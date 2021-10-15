İyi bir UI tasarımı oluşturmak, hatalar, revizyonlar, yeniden tasarlama ve her ayrıntıyı test etme ile zaman alır. UI tasarımı, herhangi bir kullanıcı için etkili, sezgisel ve ulaşılabilir olmalıdır. Bu nedenle web sayfalarının, uygulamaların veya diğer dijital ürünlerin arayüzünü oluştururken kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalısınız.

Daha başarılı arayüzler oluşturmanız için değerli UI tasarım ipuçlarını topladık.

UI tasarımı nedir?

Kullanıcı arayüzü veya UI tasarımı, bir web sitesinin grafik arayüzünü tasarlama sürecidir. Düğmeler, menüler, simgeler ve ürünün genel görünümü dahil olmak üzere düzen ve arayüz öğelerinin oluşturulmasını içerir. UI tasarımının amacı, kullanıcıların ürünle etkileşime girmesini erişilebilir kılmak ve hedeflerine hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

kullanıcı arayüzü bileşenleri

Kullanıcı arabirimi bileşenleri, UI tasarımındaki ana yapı taşlarıdır. Bu bileşenler aracılığıyla kullanıcılar web siteniz veya uygulamanızla etkileşime girer. UI öğeleri, kullanıcılara ne yapmaları gerektiğini söyleyen etkileşimli metin ve grafikler içerir.

Web sitenizi tasarlarken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç temel UI öğesi vardır:

Düğmeler ve radyo düğmeleri;

Bağlantılar;

Simgeler;

Menüler;

Araç çubukları;

Metin;

Onay kutuları.

Bu öğeler belirli bir amaca hizmet eder ve işlevlerini anlamak, çekici bir kullanıcı arayüzü oluşturmak için çok önemlidir. Örneğin, düğmeler kullanıcıların harekete geçmesine, bağlantılar kullanıcıların diğer sayfalara veya web sitelerine gitmesine olanak tanır ve simgeler, kullanıcıların önemli bilgileri hızla tanımlamasına yardımcı olur.

Kullanılacak araçlar

Başarılı arayüzler tasarlarken kullanabileceğiniz ve kullanmanız gereken birçok araç vardır. Bunlar, yazılım ve donanım araçlarını içerir. Aşağıda en popüler ve önemli olanlar:

Sketch gibi tasarım araçları. İlk fikirlerden evrensel enstrümanlar koleksiyonuyla bir prototip oluşturmaya kadar her şeyi yakalamak için mükemmeldir.

Adobe XD, Adobe Photoshop veya Illustrator gibi grafik tasarım yazılımları. Adobe XD, UI tasarımcıları tarafından en sık kullanılan yazılımlardan biridir. Vektör tabanlı araç, prototipler ve maketler oluşturmaya yardımcı olur.

InVision gibi prototipleme ve tel çerçeveleme araçları. InVision, animasyon ve dinamik öğelerle işlevsel prototipler oluşturmak için gerekli UI tasarım araçlarından oluşan bir koleksiyona sahiptir.

UserTesting veya Hotjar gibi test araçları. Örneğin Hotjar, ısı haritaları ve oturum kayıtları gibi farklı araçlar aracılığıyla size geri bildirim sağlar. Ürünle etkileşim sırasında kullanıcıların davranışlarının anlaşılmasına yardımcı olur.

En iyi UI Tasarım uygulamaları

Bahsettiğimiz gibi, UI tasarımının temel amacı, kullanıcı dostu ve etkili arayüzler oluşturmaktır. Bunu yapmak için birkaç uygulama uygulayabilirsiniz:

Arayüzde gezinmenin kolay olduğundan emin olun. En kritik öğeleri kolay erişilebilir konumlara yerleştirin ve kısa etiketler kullanın. Ayrıntılara dikkat edin. Tüm UI öğeleri tutarlı bir şekilde görünmeli ve davranmalıdır ve metin alanları okunaklı ve anlaşılması kolay olmalıdır. Tasarımlarınızı kapsamlı bir şekilde test edin. Her kullanıcı için optimize edildiğinden emin olmak için tasarımınızı çeşitli ekran boyutlarında ve cihazlarda test etmenizi öneririz. Tasarım desenlerini kullanın. Bunlar, zaten etkili olduğu kanıtlanmış UI öğeleridir. Hatalardan ve denemelerden geçmek yerine bunları uygulayabilirsiniz. Standart tasarım ilkelerini kullanın. Kullanıcıların beğeneceği görsel olarak çekici arayüzler oluşturmak için simetri, kontrast, hizalama ve yakınlık ilkelerini uygulayın.

