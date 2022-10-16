В последние годы разработке мобильных приложений уделяется огромное внимание в связи с растущим распространением приложений на мобильных устройствах. Сегодня миллионы приложений доступны в магазинах приложений и стали неотъемлемой частью мобильных устройств. Согласно исследованию Statista, количество загрузок мобильных приложений достигнет 299 миллиардов к 2023 году. Статистика Statista показывает, что большинство пользователей мобильных устройств предпочитают пользоваться мобильными приложениями, а не веб-приложениями. Более того, Statista утверждает, что более четырех миллионов мобильных приложений доступны для объединения Google Play Store и Apple App Store.

Учитывая нынешний ажиотаж на мобильные приложения, многие владельцы бизнеса планируют создать приложения для развития своего бизнеса, но не знают, как разработать успешное приложение. Возможно, вам интересно, почему некоторые приложения выделяются среди других приложений в магазинах приложений. Ответ - интерактивный дизайн. Мобильные приложения с привлекательным дизайном завоевали больше внимания, поскольку они предлагают лучшие элементы дизайна для целевой аудитории. "Как разработать дизайн приложения" - самый распространенный вопрос, который вы можете задать, когда планируете создать собственное мобильное приложение.

В этой статье мы расскажем, что такое дизайн приложений, его важность в разработке приложений, дизайн приложений для Android, дизайн приложений для iOS, этапы процесса разработки приложений и советы по созданию лучшего дизайна. Давайте углубимся в детали дизайна приложения:

Что такое дизайн приложений?

Дизайн приложения состоит из всех визуальных элементов приложения, определяющих, как приложение будет выглядеть для пользователей. Привлекательный пользовательский интерфейс помогает привлечь внимание целевой аудитории. Дизайн мобильных приложений объединяет элементы UX и UI приложения, чтобы определить внешний вид и функциональность приложения. Дизайн мобильного приложения включает в себя цветовую схему, шрифт и другие элементы дизайна. В то же время пользовательский опыт (UX) определяет возможности приложения и его использование.

Если вы запланировали идею своего приложения, очень важно спланировать высококачественный дизайн, чтобы удержать пользователей. Независимо от того, на какую нишу вы ориентируетесь, дизайн приложения должен быть вашим главным приоритетом. Поэтому важно продумать дизайн с самого начала разработки приложения. Вкладывая время в дизайн, вы сэкономите деньги и получите высокий ROI для вашего приложения. Итак, давайте раскроем важность хорошего дизайна приложения для успеха вашего бизнеса.

Почему дизайн приложений важен?

В последние годы индустрия разработки приложений процветает. Согласно оценкам, мобильные приложения с интерактивным дизайном заработали 111 миллиардов долларов. Поэтому, если вы хотите создать мобильное приложение, которое будет приносить доход вашему бизнесу, очень важно создать правильный дизайн приложения. Более того, элегантный дизайн мобильного приложения имеет решающее значение для удобного взаимодействия вашей целевой аудитории с мобильным приложением. Но если вы про игнорируете дизайн при планировании разработки приложения, ваше мобильное приложение получит негативные отзывы пользователей, что приведет к плохой репутации вашего бренда. Более того, мобильные приложения с плохим дизайном разочаруют ваших пользователей, и они перейдут на лучшие варианты, доступные в магазинах приложений. И, конечно, это станет для вас кошмаром - вы потеряете своих пользователей, продажи и оборот.

С другой стороны, приложение с более интуитивно понятными вариантами дизайна обеспечит лучший пользовательский опыт и поможет увеличить конверсию. Если ваше приложение имеет удобный пользовательский интерфейс, пользователи получат чувство удовлетворения, быстро выполнив задания, и это поможет им почувствовать связь с вашим приложением. Итак, самая сложная задача для вас - создать такой дизайн приложения, который понравится вашим пользователям, и они будут возвращаться к нему снова и снова. Если вы создадите мобильное приложение с элегантным дизайном, ваши пользователи будут считать ваше приложение неотъемлемой частью своих мобильных устройств. Стоит отметить, что требования к дизайну приложений различаются для разных платформ, таких как android и iOS.

Прежде чем нанимать разработчика приложений для разработки мобильного приложения, необходимо выбрать платформу, на которой будет разрабатываться дизайн вашего приложения.

