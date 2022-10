In den letzten Jahren hat die Entwicklung mobiler Apps aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Apps auf Mobilgeräten stark an Bedeutung gewonnen. Heute sind Millionen von Apps in App-Stores verfügbar und zu einem festen Bestandteil von Mobilgeräten geworden. Laut einer Erhebung von Statista werden die Downloads für mobile Apps bis 2023 299 Milliarden erreichen. Diese Statistiken von Statista deuten darauf hin, dass die meisten mobilen Nutzer lieber mobile Apps als Web-Apps verwenden. Darüber hinaus behauptet Statista, dass über vier Millionen mobile Apps verfügbar sind, um den Google Play Store und den Apple App Store zu kombinieren.

Angesichts des aktuellen Hypes um mobile Apps planen viele Unternehmer die Erstellung von Apps, um ihr Geschäft zu fördern, wissen aber nicht, wie sie eine erfolgreiche App entwickeln sollen. Sie fragen sich vielleicht, warum sich manche Apps von anderen Apps in den App-Stores abheben. Die Antwort ist das interaktive Design. Mobile Apps mit attraktivem Design haben an Aufmerksamkeit gewonnen, da sie bessere Designelemente für das Zielpublikum bieten. "Wie entwirft man eine App?" ist die häufigste Frage, die Sie sich stellen, wenn Sie planen, Ihre eigene mobile App zu entwickeln.

In diesem Artikel erfahren Sie, was App-Design ist, welche Bedeutung es bei der App-Entwicklung hat, wie Android-App-Design und iOS-App-Design aussehen, wie der App-Design-Prozess abläuft und welche Tipps es für ein besseres Design gibt. Lassen Sie uns tiefer in die Details eines App-Designs eintauchen:

Was ist App-Design?

Das App-Design umfasst alle visuellen Elemente einer App, um festzulegen, wie die App für die Benutzer aussehen soll. Eine attraktive Benutzeroberfläche hilft, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu gewinnen. Mobiles App-Design integriert die UX- und UI-Elemente einer App, um das Erscheinungsbild einer App zu bestimmen. Das Design einer mobilen App umfasst ein Farbschema, eine Schriftart und andere Designelemente. Gleichzeitig legt die User Experience (UX) die Funktionen und die Nutzung der App fest.

Wenn Sie Ihre App-Idee geplant haben, ist es von entscheidender Bedeutung, ein hochwertiges Design zu planen, um Ihre Nutzer zu binden. Unabhängig davon, welche Nische Sie anvisieren, sollte das App-Design Ihre oberste Priorität sein. Es ist also wichtig, das Design von Beginn der App-Entwicklung an zu berücksichtigen. Wenn Sie Zeit in das Design investieren, sparen Sie Geld und erzielen einen hohen ROI für Ihre App. Lassen Sie uns nun die Bedeutung eines guten App-Designs für den Erfolg Ihres Unternehmens erläutern.

Warum ist App-Design wichtig?

In den letzten Jahren ist die App-Entwicklungsbranche aufgeblüht. Schätzungen zufolge wurden mit mobilen Apps mit interaktivem Design bereits 111 Milliarden Dollar verdient. Wenn Sie also eine mobile App erstellen möchten, die Ihrem Unternehmen Einnahmen bringt, ist das richtige App-Design von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus ist ein elegantes Design für eine benutzerfreundliche Interaktion zwischen Ihrer Zielgruppe und der mobilen App von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie jedoch das Design bei der Planung der App-Entwicklung vernachlässigen, wird Ihre mobile App negatives Nutzerfeedback erhalten, was zu einem schlechten Ruf für Ihre Marke führt. Darüber hinaus werden mobile Apps mit schlechtem Design Ihre Nutzer frustrieren, und sie werden zu den besten Optionen in den App-Stores wechseln. Und das ist natürlich ein Alptraum für Sie, denn Sie verlieren Nutzer, Verkäufe und Umsatz.

