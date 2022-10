Este post é para si, se alguma vez quis fazer uma aplicação de mensagens como o Facebook Messenger. Iremos rever tudo o que precisa de saber para criar uma aplicação de mensagens de sucesso. Desde a concepção até ao desenvolvimento, iremos cobrir todas as noções básicas. Por isso, vamos começar!

O que são aplicações de mensagens?

Uma aplicação de mensagens é uma aplicação de software utilizada para comunicar com outros utilizadores através da Internet. As aplicações de mensagens mais populares são a WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Viber, e Line. Estas aplicações permitem aos utilizadores enviar texto, imagens, vídeos, e mensagens de áudio uns aos outros.

As aplicações de mensagens diferem das tradicionais aplicações de social media como Twitter e Instagram, que são concebidas para transmitir mensagens públicas a uma grande audiência. Em contraste, as aplicações de mensagens são concebidas para conversas privadas entre duas ou mais pessoas.

Uma das principais vantagens das aplicações de mensagens é que permitem que os utilizadores de aplicações tenham conversas em tempo real. Em contraste com o correio electrónico, que é assíncrono, o que significa que as mensagens não são entregues em tempo real.

Outra vantagem das aplicações de envio de mensagens é que são frequentemente gratuitas para os utilizadores de aplicações. Isto está em contraste com o tradicional envio de SMS, que pode ser caro dependendo do plano do seu telemóvel.

Finalmente, as aplicações de mensagens tendem a ser mais privadas e seguras do que as formas tradicionais de comunicação como o correio electrónico e os SMS. Isto porque as mensagens são frequentemente encriptadas de ponta a ponta, o que significa que apenas o remetente e o receptor as podem ler.

Em geral, as aplicações de mensagens são uma forma conveniente e acessível de comunicar com os outros.

Quais são as aplicações de mensagens mais populares?

Como a maioria das pessoas, provavelmente utiliza pelo menos uma aplicação de chat para se manter em contacto com os seus amigos e família. A maioria das pessoas utiliza todas ou pelo menos uma das seguintes aplicações de mensagens.

Aplicativo WhatsApp A WhatsApp é uma das aplicações de mensagens mais populares por aí. Está disponível para Android e iOS, e permite aos utilizadores da aplicação enviar mensagens de texto, fazer chamadas de voz e vídeo, e partilhar facilmente fotografias e vídeos. O WhatsApp também é de utilização gratuita e é encriptado de ponta a ponta, pelo que as suas mensagens são sempre privadas.

Mensageiro do Facebook O Facebook Messenger é outra opção popular no mercado de aplicações de mensagens. É rápido, fácil de usar, e pode até jogar jogos com os seus amigos. Messenger também oferece chamadas de vídeo e chat em grupo, para que possa permanecer ligado aos seus entes queridos, não importa onde se encontre. Embora o Messenger possa não ser a primeira aplicação de chat que as pessoas pensam quando pensam em concorrência, é sem dúvida uma força a ter em conta. A aplicação oferece uma variedade de características que outras aplicações de mensagens não oferecem, tais como a capacidade de fazer videochamadas e chamadas áudio, aplicar filtros directos, mudar o fundo, e até jogar jogos. O que distingue o Messenger da concorrência é a sua integração com o Facebook. O Facebook é a maior plataforma de comunicação social do mundo, com mais de 2,5 mil milhões de utilizadores de aplicações. Isto dá ao Messenger uma vantagem em termos de alcance e potenciais utilizadores. O Messenger está também constantemente a inovar e a acrescentar novas funcionalidades. Por exemplo, a aplicação tem experimentado a capacidade de encomendar comida e de dar boleia directamente a partir da aplicação. Isto facilita às pessoas a obtenção do que necessitam sem abandonar a aplicação.

WeChat O WeChat é outra opção que vale a pena considerar. É extremamente popular na China, mas está disponível em todo o mundo. O WeChat oferece todas as características habituais como mensagens de texto, chamadas de voz e vídeo, e chat em grupo. Mas também tem algumas características únicas, como a capacidade de enviar dinheiro aos seus amigos e de marcar compromissos com empresas. Então, que aplicação de mensagens gostaria de idealizar? Depende da análise do seu mercado e da concorrência. Mas qualquer que seja a sua escolha, deve acrescentar algumas características únicas para que seja bem sucedida.

