في السنوات الأخيرة ، حظي تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة باهتمام كبير بسبب زيادة انتشار التطبيقات على الأجهزة المحمولة. اليوم ، تتوفر ملايين التطبيقات في متاجر التطبيقات وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأجهزة المحمولة. وفقًا لمسح أجرته Statista ، ستصل التنزيلات لتطبيقات الأجهزة المحمولة إلى 299 مليارًا بحلول عام 2023. وتشير هذه الإحصائيات التي أجرتها Statista إلى أن معظم مستخدمي الهواتف المحمولة يحبون استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة عبر تطبيقات الويب. علاوة على ذلك ، تدعي Statista أن أكثر من أربعة ملايين تطبيق جوال متاح للجمع بين متجر Google Play و Apple App Store .

من خلال مراعاة الضجيج الحالي لتطبيقات الأجهزة المحمولة ، يخطط العديد من أصحاب الأعمال لإنشاء تطبيقات لنمو أعمالهم ولكنهم لا يعرفون كيفية تصميم تطبيق ناجح. قد تتساءل عن سبب تميز بعض التطبيقات بين التطبيقات الأخرى في متاجر التطبيقات. الجواب هو التصميم التفاعلي. اكتسبت تطبيقات الأجهزة المحمولة ذات التصميمات الجذابة مزيدًا من الاهتمام لأنها توفر عناصر تصميم أفضل للجمهور المستهدف. "كيفية تصميم تطبيق" هو السؤال الأكثر شيوعًا الذي قد تطرحه عندما تخطط لإنشاء تطبيق جوال خاص بك.

في هذه المقالة ، سنكشف عن ماهية تصميم التطبيق ، وأهميته في تطوير التطبيقات ، وتصميم تطبيقات Android ، وتصميم تطبيقات iOS ، وخطوات عملية تصميم التطبيق ، ونصائح لتصميم أفضل تصميم. دعنا نتعمق في تفاصيل تصميم التطبيق:

H2 ما هو تصميم التطبيق؟

يتكون تصميم التطبيق من جميع العناصر المرئية للتطبيق لتحديد كيفية ظهور التطبيق للمستخدمين. تساعد واجهة المستخدم الجذابة في جذب انتباه الجمهور المستهدف. يدمج تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة بين عناصر UX و UI لتطبيق ما لتحديد شكل التطبيق وأسلوبه. يشتمل تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة على نظام ألوان وخط وعناصر تصميم أخرى. في الوقت نفسه ، تحدد تجربة المستخدم (UX) ميزات التطبيق واستخدامه.

إذا كنت قد خططت لفكرة تطبيقك ، فمن الضروري التخطيط لتصميم عالي الجودة للحفاظ على تفاعل المستخدمين. بغض النظر عن المكانة التي تستهدفها ، حافظ على تصميم التطبيق على رأس أولوياتك. لذلك ، من المهم التفكير في التصميم منذ بداية تطوير التطبيق. استثمار الوقت في التصميم سيوفر لك المال وينتج عنه عائد استثمار مرتفع لتطبيقك. الآن ، دعنا نكشف عن أهمية التصميم الجيد للتطبيق لنجاح عملك.

ما سبب أهمية تصميم التطبيق؟

في السنوات الأخيرة ، ازدهرت صناعة تطوير التطبيقات. وفقًا لأحد التقديرات ، حققت تطبيقات الأجهزة المحمولة ذات التصميمات التفاعلية 111 مليار دولار. لذلك إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق جوال يمكنه تحقيق إيرادات لعملك ، فمن الأهمية بمكان الحصول على تصميم التطبيق الصحيح. علاوة على ذلك ، يعد التصميم الأنيق لتطبيقات الهاتف المحمول أمرًا ضروريًا للتفاعل سهل الاستخدام بين جمهورك المستهدف وتطبيق الهاتف المحمول. ولكن إذا تجاهلت التصميم أثناء التخطيط لتطوير التطبيق ، فسيحصل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك على تعليقات سلبية من المستخدمين مما يؤدي إلى سمعة سيئة لعلامتك التجارية. علاوة على ذلك ، ستؤدي تطبيقات الأجهزة المحمولة ذات التصميم السيئ إلى إحباط المستخدمين لديك ، وسوف يتحولون إلى أفضل الخيارات المتاحة في متاجر التطبيقات. وبالطبع ، سيكون هذا بمثابة كابوس لك أن تفقد المستخدمين والمبيعات ودوران الأعمال.

