Mobil uygulamalar pazarı katlanarak büyüyor. Ve büyümesi yavaşlama belirtisi göstermiyor: Allied Market Research tarafından yürütülen bir analize göre, "küresel mobil uygulamalar pazar büyüklüğü 2018'de 106.27 milyar dolar olarak değerlendi" ve "2026'ya kadar 407.31 milyar dolara" ulaşması bekleniyor. 6-7 yıl içinde %18,6 büyüme beklenen mobil uygulama pazarı, 2022 yatırımcıları için en umut verici pazarlardan biri.

Bu veriler en şaşırtıcı olanı değil: kendi deneyimimiz bize cep telefonlarının günlük hayatımızın bir parçası haline geldiğini ve evde, okulda, işte ve boş zamanlarımızda her zaman var olduğunu gösteriyor. Hayatımızın her alanını akıllı telefonlarımızdan yönetmeye o kadar alışmışız ki, yapamadığımızda burunlarımızı kaldırıyoruz. Yatırımcılar ve programcılar için bunların hepsi büyük bir fırsata dönüşüyor: uygulama geliştirme, bir şirketin gelirini artırmanın, yeni müşteriler bulmanın, eski müşterileri elde tutmanın, müşteri desteğini yönetmenin ve hatta tamamen bir şirketin lansmanı üzerine kurulu yeni bir iş kurmanın bir yolu haline geldi. yeni mobil uygulama.

Bununla birlikte, uygulama geliştirme söz konusu olduğunda, güçlü bir yanılgı vardır: birçok kullanıcı, bir Android uygulaması geliştirmenin bir iOS uygulaması geliştirmekten daha kolay ve daha ucuz olduğuna inanır. Özellikle, bir iOS uygulaması geliştirmek için gereken kodlama becerilerinin daha karmaşık olduğuna ve Apple App Store'da bir uygulama başlatmanın Google App Store'da yapmaktan çok daha zor olduğuna inanılıyor.

Bu makalede tartıştığımız gibi, bu %100 doğru değil: Bugün elimizde olan geliştirme araçları, iOS uygulaması yaratıcıları olmamızı eskisinden daha kolay hale getiriyor. Bu "geliştirme araçlarının" en önemlileri kodsuz platformlardır. Bunlarla, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile gelişmiş özelliklere sahip bir iOS mobil uygulaması geliştirebilir ve App Store'larda kullanıma sunabilir. Daha fazla ayrıntıya girelim!

Kendi iOS uygulamamı geliştirebilir miyim?

Bu paragrafta, yukarıda bahsettiğimiz yanılgıya değinmek istiyoruz. Birçok deneyimsiz uygulama geliştiricisi, kendi Android mobil uygulamalarınızı (örneğin, işletmenizdeki bazı süreçleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz bir uygulama) oluşturabileceğinize inanır, ancak aynısını iOS ile yapamazsınız. Aynı şekilde, Android mobil uygulamaları geliştirip uygulama mağazasında kullanıma sunmanın, aynısını Apple ortamında yapmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorlar.

Bu düşüncelerin yanlış olmasına rağmen belirli bir temeli vardır: Apple App Store'da bir uygulama başlatmak gerçekten daha zordur çünkü Apple uygulamalar üzerinde dikkatli kontroller yapar ve yalnızca işleyen ve güvenli uygulamalar uygulama mağazasına gelebilir. Bununla birlikte, işleyen ve güvenli iOS mobil uygulamaları geliştirirseniz, bunları Apple App Store'da başlatmak, Google App Store'da başlatmak kadar kolaydır.