Auf der anderen Seite bietet eine App mit intuitiven Designoptionen ein besseres Nutzererlebnis und hilft, die Konversionsraten zu erhöhen. Wenn Ihre App eine benutzerfreundliche Oberfläche hat, werden Ihre App-Benutzer ein Gefühl der Erfüllung bekommen, wenn sie die Aufgaben schnell erledigen, und sie werden sich mit Ihrer App verbunden fühlen. Die größte Herausforderung für Sie besteht also darin, ein Design für Ihre App zu finden, das Ihre Nutzer lieben und immer wieder auf Ihre App zurückkommen. Wenn Sie eine mobile App mit einem eleganten Design liefern, werden Ihre Nutzer Ihre App als integralen Bestandteil ihrer mobilen Geräte betrachten. Dabei ist zu beachten, dass die Anforderungen an das App-Design für verschiedene Plattformen wie Android und iOS unterschiedlich sind.

Bevor Sie einen App-Entwickler für Ihre mobile App-Entwicklung beauftragen, müssen Sie eine Plattform auswählen, um das Design für Ihre App festzulegen.

App-Plattform

Die meisten mobilen Apps unterstützen sowohl Android- als auch iOS-Plattformen. Bevor Sie ein App-Entwicklungsteam beauftragen, müssen Sie festlegen, ob Sie eine Android- oder eine iPhone-App erstellen möchten.

Die meisten Geschäftsinhaber ziehen es vor, eine App für mehrere Plattformen zu entwickeln, um ihre App im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar zu machen. Sie fragen sich vielleicht, warum es so wichtig ist, sich für eine App-Plattform zu entscheiden. Die Sache ist die, dass der App-Entwicklungsprozess für iOS- und Android-Apps unterschiedlich ist. Außerdem müssen Sie verstehen, dass die Marktanteile für Android- und iOS-Apps unterschiedlich sind.

iOS-Apps beherrschen den US-Markt, aber Android-Apps sind weltweit beliebt. Ihre Zielgruppe wird Ihnen also helfen, sich für eine Plattform für Ihre App zu entscheiden. Im Folgenden stellen wir Ihnen die wichtigsten Dinge vor, die Sie bei der Entwicklung von iOS- und Android-Apps beachten müssen. Lassen Sie uns beginnen:

iOS-App-Design

Wenn Sie sich für eine iOS-App entschieden haben, gibt es einige Dinge zu beachten. Wenn Sie damit begonnen haben, Ihre App-Idee in die Realität umzusetzen, ist diese Plattform die beste Option für Sie. Es handelt sich um eine zuverlässige und einfach zu bedienende Plattform für mobile Apps, die das Design durch einfaches Debugging fehlerfrei macht. Bei der Entwicklung mobiler Apps mit dieser Plattform können die Designer also problemlos Fehler beheben und neue Updates zu den Apps hinzufügen. Bevor Sie einen App-Designer für eine iOS-App engagieren, sollten Sie sich auf die Designanforderungen von Apple-Nutzern konzentrieren, um die Benutzerführung interaktiver zu gestalten. Sie bevorzugen ein intuitives Design mit den neuesten Funktionen und Kompatibilität über mehrere Plattformen von Apple. Das heißt, eine App sollte mit iPhones, iPods, iWatches, Macs usw. kompatibel sein.

Android-App-Design

Im Gegensatz zu Apple hat Android ein offenes Ökosystem. Daher können Designer bei der Erstellung einer Android-App mehr Flexibilität genießen. Das Schöne an dieser Plattform ist außerdem, dass Sie Ihre eigene App erstellen können, indem Sie sich von der Google-Wissensdatenbank beraten lassen. Diese Plattform ist die beste Option für Sie, wenn Sie Ihr Unternehmen gründen, da es weniger kostspielig ist, eine App zu entwerfen und im Google Play Store zu veröffentlichen.

Wie iOS-Apps sollten auch Android-Apps mit anderen Geräten kompatibel sein, z. B. mit Wearables, Autos und mehr. Daher müssen Sie bei der Entwicklung einer Android-App die verschiedenen App-Stores berücksichtigen.

