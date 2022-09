A automação residencial é uma coisa legal de se ter. O lar é querido por todos, e não importa o que aconteça, as pessoas dão seu sangue e suor para construir o sonho de sua escolha. Sempre que pensamos em casa, as próximas coisas que temos em mente são segurança, proteção e paz. Nossa casa nos dá não apenas uma sensação de segurança, mas também uma sensação de relaxamento. Você já deve ter ouvido uma frase chamada "Lar doce lar" que é verdade porque um lar é um lugar que nos permite deixar todas as tarefas diárias e voltar para casa à noite; lar é o lugar que nos abriga. Portanto, ninguém pode negar a importância da segurança e automação doméstica.

O principal que torna uma casa tão especial é a sensação de segurança, automação e conforto; pode-se fazer qualquer coisa para mantê-lo. Aqui entra o papel da tecnologia ao se iniciar para influenciar não apenas os celulares e dispositivos digitais, mas também a rotina do ser humano. Hoje temos tecnologia à nossa volta; desde pedir comida até comprar roupas ou pagar contas, a tecnologia nunca fica atrás em nenhuma delas.

Isso também ocorre porque a vida hoje em dia é tão corrida para todos que as pessoas sempre procuram opções mais fáceis e menos demoradas, por isso tentam optar por aplicativos para ajudá-los em suas tarefas diárias. O mesmo se aplica ao conforto doméstico, automação e segurança, pois a tecnologia também assumiu isso. As pessoas que usam um aplicativo doméstico inteligente saberiam o quão incrível eles são de usar e quanta conveniência na vida esses aplicativos domésticos inteligentes oferecem.

Por que os aplicativos domésticos inteligentes se tornam populares?

Os dados da Internet transformaram a vida das pessoas e permitem que as pessoas se conectem com seus entes queridos e colegas de trabalho. Os dados os facilitaram a obter uma nova pesquisa ou conhecimento ou até mesmo rastrear sua saúde. Com isso, os dados da internet auxiliam em tudo o que está mais facilmente disponível enquanto você está sentado no sofá e navega pelos dados pela internet e aplicativos mobile. Os aplicativos domésticos inteligentes não são diferentes em relação ao uso e segurança de dados, principalmente quando combinam dados domésticos com aplicativos inteligentes para controlar e manter a segurança geral da casa.

Há muito mais em uma casa inteligente do que apenas os interiores mais recentes, compactos e atraentes. Um aplicativo móvel doméstico inteligente pode tornar sua vida mais agradável, satisfatória e agradável com a vida inteligente durante a automação.

Visão geral do mercado de aplicativos domésticos inteligentes

O mercado de aplicativos domésticos inteligentes e aplicativos móveis relacionados estão evoluindo continuamente e se tornando populares por causa de sua segurança de dados e automação residencial. De acordo com o relatório , os dados coletados garantiram que o número esperado de usuários para dados de aplicativos domésticos inteligentes será de mais de 570 milhões de usuários até 2026, com até US$ 195 bilhões em negócios no ano de 2026. A região líder que mais contribuirá a receita é os EUA, com uma taxa de crescimento esperada de 11,24% em relação a uma taxa de crescimento global esperada de 25%.

O mercado de dispositivos domésticos inteligentes e acessórios atingiu mais de US$ 115 bilhões, com uma taxa de crescimento de 14,2% em relação à análise de mercado anterior. A melhor categoria na casa inteligente são os dispositivos inteligentes. Até os corretores de imóveis reconhecem que, se criarem acessórios domésticos inteligentes controlados por aplicativos móveis , a receita que eles farão pode dobrar.

Criar um aplicativo móvel para casas inteligentes seria benéfico porque economizaria tempo e dados , colocaria uma casa na automação, seria conveniente, garantiria mais segurança doméstica e geraria aumento de receita globalmente à medida que os dispositivos domésticos inteligentes estão ganhando popularidade. Entre as empresas, a Amazon é a mais famosa em dispositivos domésticos inteligentes e reserva mais de 50% do mercado de varejo dos EUA conforme os dados coletados.

Razões pelas quais o aplicativo de casa inteligente está ganhando popularidade

Os aplicativos de casa inteligente são usados para dispositivos domésticos inteligentes e estão remodelando o futuro a cada dia que passa. Eles estão mantendo a casa inteira em automação. Esses aplicativos domésticos inteligentes garantem segurança, adicionam viabilidade, conveniência e facilidade e mantêm as pessoas atualizadas com a tecnologia sem muito esforço físico e mental. Com esses aplicativos domésticos inteligentes, toda a sua casa pode estar ao seu alcance ou com automação, não importa em qual canto da sua casa.