من ناحية أخرى ، سيوفر التطبيق الذي يحتوي على خيارات تصميم أكثر سهولة تجربة مستخدم أفضل ويساعد على زيادة معدلات التحويل. إذا كان تطبيقك يحتوي على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام ، فسيشعر مستخدمو تطبيقك بالإنجاز من خلال إكمال المهام بسرعة ، وسيساعدهم ذلك على الشعور بالاتصال بتطبيقك. لذا ، فإن التحدي الأكبر بالنسبة لك هو الحصول على تصميم لتطبيقك سيحبه المستخدمون ويعودون إلى تطبيقك مرارًا وتكرارًا. إذا قمت بتقديم تطبيق جوال بتصميم أنيق ، فسيجد المستخدمون أن تطبيقك جزء لا يتجزأ من أجهزتهم المحمولة. النقطة الجديرة بالملاحظة هي أن متطلبات تصميم التطبيق تختلف باختلاف الأنظمة الأساسية ، مثل تطبيقات Android و iOS.

قبل التعاقد مع مطور تطبيقات لتطوير تطبيقاتك للجوّال ، تحتاج إلى اختيار نظام أساسي لتحديد تصميم تطبيقك.

النظام الأساسي للتطبيق

تدعم معظم تطبيقات الأجهزة المحمولة كلاً من أنظمة Android و iOS. قبل تعيين فريق تطوير التطبيق ، تحتاج إلى تحديد ما إذا كنت تريد إنشاء تطبيق Android أو iPhone.

يفضل معظم أصحاب الأعمال تصميم تطبيق لمنصات متعددة لجعل تطبيقهم متاحًا على متجر Google Play ومتجر Apple App Store. قد تتساءل عن سبب أهمية اتخاذ قرار بشأن نظام أساسي للتطبيق لتطبيقك. لذا فالشيء هو أن عملية تطوير التطبيق مختلفة لتطبيقات iOS و Android. علاوة على ذلك ، يجب أن تفهم أن حصص السوق لتطبيقات Android و iOS مختلفة.

حكمت تطبيقات iOS السوق الأمريكية ، لكن تطبيقات Android تحظى بشعبية على مستوى العالم. لذلك ، سيساعدك جمهورك المستهدف على اتخاذ قرار بشأن نظام أساسي لتطبيقك. الآن ، سنكشف النقاب عن الأشياء المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار عند تصميم تطبيقات iOS و Android. هيا نبدأ:

تصميم تطبيقات iOS

إذا قمت بتحديد تطبيق iOS ، فهناك العديد من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. إذا كنت قد بدأت في تحويل فكرة تطبيقك إلى حقيقة ، فإن هذا النظام الأساسي هو الخيار الأفضل لك. إنها منصة موثوقة وسهلة الاستخدام لتطبيقات الأجهزة المحمولة ، مما يجعل التصميم خاليًا من الأخطاء من خلال تصحيح الأخطاء بسهولة. لذلك ، يتيح تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام هذا النظام الأساسي للمصممين إصلاح الأخطاء وإضافة تحديثات جديدة للتطبيقات دون أي مشاكل. قبل التعاقد مع مصمم تطبيق لتطبيق iOS ، يجب التركيز على متطلبات التصميم لمستخدمي Apple لجعل رحلة المستخدم أكثر تفاعلية. إنهم يفضلون تصميمًا بديهيًا بأحدث الميزات والتوافق عبر العديد من أنظمة Apple. هذا يعني أن التطبيق يجب أن يكون متوافقًا مع أجهزة iPhone و iPod و iWatches و Mac وما إلى ذلك.

تصميم تطبيقات Android

على عكس Apple ، يتمتع Android بنظام بيئي مفتوح. لذلك ، يمكن للمصممين إيجاد المزيد من المرونة في إنشاء تطبيق android. علاوة على ذلك ، فإن جمال هذه المنصة هو أنه يمكنك إنشاء التطبيق الخاص بك من خلال البحث عن إرشادات من قاعدة معارف Google. هذا النظام الأساسي هو الخيار الأفضل بالنسبة لك إذا كنت تبدأ عملك ، حيث أنه أقل تكلفة لتصميم ونشر تطبيق على متجر Google Play.

