell'app, la pratica migliore è ottenere un feedback dagli utenti per svelare le lacune nel design dell'app. A questo scopo, potete raccogliere le recensioni degli utenti da Google Play Store o Apple App Store.

Quanto costa progettare un'app?

Il costo della progettazione di un'app dipende da fattori quali le dimensioni, le funzionalità, la complessità dell'app, il team di sviluppo e le altre opzioni di progettazione che si desidera aggiungere. Esistono tre categorie di dimensioni delle app che sono utili per la stima dei costi di sviluppo delle app. Scopriamo queste dimensioni:

Applicazioni di piccole dimensioni:

Un'applicazione di piccole dimensioni consiste in 5-8 schermate ed è progettata per una singola piattaforma. Il costo di progettazione di un'applicazione di piccole dimensioni è inferiore a 2.000 dollari .

Un'applicazione di piccole dimensioni consiste in 5-8 schermate ed è progettata per una singola piattaforma. Il costo di progettazione di un'applicazione di piccole dimensioni è inferiore a . Applicazioni medie:

Le app di medie dimensioni sono costituite da 10-15 schermate e sono progettate per piattaforme ibride come Google Play Store e Apple App Store . Il costo di progettazione di un'app di medie dimensioni è compreso tra 200.000 e 600.000 dollari .

Le app di medie dimensioni sono costituite da 10-15 schermate e sono progettate per piattaforme ibride come . Il costo di progettazione di un'app di medie dimensioni è compreso tra . Applicazioni di grandi dimensioni:

Le app di grandi dimensioni, note anche come app native, sono composte da oltre 20 schermate e sono progettate per piattaforme ibride. Queste app native richiedono un'integrazione complessa, quindi il costo di progettazione di un'app nativa è più elevato rispetto allo sviluppo di altre app. Il costo medio per la progettazione di un'app nativa è superiore a 1 milione di dollari. Dopo aver esaminato la stima dei costi di progettazione di un'app, vi consigliamo di provare gli app builder per le app semplici e medie.

L'utilizzo di app builder vi aiuterà a risparmiare sui costi di sviluppo dell'app e a concentrarvi sulla pianificazione strategica per promuovere la vostra app. Il miglior app builder che può aiutarvi a risparmiare è AppMaster. Anche se volete progettare un'app nativa con funzioni più personalizzate, vi consigliamo di utilizzare lo strumento AppMaster. Il motivo è che un'app nativa richiede l'integrazione di funzionalità più complesse che può darvi solo AppMaster.

È possibile progettare un'app gratuitamente?

Dopo aver esaminato la stima dei costi, potreste pensare a come progettare un'app gratuitamente. È possibile progettare un'app gratuitamente? La risposta è assolutamente sì. Sì, avete sentito bene. Potete progettare la vostra app senza spendere un solo centesimo con l'aiuto di un app maker come AppMaster.

Questo popolare creatore di app consente ai proprietari di aziende di progettare un'app con funzioni drag-and-drop. Dovete solo personalizzarla in base alle vostre specifiche esigenze di progettazione dell'app. Quando si utilizza un app maker, la cosa più importante è che si deve acquistare un piano di abbonamento per pubblicare la propria app su Google Play Store o Apple App Store.

Posso sviluppare un'app da solo?

La risposta a questa domanda è sì. È possibile sviluppare un'app anche se non si hanno competenze di codifica. Grazie ad app builder come AppMaster, che hanno rivoluzionato il processo di sviluppo delle app per i proprietari di aziende che non hanno conoscenze di codifica.

Con questa piattaforma di sviluppo di app no-code, potete sviluppare un'app per la vostra azienda. Non è necessario assumere un team di sviluppo perché è possibile creare un'app utilizzando le opzioni drag-and-drop di queste piattaforme no-code. Scopriamo le caratteristiche distintive del popolare strumento no-code AppMaster che può aiutarvi nella progettazione di app:

Permette di costruire app web I creatori di app come AppMaster consentono ai proprietari di piccole imprese di scalare la propria attività attraverso una web app. Con l'aiuto di questo strumento no-code, è possibile progettare un'applicazione mobile e una versione web.

Pubblicazione con un solo clic Dopo aver progettato la vostra applicazione con AppMaster, siete pronti a pubblicarla sugli app store con un solo clic.

AppMaster Cloud AppMaster offre un'opzione cloud gratuita per la distribuzione. Quindi, dopo aver progettato un'applicazione con questa piattaforma, potete ospitare la vostra applicazione su un cloud gratuito di AppMaster. Inoltre, è possibile ospitare l'applicazione sui propri server o su altri cloud, se lo si desidera.

Riflessioni finali

Dopo aver letto questa guida, ci auguriamo che abbiate acquisito una buona conoscenza del processo di progettazione di un'app per dispositivi mobili e che possiate progettare un'app intuitiva per i vostri utenti target. In questo articolo abbiamo discusso le fasi del processo di progettazione di un'app, i consigli comprovati per un design intuitivo, il costo della progettazione di un'app e le migliori pratiche per ridurre il costo dello sviluppo di un'app. Per ridurre i costi del processo di sviluppo delle app, vi consigliamo di provare un app maker come AppMaster invece di assumere designer e sviluppatori di app. La cosa migliore di AppMaster è che vi permetterà di costruire un'app con opzioni drag-and-drop. Inoltre, questa piattaforma di sviluppo app no-code fornisce il codice sorgente a cui potete accedere.

Provate AppMaster per dare vita alla vostra idea di app!