Muitos dispositivos de automação também não são muito caros, fáceis de instalar, salvam os dados necessários, fornecem segurança, operam com um aplicativo doméstico inteligente e estão prontamente disponíveis nos mercados comuns. Com a casa inteligente, você pode desfrutar da segurança, confiabilidade e conforto de ter uma casa inteligente por meio de um aplicativo inteligente a um clique de distância. Várias outras razões pelas quais a popularidade dos aplicativos domésticos inteligentes e dos dispositivos domésticos inteligentes estão ganhando popularidade são discutidas a seguir.

Dispositivos de casa inteligente com aplicativo de casa inteligente

Procurando um estilo de vida mais rápido? Tente trocar seus dispositivos domésticos por dispositivos operados manualmente ou automaticamente. Esses dispositivos inteligentes permitem que você se conecte e opere com um aplicativo inteligente; muitas vezes, um aplicativo será suficiente para operar todos os dispositivos inteligentes em casa e colocá-lo em automação. Se você deseja limpar uma casa, tomar uma xícara de café, ajustar a temperatura da sua casa ou garantir a segurança da sua casa, tudo é facilmente possível com um aplicativo doméstico inteligente. As casas inteligentes se modernizaram e em dispositivos domésticos de automação com conectividade de dados de aplicativos inteligentes através da Internet.

Isso permite que você fique um passo à frente de suas tarefas domésticas e nunca perca uma atualização, mantenha seus dados seguros e coloque sua casa em automação como quando você deixou o forno ligado. Os dados do aplicativo inteligente podem dizer o que está dentro de sua geladeira para que você possa fazer as compras sem planejar. Esses aplicativos inteligentes podem parecer insignificantes, mas as pessoas que os usam diariamente sabem o valor e o conforto que proporcionam. Esses aplicativos inteligentes são ótimos para colocar sua casa em automação, resolvendo todas as suas preocupações domésticas com um único clique em um smartphone, mesmo que seja apenas para ligar/desligar o fogão.

Fácil acesso a casa

Uma casa inteligente conectada ao aplicativo móvel inteligente também é um salva-vidas quando você esquece sua chave e não consegue lembrar a senha da fechadura inteligente da porta principal. Devido às opções de casa inteligente, é super fácil entrar na casa pela porta principal com uma fechadura inteligente ou uma porta de garagem inteligente que também será operável com um aplicativo de casa inteligente.

A porta inteligente operada por aplicativo inteligente ou fechadura inteligente também possui integração de dados com câmeras incorporadas para ver quem está na porta e o que está acontecendo dentro de sua casa. Os dados do aplicativo de casa inteligente também permitirão que você abra ou feche a porta da sua casa inteligente, monitore sua casa, coloque as cortinas, automação de processos e muito mais.

Deixe sua casa mais segura

Uma casa inteligente não apenas permitirá a automação e câmeras embutidas nos dispositivos inteligentes através dos quais você pode ver o que está acontecendo dentro de sua casa em seu aplicativo inteligente. Ele também pode enviar um sinal de alarme para as delegacias de polícia próximas ou seus entes queridos no caso de alguém invadir acompanhar com monitoramento contínuo.

Regulamentação das contas de luz

Com um aplicativo doméstico inteligente, você não precisa se preocupar com o excesso de contas e despesas de eletricidade. A maioria dos dispositivos inteligentes geralmente consome muito menos eletricidade, geralmente é recarregável e pode ser usada por períodos de tempo mais longos. Além disso, eles são carregados e operados nos dados do aplicativo inteligente pela Internet.

Além disso, os dados do aplicativo inteligente também notificam você sobre a conta de eletricidade de tempos em tempos, portanto, se exceder o orçamento, você poderá reduzi-lo ainda mais. Os aplicativos inteligentes estimam o uso previsto de eletricidade, modificam automaticamente o termostato ao longo do dia e fornecem economia diária de eletricidade .