مثل تطبيقات iOS ، يجب أن تكون تطبيقات Android متوافقة أيضًا مع الأجهزة الأخرى ، بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء والتلقائي والمزيد. لذلك ، سوف تحتاج إلى النظر إلى متاجر التطبيقات بشكل مختلف عند تصميم تطبيق android.

عملية تصميم التطبيق - دليل خطوة بخطوة

بعد اختيار النظام الأساسي ، تكون جاهزًا لبدء عملية التصميم لتطبيقك. تصميم التطبيق ليس بالمهمة الصعبة ، ولا يتطلب سوى الكثير من العمل الجاد والتفاني. قد تتساءل عن الخطوات المتبعة في عملية تصميم التطبيق. نحن هنا لوضع حد لجميع مخاوفك. نحن هنا نكشف عن الدليل المفصل خطوة بخطوة لتصميم تصميم بديهي. هيا نبدأ:

الخطوة 1: ابحث عن فكرة التطبيق الخاص بك

تتمثل الخطوة الأولى في عملية تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة في العثور على فكرة للتطبيق. تسمح هذه الخطوة لمصممي التطبيق بتحديد السبب الذي يمكن أن يضيف قيمة إلى عملية الأعمال الحالية. الشيء الملحوظ هو أن تطبيقات الأجهزة المحمولة أصبحت جزءًا مهمًا من حياة المستخدمين ، ولكنك تحتاج إلى جعل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك يبرز من المنافسة من خلال إضافة ميزات مميزة. سيساعدك اختيار فكرة التطبيق الصحيحة وإضافة ميزات مفيدة في إنشاء تطبيق ناجح. قبل تحديد مكان التطبيق ، قد يطرح عليك مصممو التطبيقات أسئلة حول عملائك المحتملين وأنشطتهم والمشاكل التي يواجهونها في حياتهم والحل المحتمل لهذه المشكلة من خلال تطبيقك. علاوة على ذلك ، سيجري مصممو التطبيقات بحثًا متعمقًا حول:

تصميم UX

بعد الحصول على فكرة التطبيق الصحيحة ، حان الوقت عندما يبحث مصمم التطبيق عن أفضل تصميم لواجهة المستخدم / UX للحصول على فكرة حول كيفية تفاعل الأشخاص مع تطبيقك. علاوة على ذلك ، سيجري مصممو التطبيقات أبحاثًا عن المستخدمين والسوق لتوضيح متطلبات المستخدم وكيف سيبدو تطبيقك ويعمل لصالح جمهورك المحتمل. سيساعد هذا البحث المتعمق المصممين في الحصول على تعليقات المستخدمين وإضافة ميزات إلى النموذج الأولي وفقًا لمتطلبات التصميم المحددة للمستخدمين. بالنسبة لأبحاث السوق ، يمكنك استخدام البيانات الموجودة ، ولكن الممارسة الأكثر فائدة هي أن تأخذ مراجعات من عملائك المحتملين من أجل عملية تطوير سلسة.

تعليقات المستخدمين

تعتبر ملاحظات المستخدم أمرًا مهمًا آخر يجب مراعاته في عملية تصميم التطبيق. في هذه المرحلة ، سيجري مصممو التطبيقات استبيانات ومقابلات لتوضيح متطلبات تصميم المستخدمين. يجب أن يأخذ منشئ التطبيق في الاعتبار ملاحظات المستخدم قبل بدء محتوى تصميم التطبيق.

البحث عن المتجر

تعد أبحاث السوق أمرًا بالغ الأهمية في عملية التطوير لتحليل المنافسين وتتبع أحدث اتجاهات التصميم. من خلال تحليل المنافسين ، يمكنك معرفة منافسيك وحصتهم في السوق والميزات البارزة لتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. على سبيل المثال ، يمكن لمصممي التطبيقات إعادة تصميم تطبيق الجوال أو الويب الخاص بك بعد الحصول على أفكار من تطبيقات منافسيك.

