Muitas coisas mudaram desde que temos de enfrentar, todos à nossa maneira, a pandemia e as suas consequências. Algumas consequências foram extremamente graves; outras tiveram a ver com os nossos hábitos: os nossos hábitos mudaram, e muita desta mudança tem a ver com a tecnologia: a tecnologia mantém-nos a todos ligados, mantendo ao mesmo tempo a distância social. A nossa forma de fazer compras, a nossa forma de trabalhar, e a nossa forma de comunicar mudaram: as videoconferências tornaram-se cada vez mais comuns, e, com o tempo, tornaram-se cada vez mais avançadas, permitindo a videoconferência sem forçar as pessoas a viajar.

O que significa para os criadores ou empresários? Essa aplicação de videoconferência pode ser uma grande oportunidade de negócio. Neste artigo, vamos discutir como fazer uma aplicação de videoconferência, mas também estamos a analisar o mercado para compreender porquê e como pode lançar este novo negócio.

Porquê investir em aplicações de videoconferência?

Simplesmente colocado, agora é altura de investir em aplicações de videoconferência porque a procura deste tipo de aplicação de videoconferência está a crescer. Nos primeiros meses da pandemia, a procura de aplicações de vídeo-chamadas já aumentou 500%, e os números de tráfego global de vídeo-chamadas móveis têm vindo a crescer desde 2020. Espera-se que cresçam ainda mais até 2028! Isto significa que não é demasiado tarde para entrar neste negócio! A concorrência já é, claro, elevada, mas se reduzir o seu nicho e compreender o que o seu público precisa para as videoconferências e videochamadas, há espaço para entrar no mercado com sucesso!

Adicionar uma funcionalidade de chat de videoconferência numa aplicação existente

A procura de aplicações de chat de vídeo é também uma procura crescente de funcionalidades de chat de vídeo. A utilização das aplicações existentes poderia ser melhorada adicionando-lhes características de chat de vídeo. Investir numa aplicação de video chat, ou seja, não significa apenas que é necessário criar uma nova aplicação de videoconferência, por exemplo; pode também significar que pode criar uma funcionalidade de video chat para a sua aplicação existente ou uma funcionalidade de video chat que outros criadores possam facilmente integrar nas suas aplicações.

Aplicações de video chat e aplicações de videoconferência

A tecnologia de videoconferência não é apenas importante porque permite aos utilizadores falar com a sua família e amigos à distância. Pelo contrário, as videochamadas são ainda mais essenciais num ambiente empresarial.

Aplicações de videoconferência estão a tornar-se excepcionalmente importantes: as pessoas não parecem estar prontas para regressar aos velhos hábitos quando viajávamos para uma conferência ou íamos fisicamente às aulas para frequentar um curso. As aplicações de videoconferência permitem às pessoas de todo o mundo partilhar um ambiente virtual e videoconferência num escritório virtual. Todos nós utilizámos aplicações de videochamada durante a pandemia para entrar em contacto com a nossa família e amigos, e ainda estamos todos a utilizá-las.

>>forte>Educação: tecnologia de videochamada tornou-se muito importante durante a pandemia para permitir aos estudantes continuarem a frequentar as aulas. É claro que estes tipos de aplicações de videochamada são mais complexos do que as simples videochamadas: precisam de gerir mais utilizadores dentro da mesma chamada. Ainda assim, como estamos prestes a discutir, são mais fáceis de gerir do que uma aplicação de videoconferência.

>/li>>li>> forte>Conferência: como mencionado, a videochamada tornou-se muito importante no ambiente de trabalho e de negócios, permitindo aos colegas e colaboradores manterem-se em contacto da forma mais eficiente. As aplicações de videoconferência são ainda mais complexas do que as utilizadas para a educação, porque não só precisam de permitir a muitos utilizadores na mesma chamada, como também precisam de permitir que todos participem eficientemente na conversa.

h2>Como criar aplicações e características de videoconferência

Agora que discutimos o quão rentável poderia ser criar aplicações de vídeo e videoconferência como uma ideia de negócio, podemos passar a discutir como fazê-lo. O desenvolvimento de aplicações de videoconferência pode ser muito desafiante, e estamos prestes a descobrir porquê; por esta razão, utilizar uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações de videoconferência pode facilitar o processo, tornando-o mais eficiente e optimizando o custo.