Платформа приложения

Большинство мобильных приложений поддерживают платформы Android и iOS. Прежде чем нанимать команду разработчиков приложений, необходимо определить, какое приложение вы хотите создать - для Android или для iPhone.

Большинство владельцев бизнеса предпочитают разрабатывать приложение для нескольких платформ, чтобы их приложение было доступно в Google Play Store и Apple App Store. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему так важно определиться с платформой для вашего приложения. Дело в том, что процесс разработки приложений для iOS и Android отличается. Более того, вы должны понимать, что доли рынка для приложений Android и iOS различны.

Приложения для iOS господствуют на рынке США, а приложения для Android популярны во всем мире. Таким образом, ваша целевая аудитория поможет вам определиться с выбором платформы для вашего приложения. Теперь мы расскажем о важных вещах, о которых следует помнить при разработке приложений для iOS и Android. Давайте начнем:

Дизайн приложений для iOS

Если вы выбрали приложение для iOS, необходимо учесть несколько моментов. Если вы начали воплощать свою идею приложения в реальность, то эта платформа - лучший вариант для вас. Это надежная и простая в использовании платформа для мобильных приложений, которая делает дизайн без ошибок благодаря более простой отладке. Таким образом, разработка мобильных приложений на этой платформе позволяет дизайнерам без проблем исправлять ошибки и добавлять новые обновления в приложения. Прежде чем нанимать дизайнера приложений для iOS, вы должны сосредоточиться на требованиях пользователей Apple к дизайну, чтобы сделать путешествие пользователя более интерактивным. Они предпочитают интуитивно понятный дизайн с новейшими функциями и совместимость с несколькими платформами Apple. Это означает, что приложение должно быть совместимо с iPhone, iPod, iWatches, Mac и т.д.

Дизайн приложений для Android

В отличие от Apple, Android имеет открытую экосистему. Поэтому дизайнеры могут найти больше гибкости в создании приложения для Android. Более того, прелесть этой платформы в том, что вы можете создать свое собственное приложение, обратившись за рекомендациями к базе знаний Google. Эта платформа - лучший вариант для вас, если вы начинаете свой бизнес, поскольку разработка и публикация приложения в Google Play Store обходится дешевле.

Как и приложения для iOS, приложения для Android также должны быть совместимы с другими устройствами, включая носимые устройства, Auto и другие. Поэтому при разработке приложения для Android вам нужно будет учитывать магазины приложений для разных устройств.

Процесс разработки приложений - пошаговое руководство

После выбора платформы вы можете приступать к процессу разработки приложения. Разработка приложений - это не сложная задача, и она требует только много упорного труда и преданности делу. Возможно, вы задаетесь вопросом о том, какие этапы включает в себя процесс разработки приложения. Мы здесь, чтобы положить конец всем вашим опасениям. Здесь мы раскрываем пошаговое руководство по разработке интуитивного дизайна. Давайте начнем:

Шаг 1: Найдите идею вашего приложения

Первый шаг в процессе разработки мобильного приложения - это поиск идеи приложения. Этот шаг позволяет дизайнерам приложений определить причину, которая может добавить ценность существующему бизнес-процессу. Заметно, что мобильные приложения стали важной частью жизни пользователей, но вам нужно сделать так, чтобы ваше мобильное приложение выделялось на фоне конкурентов, добавив отличительные особенности. Выбор правильной идеи приложения и добавление полезных функций помогут вам создать успешное приложение. Прежде чем определить нишу приложения, разработчики могут задать вам вопросы о ваших потенциальных клиентах, их деятельности, проблемах, с которыми они сталкиваются в своей жизни, и возможном решении этих проблем с помощью вашего приложения. Кроме того, дизайнеры приложений проведут глубокое исследование:

UX-дизайн

После получения правильной идеи приложения, наступает время, когда дизайнер приложений ищет лучший UI/UX дизайн, чтобы получить представление о том, как люди будут взаимодействовать с вашим приложением. Более того, дизайнеры приложений проводят исследования пользователей и рынка, чтобы выяснить требования пользователей и то, как ваше приложение будет выглядеть и работать для вашей потенциальной аудитории. Эти глубокие исследования помогут дизайнерам получить обратную связь от пользователей и добавить функции в прототип в соответствии с конкретными требованиями пользователей к дизайну. Для исследования рынка вы можете использовать существующие данные, но наиболее полезной практикой является получение отзывов от ваших потенциальных клиентов для плавного процесса разработки.