الخطوة 2: تحقق من صحة فكرتك

الآن ، حان الوقت عندما تحتاج إلى التحقق من صحة فكرتك للتحقق من صلاحية تطبيقك. لهذا الغرض ، فإن أفضل الممارسات هي تقديم خطوة المصعد أمام المرآة. إذا كان ذلك منطقيًا بالنسبة لك ، فسيكون ذلك منطقيًا بالنسبة للآخرين أيضًا. يمكنك صنع فكرتك بتواصل واضح أو إفسادها بتفسير مشوش. لذا ، قبل تقديم فكرتك إلى منشئ التطبيقات ، نوصيك بشرحها أمام عائلتك وأصدقائك وطلب اقتراحاتهم. المقربون منك هم الأشخاص الذين سيرشدونك بصدق حول تطبيقك.

قد تواجه بعض النقاط التي لم تفكر فيها من قبل. علاوة على ذلك ، يمكنك تقديم فكرتك إلى الغرباء للحصول على رؤية واضحة لما تقوم بإنشائه.

الخطوة 3: اختر ميزات التطبيق الخاص بك

سيساعدك اختيار ميزات التطبيق على اتخاذ قرار بشأن التصميم. هذه الخطوة هي الخطوة الأولى نحو حلمك! أنت جاهز تمامًا لتخيل الطريقة التي تريد أن يعمل بها تطبيقك.

سيوفر لك اختيار ميزات تطبيق الهاتف الخاص بك رؤية واضحة لتطبيقك. في هذه المرحلة ، تقوم بتغليف فكرتك على الورق لإضفاء الحيوية عليها. الشيء الملحوظ هو أنه في أول خطوتين ، تحتاج إلى التركيز على جدوى تطبيقك بدلاً من التفكير في تحقيق الدخل من التطبيق. في البداية ، لا تشغل بالك بتحقيق الدخل من التطبيق. في هذه المرحلة ، يجب أن تفكر في أفضل الخيارات لتحقيق أفضل تجربة للمستخدم من خلال ميزات التطبيق الخاص بك. لنفترض أنك مهتم بإنشاء تطبيق Android للشبكات الاجتماعية ، ويمكنك البدء في كتابة الأشياء التالية على الورق:

حساب المستخدم

طرق مختلفة لتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم ، مثل كلمة المرور أو Google أو Facebook

خيارات للمستخدمين لإضافة اسم المستخدم وصورة الملف الشخصي والسيرة الذاتية

خيارات لإضافة صورة ملف تعريف من مكتبة الجهاز أو مباشرة من الكاميرا

دفع الإخطارات

الخطوة 4: قم بعمل نموذج تصميم أولي لتطبيقك

بعد كتابة ميزات تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ، فإن الخطوة التالية في تطوير التطبيق هي التخطيط لتصميم تطبيقات الهاتف باستخدام أفضل عناصر واجهة المستخدم. ستساعد هذه الخطوة في تحديد كيفية تفاعل المستخدمين مع ميزات تطبيقك. في هذه المرحلة ، يستخدم المصممون قلم رصاص لرسم تطبيقك. يأخذون في الاعتبار عناصر تصميم التطبيق التالية عند رسم الرسومات التخطيطية:

شاشة

عند رسم تصميم لتطبيقك ، من الضروري تقسيم الشاشة الرئيسية لتطبيقك إلى أقسام. يعد التركيز على شاشة التطبيق أمرًا بالغ الأهمية لأنه المكون الأساسي لعمل تطبيقك. اتجاهات شاشة التطبيق التي حددها المصممون عامة ، ولكن يمكنك تخيل عمل تطبيقك بمساعدة رسومات الشاشة هذه. عند تصميم شاشة التطبيق ، يهتم مصمم التطبيق بعدد الأقسام لضبط جميع الميزات. لنفترض أن لديك تطبيقًا للطعام ، وستكون هناك شاشة لقائمة التحقق من جميع المواد الغذائية المتاحة ، وشاشة أخرى لعناصر الطعام المطلوبة ، وشاشة للإعدادات العامة للتطبيق.

بمجرد أن يكون لديك خريطة طريق واضحة لشاشة التطبيق ، فقد حان الوقت للانتقال إلى الخطوة التالية. الشيء الملحوظ هو أن رسم الشاشة هذا نهائي ، وهناك فرصة بنسبة 100٪ أن يتمكن مصمم تطبيقات الهاتف المحمول من إجراء التغييرات اللازمة عندما تتحرك العملية إلى الأمام.

