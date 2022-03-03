Her uygulamanın bir iş mantığı, bir eylem akışı ve uygulamanın işlevselliğinin yansıtıldığı işlemler vardır.

İş süreçleri, iş mantığının büyük bir parçasıdır. Bu makale, bir iş sürecinin ne olduğunu ve nasıl oluşturulacağını gözden geçirecektir.

İş mantığı nedir?

İş süreçlerini ayrı ayrı ele almadan önce iş mantığı kavramını inceleyelim.

İş mantığı, uygulamadaki eylem ve işlemlerin sırasını belirleyen ve kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşim için kuralları belirleyen süreçlerden oluşan bir yazılım parçasıdır.

Veritabanına bilgi giren bir yönetici tarafından yapılan bir uçuş için yolcu check-in'inin basit bir örneği üzerinden iş mantığına bakalım.

Yönetici uçuşu seçer ve gerekli bilgileri girerek yolcu check-in formunu doldurur. Bu sırada sistem, kullanıcının yetkili olup olmadığını kontrol eder ve bu işlemleri gerçekleştirme hakkına sahiptir. Daha sonra program alınan bilgileri işler, verilerin oluşturulan formata uygunluğunu kontrol eder, veri tabanından uçuş ve yolcu ile ilgili verileri alır, bilgilerin yanlış olup olmadığını bildirir, değişiklik yapma komutu ile veriyi veri tabanına gönderir.

Sonuç olarak, veriler güncellenir ve listede yeni bir yolcu belirir.

Örnekte açıklanan eylemler, bunların sırası, veri alışverişi, işlenmesi, istekleri ve yanıtları iş mantığının sorumluluğundadır.

İş mantığı, uygulama mimarisinin ayrılmaz bir bileşenidir. Mantığın kendisi, daha sonra tartışacağımız iş süreçlerinden oluşur.

İş süreci nedir?

İş süreçleri bir dizi eylemdir. Bu eylemler aracılığıyla uygulama işlevlerini uygularız.

AppMaster.io'daki iş süreçleri

Klasik yaklaşımda olduğu gibi, AppMaster.io'da iş mantığı, iş süreçlerinden oluşturulmuştur. BP'ler verilerle çalışmak üzere tasarlanmıştır: arama, oluşturma, silme, güncelleme, değiştirme; ve uygulamadaki herhangi bir işlemi yapmaktan sorumludur.

Platform, iş mantığıyla çalışmak için bir iş süreçleri düzenleyicisine sahiptir. BP oluşturmak için bloklar kullanılır.

Her iş sürecinde, Başlangıç ​​ve Bitiş blokları otomatik olarak oluşturulur. Değişkenleri olabilir: başlangıç ​​bloğu için girdi ve bitiş için çıktı.

Başlangıç ​​ve bitiş blokları hariç her BP bloğunun iki tip konektörü vardır - bağlantı noktaları (giriş, çıkış):

akış_bağlantısı — yürütme akış bağlayıcısı, birinin yürütüleceği blokların sırasını tanımlar;

var_connection — değişken bağlayıcı, hangi değişkenin nereden alınacağını tanımlar.

İş süreçleri üç kategoriye ayrılır:

Arka uç iş süreçleri - Go kaynak kodunda derlenir ve bir sunucu uygulamasında yürütülür.

Web uygulamaları için iş süreçleri - tarayıcı tarafında JavaScript tarafından işlenen bir web uygulamasına teslim edilir.

Mobil uygulamalara yönelik iş süreçleri, mobil uygulamalara teslim edilir ve bunlarda yürütülür, mobil platformların yerel araçları tarafından işlenir.

Her uygulama türü içinde belirli bir dizi iş süreci vardır.

Arka uçta sıradan iş süreçleri vardır. Başlangıç ​​ve Bitiş blokları vardır. Eşzamansız çağrı ve işlem modunu destekleyebilir.