Отзывы пользователей

Отзывы пользователей - еще одна важная вещь, которую необходимо учитывать в процессе разработки приложения. На этом этапе разработчики приложений проводят опросы и интервью, чтобы выяснить требования пользователей к дизайну. Разработчик приложений должен учитывать отзывы пользователей перед началом разработки приложения.

Исследование рынка

Исследование рынка имеет решающее значение в процессе разработки для анализа конкурентов и отслеживания последних тенденций в дизайне. С помощью анализа конкурентов вы можете выяснить своих конкурентов, их долю рынка и основные особенности их мобильных приложений. Например, дизайнеры приложений могут изменить дизайн вашего мобильного или веб-приложения, почерпнув идеи из приложений конкурентов.

Шаг 2: Проверьте свою идею

Настало время, когда вам нужно проверить свою идею, чтобы убедиться в жизнеспособности вашего приложения. Для этого лучше всего провести лифт-питч перед зеркалом. Если идея имеет смысл для вас, то она будет иметь смысл и для других. Вы можете сделать свою идею ясной или испортить ее путаным объяснением. Поэтому, прежде чем представить свою идею разработчику приложений, мы рекомендуем вам объяснить ее перед семьей и друзьями и попросить их высказать свои соображения. Ваши близкие - это те люди, которые искренне помогут вам разобраться с вашим приложением.

Возможно, вы столкнетесь с некоторыми моментами, о которых раньше не задумывались. Кроме того, вы можете представить свою идею незнакомым людям, чтобы получить четкое представление о том, что вы создаете.

Шаг 3: Выберите функции приложения

Выбор функций приложения поможет вам определиться с дизайном. Этот шаг - первый шаг к вашей мечте! Вы уже готовы представить, как вы хотите, чтобы работало ваше приложение.

Выбор функций для вашего мобильного приложения позволит вам получить четкое видение вашего приложения. На этом этапе вы излагаете свою идею на бумаге, чтобы воплотить ее в жизнь. Примечательно то, что на первых двух этапах вам нужно сосредоточиться на целесообразности вашего приложения, а не думать о его монетизации. На начальном этапе монетизация приложения не является вашей заботой. На этом этапе вы должны подумать о лучших вариантах, чтобы сделать лучший пользовательский опыт с помощью функций вашего приложения. Допустим, вы заинтересованы в создании Android-приложения для социальных сетей, и вы можете начать писать на бумаге следующие вещи:

Учетная запись пользователя

Различные способы входа в учетную запись пользователя, такие как пароль, Google или Facebook.

Опции для добавления пользователями имени пользователя, фотографии профиля и биографии

Возможность добавить фотографию профиля из библиотеки устройства или непосредственно с камеры.

Push-уведомления

Шаг 4: Создайте прототип дизайна вашего приложения

После написания функций вашего мобильного приложения, следующим шагом в разработке приложения является планирование дизайна мобильного приложения с лучшими элементами пользовательского интерфейса. Этот шаг поможет определить, как пользователи будут взаимодействовать с функциями вашего приложения. На этом этапе дизайнеры используют карандаш для создания эскиза вашего приложения. При создании эскизов они учитывают следующие элементы дизайна приложения:

Экран

При создании эскиза дизайна вашего приложения очень важно разделить основной экран приложения на секции. Сосредоточение внимания на экране приложения имеет решающее значение, поскольку это основной компонент работы вашего приложения. Направления экрана приложения, заданные дизайнерами, являются общими, но вы можете представить себе работу вашего приложения с помощью этих эскизов экрана. При разработке экрана приложения дизайнер заботится о количестве разделов, чтобы уместить все функции. Допустим, у вас приложение для общепита, и в нем будет экран для контрольного списка всех доступных блюд, другой экран для заказа блюд и экран для общих настроек приложения.

Когда у вас есть четкая roadmap экрана приложения, самое время переходить к следующему шагу. Важно отметить, что этот эскиз экрана является окончательным, и существует 100% вероятность того, что дизайнер мобильного приложения может внести необходимые изменения, когда процесс продвинется дальше.

Навигационная панель

После того как вы получили представление об экране приложения, пришло время сосредоточиться на основной навигации вашего приложения для перемещения внутри него. Ваш дизайнер мобильных приложений может решить добавить панель вкладок в нижней части, или добавить боковую опцию для навигации по различным разделам.