UI Tasarım İlkeleri

UI tasarımının ilkeleri, kullanıcı dostu arayüzler oluşturmanıza yardımcı olan yönergelerdir. İnsan-bilgisayar etkileşimi kurallarına ve grafik tasarım ilkelerine dayanırlar.

Simetri: kullanıcıların arayüzde gezinmesini önemli ölçüde kolaylaştıran bir denge ve düzen duygusu yaratır.

Kontrast: Ana unsurlara dikkat çeken görsel hiyerarşi oluşturur. Arayüzün daha erişilebilir ve anlaşılması kolay olmasına yardımcı olur.

Hizalama: arayüzlerin daha düzenli ve düzenli görünmesini sağlar. Kullanıcıların gözlerini önde gelen öğelere yönlendirmek için kullanın.

Yakınlık: Kullanıcıların ilgili bileşenleri ilişkilendirmesini kolaylaştırır, onları doğru öğeye tıklamaya veya dokunmaya teşvik eder.

Geri bildirim: Geri bildirim döngüleri oluşturmak, kullanıcıları arayüzünüzle etkileşime devam etmeye teşvik etmeye yardımcı olabilir ve aynı zamanda eylemlerinin tamamlandığını onlara bildirmenin iyi bir yoludur. Kullanıcıların diğer eylemleri hakkında ek geri bildirim ve yönergeler sağlamak israf olmaz.

Affordance: Nesneyi nasıl kullanabileceğinizi açıklayan tasarım ilkesi. Kullanıcı ve nesne arasındaki ilişkiyi tanımlar.

Haritalama: Bu UI tasarım ilkesi, kullanıcıların belirli eylemleri ekrandaki belirli öğelerle nasıl ilişkilendirdiğini ve bunun tersini ifade eder. Örneğin, insanlar genellikle bir zarf görüntüsünün e-postayla ilişkilendirilmesini ve bir aramayı temsil etmesi için bir büyüteç simgesi olmasını bekler.

Fitt Yasası: Bu yasa, fiziksel nesneler için boyut, konum ve kullanım kolaylığı arasındaki ilişkiyi tanımlar. Dijital arayüzler tasarlanırken de uygulanabilir.

İkna Edici Tasarım: Bu ilke, kullanıcıların davranışlarını etkilemek için kullanılır. Örneğin, karşılıklılık ilkesi, birinin kendileri için bir iyilik yaptığında, insanların genellikle bir iyiliğe karşılık vermek zorunda hissettiklerini ileri sürer.

Ön Dikkatli İşleme: Ekrandaki farklı öğeler arasında tüm dikkati göstermeden ayırt etme anlamına gelir. Renk veya aralık gibi farklı şekillerde yapılabilir.

UI Tasarımı Mükemmel Nasıl Yapılır?

Bu sorunun tek bir cevabı yok. Kullanıcıların ihtiyaçları ve arayüzü kullanacağınız bağlam, UI tasarımını tanımlar. Ürün arayüzünüz için başarılı bir tasarım oluşturmanıza yardımcı olacak temel uygulamaların ve ilkelerin kısa bir listesini oluşturmak için paylaştığımız tüm ipuçlarını ve bilgileri özetleyelim.

Kullanıcılar ve ihtiyaçları. İhtiyaçlarını belirlemek için onlara doğru soruları sormayı öğrenin: hedefleri nelerdir, bu hedeflere ulaşmalarına ne yardımcı olur ve kullanıcıları bu hedeflere ulaşmaktan ne alıkoyar.

Sezgisel ve kullanımı kolay arayüz. Basit tutmaya çalışın. Kullanıcıların arayüzden ne beklemeleri gerektiği açık olmalıdır. İyi kullanıcı arayüzü tasarımı, kullanıcının bir sonraki adımı düşünmesini asla sağlamaz. Sezgisel olmalı.

Farklı ekran boyutları ve cihazlar. Farklı cihazlar ve ekran boyutları kullanarak ürünle etkileşim kurmanın kolay olduğundan emin olun. Kullanıcıların davranışlarını analiz edin. Kaydırma veya kısayollar gibi nelerin uygulanacağını önerecektir.

Açık ve anlaşılır eleman etiketleme. Tüm tıklama hedeflerini kolayca görülebilecek ve tıklanacak kadar büyük yapın. Ortak eylemler için düğmeler de görünür ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Etkileşimli gezinme öğelerini pencerenin kenarlarına veya köşelerine yerleştirin.

Tasarımınızı gerçek kullanıcılarla test edin. Nelerin iyileştirileceğini belirlemenize, kullanıcı memnuniyetini değerlendirmenize, ürünün performansını analiz etmenize ve kullanıcıların hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemenize yardımcı olur.

Bu standart uygulamaları takip etmeye çalışın ve her zaman kullanıcılar için bir tasarım oluşturmayı ve değerini en üst düzeye çıkarmayı unutmayın.