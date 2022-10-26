近年来，由于应用程序在移动设备上的渗透率增加，移动应用程序开发获得了大量关注。今天，应用程序商店中有数以百万计的应用程序，并已成为移动设备的一个组成部分。根据Statista的调查，到2023年，移动应用程序的下载量将达到299亿。Statista的这些统计数据表明，大多数移动用户喜欢使用移动应用而不是网络应用。此外，Statista声称，有超过400万个移动应用程序可以结合Google Play商店和苹果应用程序商店。

通过牢记当前对移动应用程序的炒作，许多企业主正计划为其业务增长创建应用程序，但不知道如何设计一个成功的应用程序。你可能想知道为什么有些应用程序在应用商店的其他应用程序中脱颖而出。答案是互动设计。具有吸引力的设计的移动应用程序获得了更多的关注，因为它们为目标受众提供了更好的设计元素。"如何设计一个应用程序 "是你计划建立自己的移动应用程序时最常问的问题。

在这篇文章中，我们将揭开什么是应用设计，它在应用开发中的重要性，安卓应用设计，iOS应用设计，应用设计过程的步骤，以及设计一个更好的设计的技巧。让我们更深入地挖掘APP设计的细节。

什么是App设计？

应用程序设计包括一个应用程序的所有视觉元素，以指定该应用程序将如何出现在用户面前。一个有吸引力的用户界面有助于抓住目标受众的注意力。移动应用设计整合了一个应用的UX和UI元素，以指定一个应用的外观和感觉。一个移动应用的设计包含了色彩方案、字体和其他设计元素。同时，用户体验（UX）规定了应用程序的功能和使用。

如果你已经规划了你的应用程序的想法，关键是要规划一个高质量的设计，以保持你的用户参与。无论你的目标是哪个利基市场，都要保持APP设计的最优先地位。所以，从APP开发的一开始就考虑设计是很重要的。在设计上投入时间将为你省钱，并为你的应用程序带来高投资回报率。现在，让我们来揭开一个好的应用程序设计对你的业务成功的重要性。

为什么App设计很重要？

近年来，应用程序开发行业蓬勃发展。据估计，具有互动设计的移动应用程序已经赚取了1110亿美元。因此，如果你想创建一个能够为你的企业创造收入的移动应用程序，那么获得正确的应用程序设计是至关重要的。此外，一个时尚的移动应用设计对于你的目标受众和移动应用之间的用户友好互动至关重要。但是，如果你在应用开发规划期间忽视了设计，你的移动应用将得到负面的用户反馈，导致你的品牌声誉不佳。此外，设计不佳的移动应用将使你的用户感到沮丧，他们会转而选择应用商店中的最佳选择。当然，这将是你失去用户、销售和营业额的恶梦。

另一方面，一个具有更直观设计选项的应用程序将提供更好的用户体验，并有助于提高转换率。如果你的应用程序有一个友好的用户界面，你的应用程序用户将通过快速完成任务获得成就感，这将有助于他们与你的应用程序产生联系。因此，你最大的挑战是为你的应用程序获得一个设计，让你的用户喜欢并反复回到你的应用程序。如果你提供一个设计时尚的移动应用，你的用户会发现你的应用是他们移动设备的一个组成部分。值得注意的一点是，不同平台的APP设计要求是不同的，比如安卓和iOS APP。

在为你的移动应用开发雇用一个应用开发商之前，你需要选择一个平台来指定你的应用的设计。

应用程序平台

大多数移动应用程序同时支持安卓和iOS平台。在雇用一个应用程序开发团队之前，你需要指定你是否想要创建一个Android或iPhone应用程序。

大多数企业主更愿意为多个平台设计一个应用程序，以使他们的应用程序可以在Google Play商店和苹果应用程序商店使用。你可能想知道为什么为你的应用程序决定一个应用程序平台是至关重要的。因此，事情是，iOS和Android应用程序的开发过程是不同的。此外，你需要了解，安卓和iOS应用程序的市场份额是不同的。

iOS应用程序已经统治了美国市场，但Android应用程序在全球范围内很受欢迎。因此，你的目标受众将帮助你决定你的应用程序的平台。现在，我们将揭开在设计iOS和Android应用程序时需要记住的重要事项。让我们开始吧。