Video desenvolvimento de aplicações a partir do zero: os desafios

Resources>>br>Se criar uma aplicação de videoconferência a partir do zero, necessitará de toneladas de recursos em termos de infra-estrutura e orçamento. As necessidades de recursos serão ainda maiores se a sua aplicação for uma aplicação de vídeo-conferência. Em particular, necessitará de um servidor grande e poderoso localizado algures no mundo, com largura de banda e capacidade capaz de gerir todo o tráfego que entra e sai da sua aplicação de vídeo-conferência. Infra-estrutura como esta tem um preço muito elevado!

>forte>Longo processo de desenvolvimento>br>Criar uma aplicação de vídeo-conferência a partir do zero exigiria mais tempo do que utilizar uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações de vídeo-conferência. Quando o processo de desenvolvimento começa do zero, afinal, requer sempre mais tempo, energia e competências do que quando se usa uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações de vídeo-chamada. Além disso, um tempo de desenvolvimento mais longo significa também custos mais elevados.

Desenvolvimento de uma aplicação de video chat com uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações: as vantagens

>forte>baixo>baixo custo>br>Usar uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações de video chat tem custos mais baixos do que enfrentar um processo de desenvolvimento a partir do zero. As razões são várias:

Tempo é optimizado, e menos tempo significa custos mais baixos

Necessitará de menos colaboradores (diferentes dos programadores): as ferramentas de desenvolvimento de aplicações de vídeo-chats de alta qualidade têm características integradas que lhe permitem planear, comercializar, e rentabilizar a aplicação de vídeo-chats que cria com elas. Isto significa que pode tomar tudo sob controlo, necessitando de contratar menos especialistas nas diferentes áreas.

>ul><>li> Necessitará de menos programadores: também significa custos mais baixos.

>>forte>>Mais fácil implementação>br>>Como já mencionámos, é importante não só criar aplicações de vídeo-conferência de áudio, mas também implementar ferramentas de vídeo-conferência em aplicações existentes: tudo isto é mais fácil com uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações de vídeo-chata-chata-chata-chata-video.

> forte>Easier marketing>br> Porque as ferramentas de desenvolvimento de aplicações de vídeo-chats têm muitas características integradas, você gere outros aspectos para além do desenvolvimento: o marketing é um destes.

> forte>Easier monetização>br>Um processo de desenvolvimento de aplicações de vídeo-chats nunca acontece por causa disso: é uma ideia de negócio, o que significa que a monetização é um dos seus desafios. Como é que realmente ganha dinheiro com a sua aplicação de videoconferência ou com a sua ferramenta de videoconferência? Ajudaria se o monetizasse: pode fornecer um plano de subscrição, ou pode exibir anúncios aos utilizadores enquanto estes utilizam a sua aplicação. Em ambos os casos, é necessário implementar modelos de monetização, e é mais fácil fazê-lo com uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações de vídeo-conferência.

>forte>bastante>Better Upgradeability>br> Até agora não falamos de capacidade de actualização. Este é um tópico que tem muito a ver com concorrência: porque a concorrência na aplicação de chat de vídeo-conferência é tão elevada, o seu trabalho de desenvolvimento nunca é feito. É necessário continuar a actualizar as funcionalidades para manter a aplicação de forma eficiente e para fornecer aos utilizadores novas funcionalidades que eles possam achar úteis. Claro que, se utilizar uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações de chat de vídeo, a actualização de funcionalidades e código seria mais fácil do que se não tiver uma plataforma de suporte.

Bónus: a ferramenta de desenvolvimento de aplicações mais recomendada

A ferramenta de desenvolvimento de aplicações de chat de vídeo que lhe permite explorar todas as vantagens que mencionámos acima é o AppMaster.io. Além de ter todas as funcionalidades mencionadas, também tem uma interface de fácil utilização que torna o processo de desenvolvimento e gestão, planeamento e marketing mais fácil e mais eficiente.

Criar uma aplicação de chat de vídeo: tudo o que precisa de considerar



Após ter decidido entre desenvolver do zero e desenvolver com uma ferramenta de desenvolvimento, é altura de começar a planear a sua jornada de desenvolvimento e transformar a sua ideia de negócio num negócio real. Com aplicações de chat de vídeo, há dois aspectos principais a considerar: a infra-estrutura de que necessita e as características a fornecer.