Como posso criar uma aplicação de mensageiro?

Uma aplicação de mensagens instantâneas é uma óptima forma de se manter ligado a amigos e familiares em todo o mundo. Mas como se cria uma aplicação de mensageiro que terá sucesso? Aqui estão algumas coisas a considerar

Faça a sua pesquisa de mercado.

Antes de criar uma aplicação mensageira, é essencial fazer uma pesquisa de mercado. Isto irá ajudá-lo a determinar que características incluir na sua aplicação, o seu público-alvo, e a sua concorrência. Existem algumas formas de fazer pesquisa de mercado para uma aplicação de mensageiro. Uma é pesquisar potenciais utilizadores. Isto pode ser feito online ou pessoalmente. Fazer perguntas sobre o que querem numa aplicação de mensageiro, que características são mais importantes, e que outras aplicações utilizam. Outra forma de fazer pesquisa de mercado é olhar para a concorrência. Ver que funcionalidades oferecem e o que os seus utilizadores gostam e não gostam neles. Isto dar-lhe-á uma ideia do que deve incluir na sua aplicação para a tornar melhor do que a concorrência. Depois de ter feito a sua pesquisa de mercado, terá uma ideia melhor do que incluir na sua aplicação de mensageiro. Isto irá ajudá-lo a criar uma aplicação que satisfaça as necessidades do seu público-alvo e que se destaque da concorrência.

Uma vez conhecido o seu mercado alvo e o que eles querem, é altura de olhar para a sua concorrência. O que é que eles estão a fazer bem? O que estão eles a fazer de errado? Como podem criar uma aplicação de mensagens instantâneas que oferece uma experiência melhor do que a que já existe lá fora?

Se estiver à procura de fazer uma aplicação de mensagens, uma das suas principais preocupações poderá custar. Os custos de desenvolvimento podem ser elevados, e se não tiver cuidado, podem rapidamente ficar fora de controlo. Existem algumas formas fundamentais de manter os seus custos de desenvolvimento baixos enquanto cria uma aplicação de mensagens que satisfaz as necessidades dos seus utilizadores.

Primeiro, considere a utilização de uma estrutura de desenvolvimento multiplataforma. Isto permitir-lhe-á desenvolver uma vez a sua aplicação de mensagens instantâneas e implementá-la em múltiplas plataformas, poupando-lhe tempo e dinheiro significativos.

Em segundo lugar, faça uso de bibliotecas e ferramentas de código aberto sempre que possível. Muitas grandes bibliotecas de código aberto estão disponíveis que o podem ajudar com tarefas comuns, e a sua utilização pode poupar-lhe muito tempo e dinheiro.

Em terceiro lugar, tenha cuidado com as características que inclui na sua aplicação. É fácil deixar-se levar e acrescentar demasiadas funcionalidades, o que pode acabar por aumentar desnecessariamente os seus custos de desenvolvimento. Mantenha-se fiel aos elementos essenciais que os seus utilizadores necessitam, e resista à tentação de acrescentar sinos e apitos que nunca poderão utilizar.

Contudo, a forma mais eficaz de o fazer é utilizar uma plataforma como a AppMaster, que lhe permite criar uma aplicação sem codificação. Isto pode poupar-lhe milhares de dólares em custos de desenvolvimento de aplicações de chat.

Concentre-se na experiência do utilizador.

Se está a criar a sua própria aplicação de chat, uma das coisas mais importantes em que se deve concentrar é a experiência do utilizador. Qual será o aspecto da sua aplicação? Como se vai sentir ao utilizá-la? Estas são perguntas essenciais a responder no início do processo de desenvolvimento antes de a aplicação aterrar nas lojas de aplicações.