App-Design-Prozess - eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Nachdem Sie sich für eine Plattform entschieden haben, können Sie mit dem Designprozess für Ihre App beginnen. Die Gestaltung einer App ist keine schwierige Aufgabe und erfordert nur viel harte Arbeit und Hingabe. Vielleicht fragen Sie sich, welche Schritte bei der Entwicklung einer App erforderlich sind. Wir sind hier, um all Ihren Sorgen ein Ende zu setzen. Hier stellen wir Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Gestaltung eines intuitiven Designs vor. Lassen Sie uns beginnen:

Schritt 1: Finden Sie Ihre App-Idee

Der erste Schritt im Designprozess einer mobilen App besteht darin, eine App-Idee zu finden. Dieser Schritt ermöglicht es den App-Designern, den Grund zu bestimmen, der dem bestehenden Geschäftsprozess einen Mehrwert verleihen kann. Es fällt auf, dass mobile Apps zu einem wichtigen Bestandteil des Lebens der Nutzer geworden sind, aber Sie müssen Ihre mobile App von der Konkurrenz abheben, indem Sie besondere Funktionen hinzufügen. Die Wahl der richtigen App-Idee und das Hinzufügen nützlicher Funktionen wird Ihnen helfen, eine erfolgreiche App zu erstellen. Bevor die App-Nische festgelegt wird, stellen Ihnen die App-Designer möglicherweise Fragen zu Ihren potenziellen Kunden, ihren Aktivitäten, ihren Problemen und der möglichen Lösung dieses Problems durch Ihre App. Außerdem führen App-Designer gründliche Recherchen durch:

UX-Design

Nachdem die richtige App-Idee gefunden wurde, ist dies der Zeitpunkt, an dem ein App-Designer nach dem besten UI/UX-Design sucht, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie Menschen mit Ihrer App interagieren werden. Darüber hinaus führen App-Designer Nutzer- und Marktforschung durch, um die Anforderungen der Nutzer zu klären und herauszufinden, wie Ihre App für Ihr potenzielles Publikum aussehen und funktionieren wird. Diese gründliche Recherche hilft den Designern, Nutzerfeedback zu erhalten und den Prototyp um Funktionen zu ergänzen, die den spezifischen Designanforderungen der Nutzer entsprechen. Für die Marktforschung können Sie auf vorhandene Daten zurückgreifen, aber am vorteilhaftesten ist es, Bewertungen von Ihren potenziellen Kunden einzuholen, um einen reibungslosen Entwicklungsprozess zu gewährleisten.

Benutzer-Feedback

Das Nutzerfeedback ist ein weiterer wichtiger Punkt, der bei der Entwicklung einer App berücksichtigt werden muss. In dieser Phase führen die App-Designer Umfragen und Interviews durch, um die Designanforderungen der Nutzer zu klären. Ein App-Entwickler muss das Nutzerfeedback berücksichtigen, bevor er mit dem Design einer App beginnt.

Marktforschung

Marktforschung ist im Entwicklungsprozess von entscheidender Bedeutung, um die Konkurrenz zu analysieren und die neuesten Designtrends zu verfolgen. Durch eine Konkurrenzanalyse können Sie Ihre Konkurrenten, ihren Marktanteil und die wichtigsten Funktionen ihrer mobilen Apps herausfinden. So können App-Designer Ihre mobile oder Web-App neu gestalten, nachdem sie Ideen von den Apps Ihrer Mitbewerber erhalten haben.

Schritt 2: Überprüfen Sie Ihre Idee

Jetzt ist es höchste Zeit, Ihre Idee zu validieren, um die Lebensfähigkeit Ihrer App zu überprüfen. Zu diesem Zweck ist es am besten, wenn Sie Ihren Elevator Pitch vor einem Spiegel vortragen. Wenn es für Sie Sinn macht, wird es auch für die anderen Sinn machen. Sie können Ihre Idee mit einer klaren Kommunikation zum Erfolg führen oder sie mit einer verworrenen Erklärung ruinieren. Bevor Sie also Ihre Idee einem App-Entwickler präsentieren, empfehlen wir Ihnen, sie vor Ihrer Familie und Ihren Freunden zu erläutern und sie um ihre Vorschläge zu bitten. Ihre Angehörigen sind die Personen, die Sie wirklich über Ihre App beraten können.

