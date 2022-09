É da natureza humana amar seus animais de estimação. Os donos de animais de estimação adoram cuidar de seus animais de estimação e compartilhar um vínculo cordial com eles. Mesmo os cães não são exceção. Eles estão entre os animais de estimação mais amados por seus donos. Mesmo que você não tenha um cachorro, é mais provável que você os ame e brinque com eles. A afeição humana por cães inspirou muitas pessoas a serem donas de animais de estimação. Finalmente, o aumento maciço de donos de animais de estimação ajudou a indústria de animais de estimação a crescer a cada ano. Neste mundo agitado, os donos de cães não encontram tempo suficiente para passear com cães e procuram um serviço de passear com cães. Hoje, a enorme penetração de aplicativos de passeio de cães estabeleceu outro horizonte para serviços de passeio de cães para donos de cães. Esses aplicativos enriquecidos para passear com cães

permitiu que os proprietários recebessem serviços de passear com cães sem sair de casa. De acordo com a recente pesquisa da PetKeen, a indústria de passear com cães cresceu 17% entre 2016-2021, com US$ 979,2 milhões em 2021. A pesquisa também afirma que os donos de cães gastam US$ 70 bilhões anualmente em serviços de passear com cães.

Portanto, de acordo com esta pesquisa da PetKeen, é óbvio que os passeadores de cães estão sob demanda, e é altamente provável que a indústria de passear com cães cresça até 2023. Depois de analisar essas estatísticas, é evidente que o futuro dos passeadores de cães é brilhante para um passeio de cachorro. Além disso, os donos de cães adoram contratar uma pessoa para passear com cães para salvar seus animais de estimação de doenças. Você está planejando entrar no negócio de passear com cães? Você deseja fornecer serviços de passeio de cães sob demanda para donos de cães? Se você deseja crescer no setor de passear com cães, é crucial construir um aplicativo robusto para passear com cães para trazer impacto a esse negócio. Você pode achar difícil construir um aplicativo para passear com cães com zero conhecimento de codificação. Se sim, podemos ajudá-lo a esse respeito e, neste artigo, ajudaremos você a criar um aplicativo robusto para passear com cães que pode intrigar os donos de cães para reservar seus serviços. Antes de começar, vamos revelar as razões pelas quais os donos de cães precisam de um aplicativo para passear com cães sob demanda.

Por que precisamos de um aplicativo para passear com cães sob demanda?

Sem dúvida, um cachorro é um animal de estimação mais fofo para se ter em casa. Eles são peludos com fofura. Mas manter um cachorro em sua casa aumenta suas responsabilidades. A razão é que os cães precisam de cuidados consistentes, alimentação, exercícios e uma pessoa que possa passar tempo com eles brincando e caminhando para refrescar suas energias.

Além disso, você precisa especificar o tempo em sua vida diária para passear com seu cão. Para cumprir suas responsabilidades, é impossível contratar uma pessoa para todas as tarefas. Mas você pode contratar um passeador de cães para terceirizar os serviços de passeio de cães sob demanda. Um dog walker assumirá a responsabilidade de levar seu animal de estimação para passear. Com a popularidade dos aplicativos de passeio de cães sob demanda, os donos de animais de estimação podem achar fácil contratar um passeador de cães competente que será o dono de seus cães.

Neste mundo agitado, os donos de cães não têm tempo suficiente para passar com seus amigos peludos devido a seus compromissos de trabalho e outros horários. Portanto, a falta de tempo e as agendas lotadas criaram a necessidade de um aplicativo para passear com cães sob demanda. Essa é a razão pela qual o mercado de aplicativos para passear com cães floresceu nos últimos anos. Devido à popularidade desses aplicativos para passear com cães, é uma ótima ideia criar seu próprio aplicativo para passear com cães com uma ferramenta sem código. Vamos nos aprofundar nos detalhes sobre como criar um aplicativo elegante para passear com cães, mesmo se você não tiver experiência técnica. Vamos começar.

Como faço um aplicativo como o WAG?

Antes de criar seu próprio aplicativo sob demanda para passear com cães, você precisa analisar os aplicativos dos concorrentes para entender o mercado de aplicativos para passear com cães. A análise da concorrência ajudará você a adicionar recursos avançados para tornar seu aplicativo de passeio de cachorro mais interativo. Recomendamos que você analise Rover, Wag e Barkly Pets, que oferecem aplicativos fáceis de usar para passeadores de cães e donos de cães. Esses aplicativos para passear com cães garantem que um dono de cachorro contrate o passeador de cães certo que possa cuidar de seu animal de estimação desde a alimentação até o passeio. Vamos nos aprofundar nos detalhes desses aplicativos para passear com cães sob demanda:

Animais de estimação Barkley

Ao contrário de outros aplicativos para passear com cães, o Barkley Pets é um aplicativo para passear com cães sob demanda que permite reuniões entre o dono do animal e o passeador para contratar o melhor passeador para o passeio. Este aplicativo para passear com cães não cobra comissão para contratar passeadores de cães. Além disso, a Barkly não cobra os caminhantes por seus serviços de caminhada. Em vez disso, este aplicativo cobra uma taxa de assinatura de US$ 8,50/mês dos novos caminhantes depois de ganhar US$ 100. É por isso que muitos passeadores de cães estão interessados em sua política de monetização.