Web ve mobil uygulamalarda aşağıdaki BP türleri vardır:

Bileşen BP'leri her bileşende, sayfada, widget'ta veya ekranda ayarlanır. Oluşturuldukları bileşene bağlıdırlar. Bir End bloğuna sahip değiller. Girişte, belirli bir olay meydana geldiğinde yürütmeyi başlatan bir veya daha fazla tetikleyici bloğu vardır; örneğin, bir düğmeye basıldı. Uygulama düzeyinde BP'ler - uygulama bağlamına sahip olmaları ve yalnızca bir tetikleyici bloğuna sahip olmaları dışında, bileşen BP'leriyle neredeyse aynı olan tüm uygulama için ayarlanır - ilki. Genel BP'ler uygulama düzeyinde ayarlanır, ancak sık kullanılan mantığı diğer tüm iş süreçlerinden çıkarmak için tasarlanmıştır. Bu BP'lerin Başlangıç ​​ve Bitiş blokları vardır ve sunucu iş süreçlerine benzer şekilde davranırlar ancak bir işlem modu yoktur.

AppMaster.io'da bir iş süreci nasıl oluşturulur?

AppMaster.io platformunda iş süreçleriyle çalışmak için bir iş süreci düzenleyicisi bulunmaktadır.

Tüm editörler aynı prensibe dayalı olarak oluşturulmuştur ve iş sürecinin türüne bağlı olarak yalnızca birkaç farklılığa sahiptir (daha önce BP kategorilerinden bahsetmiştik).

BP editörü şunlardan oluşur:

mevcut blokların bir listesini içeren sol panel;

merkezde tuval;

seçilen öğenin (blok) ayarlarıyla sağ panel.



Bir iş süreci bloğu eklemek için sol panelden bir öğeyi çalışma alanına sürüklemeniz gerekir.

Her bir BP'nin ayarlarında işlem modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda, BP atomik olma özelliğini kazanır: BP ya tamamen yürütülür ya da bireysel bloklarından hiçbiri yürütülmez. Herhangi bir blokta bir hata meydana gelirse, iş sürecinin önceki bloklarından kaynaklanan tüm değişiklikler geri alınır.

Sol panelde, bloklar türlerine göre gruplara ayrılır:

Mantık. Süreç akışını değiştirmek, sistem işlevlerini uygulamak, değişkenleri karşılaştırmak ve veri türlerini dönüştürmekten sorumludur.

Fonksiyonlar Sayıları yuvarlama, dizeleri bölme, dosyaları okuma ve daha fazlası gibi farklı veri türleri üzerinde çeşitli türlerde işlemler gerçekleştirmenize olanak tanır.

Model Fonksiyonları. Oluşturma, arama, düzenleme ve silme gibi veri modelleri üzerinde işlemler gerçekleştirmenizi sağlar.

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan BP'ler. Oluşturduğunuz özel iş akışlarından herhangi birini çağırır.

Değişkenler İş sürecinde kullanılacak değişkenleri ayarlar ve kaydeder.

Harici API İstekleri. Önceden oluşturulmuş herhangi bir isteği harici bir API'ye başlatın.

Modeller İş sürecinde kullanılacak veri modeli değişkenlerini ayarlayın ve kaydedin.

Enumlar. İş sürecinde kullanılacak numaralandırıcı değişkenlerini ayarlar ve kaydeder.

Yetki Yetkilendirme yetkilendirme modülü tarafından eklenen bloklar.

Projeye modül eklerken bu modül ile ilgili iş süreçlerinin olduğu bloklar listesinde otomatik olarak ayrı bir bölüm oluşturulacaktır.

Değişkenler sağ panelde ayarlanabilir. Değişken eklemek için istediğiniz iş süreci bloğunu seçin ve Değişkenler panelindeki artı simgesine (+) tıklayın.

Yerel ve global değişkenler vardır.

Her tür iş süreci için yerel değişkenler mevcuttur. Yerel değişkenler bir BP içinde mevcuttur. BP'nin yürütülmesinden sonra, uygulamanın RAM'ini boşaltarak yerel değişkenler yok edilir.