Vielleicht stoßen Sie auf einige Punkte, die Sie vorher nicht bedacht haben. Außerdem können Sie Ihre Idee auch Fremden präsentieren, um eine klare Vorstellung von dem zu bekommen, was Sie schaffen wollen.

Schritt 3: Wählen Sie die Funktionen Ihrer App

Die Auswahl der Funktionen Ihrer App wird Ihnen helfen, sich für ein Design zu entscheiden. Dieser Schritt ist der erste Schritt zu Ihrem Traum! Jetzt können Sie sich vorstellen, wie Ihre App funktionieren soll.

Die Auswahl der Funktionen für Ihre mobile App wird Ihnen eine klare Vorstellung von Ihrer App vermitteln. In diesem Stadium bringen Sie Ihre Idee auf Papier, um sie mit Leben zu füllen. Auffallend ist, dass Sie sich in den ersten beiden Schritten auf die Machbarkeit Ihrer App konzentrieren müssen, anstatt über die Monetarisierung der App nachzudenken. Zu Beginn ist die Monetarisierung der App nicht Ihr Anliegen. In dieser Phase sollten Sie über die besten Optionen nachdenken, um mit Ihren App-Funktionen das beste Nutzererlebnis zu schaffen. Nehmen wir an, Sie möchten eine Android-App für soziale Netzwerke entwickeln, und Sie können die folgenden Dinge zu Papier bringen:

Benutzerkonto

Verschiedene Möglichkeiten, sich beim Benutzerkonto anzumelden, z. B. Passwort, Google oder Facebook

Optionen für die Benutzer zum Hinzufügen von Benutzernamen, Profilbild und Lebenslauf

Optionen zum Hinzufügen eines Profilbildes aus der Gerätebibliothek oder direkt von der Kamera

Push-Benachrichtigungen

Schritt 4: Erstellen Sie einen Design-Prototyp für Ihre App

Nachdem Sie die Funktionen Ihrer mobilen App festgelegt haben, besteht der nächste Schritt in der App-Entwicklung darin, das Design der mobilen App mit den besten UI-Elementen zu planen. In diesem Schritt wird festgelegt, wie Ihre Benutzer mit den Funktionen Ihrer App interagieren werden. In diesem Stadium skizzieren die Designer Ihre App mit einem Bleistift. Beim Zeichnen von Skizzen berücksichtigen sie die folgenden App-Design-Elemente:

Bildschirm

Beim Skizzieren des Designs für Ihre App ist es wichtig, den Hauptbildschirm Ihrer App in Abschnitte zu unterteilen. Die Fokussierung auf den App-Bildschirm ist von entscheidender Bedeutung, da er die Kernkomponente für das Funktionieren Ihrer App ist. Die von den Designern vorgegebenen Richtungen des App-Bildschirms sind allgemein gehalten, aber Sie können sich die Funktionsweise Ihrer App mit Hilfe dieser Bildschirm-Skizzen vorstellen. Bei der Gestaltung eines App-Bildschirms achtet der App-Designer auf die Anzahl der Abschnitte, um alle Funktionen anzupassen. Nehmen wir an, Sie haben eine App für Lebensmittel und es gäbe einen Bildschirm für die Checkliste aller verfügbaren Lebensmittel, einen weiteren Bildschirm für die bestellten Lebensmittel und einen Bildschirm für die allgemeinen Einstellungen der App.

Sobald Sie einen klaren Fahrplan für den App-Bildschirm haben, ist es höchste Zeit, zum nächsten Schritt überzugehen. Das Bemerkenswerte daran ist, dass es sich bei dieser Bildschirmskizze um eine endgültige Skizze handelt, und es besteht eine 100-prozentige Chance, dass der Designer der mobilen App notwendige Änderungen vornehmen kann, wenn der Prozess voranschreitet.

Navigationsleiste

Nachdem Sie sich einen Überblick über den App-Bildschirm verschafft haben, ist es an der Zeit, sich auf die Hauptnavigation Ihrer App zu konzentrieren, um sich innerhalb der App zu bewegen. Ihr App-Designer kann beschließen, eine Registerkartenleiste am unteren Rand einzufügen, oder er kann eine Slide-in-Seitenoption für die Navigation der verschiedenen Abschnitte hinzufügen.