Abanar

Wag é um aplicativo popular para passear com cães que atrai donos de animais com vários serviços. Os serviços deste aplicativo permitem que os donos de animais os ajudem a andar, alimentar e outros serviços sob demanda. Além desses serviços, este aplicativo para animais de estimação fornece informações sobre comida de cachorro, saúde, atividades e comportamento. A característica proeminente do Wag é que ele fornece cofres para os donos de cães protegerem suas propriedades. O objetivo do cofre é manter as chaves da casa dos proprietários em armazenamento seguro. Assim, os caminhantes podem acessar as chaves de casa a qualquer momento.

Andarilho

O Rover, lançado em 2011, é um aplicativo popular para passear com cães. Ganhou a atenção massiva dos amantes de cães e substituiu os muitos aplicativos de passeio de cães sob demanda. Rover tende a lidar com 300.000 cães em 10 países com 95% de avaliações positivas. Você pode estar se perguntando sobre a fórmula de sucesso deste popular aplicativo para passear com o cachorro. Estamos revelando os principais recursos que fazem com que este aplicativo para passear com cães se destaque entre outros aplicativos.

Primeiro, o Rover fornece uma interface de usuário elegante para donos de cães e passeadores de cães. O aplicativo fornece uma interface intuitiva para caminhantes e proprietários que é fácil de navegar. Registrar e solicitar serviços para cães no aplicativo Rover leva alguns minutos. Em segundo lugar, este aplicativo popular para passear com cães oferece vários serviços para rejuvenescer a vida do cão. Além de passear, os donos de cães podem aproveitar os serviços de hospedagem para cães e serviços de creche, se necessário. Além disso, este aplicativo também oferece uma opção para os donos de cães prepararem seus amigos peludos. Terceiro, o Rover é um aplicativo de caminhada famoso por sua Proposta de Valor Única (UVP). A UVP oferece seguro para a propriedade dos donos e dos cães. Este aplicativo fornece US $ 1 milhão como seguro em caso de danos materiais e US $ 25.000 por qualquer acidente que tenha acontecido com o cão. Após a análise da concorrência desses aplicativos de passear com cães, é hora de iniciar seu negócio oferecendo serviços profissionais de passear com cães.

Como criar um aplicativo para passear com cães?

Após a análise detalhada desses aplicativos sob demanda para passear com cães, vamos revelar as principais etapas e recursos que você deve adicionar ao seu aplicativo para passear com cães:

Identifique sua ideia de negócio

Quando você planeja iniciar seu negócio de passear com cães, o primeiro passo é criar uma estratégia de negócios forte para seu aplicativo de passeio de cães sob demanda. Depois de identificar sua estratégia de negócios, você poderá definir suas metas de negócios atuais e futuras. Você pode planejar se destacar em seu negócio no serviço de passeio de cães como agência de animais de estimação ou como empreendedorismo individual. Para gerar mais receita com seu aplicativo de passear com cães, você pode oferecer mais serviços, incluindo serviços de saúde canina, creche, alimentação e tosa. Mas você precisa ser cauteloso com sua capacidade ao expandir seus serviços de negócios. Recomendamos que você comece com serviços de passear com cães e expanda sua escala de negócios no futuro.

Pesquisa de mercado

A pesquisa de mercado ajudará você a entender a situação do mercado. Ao planejar iniciar seu negócio de passeio de cães sob demanda, você deve considerar os seguintes fatores:

Seu público-alvo

O problema e sua solução para resolvê-lo

Últimas tendências na indústria de animais de estimação

Como agregar valor à vida dos pets?

Além disso, você precisa pesquisar seus concorrentes na indústria de animais de estimação. Para pesquisa de concorrentes, você precisa considerar:

O aplicativo popular para passear com cães em sua área

Serviços oferecidos pelos aplicativos de passear com cães sob demanda

O desempenho de seus concorrentes

Recursos de aplicativos para passear com cães já existentes

O notável é que a pesquisa de concorrentes permite que você obtenha inspiração para seu aplicativo de negócios. Não significa necessariamente copiar suas ideias de negócios. Se você deseja que seu aplicativo de passear com cães fique no meio da multidão, você deve adicionar recursos exclusivos. Para isso, você pode fazer um brainstorming de uma nova ideia que possa agregar valor ao seu aplicativo para um passeio de cachorro. Você deve desenvolver o melhor aplicativo de passear com cães para passeadores e proprietários de cães que podem melhorar a vida dos animais de estimação.