iOS应用程序设计

如果你已经选择了一个iOS应用程序，有几件事情需要考虑。如果你已经开始把你的应用程序的想法变成现实，这个平台是你的最佳选择。它是一个可靠和易于使用的移动应用程序平台，通过更容易的调试使设计没有错误。所以，用这个平台进行移动应用开发，可以让设计者在没有任何问题的情况下修复错误并为应用添加新的更新。在为iOS应用程序雇用一个应用程序设计师之前，你应该关注苹果用户的设计要求，使用户的旅程更加互动。他们更喜欢具有最新功能的直观设计，并在苹果的多个平台上兼容。这意味着一个应用程序应该与iPhone，iPod，iWatch，Mac等兼容。

安卓应用设计

与苹果不同，安卓有一个开放的生态系统。因此，设计师可以在创建安卓应用时找到更多的灵活性。此外，这个平台的好处是，你可以通过从谷歌知识库中寻求指导来创建自己的应用程序。如果你正在创业，这个平台是你的最佳选择，因为在谷歌应用商店设计和发布一个应用程序的成本较低。

与iOS应用一样，安卓应用也应与其他设备兼容，包括可穿戴设备、自动驾驶等。因此，在设计安卓应用时，你需要考虑应用商店的不同。

应用程序设计过程 - 一步一步的指南

在选择了一个平台之后，你就可以开始你的应用程序的设计过程了。应用设计并不是一项困难的任务，它只需要大量的努力和奉献。你可能想知道应用程序设计过程中涉及的步骤。我们在这里结束你所有的忧虑。在这里，我们将揭开设计直观性的步骤指南。让我们开始吧。

第1步：找到你的应用程序的想法

移动应用程序设计过程的第一步是找到一个应用程序的想法。这一步可以让App设计师明确能够为现有的业务流程增加价值的原因。值得注意的是，移动应用程序已经成为用户生活的重要组成部分，但你需要通过添加独特的功能使你的移动应用程序在竞争中脱颖而出。选择正确的应用程序理念并添加有用的功能将帮助你创建一个成功的应用程序。在指定应用程序利基之前，应用程序设计师可能会问你有关潜在客户的问题，他们的活动，他们在生活中面临的问题，以及通过你的应用程序可能解决的问题。此外，应用程序设计师将进行深入的研究，关于。

用户体验设计

在得到正确的应用程序想法后，这是一个应用程序设计师寻找最佳UI/UX设计的时间，以了解人们将如何与您的应用程序互动。此外，应用程序设计师将进行用户和市场研究，以澄清用户需求，以及您的应用程序将如何为您的潜在受众看起来和工作。这种深入的研究将帮助设计师获得用户反馈，并根据用户的具体设计要求为原型添加功能。对于市场研究，你可以使用现有的数据，但最有利的做法是接受你的潜在客户的评论，以实现顺利的开发过程。

用户反馈

用户反馈是APP设计过程中需要考虑的另一个关键问题。在这个阶段，APP设计师会进行调查和访谈，以明确用户的设计要求。在开始设计APP内容之前，APP建设者必须考虑用户反馈。

市场研究

在开发过程中，市场研究对于竞争对手分析和跟踪最新设计趋势至关重要。通过竞争对手分析，你可以搞清楚你的竞争对手，他们的市场份额，以及他们的移动应用程序的突出特点。例如，应用程序设计师可以在从竞争对手的应用程序中获得想法后，重新设计你的移动或网页应用程序。

第二步：验证你的想法

现在，当你需要验证你的想法以检查你的应用程序的可行性时，是时候了。为了这个目的，最好的做法是在镜子前发表你的电梯演讲。如果它对你有意义，它对其他人也会有意义。你可以通过清晰的沟通使你的想法成为现实，也可以通过糊涂的解释毁掉它。因此，在将你的想法提交给应用程序构建者之前，我们建议你在你的家人和朋友面前解释它，并征求他们的建议。你的亲近的人是会真正指导你的应用程序的人。