Entretenimento a um clique de distância

O melhor dos dados de aplicativos inteligentes é que eles podem fornecer entretenimento superficial. Esses aplicativos inteligentes irão prever seu gosto e sugerir as opções de entretenimento de sua escolha ou até mesmo alinhar seu programa ou filme favorito em um intervalo específico para você assistir. Você também pode usar esses aplicativos inteligentes conectados à sua TV inteligente e permitir que defina programas e filmes específicos, mude de canal e até grave o programa ou filme quando necessário.

Os aplicativos inteligentes também podem se conectar a alto-falantes Bluetooth e proporcionar entretenimento incrível durante as festas em sua casa inteligente. Você pode ouvir música ou seu programa de rádio favorito por meio desses aplicativos inteligentes. Ele impede que os indivíduos comprem equipamentos mais antigos com funcionalidade restrita e que precisem de restaurações técnicas no futuro.

Como faço para criar um aplicativo de casa inteligente?

O desenvolvimento de um aplicativo de casa inteligente consiste em muitos fatores. Primeiro, o passo crucial é escolher entre os dois métodos de desenvolvimento. Isso afetará seu progresso e definirá o prazo necessário para concluir o processo de desenvolvimento do aplicativo. Depois, há algumas etapas comuns a serem consideradas ao começar a criar um aplicativo doméstico inteligente.

Desenvolvimento de codificação

Um método de desenvolvimento de codificação é um método tradicional no desenvolvimento de aplicativos em que você precisa de conhecimento de codificação e programação, uma equipe especializada de codificadores e um alto orçamento para obter o desenvolvimento completo de aplicativos domésticos inteligentes. É um pouco aparente que começar a criar dados de aplicativos para uma casa inteligente é feito principalmente pelo desenvolvimento de novos códigos por meio de um desenvolvedor ou programador. É um longo processo para ser concluído. O principal benefício de um método de codificação é a capacidade de modificar todo o sistema por conta própria. No entanto, a técnica em si é notoriamente longa e mais complicada. Uma plataforma ou ferramenta sem código como o AppMaster é sempre a melhor escolha, pois torna todo o processo de desenvolvimento de aplicativos domésticos inteligentes inesperadamente mais fácil.

Desenvolvimento sem código

Um desenvolvimento sem código é um tipo de desenvolvimento de aplicativos domésticos inteligentes e outro método de desenvolvimento de aplicativos. Você pode arrastar e soltar em um ilustrador visual e desenvolver o aplicativo de sua escolha sem qualquer codificação ou programação. Você nem precisa envolver nenhum desenvolvedor ou codificador. Plataformas ou ferramentas sem código, como o AppMaster, permitem que os usuários cumpram todos os requisitos de desenvolvimento de aplicativos domésticos inteligentes por mais da metade do preço em comparação com um método de codificação. Em suma, é um método de desenvolvimento inteligente para a automação de aplicativos domésticos inteligentes e sempre seria um método melhor. Muitas grandes armas entre os fabricantes de dispositivos inteligentes também estão caminhando para um futuro inteligente de codificação.

Principais elementos a serem considerados em seu aplicativo de casa inteligente

Um aplicativo de casa inteligente funciona como uma solução única para vários dispositivos de casa inteligente e permite operá-los e controlá-los com o celular e as pontas dos dedos deixando sua vida conveniente e fácil. Esses três componentes criam simultaneamente dispositivos domésticos inteligentes na automação, permitindo que eles funcionem sem problemas.

Para conseguir isso, você só precisa adicionar três elementos principais ao seu aplicativo de casa inteligente sempre que desenvolver um, incluindo:

Atuadores

Os atuadores são os dispositivos de conversão de movimento em sinais para produzir ações apropriadas e funcionam controlando o dispositivo, como um interruptor ou um termostato são ótimos exemplos de atuador. Estes são obrigatórios em um aplicativo doméstico inteligente.

Sensores

Um sensor é um dispositivo sensor que reage a um estímulo físico. Luz, movimento, som, pressão, temperatura, etc., podem ser detectados por esses sensores de aplicativos domésticos inteligentes e permitem que os dispositivos reajam adequadamente.

Controladores

Um controlador é um dispositivo que tende a controlar todos os recursos dos dispositivos domésticos inteligentes por meio de um aplicativo doméstico inteligente - um telefone celular ou outro controle eletrônico. Esses controladores transmitem e adquirem sinais de alguns dispositivos inteligentes. Esta é a plataforma principal pela qual todos os controles ocorrem.