В связи с этим вы также можете предложить свои идеи навигации, проследив за навигационной панелью ваших любимых мобильных приложений. Вам необходимо выбрать интуитивно понятный и простой в использовании вариант навигации для вашего приложения, чтобы оно выглядело более естественным и удобным для пользователя. Мы рекомендуем вам избегать такого стиля навигации, который затрудняет перемещение по экранам приложения.

Цветовая схема

Цвет - это важнейший элемент дизайна приложения, который может сделать или сломать ваше приложение. Поэтому будьте осторожны при выборе цветовой схемы для вашего приложения. При выборе цветовой схемы обязательно выбирайте цвета, которые подходят для людей, страдающих дальтонизмом.

Размер шрифта

Очень важно учитывать размер шрифта, чтобы ваше приложение выглядело более профессионально. Поэтому размер шрифта должен быть пропорционален изображениям приложения, чтобы избежать беспорядка в дизайне приложения. Приложение с правильным размером шрифта создаст привлекательный интерфейс для ваших пользователей.

Иконка или логотип приложения

Иконка или логотип приложения очень важны для создания интуитивно понятного дизайна. Поэтому вам следует разработать понятный и запоминающийся значок приложения, который может понравиться вашим пользователям и четко объяснит назначение приложения.

Удобство использования приложения

Удобство использования заключается в том, насколько легко использовать продукт/услугу по назначению. Удобство использования приложения - это более широкая тема, известная как пользовательский опыт (UX). UX приложения описывает, что чувствуют целевые пользователи при его использовании. В процессе разработки приложения от дизайнера зависит, как удовлетворить пользователей приложения, создав интуитивно понятный дизайн. Например, дизайнеры мобильных приложений могут добавить в приложение интуитивно понятные элементы пользовательского интерфейса, чтобы сделать его приятным для пользователя. На этом этапе разработки приложения дизайнеры приложений сосредотачиваются на повышении удобства использования приложения путем добавления более привлекательных элементов дизайна пользовательского интерфейса. На этом этапе дизайнеры приложений определяют визуальное оформление каждого экрана и размещают все элементы пользовательского интерфейса на экране пользователя.



Существует множество других факторов дизайна, которые необходимо учитывать, чтобы оптимизировать удобство использования приложения. Допустим, ваш пользователь держит телефон в одной руке и пытается нажать на кнопку возле экрана, но его большой палец не может коснуться этой кнопки. Таким образом, это будет катастрофа с вашей стороны, если вы не удовлетворите потребности пользователя. Итак, это все вещи, которые должен учитывать дизайнер приложений при разработке пользовательского интерфейса вашего бизнес-приложения. Таким образом, лучшая практика для дизайнеров приложений - потратить некоторое время на изучение лучших примеров привлекательных пользовательских интерфейсов, чтобы превратить ваше приложение в прибыльный продукт. Заметным фактом является то, что дизайн приложения не будет идеальным с первой попытки. Лучшая практика - получить практическую обратную связь от пользователей, дав им в руки ваше мобильное приложение.

Последовательность экранов при входе в приложение

Добавление экранных последовательностей может помочь разработчикам приложений обучить пользователей тому, как пользоваться приложением. Таким образом, планирование экранной последовательности может позволить вам привлечь больше пользователей, рассказав им о функциях и настройках приложения. Этот вариант дизайна очень важен, если ваше приложение имеет сложные функции.

Используйте инструменты проектирования

Вместо того чтобы рисовать дизайн приложения на бумаге, лучше всего использовать инструменты проектирования. Существует множество инструментов проектирования, которые вы можете использовать в процессе разработки, чтобы смоделировать дизайн вашего приложения.

Советы по дизайну приложений для улучшения пользовательского опыта

Интуитивно понятный дизайн поможет вам завоевать больше пользователей для мобильных устройств. Приложение с плохим дизайном в конечном итоге уменьшит количество пользователей приложения. Пройдя через этапы процесса разработки приложения, мы раскрываем советы по дизайну приложений, чтобы сделать дизайн вашего приложения более интуитивным для пользователей.