O desenvolvimento de uma aplicação de chat não é uma tarefa pequena. Há muitas partes móveis e áreas potenciais na criação de aplicações de chat para frustração do utilizador. Mas se mantiver a experiência do utilizador à frente e ao centro, pode criar uma aplicação que as pessoas vão adorar utilizar.

Aqui estão algumas coisas e características básicas a ter em mente quando estiver a conceber a sua aplicação de mensagens

Simplicidade é a chave. Fazer uma aplicação de mensagens que seja fácil de usar e compreender.

A interface do utilizador deve ser limpa e atractiva.

A aplicação deve ser responsiva e rápida. Ninguém gosta de esperar por uma mensagem para carregar.

Deve-se usar as notificações Push com moderação. Demasiadas notificações podem ser irritantes e levar a que as pessoas desinstalem a aplicação.

As características de privacidade e segurança são considerações importantes. Manter os dados dos utilizadores a salvo e em segurança.

Ao concentrar-se na experiência do utilizador e outras características básicas, pode fazer uma aplicação de mensagens que as pessoas quererão utilizar.

Promova a sua aplicação.

Uma vez que faça uma aplicação de mensagens e ela esteja activa, promovê-la para atingir o seu mercado alvo é importante. Utilize as redes sociais, campanhas pagas e outros canais de marketing para divulgar a sua aplicação.

Ao seguir as dicas acima durante o desenvolvimento da aplicação, pode dar a si próprio a melhor hipótese de sucesso.

Quanto custa a criação de uma aplicação de mensagens

Se está a planear fazer uma aplicação de mensagens, provavelmente está a perguntar-se quanto custa o desenvolvimento de uma aplicação. A resposta, infelizmente, não é simples. O custo de construir uma aplicação de mensageiro depende de vários factores, incluindo as características que pretende incluir, a plataforma que pretende desenvolver, e o tamanho da sua equipa.

Características

O custo de fazer uma aplicação de mensagens dependerá das características que pretende incluir. Algumas características, como o registo do utilizador e login, são relativamente simples e podem ser construídas com uma pequena equipa. Outras características, como videochamada ou partilha de localização, são mais complexas e requerem uma equipa maior e mais tempo de desenvolvimento. Se estiver com um orçamento apertado, considere quais as características mais importantes para a sua aplicação e comece com essas.

Geralmente, o desenvolvimento de aplicações de chat pode custar entre $30.000 e $100.000, mas com plataformas sem código, este custo pode ser inferior a $10.000. Plataformas sem código não precisam de contratar programadores de aplicações para o desenvolvimento de software. Portanto, os seus custos de desenvolvimento de software são baixos. Normalmente, o chat MVP também custa menos, porque o custo de marketing não existe. Além disso, a versão web também é barata (mas menos pessoas a utilizam).

Plataformas

O custo do desenvolvimento de uma aplicação de chat também dependerá da plataforma para a qual se pretende construir. As plataformas mais populares para aplicações de messenger são iOS e Android, mas também se pode desenvolver para Windows, Mac, e para a web.

O desenvolvimento de aplicações para múltiplas plataformas custará mais do que construir para apenas uma, mas também lhe permitirá alcançar um público mais vasto. Se não tiver a certeza para qual plataforma construir, pode sempre começar com uma e adicionar outras mais tarde.

iOS e Android

A construção de uma aplicação de mensageiro para iOS e Android é a opção mais popular, e por uma boa razão. iOS e Android têm a maior quota de mercado para dispositivos móveis, por isso a construção para ambas as plataformas permitir-lhe-á alcançar o maior número de pessoas.

O desenvolvimento de aplicações de mensagens para iOS e Android tem, no entanto, alguns inconvenientes. O maior deles é que precisará de duas equipas separadas para construir e manter as funcionalidades da sua aplicação de chat. Isto pode ser mais caro do que ter uma equipa, mas também significa que a sua aplicação estará disponível para o dobro do número de pessoas.

Outra desvantagem é que terá de conceber e desenvolver duas vezes a sua aplicação de mensagens instantâneas, uma para cada plataforma. Isto pode ser demorado e caro, mas há algumas formas de minimizar o custo.