你可能会遇到一些你之前没有考虑过的问题。此外，你可以向陌生人介绍你的想法，以获得对你所创造的东西的清晰认识。

第3步：选择你的应用程序的功能

选择你的应用程序功能将帮助你决定设计。这一步是朝着你的梦想迈出的第一步!你已经准备好想象你希望你的应用程序如何工作。

为你的移动应用程序选择功能将为你的应用程序提供一个清晰的愿景。在这个阶段，你要把你的想法包装在纸上，为它注入活力。值得注意的是，在前两个步骤中，你需要专注于你的应用程序的可行性，而不是考虑应用程序的货币化。在开始时，应用程序的货币化不是你关心的问题。在这个阶段，你应该考虑最好的选择，通过你的应用程序功能使用户获得最佳体验。假设你有兴趣创建一个社交网络的安卓应用，你可以开始在纸上写下以下内容。

用户账户

登录用户账户的不同方式，如密码、谷歌或Facebook

让用户添加用户名、个人照片和简历的选项

从设备库中或直接从相机中添加个人资料图片的选项

推送通知

第4步：为你的应用程序做一个设计原型

在写完您的移动应用的功能后，应用开发的下一步是用最好的UI元素来规划移动应用的设计。这一步将有助于明确你的用户将如何与你的APP功能互动。在这个阶段，设计师用铅笔来勾勒你的应用程序。在画草图时，他们会考虑以下的APP设计元素。

屏幕

在为你的应用程序绘制设计草图时，将你的应用程序的主屏幕划分为几个部分是至关重要的。专注于应用屏幕是至关重要的，因为它是你的应用工作的核心组成部分。设计师设定的应用程序屏幕的方向是一般性的，但你可以在这些屏幕草图的帮助下想象你的应用程序的工作情况。当设计一个应用程序屏幕时，应用程序设计师关注的是调整所有功能的部分数量。比方说，你有一个食品应用程序，将有一个屏幕用于检查所有可用的食品项目，另一个屏幕用于订购食品项目，还有一个屏幕用于应用程序的一般设置。

一旦你有一个清晰的应用程序屏幕路线图，就可以进入下一步了。值得注意的是，这个屏幕草图是最终的，而且有100％的机会，移动应用设计师可以在这个过程中进行必要的修改。

导航栏

在对应用程序的屏幕有了一个概念之后，现在是时候关注你的应用程序的主要导航，以便在应用程序内移动。你的移动应用程序设计师可能会决定在底部添加一个标签栏，或者他可能会为不同部分的导航添加一个滑入式的侧面选项。

在这方面，你也可以按照你最喜欢的移动应用程序的导航栏来建议你最喜欢的导航想法。你需要为你的应用程序选择一个直观和易于使用的导航选项，使其看起来更加自然和用户友好。我们建议你避免采用让人难以进入应用屏幕的导航风格。

颜色方案

颜色是一个关键的应用程序设计元素，它可以成就或破坏你的应用程序。因此，在为你的应用程序选择颜色方案时要谨慎。在选择配色方案时，确保选择适合有色盲问题的人的颜色。

字体大小

考虑字体大小以使你的应用程序看起来更专业是至关重要的。因此，保持字体大小与应用程序的图像相称，以避免应用程序设计中的杂乱。一个有适当字体大小的应用程序将为你的用户创造一个有吸引力的界面。

应用程序图标或标志

应用程序的图标或标志对于一个直观的设计来说是至关重要的考虑。所以，你应该设计一个不言自明的、令人难忘的应用程序图标，能够吸引你的用户，并清楚地解释应用程序的目的。

应用程序的可用性

可用性涉及到如何轻松地使用一个产品/服务来达到其预期目的。一个应用程序的可用性是一个更广泛的话题，通常被称为用户体验（UX）。一个应用程序的用户体验描述了目标用户在使用它时的感受。在应用程序的开发过程中，如何通过创造一个直观的设计来满足应用程序的用户，这取决于应用程序设计师。例如，移动应用程序设计师可以在应用程序中添加直观的UI元素，使用户体验令人愉悦。在这个APP开发步骤中，APP设计师专注于通过添加更具吸引力的UI设计元素来提高APP的可用性。在这个阶段，APP设计师决定每个屏幕的视觉效果，并在用户屏幕上安排所有用户界面元素。为了优化一个应用程序的可用性，还有许多其他设计因素需要考虑。假设你的用户一只手拿着手机，试图点击屏幕附近的一个按钮，但他的拇指却无法触及这个按钮。所以，当你没有遵守用户的需求时，对你来说将是一场灾难。所以，这些都是你的应用程序设计师在设计你的商业应用程序的用户界面时应该考虑的事情。因此，APP设计师的最佳做法是花些时间研究有吸引力的用户界面的最佳例子，以将你的APP变成一个有利可图的产品。一个值得注意的事实是，应用程序的设计在第一次尝试时不会是完美的。最好的做法是通过将你的移动应用放在用户手中，从他们那里获得实践反馈。