Hardware

Quando se trata de infra-estrutura, há uma decisão principal que precisa de tomar antes de começar a desenvolver. É preciso escolher entre:

Criar uma infra-estrutura de nuvem (as-a-service)

> Infra-estrutura de endpoint auto-hospedado. A infra-estrutura auto-hospedada tem um custo mais elevado e exigirá uma equipa dedicada apenas para a manter. A infra-estrutura de nuvem pode optimizar os custos e facilitar o processo.

Este é provavelmente o núcleo do seu processo de desenvolvimento. Seria melhor se começasse a criar uma aplicação com certas características disponíveis. Que tipo de características precisaria de implementar?

Basic features

>/h3>>p>Uma aplicação de video chat é, em primeiro lugar, uma aplicação que permite aos utilizadores fazer videochamadas uns aos outros. Esta é a primeira coisa que precisa de desenvolver; depois, pode começar a adicionar características para tornar a sua aplicação de videoconferência única. E quais são estas características? Notificação push

< p>Se chegar uma videoconferência ou uma mensagem de texto, o utilizador precisa de saber com uma notificação: precisa da sua aplicação para notificar as videochamadas e os textos recebidos. Grupo de videoconferência

< p>Isto é essencial para as aplicações de videoconferência. O chat de vídeo em grupo permite que muitos utilizadores estejam na mesma videochamada. Há dois tipos principais de videochamadas em grupo: Um em que há um orador principal, e os outros utilizadores são principalmente ouvintes: isto é mais fácil de obter (é uma espécie de transmissão ao vivo, excepto que é privada), e é o que é utilizado em ambientes educativos, onde há um professor a falar e um estudante a ouvir. Os utilizadores ouvintes, tal como os estudantes, no entanto, precisam de ter uma forma de interagir: pode ser através de uma conversa em vídeo ou da possibilidade de intervir na conversa. li>li> Uma vídeo-chamada onde há muitos utilizadores, todos os oradores activos, e ouvintes. É disto que precisa se estiver a desenvolver uma aplicação de videoconferência para trabalhadores de empresas. A videoconferência, afinal, significa partilhar um espaço virtual comum onde qualquer pessoa pode participar na conversa (esta seria a característica básica, mas há muitas outras coisas, como estamos prestes a ver, que pode permitir aos seus utilizadores partilhar durante a sua videoconferência). Partilha de ecrã



Must-have features for video conference and video chat application

A característica de partilha de ecrã é aquela que permite a todos os participantes na chamada de videoconferência ou simples videochamada partilhar um ecrã: um (ou mais) ecrã seria exibido e visto por todos os participantes. Esta funcionalidade é quase básica para aplicações de videoconferência: os utilizadores que colaboram num projecto precisam de partilhar conteúdos, quer se trate de uma apresentação, um documento, ou outro. Para além das aplicações de videoconferência, a partilha de ecrã é também fundamental para fins educativos.

Lista de contactos



Esta é outra característica essencial em todas as aplicações de videoconferência. Aplicações de videoconferência, chat de vídeo comum, ou plataformas de e-learning precisariam de uma lista de contactos. As listas de contactos não são assim tão complexas de implementar: mas é preciso torná-las eficientes. Quando os utilizadores descem a sua lista de contactos, precisam de tocar num nome e de poder chamá-los. Da mesma forma, enquanto uma videoconferência já está a acontecer, abrir a lista de contactos e adicionar outro utilizador à videoconferência deve ser igualmente fácil.

Anulação de ruído virtual



Mensagens de texto

p>Isto é particularmente importante para aplicações de videoconferência: o trabalho remoto pode tornar-se muito stressante se a conversa não for clara - O cancelamento virtual de ruído é um algoritmo que pode separar as vozes dos utilizadores do ruído ambiental, baixando este último para que a conversa seja mais clara. Se quiser trazer a sua aplicação de videoconferência para outro nível, implementar o cancelamento virtual de ruído é a forma de o fazer.