Colabore com um parceiro de negócios

Se você deseja ter sucesso em seu aplicativo para passear com cães, a melhor prática é colaborar com um parceiro de negócios. Para uma parceria de negócios, você precisa de uma pessoa com o mesmo interesse e credibilidade para florescer mais o seu negócio. Diferentes marcas de animais de estimação estão disponíveis em mercados como alimentos para animais de estimação, centros de cuidados para animais de estimação, centros de treinamento e institutos de higiene para animais de estimação. Colabore com essas empresas para destacar seu negócio no aplicativo de passear com cães. Após uma análise aprofundada da concorrência, comparando com concorrentes e pesquisa de mercado, escolha os melhores recursos para o melhor aplicativo de passear com cães. Para criar um aplicativo lucrativo para passear com cães e donos de cães, é conveniente fazer uma lista detalhada dos recursos que você deseja adicionar a ele.

Guia para o desenvolvimento de aplicativos para passear com cães sob demanda

Na era atual, passear com cães tornou-se uma moda para os donos de cães; ter um cachorro não é tão fácil porque, socialmente, você tem algumas responsabilidades. Os donos de cães providenciam comida especial para eles, banhos, viagens e passeios para eles. O proprietário deve estabelecer um estilo de vida luxuoso para o seu cão.

A responsabilidade do proprietário é cuidar e treinar seu cão; se o proprietário não tiver acesso adequado a essas informações, os aplicativos para passear com cães estarão disponíveis para obter orientação autêntica. O proprietário da ajuda de informações do aplicativo ambulante tem um cachorro. A orientação passo a passo mencionada abaixo ajuda você a desenvolver um aplicativo para passear com cães.

Como funciona um aplicativo para passear com cães?

Este aplicativo para passear com cães é mais conveniente para pais de cães ocupados; ao usá-lo, não se preocupe com o passeio do cachorro. O método de uso deste aplicativo para passear com cães é: o dono do cachorro (usuário) faz login no aplicativo com um e-mail e depois se cadastra e também menciona detalhes do cão no aplicativo, após mencionar todos os detalhes do cão e contratar um passeador do lugar mais próximo. Este aplicativo para passear com cães é uma excelente fonte de ganhos para os caminhantes e é fácil para o proprietário.

Desenvolver um aplicativo para passear com cães é mais lucrativo?

As pessoas adoram ter cães, e é preciso tempo para desenvolver mais aplicativos para passear com cães; Além disso, os cães cuidam de sua vida querida. De acordo com o levantamento da American Pet Products Association (APPA) , 63,3 milhões de pessoas têm um cachorro. Esta associação também pesquisa suas horas de trabalho e a propriedade do cão. Hoje, as pessoas trabalham muito e têm reuniões sociais e tempo para a família, mas também adoram ter um cachorro. No entanto, esses aplicativos para passear com cães são uma excelente opção para cuidar do cão. Os aplicativos para passear com cães estão se tornando populares porque as pessoas agora têm um estilo de vida agitado. Esses aplicativos para passear com cães são uma ferramenta eficiente e que economiza tempo para ganhar dinheiro e também criam mais opções de negócios para babás de cães.

Recursos básicos do aplicativo que você precisa conhecer

Para criar um aplicativo robusto para passear com cães para donos de cães e passeadores de cães, você precisa conhecer os recursos cruciais que são obrigatórios para adicionar a ele. Para isso, você pode revisar os recursos do Wag. Vamos dar uma olhada.

Configuração de login/perfil

Aplicativos populares para passear com cães têm uma interface amigável. O proprietário se inscreve e configura um perfil nesses aplicativos para passear com cães. Em caso de necessidade, o dono do cachorro reserva um passeador e agenda o horário para passear com o cachorro. Além disso, esses aplicativos oferecem a opção de remover um andador se o proprietário decidir passear sozinho com o cachorro.

Insira detalhes do cão

Neste recurso, você menciona tudo sobre os gostos e desgostos do seu cão, como o comportamento do cão, se o cão tem alguma alergia ou comida favorita e informações sobre medicamentos. Esta informação ajuda o caminhante a fazer um bom dia para o cão.