入职屏幕序列

添加入职屏幕序列可以帮助应用程序开发人员教育他们的用户如何使用该应用程序。因此，计划一个入职序列可以让你通过教育他们了解应用程序的功能和设置来赢得更多用户。如果你的应用程序有复杂的功能，这种设计方案是至关重要的。

使用设计工具

最好的做法是使用设计工具，而不是用纸来绘制应用程序的设计。有很多设计工具，你可以在设计过程中使用它们来模拟你的应用程序的设计。

应用程序设计提示，以获得更好的用户体验

一个直观的设计将帮助你为你的移动用户赢得更多的用户。一个设计方案不佳的APP最终会减少APP用户的数量。在经历了APP设计过程的步骤后，我们将揭开APP设计技巧的面纱，使你的APP设计对用户来说更加直观。

让我们开始吧。

提示1：保持你的应用程序设计简单

设计的第一个提示是让你的应用程序设计尽可能简单。原因是大多数应用程序用户在使用具有复杂设计元素的Android应用程序时感到犹豫。因此，简化你的应用程序设计的最佳做法是尽可能地保持简单。简洁的魔力在于，简单的移动应用设计将帮助用户减少他们头脑中的认知负荷。

提示2：专注于你的目标受众

接下来，我们建议你在设计APP时关注你的目标用户。比方说，你想开发一个活动策划的应用程序，那么这是一个用户偶尔会使用的应用程序。所以，对于一个用户很少使用的移动应用程序，最好的做法是尽可能地保持设计的正式性。原因是，鲜艳的颜色加上凌乱的视觉元素会让这些安卓应用看起来不专业。但如果你设计的是一个日常使用的应用程序，我们建议你保持非正式的、对用户有吸引力的设计。

提示3：设计一个宽松的用户界面

第三个技巧对于赢得用户的心来说是至关重要的考虑。人们犯错并希望扭转错误是一个普遍现象。所以，对于设计师来说，设计一个宽容的用户界面是很重要的，它可以让应用程序用户跳过或回到前一个屏幕。所以，一个灵活的用户界面和直观的UI元素将帮助开发团队赢得用户的信任和忠诚。

提示4：了解用户的习惯

在为你的应用程序设计导航条之前，你需要关注用户关于他们如何滚动移动设备的习惯。大多数移动用户只向上和向下滚动来访问应用程序的功能。所以，增加大量的功能会使你的应用程序对用户来说变得复杂。

提示5：使用一个独特的颜色方案

使用有别于其他手机颜色的配色方案，并设计一个标签，使应用设计简单。

提示6：添加行动呼吁按钮

当应用程序用户第一次访问你的应用程序时，为他们设计选项。为了这个目的，你可以添加像 "注册 "或 "登录 "这样的行动召唤按钮来访问该应用程序。但值得注意的是，在为苹果应用商店创建应用时，这些选项将导致应用不被批准。原因是大多数用户对披露他们的细节来访问你的应用程序功能不感兴趣。

提示7：使用白色空间

使用白色空间是最值得推荐的设计技巧，可以使你的应用程序的外观更加整齐。这种移动应用程序的设计使应用程序看起来很简单，易于导航。除了留白之外，注意其他设计标准也将适用。

技巧8：考虑到所有的用户群

在设计APP时，要从广义上考虑你的APP用户。据估计，八分之一的人患有色盲症，所以你需要使用适合所有用户的颜色方案。

提示9：在你的应用设计中添加动画

在你的应用设计中添加动画会使你的应用对用户更有吸引力。所以，不要担心你的APP开发范围，添加令人兴奋的动画和功能，使你的APP对用户更有吸引力。

技巧10:获取用户反馈

APP发布后，最好的做法是获得用户的反馈，以揭开APP设计中的漏洞。为此，你可以从Google Play Store或Apple App Store收集用户评论。