İOS geliştirme söz konusu olduğunda ikinci tema, kodlama becerileri ile ilgilidir. Bir iOS uygulaması geliştirmenin daha karmaşık kodlama becerileri gerektirdiği doğru mu? Hayır, değil. Ayrıca, keşfetmek üzere olduğumuz gibi, kodsuz platformlarla, tek bir kod satırı yazmadan iOS uygulamaları geliştirebilirsiniz.

iPhone uygulamaları oluşturmanın faydaları

Mobil uygulama pazarının büyük ölçüde arttığından daha önce bahsetmiştik, ancak bir iOS uygulama geliştiricisi olmanız için başka nedenler de var. Sonraki paragraflarda bunu nasıl yapabileceğinizi tartışmadan önce kendi uygulamanızı oluşturmanın tüm avantajlarını ele almak istiyoruz.

Bir iş modeli olarak uygulamalar oluşturun

iOS (ve aynı zamanda Android) için uygulamalar oluşturmanızın 1 numaralı nedeni, farklı sistemlerin uygulama mağazalarında kullanıma sunulduktan sonra onlardan çok para kazanabilmenizdir. Tek bir uygulama veya birden çok uygulama etrafında bütün bir işletme oluşturabilirsiniz. Mobil uygulamalar geliştirdiğinizde ve bunları ana uygulama mağazalarından birine koyduğunuzda, uygulamanın kendisi şirketinizin kullanıcılara sağladığı ürün (veya hizmet) olur. Bu sizin gelir kaynağınızdır ve gelir oldukça yüksek olabilir.

Mobil uygulama trendi kalıcı.

Bir uygulama fikri veya bir iş fikri düşündüğünüzde geleceği düşünmeniz gerekir. Şimdi kazanan bir fikir önümüzdeki 2, 5 veya 10 yıl içinde para kazanmaya devam edebilir mi?

Mobil uygulamalar kalıcıdır (bkz. Mobil Uygulamaların Pazar Büyüklüğü ) ve bu nedenle yeni bir işletme için mükemmel bir fikirdir. Lütfen kendinizi cep telefonları hakkında düşünmekle sınırlamayın çünkü bugün tabletlerde, bilgisayarlarda, arabalarda, akıllı ev cihazlarında ve uygulama mağazalarının bulunduğu tüm cihazlarda yerel mobil uygulamalar kullanıyoruz.

Bu kolay

Apple'ın App Store'u için yerel uygulamalar oluşturmak düşündüğünüzden daha kolay. Bu makaleden öğrenebileceğiniz en önemli şey, kodsuz platformlara sahip bir iOS mobil uygulaması geliştirmenin ne kadar kolay olabileceğidir. Tabii ki, doğru kodsuz platformu seçmeniz gerekiyor (size en iyisini önereceğiz!), ancak daha sonra, kullanıcılarınızın ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahip mobil uygulamalar oluşturabilir ve bunları bir uygulama yazmadan App Store'da başlatabilirsiniz. tek satır kod.

özelleştirme

Cihazlarınızı belirli bir amaç için kullanmanız gerektiğinde, her zaman yaptığınız ve hepimizin yaptığı) en uygun uygulamayı App Store'larda aramaktır. Bu anlamda mobil uygulamalar, kullanıcılara sunulan önceden oluşturulmuş hizmetlerdir ve onların işlevlerine uyum sağlamamız gerekir.

Bir işletmeyi yönetmeniz gerektiğinde iş akışınızı yönetmek ve optimize etmek için mükemmel uygulamayı bulmak daha da önemlidir. Ancak bazen ihtiyaçlarınız için mükemmel mobil uygulama, mevcut uygulama mağazalarının hiçbirinde bulunmayabilir. İşte bu noktada kendi mobil uygulamalarınızı oluşturabilmeniz önem kazanıyor.

Kodsuz platformlarla, işinizi yürütmek ve ortak çalışanlarınız ve çalışanlarınızla paylaşmak için ihtiyaç duyduğunuz az çok gelişmiş özelliklerin tümüne sahip mobil uygulamalar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, özel uygulamalarınızın diğer işletmeler için yararlı olabileceğini fark ederseniz, işletmeniz için para kazanabilir ve ek bir gelir kaynağı oluşturabilirsiniz.