In diesem Zusammenhang können Sie auch Ihre Lieblingsnavigationsideen vorschlagen, indem Sie sich an der Navigationsleiste Ihrer bevorzugten mobilen Apps orientieren. Sie müssen eine intuitive und einfach zu bedienende Navigationsoption für Ihre App wählen, damit sie natürlicher und benutzerfreundlicher wirkt. Wir empfehlen Ihnen, einen Navigationsstil zu vermeiden, der es schwierig macht, sich in den Bildschirmen der App zurechtzufinden.

Farbschema

Die Farbe ist ein entscheidendes Element des App-Designs, das über Erfolg oder Misserfolg Ihrer App entscheiden kann. Seien Sie also vorsichtig bei der Auswahl eines Farbschemas für Ihre App. Achten Sie bei der Auswahl eines Farbschemas darauf, dass die Farben für Menschen mit Farbenblindheit geeignet sind.

Schriftgröße

Es ist wichtig, die Schriftgröße zu berücksichtigen, damit Ihre App professioneller aussieht. Achten Sie darauf, dass die Schriftgröße proportional zu den App-Bildern ist, um Unordnung in Ihrem App-Design zu vermeiden. Eine App mit der richtigen Schriftgröße schafft eine attraktive Schnittstelle für Ihre Nutzer.

App-Symbol oder -Logo

Das App-Symbol oder -Logo ist entscheidend für ein intuitives Design. Sie sollten also ein selbsterklärendes und einprägsames App-Symbol entwerfen, das Ihre Nutzer anspricht und den Zweck der App klar erklärt.

Benutzerfreundlichkeit der App

Bei der Benutzerfreundlichkeit geht es darum, wie einfach es ist, ein Produkt/eine Dienstleistung für den vorgesehenen Zweck zu nutzen. Die Benutzerfreundlichkeit einer App ist ein umfassenderes Thema, das gemeinhin als User Experience (UX) bezeichnet wird. Die UX einer App beschreibt, wie sich die Zielnutzer bei der Nutzung der App fühlen. Bei der App-Entwicklung hängt es vom App-Designer ab, wie er die App-Nutzer durch ein intuitives Design zufriedenstellt. So können App-Designer zum Beispiel intuitive UI-Elemente in die App einbauen, um das Benutzererlebnis angenehm zu gestalten. In diesem Schritt der App-Entwicklung konzentrieren sich die App-Designer darauf, die Benutzerfreundlichkeit einer App durch Hinzufügen attraktiverer UI-Design-Elemente zu erhöhen. In dieser Phase entscheiden die App-Designer über die visuelle Gestaltung der einzelnen Bildschirme und ordnen alle Elemente der Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm an. Bei der Optimierung der Benutzerfreundlichkeit einer App gibt es noch viele andere Designfaktoren zu berücksichtigen. Nehmen wir an, Ihr Benutzer hält das Telefon in einer Hand und versucht, auf eine Schaltfläche in der Nähe des Bildschirms zu klicken, aber sein Daumen kann diese Schaltfläche nicht berühren. Es wäre also eine Katastrophe für Sie, wenn Sie nicht auf die Bedürfnisse des Benutzers eingehen würden. Dies sind also all die Dinge, die Ihr App-Designer bei der Gestaltung der Benutzeroberfläche Ihrer Unternehmens-App berücksichtigen sollte. Die beste Vorgehensweise für App-Designer besteht also darin, sich etwas Zeit zu nehmen und die besten Beispiele für attraktive Benutzeroberflächen zu studieren, um Ihre App in ein profitables Produkt zu verwandeln. Es ist klar, dass das App-Design nicht beim ersten Versuch perfekt sein wird. Am besten holen Sie sich Feedback von den Nutzern, indem Sie ihnen Ihre mobile App in die Hand geben.