Recursos básicos para um aplicativo de casa inteligente

O primeiro e mais importante passo é escolher quais recursos você deseja incluir em seu aplicativo de casa inteligente sem código personalizado. Alguns dos recursos são básicos e devem estar em seu aplicativo de casa inteligente, e alguns recursos são avançados e geralmente opcionais quando você está apenas começando. No entanto, você sempre pode atualizar seu aplicativo de casa inteligente e adicionar recursos que desejar. Estas são algumas características básicas que devem incluir.

Automação e controle remoto

Um aplicativo doméstico inteligente perfeitamente feito deve incluir automação e controle remoto para torná-lo um aplicativo completo. Sempre que você começar a criar um aplicativo doméstico inteligente, sempre considere que um usuário deve ser capaz de operar a maioria das marcas e dispositivos amplamente utilizados para torná-lo um aplicativo doméstico inteligente universal, porque o legal de um aplicativo doméstico inteligente é acender a luz assim que você for dormir ou tomar uma xícara de café assim que acordar.

Definir partes do usuário

Esse recurso é essencial se muitas pessoas moram em uma casa. Um aplicativo de casa inteligente deve ser capaz de definir funções e partes do usuário que permitirão que cada usuário opere os dispositivos de casa inteligente de acordo com sua própria vontade e prazo. Isso também permitirá definir a privacidade do dispositivo, como quem pode acessá-lo e quem não. Por exemplo, uma criança não deve ter permissão para operar um aplicativo de casa inteligente ou dispositivo inteligente.

Notificações via push

Um aplicativo doméstico inteligente deve configurar habilmente mensagens push para os usuários. Esse recurso é novamente obrigatório ao criar um aplicativo inteligente. Uma pessoa que opera este aplicativo doméstico inteligente deve ser capaz de receber notificações push para tudo e todos que ocorrem em casa e deve poder escolher na lista quais notificações um usuário deve receber e o que não. Um aplicativo de casa inteligente não deve ser extremamente intrometido, mas deve ser capaz de notificar o usuário sobre a condição dos dispositivos e da casa inteligente.

Análise personalizada

Você deve cuidar do rastreamento e da análise ao desenvolver um aplicativo de casa inteligente. Isso permitirá que a casa inteligente funcione na automação adequada por meio de um aplicativo de casa inteligente. Rastrear e investigar hábitos de uso de dispositivos individuais, como qual comida está sendo preparada em seu fogão inteligente ou quais programas estão sendo assistidos em uma TV inteligente, etc., fornecerá ao usuário uma visão apropriada por meio de um aplicativo doméstico inteligente. Este aplicativo de casa inteligente ajuda o ritmo típico de vida e, talvez, crie alguns ajustes para um estilo de vida melhor.

Defina cenários distintos

Se um aplicativo de casa inteligente tem a capacidade de construir cenários distintos fazendo um grupo de algumas atividades. Por exemplo, o cenário "entrar em casa" conteria uma porta aberta, acendendo todas as luzes e acionando os sensores de movimento. O cenário da "hora do sono" deve funcionar desligando a luz, ajustando o termostato e ligando a música de meditação para permitir que você durma em paz.

Segurança

A inevitável transferência de uma grande parte de nossa vida para os dispositivos domésticos inteligentes controlados por um aplicativo doméstico inteligente não deve carecer de segurança. Em relação à segurança e proteção da casa, ela não deve ser comprometida. Procurar problemas de segurança ao desenvolver um aplicativo de casa inteligente é uma obrigação. O componente de segurança de um aplicativo inteligente deve conter:

Evite o armazenamento de detalhes de login e informações confidenciais e pessoais.

Notificação push para alteração de senha.

Verificações de segurança regulares para o aplicativo.

Restringir usuários que são novos acessos sem a permissão de um usuário atual.

Incluídos estão os gateways de segurança.

Como faço para criar um aplicativo Android para automação residencial?

Esteja você desenvolvendo um aplicativo para Android ou um aplicativo inteligente para iOS, ele deve ter os elementos acima alinhados antes de começar. Depois que tudo estiver no caminho certo, siga as 8 etapas principais para concluir o desenvolvimento do seu aplicativo de casa inteligente.

Etapas essenciais para desenvolver um aplicativo de casa inteligente

As 8 principais etapas essenciais para desenvolver um aplicativo doméstico inteligente incluem:

Descubra um plano

O primeiro passo para iniciar o desenvolvimento do seu aplicativo inteligente é descobrir os prós e os contras do seu aplicativo de casa inteligente que você pode enfrentar. Dessa forma, você seguirá uma trilha pré-criada para o desenvolvimento do seu aplicativo de casa inteligente e não perderá nenhum ponto importante. Você estará ciente dos riscos e das reviravoltas que podem surgir em seu caminho.