Bir iOS mobil uygulaması nasıl oluşturulur?

Bir uygulama üreticisi olmaya ve yerel mobil uygulamalar oluşturmaya karar verdiğinizde, aralarından seçim yapabileceğiniz iki ana yolunuz vardır:

İlk yol en geleneksel olanıdır: İhtiyacınız olan tüm programlama dillerini ve kodlama becerilerini öğrenirsiniz (iOS uygulama oluşturucu kodlaması için optimize edilmiş dillerde uzmanlaşmaya dikkat edin) ve ardından her bir kod satırını sizin için yazmaya devam edin. uygulama, testler çalıştırın, kodunuzu bir iş arkadaşınıza kontrol ettirin, kodunuzu Apple tarafından kontrol ettirin ve son olarak mobil uygulamanızı uygulama mağazasında başlatın. Kodsuz bir platform kullanıyorsunuz: Size şablonlar ve bir araya getirmeniz için önceden oluşturulmuş uygulama öğelerini sürükleyip bırakarak sağlayan sezgisel bir uygulama oluşturucu. Bu durumda, kod, kodsuz platformun kendisi tarafından otomatik olarak oluşturulur ve uygulama mağazalarında başlatma aşamasında da desteklenirsiniz.

Kodsuz platformlarla bir iOS mobil uygulaması nasıl oluşturulur?

Kodsuz uygulama oluşturucularla yeni mobil uygulamalar oluşturmak, uygulama geliştirme sürecini daha kolay, daha hızlı ve daha verimli hale getirme avantajına sahiptir; bazı durumlarda, gelişmiş kodlama becerilerine sahip olmayan uygulama geliştiriciler için süreci mümkün kılar. Ancak kodsuz bir platformla mobil uygulamaları nasıl oluşturursunuz?

Kodsuz platformlar çoktur ve aralarında bazı farklılıklar vardır. Ancak, temel uygulama geliştirme süreci her zaman aynıdır ve şöyle görünür:

Uygulama şablonu. Kodsuz uygulama geliştirme sürecinizin ilk adımı, kodsuz uygulama oluşturucuda bulunanlar arasından bir uygulama şablonu seçmenizi gerektirir. Mobil uygulama veya web uygulaması şablonlarında, özelleştirebileceğiniz, ekleyebileceğiniz veya silebileceğiniz önceden yüklenmiş bazı özellikler ve sekmeler bulunur. Şablonları özelleştirin. Bu aşamada, mobil uygulama şablonunuzu renkler , yazı tipleri , şemalar, logonuz ve onu çekici kılabilecek ve marka kimliğinizi temsil edebilecek diğer tüm özelliklerle özelleştirebilirsiniz. Düzenlemek. Önceden oluşturulmuş uygulamaların geliştirme öğelerini kullanarak istediğiniz mobil uygulamayı (veya web uygulamasını) bir araya getirebilirsiniz. Anında iletme bildirimi özellikleri, ödeme modülleri, veritabanları ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Uygulamanın ve arayüzün özelleştirilmesi, uygulama geliştirme sürecini çok sezgisel hale getiren bir sürükle ve bırak mekanizmasıyla gerçekleşir. Başlatmak. Son adım, uygulamanızın başlatılmasıdır . Sezgisel bir kodsuz uygulama oluşturucu, başlatma sürecini daha hızlı hale getirebilir.

Hangi Kodsuz uygulama oluşturucuyu seçmelisiniz?

Kullanıcıların kodlama yapmadan bir uygulama oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulama oluşturma yazılımı bulmak oldukça kolaydır. Zorlayıcı olabilecek doğru olanı bulmaktır. Peki, kod gerektirmeyen uygulama oluşturucunuz ne tür özelliklere veya gelişmiş özelliklere sahip olmalıdır?