Onboarding-Bildschirmsequenz

Das Hinzufügen von Onboarding-Bildschirmsequenzen kann App-Entwicklern helfen, ihre Nutzer über die Verwendung der App zu informieren. Wenn Sie also eine Onboarding-Sequenz planen, können Sie mehr Nutzer gewinnen, indem Sie sie über die Funktionen und Einstellungen der App aufklären. Diese Designoption ist besonders wichtig, wenn Ihre App komplexe Funktionen hat.

Design-Tools verwenden

Anstatt das App-Design auf Papier zu zeichnen, ist es am besten, Design-Tools zu verwenden. Es gibt viele Design-Tools, die Sie im Designprozess verwenden können, um das Design Ihrer App zu entwerfen.

Tipps zum App-Design für ein besseres Benutzererlebnis

Ein intuitives Design wird Ihnen helfen, mehr Nutzer für Ihre mobilen Anwendungen zu gewinnen. Eine App mit schlechten Designoptionen wird die Zahl der App-Benutzer letztendlich verringern. Nachdem wir die einzelnen Schritte des App-Design-Prozesses durchlaufen haben, stellen wir Ihnen nun die App-Design-Tipps vor, mit denen Sie das Design Ihrer App für Ihre Benutzer intuitiver gestalten können.

Lassen Sie uns beginnen:

Tipp 1: Halten Sie Ihr App-Design einfach

Der erste Tipp für das Design ist, das Design Ihrer App so einfach wie möglich zu halten. Der Grund dafür ist, dass die meisten App-Nutzer zögern, wenn sie Android-Apps mit komplizierten Designelementen verwenden. Die beste Methode, um Ihr App-Design zu entrümpeln, ist also, es so einfach wie möglich zu halten. Die Magie der Einfachheit besteht darin, dass ein einfaches Design einer mobilen App den Nutzern hilft, die kognitive Belastung zu reduzieren.

Tipp 2: Konzentrieren Sie sich auf Ihr Zielpublikum

Als Nächstes empfehlen wir Ihnen, sich bei der Gestaltung einer App auf Ihre Zielnutzer zu konzentrieren. Nehmen wir an, Sie möchten eine App für die Planung von Veranstaltungen entwickeln, also eine App, die die Nutzer nur gelegentlich nutzen werden. Bei einer mobilen App, die von den Nutzern nur selten verwendet wird, ist es daher am besten, das Design so formal wie möglich zu halten. Der Grund dafür ist, dass helle Farben mit unordentlichen visuellen Elementen diese Android-Apps unprofessionell aussehen lassen. Wenn Sie jedoch eine App für den täglichen Gebrauch entwerfen, empfehlen wir Ihnen, sie informell und ansprechend für die Benutzer zu halten.

Tipp 3: Gestalten Sie eine fehlerverzeihende Benutzeroberfläche

Der dritte Tipp ist von entscheidender Bedeutung, um die Herzen der Nutzer zu gewinnen. Es ist ein weit verbreitetes Phänomen, dass Menschen Fehler machen und diese rückgängig machen wollen. Daher ist es wichtig, dass die Designer eine fehlerverzeihende Benutzeroberfläche entwerfen, die es den App-Nutzern ermöglicht, den vorherigen Bildschirm zu überspringen oder zu diesem zurückzukehren. Eine flexible Benutzeroberfläche mit intuitiven UI-Elementen wird dem Entwicklungsteam helfen, das Vertrauen und die Loyalität der Benutzer zu gewinnen.

Tipp 4: Kennen Sie die Gewohnheiten der Nutzer

Bevor Sie eine Navigationsleiste für Ihre App entwerfen, müssen Sie sich mit den Gewohnheiten der Benutzer befassen, wie sie auf ihren mobilen Geräten scrollen. Die meisten mobilen Nutzer scrollen nur nach oben und unten, um auf die Funktionen der App zuzugreifen. Wenn Sie also eine Vielzahl von Funktionen hinzufügen, wird Ihre App für die Nutzer kompliziert.

Tipp 5: Verwenden Sie ein eindeutiges Farbschema

Verwenden Sie ein Farbschema, das sich von den Farben anderer Telefone unterscheidet, und gestalten Sie eine Registerkarte, um das Design der App einfach zu gestalten.