A etapa de descoberta também inclui a análise de mercado para sua análise da concorrência, para que você saiba o que pode precisar para competir e quais estratégias você deve fazer para tornar seu aplicativo doméstico inteligente bem-sucedido no mercado.

Bloqueie os recursos

O segundo passo importante é finalizar os recursos importantes que você precisa incluir em seu aplicativo de casa inteligente. Quais serão os recursos de mercado competitivos a serem incluídos em seu aplicativo de casa inteligente para mantê-lo em destaque na tempestade de aplicativos no mercado? Certifique-se de incluir apenas os dados importantes e os recursos competitivos e não tente adicionar todos os recursos desnecessários que serão usados como uma recusa para um aplicativo inteligente.

Confirmar um modo de conexão

Ele deve considerar o modo de conexão do seu aplicativo de casa inteligente com seus dispositivos inteligentes para que possa funcionar de maneira eficaz. Com a conexão, é recomendado o suporte a todos os elementos discutidos acima de um aplicativo de casa inteligente. O conceito central é demonstrar uma associação perfeita entre esses 3 componentes dispersos. Existem várias opções de conectividade para um aplicativo inteligente, mas seu smart deve ser capaz de se conectar através do seguinte:

Dados Wi-Fi/Celular - a maioria dos dispositivos inteligentes hoje em dia são compatíveis com dados do tipo Wi-Fi. No entanto, pode erradicar a duração considerável da bateria e a velocidade do dispositivo inteligente. Mas uma vasta disponibilidade mostra que um aplicativo inteligente deve ser capaz de conectar dispositivos por meio de Wi-Fi e dados de celular.

Bluetooth - ao contrário da opção Wi-Fi, a conectividade Bluetooth é uma opção que consome pouca bateria. Ele evoluiu para conectar seus dispositivos inteligentes ao seu aplicativo de casa inteligente via Bluetooth com mais facilidade.

Gerenciar tipo de armazenamento

Um aplicativo doméstico inteligente deve analisar como gerenciará o armazenamento de dados e onde isso será feito. A opção mais comum a esse respeito é o armazenamento em nuvem, a opção de armazenamento ideal para aplicativos domésticos inteligentes ou armazenamento de dados local se a nuvem não estiver disponível.

Desenvolva um design amigável

Os dados de um aplicativo doméstico inteligente que você está desenvolvendo devem ter um design de dados elegante e fácil de usar em comparação com outros produtos competitivos no mercado. Com um design de aplicativo doméstico inteligente atraente, você pode impressionar seu usuário com a primeira impressão. Um design de aplicativo doméstico inteligente deve corresponder à experiência personalizada do usuário para atender aos requisitos básicos do usuário final, como cenários personalizados e definição de posições do usuário. Com isso, você deve cuidar da representação dos dados na tela de um aplicativo inteligente.

Certifique-se de segurança

Conforme discutido anteriormente, um aplicativo de casa inteligente deve atender a todos os parâmetros de segurança, pois controla os dados de toda a casa e os dados nos principais dispositivos inteligentes. Se houver uma violação de segurança, os invasores podem entrar em seus dados e em sua casa. Portanto, mantenha a segurança como prioridade ao desenvolver um aplicativo doméstico inteligente e mantenha seus dados seguros.

Lista de dispositivos de suporte

Um aplicativo doméstico inteligente deve ser universal. Isso significa que a maioria e as empresas mais comuns devem apoiá-lo. Quanto mais dispositivos seu aplicativo de casa inteligente suportar, melhor e mais exigente será o mercado. Nunca opte por uma única empresa ou tipo de dispositivo inteligente, pois isso restringirá o aplicativo inteligente e questionará suas capacidades.

Teste antes do lançamento

A última coisa a considerar antes de iniciar o aplicativo de casa inteligente é testá-lo. Você deve ter mantido tudo nos trilhos e feito o seu melhor ao desenvolver seu aplicativo de casa inteligente, mas deve testá-lo para garantir ao máximo que ele esteja funcionando perfeitamente bem e pronto para enfrentar o mercado.