Reservando uma caminhada

Um serviço de passeio sob demanda para seu animal de estimação tem recursos eficientes quando está na forma de um aplicativo. Sempre que fizer estes serviços de passeio para o seu animal de estimação, deve mencionar o tempo de passeio, pois será conveniente para o passeador e para o passeio do cão. Como proprietário de um cão, sempre que reservar um serviço de passeio, você precisa mencionar o tempo de conveniência para seus cães.

rastreamento por GPS

Este recurso de rastreamento é muito útil para donos de cães que estão mais preocupados com seus animais de estimação. Ajuda a saber ao dono do cão qual caminho é seguido pelo caminhante e se este caminho é adequado para o animal ou não.

Agendar caminhada

Usando esse recurso, você pode agendar o passeio do seu animal de estimação a longo prazo. Isso é mais conveniente para quem tem uma agenda muito lotada. Os caminhantes simplesmente vêm e levam o cachorro.

Método de pagamento do aplicativo para passear com cães

A maneira mais fácil de pagar a taxa de serviços aos passeadores de cães é o pagamento no aplicativo. No entanto, não há nada de agitação para aquisição de dinheiro. Qualquer método conveniente pode ser usado para débito ou crédito.

Avaliações

A revisão é um recurso muito benéfico no aplicativo de passeio, onde o dono do cão deixa um feedback que ajuda a melhorar os serviços de passeio. O usuário deixa avaliações em ambas as situações de satisfação ou insatisfação, e essa avaliação ou avaliação auxilia outras pessoas na contratação do andador. Assim, com base neste feedback, os caminhantes preferem sempre prestar bons serviços de caminhada.

Notificação push

As notificações push são a maneira mais excelente de receber alertas sobre seu cão. Com a ajuda de notificações push, você sabe tudo, desde pegar até largar seu cachorro. Você também pode rastrear rotas de pedestres, transações de pagamento e status de reserva.

Recursos avançados sob demanda do aplicativo para passear com cães

Estamos revelando os recursos avançados de um aplicativo para passear com cães. Você pode tornar seu aplicativo de passeio de cachorro mais avançado adicionando esses recursos a ele. Adicionar esses recursos ao seu aplicativo pode destacar seu aplicativo entre outros aplicativos.

Cachorros brincam de encontro

Todo ser vivo quer se socializar, e os cães também querem se encontrar com seus amigos. Visite parques para cães diariamente e certifique-se de que seu animal de estimação está feliz. E mais uma coisa importante é salvar seu filhote peludo de cães grandes por causa da diversão arruinada dos pequenos.

Eventos e notificações de vendas

Este aplicativo para passear com cães apresenta você sempre que qualquer evento ou venda for organizado nas proximidades. Participe desses eventos e encontre outros donos de cães para saber mais sobre outros cães. Esses eventos são organizados para organizar serviços de cães, treinamento e comida para o cão, o que ajuda os proprietários a entender melhor os animais de estimação.

Recurso da comunidade

Esse recurso permite que donos e cuidadores de cães se reúnam e discutam seus animais de estimação. Troque informações sobre o seu cão com um passeador; esta é a melhor maneira de construir uma comunidade de passeadores de cães.

Contratando desenvolvedores de aplicativos

Para construir um aplicativo interativo para passear com cães, é crucial contratar um desenvolvedor profissional. Acima de tudo, se você está começando seu negócio em passear com cães, recomendamos que você experimente o AppMaster se estiver com seu orçamento apertado. Essa ferramenta sem código ajudará você a criar seu aplicativo muito rapidamente.

Como monetizar seus aplicativos de passear com cães?

Integração de comércio eletrônico

O e-commerce é a melhor e mais vantajosa plataforma de venda de mercadorias, juntando-se a outros softwares que CRM e ERP ajudam a aumentar suas vendas. A venda pela Internet também economiza tempo; você pode mencionar o preço de detalhes do produto, disponibilidade de estoque e transação de dinheiro.

Vendas promocionais e comissões

A comissão é uma opção notável para ganhar e vender seu produto. Quando seu produto é vendido online, uma certa quantia é transferida diretamente para o vendedor. A venda promocional é a melhor maneira de monetizar, fazer parcerias pagas e veicular anúncios em seu aplicativo de passear com cães. Isso ajuda na parceria com outras empresas relacionadas a cães. Quando você conseguir uma parceria das empresas de cães, certifique-se de que elas agreguem valor à vida dos cães.

Conclusão

Esperamos que você tenha clareza sobre o aplicativo para passear com cães e o significado desse aplicativo para os donos de cães. Para construir um aplicativo robusto para o passeio de cachorro, recomendamos que você experimente o AppMaster. A beleza dessa plataforma sem código é que ela fornece recursos de arrastar e soltar para a criação de aplicativos. Além disso, este construtor de aplicativos sem código também fornece um back-end para que você possa acessar o código do aplicativo Dogwalking, mesmo que não esteja usando a plataforma. Experimente o AppMaster e sustente seu negócio para passeadores de cães e donos de cães.