Давайте начнем:

Совет 1: Сохраняйте простоту дизайна вашего приложения

Первый совет по дизайну заключается в том, чтобы дизайн вашего приложения был как можно более простым. Причина в том, что большинство пользователей приложений испытывают сомнения при использовании Android-приложений со сложными элементами дизайна. Таким образом, лучший способ упростить дизайн приложения - это сделать его как можно более простым. Магия простоты заключается в том, что простой дизайн мобильного приложения поможет пользователям снизить когнитивную нагрузку на их разум.

Совет 2: Сосредоточьтесь на целевой аудитории

Далее мы рекомендуем вам сосредоточиться на целевых пользователях при разработке приложения. Допустим, вы хотите разработать приложение для планирования мероприятий, то есть это приложение, которое пользователи будут использовать время от времени. Таким образом, для мобильного приложения, которое редко используется пользователями, лучшей практикой будет сохранить дизайн как можно более формальным. Причина в том, что яркие цвета с беспорядочными визуальными элементами заставят эти приложения для Android выглядеть непрофессионально. Но если вы разрабатываете приложение для ежедневного использования, мы рекомендуем вам сохранять неформальный дизайн, чтобы он был привлекательным для пользователей.

Совет 3: Создайте прощающий пользовательский интерфейс

Третий совет очень важен для того, чтобы завоевать сердца пользователей. Это обычное явление, когда люди совершают ошибки и хотят их исправить. Поэтому дизайнерам важно разработать прощающий пользовательский интерфейс, который позволит пользователям приложения пропустить или вернуться к предыдущему экрану. Таким образом, гибкий пользовательский интерфейс с интуитивно понятными элементами пользовательского интерфейса поможет команде разработчиков завоевать доверие и лояльность пользователей.

Совет 4: Знайте о привычках пользователей

Прежде чем разрабатывать навигационную панель для своего приложения, необходимо обратить внимание на привычки пользователей в отношении того, как они прокручивают свои мобильные устройства. Большинство пользователей мобильных устройств прокручивают страницу вверх и вниз только для того, чтобы получить доступ к функциям приложения. Поэтому добавление большого количества функций сделает ваше приложение сложным для пользователей.

Совет 5: Используйте четкую цветовую схему

Используйте цветовую схему, отличную от других цветов телефона, и оформите одну вкладку, чтобы сделать дизайн приложения простым.

Совет 6: Добавьте кнопки призыва к действию

Разработайте варианты действий для пользователей приложения, когда они впервые заходят в ваше приложение. Для этого вы можете добавить кнопки призыва к действию, такие как "Зарегистрироваться" или "Войти", чтобы получить доступ к приложению. Но при создании приложения для Apple App Store эти опции приведут к неодобрению приложения. Причина в том, что большинство пользователей не заинтересованы в раскрытии своих данных для доступа к функциям вашего приложения.

Совет 7: Используйте белые пробелы

Использование белых пробелов является наиболее рекомендуемым дизайнерским приемом для упрощения внешнего вида вашего приложения. Такой дизайн мобильного приложения делает его простым и удобным для навигации. Помимо белых пространств, обратите внимание на другие стандарты дизайна.

Совет 8: Учитывайте всех пользователей

При разработке дизайна приложения рассматривайте пользователей вашего приложения в широком смысле. По оценкам, каждый восьмой человек страдает дальтонизмом, поэтому необходимо использовать цветовую схему, подходящую для всех пользователей.

Совет 9: Добавьте анимацию в дизайн приложения

Добавление анимации в дизайн вашего приложения сделает его более привлекательным для пользователей. Поэтому не беспокойтесь о масштабах разработки приложения и добавьте интересные анимации и функции, чтобы сделать ваше приложение более привлекательным для пользователей.

Совет 10: Получайте отзывы пользователей

После выпуска приложения лучше всего получить отзывы пользователей, чтобы выявить недостатки в дизайне приложения. Для этого вы можете собрать отзывы пользователей в Google Play Store или Apple App Store.

Сколько стоит дизайн приложения?

Стоимость разработки приложения зависит от таких факторов, как размер, функции, сложность приложения, команда разработчиков и другие параметры дизайна, которые вы хотите добавить. Существует три категории размеров приложения, которые помогают оценить стоимость разработки приложения. Давайте раскроем эти размеры:

Небольшие приложения:

Приложение небольшого размера состоит из 5-8 экранов и предназначено для одной платформы. Стоимость разработки небольшого приложения составляет менее $2000 .