Global değişkenler, uygulama boyunca kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Önceden beyan edilirler ve herhangi bir iş sürecinde kullanılabilirler. Uygulamanın yaşam döngüsü boyunca - çalışırken - verileri depolarlar.

Yerel ve global değişkenler herhangi bir türde olabilir: basit int ve dizeden model ve numara dizilerine kadar. Yalnızca RAM'de saklanır.

İş süreci örneği

Daha önce açıkladığımız örneği izleyerek küçük bir iş süreci oluşturalım: bir yolcuyu uçuş için kontrol etmek.

*Tüm veriler veritabanına zaten girilmiştir. Aşağıda yalnızca bir iş sürecinin oluşturulması açıklanmaktadır. Dersin tamamı burada mevcuttur.

İş Mantığı bölümüne gidin ve yeni bir süreç oluşturmak için İş süreci oluştur'a tıklayın.

Yeni bir pencerede işlemin adını girin, açıklama alanını doldurun ve gerekirse işlem modunu etkinleştirin.

Varsayılan olarak, BP'mizin zaten iki bloğu vardır: Başlangıç ​​ve Bitiş.

Başlangıç ​​bloğuna girdi olarak birkaç değişken ekliyoruz. Bunu yapmak için istediğiniz bloğa tıklayın ve ekranın sağ tarafında Değişkenler'in karşısında + simgesine tıklayın.

Değişkenin adını girin, türünü belirtin ve gerekirse varsayılan değeri ayarlayın.

Bir uçuş için bir yolcuyu kontrol etmemiz gereken birkaç değişken ekliyoruz:

uçuş_kimliği;

yolcu;

koltuk;

durum.

Ardından, veritabanından uçuş kimliğini almamız gerekiyor. Bunu yapmak için bir GetOne Flight bloğu ekliyoruz.





Bloklar arasında bağlantılar kuruyoruz. Bunun için oku bir bloktan diğerine uzatmak yeterlidir. Burada mavi çizgi, bloklar arasında yürütülme sırasını gösteren bir akış bağlayıcısı olarak işlev görür. Renkli çizgiler, değişkenler arasında kurulan veri bağlayıcılarıdır ve BP içinde verilerin nereden alınacağını ve nereye aktarılacağını gösterir.

Uçuş kimliği alındı. Yolcu verilerini almamız ve böyle bir kişinin veri tabanında olduğundan emin olmamız gerekiyor.

Expand Passenger bloğunu ekleyin ve yolcu kimliğini alın. GetOne Passenger bloğunu kullanarak veri tabanındaki kaydını kontrol ediyoruz.

Şimdi kaydın kendisini oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapmak için Kayıt Yap bloğunu kullanıyoruz ve bloklar arasında bağlantılar oluşturuyoruz.





Şimdi kayıt kaydını veritabanına kaydetmemiz gerekiyor çünkü daha önce sadece bir iş sürecinin parçası olarak oluşturmuştuk. Kayıt Oluştur bloğunu ekliyoruz, bağlantılar kuruyoruz ve iş sürecini tamamlıyoruz.

BP'miz aşağıdaki eylem akışını sunar:

veritabanında uçuş verilerinin aranması;

yolcu kimliği almak;

bir kayıt kaydı oluşturma ve kaydetme.

Eğitim videosu, bir iş süreci oluşturmanın adım adım analizinin yanı sıra AppMaster.io platformundaki İş Mantığı bölümüne genel bir bakış sunar. Ve YouTube kanalında tam AppMaster.io 101 kursuna katılabilir ve kodsuz platformla nasıl çalışacağınızı öğrenebilirsiniz.

AppMaster.io platformundaki görsel bloklar ve sürükle ve bırak oluşturucu yardımıyla her türlü karmaşıklıktaki iş süreçlerini bu kadar kolay oluşturabilirsiniz. Her zaman platformda deneme süresine kaydolabilir ve ilk iş sürecinizi ve belki de başvurunuzu oluşturabilirsiniz.