Chats de vídeo conferência são chamados assim porque para além de se verem e falarem uns com os outros; os utilizadores podem também enviar mensagens de texto uns aos outros. Contudo, esta característica torna-se ainda mais importante nas aplicações de videoconferência e de chat de vídeo utilizadas para a educação, onde os utilizadores podem intervir na conversação com uma mensagem de texto e interagir através de um chat sem interromper a pessoa que está a falar.

Máscara e efeitos personalizados



Para o desenvolvimento recreativo de aplicações de áudio-vídeo, ou seja, quando a aplicação que está a criar é apenas uma utilização do utilizador para falar com amigos e familiares, a utilização de máscaras ou efeitos personalizados pode tornar a chamada de áudio-vídeo mais divertida. Isto é algo que pode fazer a sua aplicação de vídeo destacar-se da concorrência, e isto é sempre importante do ponto de vista empresarial.

Criar uma aplicação de áudio-vídeo para videochamadas: um guia passo-a-passo

>>/h2>>p>>forte>Pesquisar o mercado>br>Já fornecemos alguns conhecimentos sobre o mercado de chat de áudio-vídeo, mas o que precisa de fazer nesta primeira fase da sua jornada de desenvolvimento de aplicações empresariais é procurar os seus utilizadores. Como vimos, existem diferentes tipos de aplicações de chat vídeo, cada uma das quais é utilizada por certas categorias de pessoas (estudantes, trabalhadores de empresas, adolescentes, e famílias...). É preciso saber a quem se destina o seu negócio para que saiba que direcção tomará o seu processo de desenvolvimento de aplicações.>p>>forte>considerar o seu orçamento>br>Primeiro de tudo, é preciso avaliar os custos porque, caso contrário, não será capaz de avaliar a rentabilidade do seu negócio. Então, o seu orçamento afectará os recursos à sua disposição: o número de programadores que pode contratar, a infra-estrutura que pode adquirir, e assim por diante.

> forte>>Planear o seu processo de desenvolvimento de aplicações>br>Este artigo é muito útil para este fim: assim que souber que tipo de público visar com a sua ideia de negócio, saberá quais as características que a sua aplicação de chat de vídeo necessitará.

> forte> fase de desenvolvimento da aplicação>br>Agora é altura de implementar todas as suas características na sua aplicação de chat de vídeo ou as suas ferramentas de videoconferência na sua aplicação existente. Não se esqueça que a sua ideia de negócio pode ser também fornecer ferramentas de videoconferência a terceiros. A procura é tão elevada que este tipo de desenvolvimento de aplicações pode ser rentável.

> forte> Escolha o modelo de monetização>br>Como já mencionámos muitas vezes no decurso deste vídeo, o seu processo de desenvolvimento de aplicações é orientado para os negócios porque, claro, quer ganhar dinheiro com isso.

Por isso, precisa de compreender como monetizar a sua aplicação de vídeo chat ou ferramenta de videoconferência. Tem três opções principais:

Propor a aplicação gratuitamente e exibir anúncios durante a chamada (isto não é ideal para aplicações de videochamada porque os anúncios interferem com a chamada em si) >li>Asking para pagamento pelo download da aplicação ou ferramenta. Este é o modelo ideal de monetização se estiver a fornecer a outros programadores uma ferramenta de videoconferência.>li>Requerer uma assinatura mensal: isto é ideal para aplicações de videochamada. Requer que os utilizadores paguem uma pequena taxa todos os meses para utilizarem a aplicação

>>forte>Market your video chat app>br>Quando a sua aplicação de video chat estiver pronta, o seu modelo de monetização é implementado, e é altura de informar os utilizadores sobre a sua aplicação. O marketing é o núcleo do negócio: se alguém souber que a sua aplicação de chat de vídeo existe, ninguém a descarregará. Além disso, suponha que alguém sabe como é melhor, mais divertido, mais adequado para fins de videoconferência, ou - em geral - o que a torna única ou melhor do que a concorrência. Nesse caso, ninguém vai descarregá-lo.

Conclusion



Neste artigo, não só lhe mostramos como criar aplicações de video chat, mas também como transformá-las num negócio lucrativo. Também fornecemos informações sobre a optimização do processo de desenvolvimento e dos custos. A este respeito, vale a pena repetir que a utilização de uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações pode ser a chave para tornar o seu processo mais eficiente, baixar os custos e estar em breve pronto para começar a ter lucro.