Приложение небольшого размера состоит из 5-8 экранов и предназначено для одной платформы. Стоимость разработки небольшого приложения составляет менее . Средние приложения:

Приложения среднего размера состоят из 10 - 15 экранов и предназначены для гибридных платформ, таких как Google Play Store и Apple App Store . Стоимость разработки приложения среднего размера составляет от $200K до $600K .

Приложения среднего размера состоят из 10 - 15 экранов и предназначены для гибридных платформ, таких как . Стоимость разработки приложения среднего размера составляет от . Большие приложения:

Большие приложения, также известные как нативные приложения, состоят из 20+ экранов и предназначены для гибридных платформ. Эти нативные приложения требуют сложной интеграции, поэтому стоимость разработки нативного приложения выше, чем стоимость разработки других приложений. Средняя стоимость разработки нативного приложения составляет более $1М. Итак, после изучения сметы расходов на разработку приложения мы рекомендуем вам попробовать конструкторы приложений для простых и средних приложений.

Использование конструкторов приложений поможет вам сэкономить затраты на разработку приложения и сосредоточиться на стратегическом планировании продвижения вашего приложения. Лучшим конструктором приложений, который поможет вам сэкономить деньги, является AppMaster. Даже если вы хотите разработать нативное приложение с более индивидуальными функциями, мы рекомендуем вам воспользоваться инструментом AppMaster. Причина в том, что нативное приложение требует интеграции более сложных функций, которые может дать вам только AppMaster.

Можете ли вы разработать приложение бесплатно?

После изучения сметы расходов вы, возможно, захотите узнать, как разработать приложение бесплатно. Можно ли разработать приложение бесплатно? Ответ - абсолютное да. Да, вы не ослышались. Вы можете создать свое приложение, не потратив ни копейки, с помощью такого производителя приложений, как AppMaster.

Этот популярный производитель приложений позволяет владельцам бизнеса создавать приложения с помощью функций "перетащи и брось". Вам нужно только настроить его в соответствии с вашими конкретными требованиями к дизайну приложения. При использовании программы для создания приложений стоит обратить внимание на то, что для публикации приложения в Google Play Store или Apple App Store необходимо приобрести абонентский план.

Могу ли я разработать приложение самостоятельно?

Ответ на этот вопрос - да. Вы можете разработать приложение, даже если у вас нет навыков кодирования. Благодаря таким разработчикам приложений, как AppMaster, которые произвели революцию в процессе разработки приложений для владельцев бизнеса, не обладающих знаниями кодирования.

С помощью этой платформы для разработки приложений no-code вы можете разработать приложение для своего бизнеса. Вам не нужно нанимать команду разработчиков, потому что вы можете создать приложение, используя опции drag-and-drop этих no-code платформ. Давайте рассмотрим особенности популярного инструмента AppMaster, который может помочь вам в разработке приложений:

Позволяет создавать веб-приложения Такой производитель приложений, как AppMaster, позволяет владельцам малого бизнеса масштабировать свой бизнес с помощью веб-приложения. С помощью этого no-code инструмента вы можете разработать мобильное приложение и веб-версию.

Публикация в один клик После разработки приложения в AppMaster вы сможете опубликовать его в магазинах приложений в один клик.

Облако AppMaster AppMaster предоставляет бесплатный облачный вариант развертывания. Таким образом, после разработки приложения с помощью этой платформы вы можете разместить свое приложение на бесплатном облаке AppMaster. Более того, при желании вы можете разместить свое приложение на своих серверах или в других облаках.

Заключительные размышления

После изучения этого удобного руководства, мы надеемся, что вы хорошо ориентируетесь в процессе разработки мобильных приложений, чтобы создать интуитивно понятное приложение для ваших целевых пользователей. В этой статье мы обсудили этапы процесса разработки приложений, проверенные советы по созданию интуитивно понятного дизайна, стоимость разработки приложений и лучшие практики для снижения стоимости разработки приложений. Чтобы сократить стоимость разработки приложенияВ процессе разработки приложения мы рекомендуем вам не нанимать дизайнеров и разработчиков приложений, а воспользоваться таким производителем приложений, как AppMaster. Самое лучшее в AppMaster - это то, что он позволит вам создать приложение с помощью опций drag-and-drop. Более того, эта платформа для разработки приложений без кода предоставляет исходный код, к которому вы можете получить доступ.

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