Custo total do aplicativo de casa inteligente

O custo total será o estimado, pois é difícil prever o custo total e final dos dados de um aplicativo doméstico inteligente ou de qualquer outro dado do aplicativo. A principal razão é que depende de vários fatores e do tipo de codificação de desenvolvimento ou nenhum código. Também dependerá se os dados do aplicativo funcionarão apenas no Android ou estarão disponíveis para Android e iOS. Talvez você precise pagar o preço por hora se estiver contratando um desenvolvedor. O principal componente que decidirá as taxas de desenvolvimento de aplicativos são:

Custo do designer de UI/UX

No custo de gerenciamento de projetos

Custo do desenvolvedor

Integração com custo de terceiros

Arquitetura de back-end e custo de desenvolvimento

Custo de planejamento e projeto

Custo de correção de bugs

Custo de teste

Geralmente, controladores de dispositivos de dados de aplicativos domésticos inteligentes prontos, como Alexa e Siri, custarão cerca de 60 mil a 70 mil dólares. Um desenvolvimento de aplicativo doméstico inteligente codificado pode custar de 80 mil a 90 mil dólares ou muito mais do que isso. Desenvolver um aplicativo doméstico inteligente que controle dispositivos por meio de uma plataforma sem código ou ferramentas como o AppMaster custará muito menos do que o método de codificação do desenvolvimento de aplicativos domésticos inteligentes.

Existe um aplicativo universal para dispositivos inteligentes?

Um controlador de aplicativo doméstico inteligente geralmente é universal, permitindo que a maioria dos dados de dispositivos domésticos inteligentes sejam operados com um aplicativo. Esses aplicativos suportam os produtos inteligentes da empresa normalmente usados e geralmente se adaptam a todos. Os 3 principais aplicativos domésticos inteligentes universais são os seguintes.

Página inicial do Google

Good home ou google nest é um dos principais aplicativos domésticos inteligentes usados globalmente e também é universal para a maioria das empresas, produtos e dispositivos. As principais características incluem:

Controlar TVs e alto-falantes

Faça as coisas

Planeje seu dia com antecedência

Obtenha respostas para suas dúvidas

Gerencie todas as tarefas domésticas

Controle seus dispositivos inteligentes

Entretenimento

Amazon Alexa

O Amazon Alexa também é considerado um aplicativo doméstico inteligente universal que acompanha a maioria das empresas e controla quase todos os tipos de dispositivos inteligentes. As principais características incluem:

Interação de voz

Tocar música

Faça uma lista de tarefas

Configurando alarmes

Streaming de podcasts

Reproduzindo audiolivros

Atualizações meteorológicas

Atualizações de tráfego

Notícias esportivas

Novas atualizações

Controlar dispositivos domésticos inteligentes

Apple Home

Este é da Apple e só está disponível para quem tem o seu iPhone ou iPad; nesses dispositivos Apple; geralmente é pré-instalado. Esses dados do aplicativo são compatíveis com as plataformas de kits domésticos e as ferramentas permitem a automação residencial. Como o Alexa na Amazon, ele possui Siri para interação por voz. É conveniente gerenciar todos os seus dispositivos domésticos inteligentes com um aplicativo. Esses dados do aplicativo também mantêm seus dados protegidos e permitem todo o potencial de sua casa inteligente.

Em poucas palavras

Converter seus dispositivos domésticos inteligentes em automação e torná-los inteligentes será mais conveniente para você e economizará muito tempo, além de ajudá-lo a planejar e executar suas tarefas diárias de maneira inteligente. Nos próximos anos, existe a possibilidade de que todos os métodos e casas tradicionais fiquem obsoletos e sejam substituídos por um modo de vida inteligente.

Para ser conclusivo, começar a construir um aplicativo doméstico inteligente usando um método de codificação tradicional por meio de linguagens de programação pode ser um desafio para pessoas sem conhecimento prévio de programação. Mesmo se você contratar um desenvolvedor, o custo e o tempo serão muito maiores do que um desenvolvimento sem código. Além disso, usar uma plataforma sem código como o AppMaster será fácil, rápido, menos dispendioso e sem nenhum codificador envolvido. A tecnologia de desenvolvimento sem código é a melhor opção se você deseja criar seu próprio aplicativo doméstico inteligente. AppMaster é uma plataforma sem código que permite que os usuários criem aplicativos web ou móveis de que gostem para qualquer finalidade. Os dados de um aplicativo doméstico inteligente podem ser facilmente desenvolvidos usando o AppMaster.