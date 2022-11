Como criar uma aplicação como Duolingo?

As pessoas querem poder comunicar com pessoas de outros países, mas existem limitações devido às diferenças na língua utilizada. As pessoas podem agora aprender novas competências e partilhar com outros na sua língua - mesmo que vivam longe. Os dispositivos inteligentes (smartphones, tablets e computadores) podem ajudar neste processo a qualquer altura e em qualquer lugar. Considerando a crescente procura de aprendizagem de novas línguas, o aplicativo Duolingo é uma das soluções mais populares neste campo. Talvez já tenha ouvido falar de Duolingo antes e queira criar uma aplicação como Duolingo. Bem, este artigo é para si. Iremos discutir os aspectos mais importantes de Duolingo e o que precisa de fazer para criar uma aplicação como Duolingo.

O que é Duolingo?

Duolingo é uma plataforma de aprendizagem de línguas gratuita baseada na Internet, lançada em 2012 por uma organização sem fins lucrativos. Os princípios da aprendizagem de línguas aqui são elementares. Os utilizadores são ensinados a pronunciar correctamente novas palavras em vez de adivinharem cegamente o seu significado e utilização.

Características de Duolingo

A principal vantagem é que os aprendentes podem dominar a língua, melhorar o seu vocabulário e aprender a expressar-se na prática em vez de memorizar centenas de palavras estrangeiras. Pode levar anos a tornar-se fluente numa determinada língua, mas muitas pessoas beneficiam da utilização deste serviço todos os dias durante apenas alguns minutos.

Como é que Duolingo funciona?

Duolingo é uma plataforma popular de aprendizagem de línguas que ajuda os utilizadores a aprender várias línguas estrangeiras. Os utilizadores descarregam uma aplicação, escolhem uma língua e iniciam o seu teste gratuito. Não têm de pagar nada para começar a aprender línguas porque Duolingo oferece uma incrível selecção de cerca de 50 línguas diferentes que pode escolher. Depois de escolherem qual deles aprender, os utilizadores verão a lista de níveis para cada língua. Quanto mais alto for o nível, mais complexas serão as lições, e vice-versa. Quando os utilizadores seleccionam um curso, serão guiados por um instrutor animado que lhes dirá como completar correctamente cada tarefa.

Razões para criar uma aplicação como Duolingo

O mundo das aplicações educacionais é enorme. Pode-se encontrar centenas de milhares de programas no Google Play e na App Store. Contudo, existem dois problemas principais com esta vasta selecção de aplicações. Primeiro, pode não ser claro ao escolher a aplicação certa para si ou para os seus filhos. Segundo, existem apenas tantas horas no dia, o que torna impossível aprender tudo sobre todas as aplicações educacionais ao mesmo tempo. No caso de Duolingo, os criadores conseguiram combinar todos os factores relevantes numa única aplicação educacional com uma boa experiência de utilizador: é rápida, divertida, informativa, e divertida!

Como criar uma aplicação como Duolingo?

As boas aplicações devem ser desenvolvidas de acordo com as melhores práticas; caso contrário, o mais provável é que falhem. Agora vamos falar sobre as principais fases do processo de desenvolvimento de uma aplicação como a Duolingo.

Comece com um plano estratégico

A sua tarefa é criar uma ideia única para uma aplicação e escrever um plano de negócios para ela. Antes de começar, faça a sua pesquisa de marketing e descubra o que o mercado quer.

Colabore com especialistas em línguas

Para fazer uma aplicação como Duolingo, deve colaborar com os peritos certos. Com fontes adequadas, a sua plataforma de aprendizagem de línguas será útil.

Escolha uma plataforma

Será útil criar uma aplicação para ambas as plataformas Android e IOS. Deverá também ser criada uma versão web, uma vez que muitos utilizadores preferem aprender línguas via desktop/laptop.

Contratar equipa de design e desenvolvimento

Se uma pessoa pesquisasse o mercado de aplicações móveis, descobriria que 90% dos utilizadores deixam uma plataforma nos primeiros 30 segundos devido à má experiência do utilizador. Para o evitar, deve contratar um consultor de design UX/UI que o ajudará a construir aplicações de aprendizagem de línguas que sejam simples e tenham um aspecto atraente.