شريط التنقل

بعد الحصول على فكرة عن شاشة التطبيق ، حان الوقت للتركيز على التنقل الرئيسي لتطبيقك للتنقل داخل التطبيق. قد يقرر مصمم تطبيق الجوال الخاص بك إضافة شريط علامة تبويب في الأسفل ، أو قد يضيف خيارًا جانبيًا منزلقًا للتنقل بين الأقسام المختلفة.

في هذا الصدد ، يمكنك أيضًا اقتراح أفكار التنقل المفضلة لديك باتباع شريط التنقل لتطبيقات الجوال المفضلة لديك. ستحتاج إلى اختيار خيار تنقل بديهي وسهل الاستخدام لتطبيقك لجعله يبدو أكثر طبيعية وسهل الاستخدام. نوصيك بتجنب نمط التنقل الذي يجعل من الصعب الانتقال إلى شاشات التطبيق.

نظام الألوان

يعد اللون عنصرًا أساسيًا في تصميم التطبيق يمكنه إنشاء تطبيقك أو كسره. لذا ، كن حذرًا عند اختيار نظام ألوان لتطبيقك. عند اختيار نظام ألوان ، تأكد من اختيار الألوان المناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل عمى الألوان.

حجم الخط

من الأهمية بمكان مراعاة حجم الخط لجعل تطبيقك يبدو أكثر احترافية. لذلك ، حافظ على حجم الخط متناسبًا مع صور التطبيق لتجنب الفوضى في تصميم تطبيقك. سيخلق التطبيق ذو الحجم المناسب للخط واجهة جذابة للمستخدمين.

رمز التطبيق أو الشعار

يعد رمز التطبيق أو شعاره أمرًا بالغ الأهمية للنظر في تصميم بديهي. لذلك ، يجب عليك تصميم رمز تطبيق لا ينسى ويوضح نفسه يمكن أن يروق للمستخدمين ويشرح الغرض من التطبيق بوضوح.

سهولة استخدام التطبيق

تتعامل قابلية الاستخدام مع مدى سهولة استخدام منتج / خدمة للغرض المقصود منها. تعد قابلية استخدام التطبيق موضوعًا أوسع يُعرف باسم تجربة المستخدم (UX). تصف تجربة المستخدم الخاصة بالتطبيق كيف يشعر المستخدمون المستهدفون عند استخدامه. في عملية تطوير التطبيق ، يعتمد الأمر على مصمم التطبيق كيفية إرضاء مستخدمي التطبيق من خلال إنشاء تصميم بديهي. على سبيل المثال ، يمكن لمصممي تطبيقات الأجهزة المحمولة إضافة عناصر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام إلى التطبيق لجعل تجربة المستخدم ممتعة. في خطوة تطوير التطبيق هذه ، يركز مصممو التطبيقات على زيادة قابلية استخدام التطبيق عن طريق إضافة عناصر تصميم أكثر جاذبية لواجهة المستخدم. في هذه المرحلة ، يقرر مصممو التطبيقات العناصر المرئية لكل شاشة ويرتبون جميع عناصر واجهة المستخدم على شاشة المستخدم. هناك العديد من عوامل التصميم الأخرى التي يجب مراعاتها لتحسين قابلية استخدام التطبيق. لنفترض أن المستخدم يمسك الهاتف بيد واحدة ويحاول النقر على زر بالقرب من الشاشة ، لكن إبهامه لا يمكنه لمس هذا الزر. لذلك ، ستكون كارثة من جانبك عندما لا تمتثل لاحتياجات المستخدم الخاص بك. إذن ، هذه هي كل الأشياء التي يجب على مصمم التطبيق مراعاتها عند تصميم واجهة المستخدم لتطبيق عملك. لذلك ، فإن أفضل ممارسة لمصممي التطبيقات هي قضاء بعض الوقت في دراسة أفضل الأمثلة لواجهات المستخدم الجذابة لتحويل تطبيقك إلى منتج مربح. الحقيقة الملحوظة هي أن تصميم التطبيق لن يكون مثاليًا من المحاولة الأولى. تتمثل أفضل الممارسات في الحصول على تعليقات الممارسة من المستخدمين عن طريق منح تطبيق الجوال الخاص بك بأيديهم.