Seçtiğiniz uygulama oluşturucu, herhangi bir programlama bilginiz olmasa bile, kullanıcıların şablonlarınızı özelleştirmesine ve ihtiyacınız olan gelişmiş özellikleri eklemesine olanak tanıyan sezgisel bir arayüze sahip olmalıdır.

Uygulama oluşturucunuz ayrıca şablonlar ve önceden oluşturulmuş uygulama blokları sağlamalıdır. Bu sayede programlama becerilerinizi ve yaratıcılığınızı hiçbir şekilde kısıtlamaz. Aksine, onları geliştirir!

Uygulama oluşturucunuz, herhangi bir kodlama gerektirmeden bile güvenliği garanti etmelidir. Güvenlik özellikleri, uygulama oluşturucunun özellik teklifine dahil edilmelidir.

Uygulama oluşturucunuz, otomatik olarak oluşturduğu arka uç koduna erişim sağlamalıdır. Ancak bu şekilde, oluşturduğunuz mobil uygulama veya web uygulaması üzerinde tam mülkiyete sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Kaynak koduna erişim, teknik uzmanlığa sahip kullanıcıların, isterlerse daha derin bir özelleştirme düzeyine ulaşabilmeleri için kodu düzenlemesine ve dışa aktarmasına da olanak tanır.

Uygulama oluşturucunuz, istediğiniz kadar uygulama oluşturmanıza izin vermelidir.

Uygulama oluşturucunuz, kullanıcıların yerel uygulamalar oluşturmasına izin vermelidir. Bu, özellikle iOS aygıtları için mobil uygulamalar oluşturuyorsanız önemlidir: yerel iOS mobil uygulamaları oluşturmanıza olanak tanıyan kodsuz bir uygulama kullanmanız gerekir (daha fazla ayrıntı için sonraki paragrafa bakın).

Kodlama olmadan iOS için bir uygulama oluşturabilir misiniz?

Az önce gördüğümüz gibi, evet, kodlama olmadan bir iOS mobil uygulaması oluşturmak tamamen mümkün. Hiçbir kod uygulama oluşturucusu olmadan, geliştirici hesabınızın ilk oluşturulmasından mobil uygulamalarınızın Apple App Store'da son olarak başlatılmasına kadar tüm süreç kodsuz hale gelirdi.

Bu bağlamda, düşük kodlu ve kodsuz uygulama oluşturucular arasında ayrım yapmak önemlidir. Düşük kodlu uygulama oluşturucularda, biraz kodlama yapmanız gerekir: size bazı şablonlu ve önceden oluşturulmuş bloklar sağlanır, ancak hala yapılması gereken bazı kodlamalar vardır. Hiçbir kod uygulama oluşturucusu olmadan, herhangi bir kodlama olmadan tüm bir mobil uygulamayı sıfırdan oluşturabilirsiniz. Bunu bilmek önemlidir, çünkü uygulama oluşturucunuzu seçtiğinizde, biraz kodlama yerine hiç kodlama gerektirmediğinden emin olmak istersiniz.

Yerel bir iOS uygulamasına ihtiyacım var mı?

Yerel uygulamalar, belirli bir işletim sistemi için oluşturulmuş uygulamalardır. Örneğin, yerel bir iOS mobil uygulaması, özellikle iOS cihazları için oluşturulmuş bir uygulamadır. Yerel bir uygulama, cihazın sensörlerini kontrol etmede daha verimlidir, anında iletme bildirimleri daha etkilidir (anında iletme bildirimleri alma ve göndermeyle ilgili sorunlar daha az sıklıkta görülür) ve uygulamanın genel performansı iyileştirilir.

Hem iOS hem de Android için yerel uygulamalar vardır; bazen aynı mobil uygulamalar iki sürümde bulunur: sırasıyla iOS ve Android için. Bu yazıda, Apple'ın uygulamalarının nasıl oluşturulacağından bahsediyoruz. Uygulamanızın performansını optimize etmek istiyorsanız, evet, iOS sistemi için yerel bir uygulama oluşturmanız gerekir.

iOS için yerel uygulamaları nasıl oluşturabilirsiniz?