Pense na estrutura modular

Ao modular a sua aplicação, o processo de desenvolvimento torna-se mais rápido, pelo que poupa tempo e dinheiro. Os seus criadores mantêm a integridade da aplicação sem prejudicar o seu desempenho.

Características de topo para uma aplicação como Duolingo

A aprendizagem de uma língua é uma das experiências mais gratificantes que se pode ter na vida. No entanto, aprender como um profissional requer trabalho árduo e dedicação. Ir além do seu actual nível de proficiência requer uma habilidade raramente encontrada em aplicações linguísticas. Agora vamos dar uma vista de olhos a algumas das melhores características que se pode esperar encontrar numa aplicação de aprendizagem de línguas.

Deve ser simples e envolvente. É muito fácil de usar.

A compreensão auditiva é um dos factores mais importantes na sua aplicação de aprendizagem de línguas. Deve ser fácil de aceder e descarregar aplicações na Internet que ajudam a melhorar a compreensão auditiva.

O passo seguinte seria acrescentar características de compreensão escrita à sua aplicação. Estas são actividades que o ajudam a testar a si próprio e a certificar-se de que compreende o que lê ou ouve eficazmente.

Desenvolver aplicações educacionais é uma grande ideia para aqueles que querem ganhar dinheiro não só com o seu investimento inicial, mas também com o investimento futuro de mais dinheiro que pode ser ganho através da aplicação.

Técnicas de monetização

Há várias formas de rentabilizar uma aplicação educacional. A mais óbvia é a publicidade, que discutiremos em pormenor a seguir. Mas lembrem-se que outras fontes de rendimento podem ser utilizadas por aplicações específicas, tais como as compras noapp.

Freemium

Se quiser que mais utilizadores tirem mais partido da sua aplicação tipo Duolingo, considere oferecê-la como um serviço freemium. Desta forma, a aplicação será oferecida sem custos, mas os consumidores podem decidir mudar para a versão premium por uma taxa de subscrição fixa.

Aplicação paga

Se tem uma ideia para uma aplicação como Duolingo e procura uma forma de começar, a sua melhor aposta seria comparar aplicações gratuitas e pagas. Se a sua aplicação é gratuita, tente encontrar características únicas que a diferenciem do pacote.

Compra In-App

Com o modelo de compras emapp, os seus utilizadores podem utilizar o seu aplicativo em todo o seu potencial. Eles pagam por conteúdos e serviços específicos, o que significa que sentem que ganharam algo de concreto.

Publicidade

A oportunidade de ganhar dinheiro com a publicidade mostrada na sua aplicação é grande, especialmente se a sua aplicação for bem sucedida.

Quanto tempo levará a criar uma aplicação como Duolingo?

Quanto tempo demorará a criar uma aplicação como a Duolingo? Esta é a questão que a maioria das pessoas que querem criar a sua aplicação de aprendizagem de línguas consideram. E embora não haja uma resposta definitiva, há muitos dados para o ajudar a tomar uma decisão informada. Vários factores decidem quanto tempo necessitam para a criação de uma aplicação.

Custo para construir uma aplicação como Duolingo

Quanto custa o desenvolvimento da aplicação? Essa pergunta pode ser respondida de forma diferente dependendo da complexidade do projecto, do local escolhido para a sua equipa, e se a aplicação está ou não a ser desenvolvida para trabalhar no Android e iOS - também conhecido como desenvolvimento multiplataforma.

No-code solução

AppMaster é uma no-code plataforma que lhe permite criar aplicações personalizadas sem qualquer conhecimento de programação. Pode usar AppMaster para criar uma aplicação como Duolingo que é feita especificamente para o seu negócio. Não só é uma óptima forma de poupar nos custos de desenvolvimento, como também reduz o tempo necessário para comercializar a sua aplicação.

Com AppMaster, pode facilmente criar uma aplicação que satisfaça as suas necessidades específicas. Esta pode ser uma óptima forma de poupar dinheiro e tempo no desenvolvimento, e pode também ajudá-lo a colocar a sua aplicação nas mãos dos utilizadores mais rapidamente. Contacte-nos hoje para saber mais sobre como o podemos ajudar a criar uma aplicação como Duolingo.