Tipp 6: Fügen Sie Call-to-Action-Schaltflächen hinzu

Entwerfen Sie Optionen für App-Nutzer, wenn sie zum ersten Mal auf Ihre App zugreifen. Zu diesem Zweck können Sie Call-to-Action-Buttons wie "Anmelden" oder "Einloggen" hinzufügen, um auf die App zuzugreifen. Auffällig ist jedoch, dass diese Optionen bei der Erstellung einer App für den Apple App Store zu einer Ablehnung der App führen werden. Der Grund dafür ist, dass die meisten Nutzer nicht daran interessiert sind, ihre Daten preiszugeben, um auf die Funktionen Ihrer App zuzugreifen.

Tipp 7: Verwenden Sie Weißräume

Die Verwendung von Weißräumen ist der am meisten empfohlene Designtrick, um das Aussehen Ihrer App zu entrümpeln. Dieses Design lässt die App einfach und leicht navigierbar erscheinen. Beachten Sie, dass neben den weißen Flächen auch andere Design-Standards gelten.

Tipp 8: Berücksichtigen Sie die gesamte Nutzerbasis

Betrachten Sie Ihre App-Nutzer in einem breiten Rahmen, wenn Sie eine App entwerfen. Einer Schätzung zufolge leidet einer von acht Menschen an Farbenblindheit, daher sollten Sie ein Farbschema verwenden, das für alle Ihre Nutzer geeignet ist.

Tipp 9: Fügen Sie Animationen zu Ihrem App-Design hinzu

Das Hinzufügen von Animationen zu Ihrem App-Design macht Ihre App für Ihre Nutzer attraktiver. Machen Sie sich also keine Gedanken über den Umfang der App-Entwicklung, sondern fügen Sie aufregende Animationen und Funktionen hinzu, um Ihre App für Ihre Nutzer attraktiver zu machen.

Tipp 10: Holen Sie sich Nutzerfeedback

Nach der Veröffentlichung der App ist es am besten, Feedback von Ihren Nutzern einzuholen, um die Lücken im App-Design aufzudecken. Zu diesem Zweck können Sie Nutzerbewertungen im Google Play Store oder Apple App Store einholen.

Wie viel kostet es, eine App zu entwerfen?

Die Kosten für das Design einer App hängen von Faktoren wie Größe, Funktionen, Komplexität der App, App-Entwicklungsteam und anderen Designoptionen ab, die Sie hinzufügen möchten. Es gibt drei Kategorien für die App-Größe, die bei der Kostenabschätzung für die App-Entwicklung hilfreich sind. Lassen Sie uns diese Größen aufdecken:

Kleine Apps:

Eine kleine App besteht aus 5 bis 8 Bildschirmen und ist für eine einzige Plattform konzipiert. Die Kosten für das Design einer kleinen App liegen unter $2000 .

Eine kleine App besteht aus 5 bis 8 Bildschirmen und ist für eine einzige Plattform konzipiert. Die Kosten für das Design einer kleinen App liegen unter . Mittlere Apps:

Mittelgroße Apps bestehen aus 10 bis 15 Bildschirmen und sind für hybride Plattformen wie Google Play Store und Apple App Store konzipiert. Die Kosten für die Entwicklung einer mittelgroßen App liegen zwischen 200.000 $ und 600.000 $ .

Mittelgroße Apps bestehen aus 10 bis 15 Bildschirmen und sind für hybride Plattformen wie konzipiert. Die Kosten für die Entwicklung einer mittelgroßen App liegen zwischen . Große Apps:

Große Apps, auch bekannt als native Apps, bestehen aus mehr als 20 Bildschirmen und sind für hybride Plattformen konzipiert. Diese nativen Apps erfordern eine komplexe Integration, so dass die Kosten für die Entwicklung einer nativen App höher sind als bei anderen App-Entwicklungen. Die durchschnittlichen Kosten für die Entwicklung einer nativen App liegen bei über 1 Million Dollar. Nachdem Sie die Kostenschätzung für die Entwicklung einer App durchgegangen sind, empfehlen wir Ihnen, App-Builder für einfache und mittelgroße Apps zu verwenden.