En iyi kodsuz uygulama oluşturucular, iOS ve Android için yerel uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır; bu, mobil uygulamaları hangi işletim sistemi için oluşturduğunuzu belirtmeniz gereken belirli bir ayarlara sahip oldukları anlamına gelir. Kodsuz uygulama oluşturucularla yerel uygulamalar oluşturmak için yapmanız gereken tek şey bu; gerisini uygulama oluşturucunun kendisi halleder.

iOS için mobil uygulamalar oluşturmanın maliyeti nedir?

iOS mobil uygulama geliştirme süreci ile ilgili maliyetler pek çok açıdan farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, kendi kodlama bilginiz çok büyük bir fark yaratır: gerekli kodlamayı kendi başınıza halledebilirseniz, biraz tasarruf edebilirsiniz, ancak uzman bir uygulama üreticisi veya geliştiricisi tutmanız gerekiyorsa, maliyetler çok yüksek olabilir. .

Özellikle, tek bir uygulama geliştiriciyi değil, tüm bir geliştirici ekibini işe almanız gerektiğinde maliyetler en yüksek olur. Bu değişkenlere dayanarak, iOS mobil uygulamaları geliştirme maliyetlerinin 40.000 ABD Doları ile 730.000 ABD Doları arasında değişebileceği tahmin edilmektedir!

Ücretsiz bir iOS uygulaması oluşturabilir miyim?

Sıfırdan mobil uygulamalar oluşturmak hiçbir zaman sıfır maliyetli bir süreç olarak düşünülemez. Gerekli tüm kodlama becerilerine ve bilgisine sahip olsanız bile, kullanmak için kodsuz bir hizmet veya uygulama üreticisi için ödeme yapmanız gerekmese bile, her durumda, kullandığınız araç ve ekipmanın maliyetlerini göz önünde bulundurmalısınız. kullanarak.

Ayrıca, sıfırdan bir mobil uygulama oluşturmak ve gerekli kodu satır satır yazmak çok zaman alan bir işlemdir ve zamanın nakit olduğu doğruysa, hayır, sıfırdan bir uygulama oluşturmak asla ücretsiz değildir. Bir yolu var. maliyetleri azaltmak ve bütçe kısıtlamalarıyla (varsa) başa çıkmak için: Şimdiye kadar tartıştığımız çözüm, kod uygulaması oluşturucu kullanmamaktır.

Elbette, kodsuz bir uygulama oluşturucu kullanmanın bir maliyeti olacaktır (genellikle kodsuz uygulama oluşturucular ücretli bir plan gerektirir). Yine de, geleneksel Apple uygulama geliştirmenin son derece yüksek maliyetiyle karşılaştırıldığında, neredeyse önemsizdir. Bu, kod gerektirmeyen uygulama üreticilerine güvenmek için bir neden daha.

Neden AppMaster iPhone uygulama yaratıcısı seçmelisiniz?

Bu makalede, amaçlarınız için doğru kodsuz uygulama oluşturucuyu seçmenin ne kadar önemli olduğunu birçok kez vurguladık. Bu nedenle, iPhone uygulaması oluşturucunuz olarak AppMaster'ı önererek bir iPhone uygulaması oluşturmaya ilişkin bu kılavuzu tamamlamayı düşündük.

Mobil uygulama oluşturucunuzda aramanız gereken özellikleri zaten tartıştık ve AppMaster hepsini karşılıyor. Bununla birlikte, AppMaster'ın özellikleri ve özellikleri bunun ötesine geçer.