设计一个应用程序的成本是多少？

设计一款应用程序的成本取决于各种因素，如规模、功能、应用程序的复杂性、应用程序开发团队以及你想添加的其他设计选项。应用程序的大小有三个类别，有助于估算应用程序的开发成本。让我们来揭开这些尺寸的面纱。

小型应用。

一个小尺寸的应用程序由5-8个屏幕组成，并为单一平台设计。设计一个小型应用程序的成本低于 2000美元 。

一个小尺寸的应用程序由5-8个屏幕组成，并为单一平台设计。设计一个小型应用程序的成本低于 。 中型应用。

中型应用程序由10-15个屏幕组成，是为 Google Play商店和苹果应用商店 等混合平台设计的。设计一个中型应用程序的成本在 20万至60万美元 之间。

中型应用程序由10-15个屏幕组成，是为 等混合平台设计的。设计一个中型应用程序的成本在 之间。 大型应用程序。

大尺寸的应用程序，也被称为本地应用程序，由20多个屏幕组成，是为混合平台设计的。这些原生应用需要复杂的整合，因此设计原生应用的成本比其他应用开发要高。设计一个原生应用程序的平均成本将超过100万美元。 因此，在经历了设计APP的成本估算后，我们建议你为简单和中等的APP尝试使用APP构建器。

使用应用程序构建器将帮助你节省应用程序开发成本，并专注于战略规划以推广你的应用程序。能够帮助你省钱的最好的应用程序构建器是AppMaster。即使你想设计一个具有更多定制功能的本地应用程序，我们也建议你采取AppMaster工具。原因是，原生应用程序需要整合更多复杂的功能，而这些功能只能给你AppMaster。

你可以免费设计一个应用程序吗？

在经历了成本估算后，你可能会关注免费设计一个APP的方法。有可能免费设计一个APP吗？答案是绝对可以。是的，你没听错。你可以在AppMaster这样的应用程序制造商的帮助下，不花一分钱就能设计你的应用程序。

这个流行的应用程序制造商允许企业主用拖放功能设计一个应用程序。你只需要根据你的具体应用设计要求来定制它。当使用一个应用程序制造商时，值得注意的是，你必须购买一个订阅计划，以在Google Play商店或苹果应用程序商店发布你的应用程序。

我可以自己开发一个应用程序吗？

这个问题的答案是肯定的。即使你没有编码技能，你也可以开发一个应用程序。感谢像AppMaster这样的应用程序构建者，他们为没有编码知识的企业主彻底改变了应用程序的开发过程。

有了这个无代码应用开发平台，你可以为你的企业开发一个应用。你不需要雇用开发团队，因为你可以使用这些无代码平台的拖放选项建立一个应用程序。让我们来揭开流行的无代码工具AppMaster的明显特征，它可以帮助你进行应用设计。

允许网络应用程序建设 像AppMaster这样的应用制作工具允许小企业主通过网络应用来扩大他们的业务。在这个无代码工具的帮助下，你可以设计一个移动应用和一个网络版本。

一键发布 在用AppMaster设计完您的应用程序后，您只需点击一下就可以在应用程序商店发布您的应用程序。

AppMaster云 AppMaster提供了一个免费的云选项用于部署。因此，在用这个平台设计了一个应用程序后，你可以在AppMaster的免费云上托管你的应用程序。此外，如果你愿意，你可以在你的服务器或其他云上托管你的应用程序。

最后的思考

在经历了这个便捷的指南之后，我们希望你能精通移动应用设计流程，为你的目标用户设计一个直观的应用。在本篇文章中在这里，我们讨论了APP设计过程的步骤、直观设计的成熟技巧、APP设计的成本，以及降低APP开发成本的最佳做法。为了降低应用程序开发过程的成本，我们建议你尝试像AppMaster这样的应用程序制造商，而不是雇用应用程序设计师和开发人员。AppMaster最好的一点是，它将允许你通过拖放选项建立一个应用程序。此外，这个没有代码的应用开发平台提供了你可以访问的源代码。

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