تسلسل شاشة الإعداد

يمكن أن تساعد إضافة تسلسلات شاشة الإعداد مطوري التطبيقات على توعية مستخدميهم حول كيفية استخدام التطبيق. لذلك ، يمكن أن يتيح لك التخطيط لتسلسل الإعداد كسب المزيد من المستخدمين من خلال تثقيفهم حول ميزات وإعدادات التطبيق. يعد خيار التصميم هذا أمرًا بالغ الأهمية إذا كان التطبيق الخاص بك يحتوي على ميزات معقدة.

استخدم أدوات التصميم

بدلاً من استخدام الورق لرسم تصميم التطبيق ، فإن أفضل ممارسة هي استخدام أدوات التصميم. هناك الكثير من أدوات التصميم المتاحة التي يمكنك استخدامها في عملية التصميم لمحاكاة تصميم تطبيقك.

نصائح تصميم التطبيق لتجربة مستخدم أفضل

سيساعدك التصميم البديهي على كسب المزيد من المستخدمين لمستخدمي الهاتف المحمول. سيؤدي التطبيق ذو خيارات التصميم السيئة في النهاية إلى تقليل عدد مستخدمي التطبيق. بعد الاطلاع على خطوات عملية تصميم التطبيق ، نكشف عن نصائح تصميم التطبيق لجعل تصميم تطبيقك أكثر سهولة لمستخدميك.

هيا نبدأ:

النصيحة 1: حافظ على تصميم تطبيقك بسيطًا

النصيحة الأولى للتصميم هي الحفاظ على تصميم تطبيقك بسيطًا قدر الإمكان. والسبب هو أن معظم مستخدمي التطبيق يشعرون بالتردد عند استخدام تطبيقات Android ذات عناصر التصميم المعقدة. لذا ، فإن أفضل ممارسة لإلغاء تشويش تصميم تطبيقك هي إبقائه بسيطًا قدر الإمكان. سحر البساطة هو أن التصميم البسيط لتطبيقات الهاتف المحمول سيساعد المستخدمين على تقليل العبء المعرفي على عقولهم.

نصيحة 2: ركز على جمهورك المستهدف

بعد ذلك ، نوصيك بالتركيز على المستخدمين المستهدفين عند تصميم التطبيق. لنفترض أنك تريد تطوير تطبيق تخطيط للأحداث ، لذا فهو تطبيق سيستخدمه المستخدمون من حين لآخر. لذلك ، بالنسبة لتطبيق جوّال نادرًا ما يستخدمه المستخدمون ، فإن أفضل الممارسات هي الحفاظ على التصميم رسميًا قدر الإمكان. والسبب هو أن الألوان الزاهية مع العناصر المرئية الفوضوية ستجعل تطبيقات Android هذه تبدو غير احترافية. ولكن إذا كنت تصمم تطبيقًا للاستخدام اليومي ، فننصحك بإبقائه غير رسمي وجذاب للمستخدمين.

النصيحة 3: تصميم واجهة مستخدم متسامحة

النصيحة الثالثة مهمة للغاية لكسب قلوب المستخدمين. إنها ظاهرة شائعة أن يرتكب الناس أخطاء ويريدون عكسها. لذلك ، من المهم للمصممين تصميم واجهة مستخدم متسامحة تسمح لمستخدمي التطبيق بالتخطي أو العودة إلى الشاشة السابقة. لذلك ، ستساعد واجهة المستخدم المرنة مع عناصر واجهة المستخدم البديهية فريق التطوير على كسب ثقة المستخدمين وولائهم.

نصيحة 4: تعرف على عادات المستخدم

قبل تصميم شريط تنقل لتطبيقك ، تحتاج إلى التركيز على عادات المستخدم فيما يتعلق بكيفية تمريره على أجهزته المحمولة. يقوم معظم مستخدمي الهاتف المحمول بالتمرير لأعلى ولأسفل فقط للوصول إلى ميزات التطبيق. لذا ، فإن إضافة الكثير من الميزات ستجعل تطبيقك معقدًا للمستخدمين.

نصيحة 5: استخدم نظام ألوان مميز

استخدم نظام ألوان متميزًا عن ألوان الهاتف الأخرى وصمم علامة تبويب واحدة لجعل تصميم التطبيق بسيطًا.