Die Verwendung von App-Buildern hilft Ihnen, Kosten für die App-Entwicklung zu sparen und sich auf die strategische Planung zur Vermarktung Ihrer App zu konzentrieren. Der beste App-Builder, mit dem Sie Geld sparen können, ist AppMaster. Auch wenn Sie eine native App mit individuelleren Funktionen entwickeln möchten, empfehlen wir Ihnen das AppMaster-Tool. Der Grund dafür ist, dass eine native App die Integration komplexerer Funktionen erfordert, die Ihnen nur AppMaster bieten kann.

Können Sie eine App kostenlos entwerfen?

Nachdem Sie den Kostenvoranschlag durchgesehen haben, fragen Sie sich vielleicht, wie Sie eine App kostenlos entwickeln können. Ist es möglich, eine App kostenlos zu entwickeln? Die Antwort ist ein klares Ja. Ja, Sie haben es richtig gehört. Mit Hilfe eines App-Makers wie AppMaster können Sie Ihre App entwerfen, ohne einen einzigen Cent auszugeben.

Mit diesem beliebten App-Maker können Geschäftsinhaber eine App mit Drag-and-Drop-Funktionen entwerfen. Sie müssen sie nur noch an Ihre spezifischen Anforderungen an das App-Design anpassen. Bei der Verwendung eines App-Makers fällt auf, dass Sie einen Abonnementplan erwerben müssen, um Ihre App im Google Play Store oder Apple App Store zu veröffentlichen.

Kann ich eine App selbst entwickeln?

Die Antwort auf diese Frage lautet: Ja. Sie können eine App entwickeln, auch wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben. Dank App-Buildern wie AppMaster, die den Prozess der App-Entwicklung für Unternehmer ohne Programmierkenntnisse revolutioniert haben.

Mit dieser No-Code-App-Entwicklungsplattform können Sie eine App für Ihr Unternehmen entwickeln. Sie brauchen kein Entwicklungsteam einzustellen, weil Sie eine App mit den Drag-and-Drop-Optionen dieser No-Code-Plattformen erstellen können. Lassen Sie uns die verschiedenen Funktionen des beliebten No-Code-Tools AppMaster vorstellen, das Ihnen bei der App-Entwicklung helfen kann:

Erlauben Sie die Erstellung von Web-Apps App-Maker wie AppMaster ermöglichen es Kleinunternehmern, ihr Geschäft durch eine Web-App zu skalieren. Mit Hilfe dieses No-Code-Tools können Sie eine mobile App und eine Webversion entwerfen.

Veröffentlichung mit einem Klick Nachdem Sie Ihre App mit AppMaster entworfen haben, können Sie Ihre App mit einem einzigen Klick in App Stores veröffentlichen.

AppMaster Wolke AppMaster bietet eine kostenlose Cloud-Option für Bereitstellungen. Nachdem Sie also eine App mit dieser Plattform entworfen haben, können Sie Ihre App in einer kostenlosen Cloud von AppMaster hosten. Darüber hinaus können Sie Ihre App auf Ihren Servern oder in anderen Clouds hosten, wenn Sie möchten.

Abschließende Überlegungen

Wir hoffen, dass Sie nach der Lektüre dieses praktischen Leitfadens gut mit dem Designprozess für mobile Apps vertraut sind, um eine intuitive App für Ihre Zielbenutzer zu entwickeln. In diesem Artikel haben wir die Schritte des App-Designprozesses, bewährte Tipps für ein intuitives Design, die Kosten des App-Designs und die besten Methoden zur Senkung der Kosten für die App-Entwicklung besprochen. Um die Kosten für die App-Entwicklung zu senken, empfehlen wir Ihnen einen App-Maker wie AppMaster, anstatt App-Designer und -Entwickler zu beauftragen. Das Beste an AppMaster ist, dass es Ihnen erlaubt, eine App mit Drag-and-Drop-Optionen zu erstellen. Außerdem bietet diese no-code App-Entwicklungsplattform Quellcode, auf den Sie zugreifen können.

Testen Sie AppMaster, um Ihrer App-Idee Leben einzuhauchen!