AppMaster, kullanıcıların istedikleri kadar uygulama oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel bir uygulama oluşturucudur ve bunların tümü belirli aygıtlara (bu durumda Apple aygıtlarına) özgü olabilir. Hem iOS hem de Android için bir mobil uygulama geliştirmeniz gerekiyorsa, bunu tamamen bu platformda yapabilirsiniz çünkü kullanıcıların Android veya iOS işletim sistemi için birden fazla uygulama oluşturmasına olanak tanır.

iOS için yerel bir uygulama oluşturmak göründüğünden daha önemlidir: Özellikle AppMaster, işlevleri ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcıların Apple cihazlarının donanımını kontrol etmelerine olanak tanır. Örneğin, AppMaster ile bir NFC sensörünü kontrol etmek yerine, belirli iPhone'un NFC sensörü için kontrolleri ve işlevleri yapılandırırsınız. Aynısı kameralar, BLE sensörleri ve Face ID için de geçerlidir.

Bildiğiniz gibi, Apple cihazlarının Android cihazlara göre güçlü yönlerinden biri, donanımı üreten şirketin aynı zamanda onu kontrol eden yazılımı da oluşturmasıdır. Bu şekilde, yazılım her zaman bu bileşenler için özel olarak oluşturulur (Android'de, farklı cihazlara monte edilmiş farklı bileşenleri kontrol edebilmesi ve bunlara uyum sağlayabilmesi gereken bir yazılımınız vardır). AppMaster ile aynı avantaja sahipsiniz: o belirli donanım bileşenini kontrol etmek ve bunlarla çalışmak için bir uygulama (yazılım) oluşturarak uygulamanın performansını optimize edersiniz.

AppMaster'ın geliştiricilere sağladığı avantajlar da şunlardır:

Üzerinde çalıştığınız profesyonel web uygulamasını veya mobil uygulamaları gerçek zamanlı olarak güncellemenize olanak tanıyan sunucu odaklı bir yaklaşım sağlar. Web'in sürekli değiştiği ve platformların sürekli geliştiği günümüz dünyasında, ister web uygulamaları ister mobil uygulamalar olsun, statik yazılım araçlarından kaçınmak son derece önemlidir. Aksine, bir programcı olarak, başlattığınız yazılımı gerçek zamanlı olarak güncelleyebilmeniz, değiştirebilmeniz ve düzenleyebilmeniz gerekir. Bu şekilde, rekabeti kazanarak hedef kitlenize mümkün olan en iyi hizmeti sunarsınız.

AppMaster ile oluşturulan bir uygulamanın yalnızca piyasaya sürülmesi değil, pazarlanması da daha kolaydır. Bunun nedeni, AppMaster'ın mobil uygulamalarınız, web uygulamalarınız ve web siteleriniz için bazı pazarlama araçları sağlamasıdır. AppMaster'ın ekibi, AppMaster'ın pazarlama işlevlerinden yararlanarak, hedeflenen kitlenize diğer kodsuz araçlardan on kat daha kısa sürede ulaşabileceğinizi hesapladı.

Son olarak, ama en az değil, AppMaster diğer birçok platformla iyi bir şekilde entegre edilmiştir. Favori araçlarınızın entegrasyonu ile push bildirimleri alabilir ve push bildirimlerinizi özelleştirebilir, ayrıca mobil uygulamalarınız veya projeleriniz için sosyal medya raporları ve auth oluşturabilirsiniz. Zoom, Discord ve Microsoft Azure, AppMaster'ın desteklediği entegrasyonlardan sadece birkaçıdır.

Çözüm

Bu makaleyle, iPhone mobil uygulamalarınızı nasıl oluşturacağınız ve bunları uygulama mağazasında nasıl başlatacağınız hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrendiniz. Kodsuz yaklaşım ve kodsuz uygulama oluşturucunuz olarak AppMaster, yaratıcılığı ve geliştirme sürecini geliştirmek, maliyetleri azaltmak ve hedeflerinize daha hızlı ulaşmak için göz önünde bulundurmanız gereken ana kaynaklardır.