النصيحة 6: إضافة أزرار الحث على اتخاذ إجراء

خيارات التصميم لمستخدمي التطبيق عند وصولهم إلى تطبيقك لأول مرة. لهذا الغرض ، يمكنك إضافة أزرار الحث على اتخاذ إجراء مثل "تسجيل" أو "تسجيل الدخول" للوصول إلى التطبيق. لكن الشيء الملحوظ هو أنه عند إنشاء تطبيق لـ Apple App Store ، ستؤدي هذه الخيارات إلى رفض التطبيق. السبب هو أن معظم المستخدمين غير مهتمين بالكشف عن تفاصيلهم للوصول إلى ميزات التطبيق الخاص بك.

النصيحة 7: استخدم المساحات البيضاء

يعد استخدام المساحات البيضاء من أكثر حيل التصميم الموصى بها لإلغاء تشويش مظهر تطبيقك. يجعل تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة هذا التطبيق يبدو بسيطًا وسهل التنقل فيه. بصرف النظر عن المساحات البيضاء ، لاحظ أنه سيتم أيضًا تطبيق معايير التصميم الأخرى.

النصيحة 8: ضع في اعتبارك جميع قاعدة المستخدمين

ضع في اعتبارك مستخدمي تطبيقك من منظور واسع عند تصميم التطبيق. وفقًا لتقدير ، يعاني شخص من بين ثمانية أشخاص من عمى الألوان ، لذلك تحتاج إلى استخدام نظام ألوان مناسب لجميع المستخدمين لديك.

تلميح 9: أضف الرسوم المتحركة إلى تصميم التطبيق الخاص بك

ستؤدي إضافة الرسوم المتحركة إلى تصميم التطبيق إلى جعل تطبيقك أكثر جاذبية للمستخدمين. لذلك ، لا تقلق بشأن نطاق تطوير تطبيقك ، وأضف رسومًا متحركة وميزات مثيرة لجعل تطبيقك أكثر جاذبية للمستخدمين.

النصيحة 10: احصل على ملاحظات المستخدم

بعد إصدار التطبيق ، تتمثل أفضل الممارسات في الحصول على تعليقات من المستخدمين لكشف النقاب عن الثغرات في تصميم التطبيق. لهذا الغرض ، يمكنك جمع آراء المستخدمين من متجر Google Play أو متجر تطبيقات Apple.

ما هي تكلفة تصميم التطبيق؟

تعتمد تكلفة تصميم التطبيق على عوامل مثل الحجم والميزات وتعقيد التطبيق وفريق تطوير التطبيق وخيارات التصميم الأخرى التي تريد إضافتها. هناك ثلاث فئات لحجم التطبيق مفيدة في تقدير تكلفة تطوير التطبيق. دعونا نكشف عن هذه الأحجام:

تطبيقات صغيرة:

يتكون التطبيق صغير الحجم من 5 إلى 8 شاشات وهو مصمم لمنصة واحدة. تكلفة تصميم تطبيق صغير الحجم أقل من 2000 دولار .

يتكون التطبيق صغير الحجم من 5 إلى 8 شاشات وهو مصمم لمنصة واحدة. تكلفة تصميم تطبيق صغير الحجم أقل من . تطبيقات متوسطة:

تتكون التطبيقات متوسطة الحجم من 10 إلى 15 شاشة وهي مصممة لمنصات مختلطة مثل Google Play Store و Apple App Store . تتراوح تكلفة تصميم تطبيق متوسط الحجم بين 200 ألف دولار و 600 ألف دولار .

تتكون التطبيقات متوسطة الحجم من 10 إلى 15 شاشة وهي مصممة لمنصات مختلطة مثل . تتراوح تكلفة تصميم تطبيق متوسط الحجم بين . تطبيقات كبيرة:

تتكون التطبيقات كبيرة الحجم ، والمعروفة أيضًا باسم التطبيقات الأصلية ، من أكثر من 20 شاشة وهي مصممة للأنظمة الأساسية المختلطة. تتطلب هذه التطبيقات الأصلية تكاملاً معقدًا ، وبالتالي فإن تكلفة تصميم تطبيق محلي أعلى من تكلفة تطوير التطبيقات الأخرى. سيكون متوسط تكلفة تصميم التطبيق المحلي أكثر من مليون دولار . لذلك ، بعد مراجعة التكلفة التقديرية لتصميم تطبيق ما ، نوصيك بتجربة أدوات إنشاء التطبيقات للتطبيقات البسيطة والمتوسطة.

سيساعدك استخدام أدوات إنشاء التطبيقات في توفير تكاليف تطوير التطبيق والتركيز على التخطيط الاستراتيجي للترويج لتطبيقك. أفضل منشئ تطبيقات يمكن أن يساعدك في توفير المال هو AppMaster. حتى إذا كنت ترغب في تصميم تطبيق أصلي بمزيد من الميزات المخصصة ، فإننا نوصيك باستخدام أداة AppMaster. السبب هو أن التطبيق الأصلي يتطلب دمج ميزات أكثر تعقيدًا يمكن أن تمنحك AppMaster فقط.

هل يمكنك تصميم تطبيق مجاني؟

بعد مراجعة تقدير التكلفة ، قد تبحث في طرق تصميم تطبيق مجانًا. هل من الممكن تصميم تطبيق مجانًا؟ الجواب هو نعم المطلقة. نعم ، لقد سمعتها بشكل صحيح. يمكنك تصميم تطبيقك دون إنفاق فلس واحد بمساعدة صانع تطبيقات مثل AppMaster.

يسمح صانع التطبيقات الشهير لأصحاب الأعمال بتصميم تطبيق بميزات السحب والإفلات. ما عليك سوى تخصيصه وفقًا لمتطلبات تصميم التطبيق الخاصة بك. عند استخدام صانع التطبيق ، فإن الشيء الملحوظ هو أنه يتعين عليك شراء خطة اشتراك لنشر تطبيقك على متجر Google Play أو متجر تطبيقات Apple.

هل يمكنني تطوير تطبيق بنفسي؟

الجواب على هذا السؤال هو نعم. يمكنك تطوير تطبيق حتى لو لم تكن لديك مهارات في البرمجة. بفضل منشئي التطبيقات مثل AppMaster ، الذين أحدثوا ثورة في عملية تطوير التطبيقات لأصحاب الأعمال الذين ليس لديهم معرفة بالترميز.

باستخدام هذا النظام الأساسي لتطوير التطبيقات بدون رمز ، يمكنك تطوير تطبيق لعملك. لا تحتاج إلى تعيين فريق تطوير لأنه يمكنك إنشاء تطبيق باستخدام خيارات السحب والإفلات لهذه الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. دعنا نكشف عن الميزات المميزة لأداة AppMaster الشهيرة بدون رمز والتي يمكن أن تساعدك في تصميم التطبيق:

السماح بإنشاء تطبيق الويب يسمح صانع التطبيقات مثل AppMaster لأصحاب الأعمال الصغيرة بتوسيع نطاق أعمالهم من خلال تطبيق ويب. بمساعدة أداة عدم وجود رمز ، يمكنك تصميم تطبيق جوال وإصدار ويب.

بنقرة واحدة للنشر بعد تصميم تطبيقك باستخدام AppMaster ، ستكون جاهزًا لنشر تطبيقك في متاجر التطبيقات بنقرة واحدة.

سحابة AppMaster يوفر AppMaster خيارًا سحابيًا مجانيًا لعمليات النشر. لذلك ، بعد تصميم تطبيق باستخدام هذه المنصة ، يمكنك استضافة تطبيقك على سحابة مجانية من AppMaster. علاوة على ذلك ، يمكنك استضافة تطبيقك على خوادمك أو سحابية أخرى إذا كنت تريد ذلك.

افكار اخيرة

بعد الاطلاع على هذا الدليل المفيد ، نأمل أن تكون على دراية جيدة بعملية تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة لتصميم تطبيق سهل الاستخدام للمستخدمين المستهدفين. في هذه المقالة ، ناقشنا خطوات عملية تصميم التطبيق ، ونصائح مجربة لتصميم بديهي ، وتكلفة تصميم التطبيق ، وأفضل الممارسات لخفض تكلفة تطوير التطبيق. لخفض تكلفة عملية تطوير التطبيق ، نوصيك بتجربة صانع تطبيقات مثل AppMaster بدلاً من الاستعانة بمصممي ومطوري التطبيقات. أفضل شيء في AppMaster هو أنه سيسمح لك بإنشاء تطبيق بخيارات السحب والإفلات. علاوة على ذلك ، توفر منصة تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية هذه شفرة المصدر التي يمكنك الوصول إليها.

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