Uma opção é utilizar uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações multi-plataforma como React Native ou Flutter. Estas ferramentas permitem-lhe desenvolver a sua aplicação uma vez e depois implementá-la no iOS e Android.

Outra saída para o desenvolvimento de aplicações é o AppMaster. É uma plataforma sem código, mas fornece o backend mais forte. Por isso, pode utilizá-la em conformidade para o desenvolvimento de aplicações.

Como fazer uma aplicação de mensagens como a WhatsApp ou o Facebook Messenger?

Em relação às aplicações de mensagens instantâneas, o WhatsApp e o Facebook Messenger são duas das opções mais populares por aí. Se pretende criar uma aplicação de mensagens própria, há certos elementos que terá de incluir para que seja bem sucedida.

Para começar, necessitará de uma interface de fácil utilização e de fácil navegação. As pessoas devem ser capazes de encontrar rapidamente as conversas que procuram e iniciar novas conversas com facilidade. Também precisará de assegurar que a sua aplicação possa enviar e receber mensagens rapidamente e sem problemas.

Outro elemento vital de uma aplicação de envio de mensagens bem sucedida é a segurança. As pessoas precisam de se sentir confiantes de que as suas conversas são privadas e de que a sua informação é segura. Como tal, precisará de implementar medidas de segurança robustas para proteger os dados dos seus utilizadores. Características firmes de segurança são vitais.

Finalmente, terá de assegurar que a sua aplicação de mensagens instantâneas é compatível com vários dispositivos. As pessoas devem poder utilizar a sua aplicação de mensagens instantâneas nos seus smartphones, tablets, e computadores sem quaisquer problemas. Se puder fazer uma aplicação de mensagens que satisfaça todos estes critérios, estará no bom caminho para desenvolver uma ferramenta bem sucedida e popular.

Principais características da aplicação de mensagens

De acordo com um estudo recente, a pessoa média envia e recebe cerca de 127 mensagens por dia. Isso é muito texto, e não é de admirar que as aplicações de mensagens estejam entre as aplicações nativas mais populares do mundo. Mas o que faz com que estas aplicações sejam tão populares? As suas principais características. Eles decidem se uma aplicação de mensagens será bem sucedida ou falhada.

Aqui estão algumas das características críticas das aplicações de mensagens.

Convenientes: As aplicações de chat são concebidas para conveniência. Permitem o envio rápido e fácil de mensagens a qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. Assim, cria-se uma aplicação de mensagens conveniente.

Rápida: As aplicações de mensagens são rápidas. Com apenas alguns toques, pode enviar uma mensagem, e esta será imediatamente entregue ao destinatário.

Grátis: A maioria das aplicações de chat são de utilização gratuita. Este é um grande benefício, uma vez que permite aos utilizadores manterem-se em contacto com amigos e familiares sem gastar qualquer dinheiro. Decida durante o desenvolvimento do software como mantê-lo gratuito.

Bate-papo em grupo: Muitas aplicações de chat em grupo permitem aos utilizadores criar conversas em grupo para se manterem em contacto com várias pessoas ao mesmo tempo. Esta é uma óptima forma de se manter organizado e manter todos ao mesmo tempo.

Chamadas de voz e vídeo: Algumas aplicações de mensagens, tais como WhatsApp, Facebook Messenger, Telegramas e FaceTime, permitem fazer chamadas de voz e videochamadas. Esta é uma excelente funcionalidade se quiser manter-se em contacto com alguém sem ter de enviar uma mensagem de texto.

Notificações push: Esta é uma óptima forma de garantir que nunca perde uma mensagem. Com as notificações push, os utilizadores receberão uma notificação sempre que uma nova mensagem for recebida, como as notificações push de maçã.

Emoji: Esta é uma excelente forma de adicionar um pouco de personalidade às suas mensagens. Emoji são pequenas imagens gráficas que os utilizadores podem utilizar para expressar as suas emoções. Portanto, crie uma aplicação de mensagens com o máximo de opções de emoji.

Encriptação de ponta a ponta: Uma das características essenciais a procurar numa aplicação de chat é a encriptação de ponta-a-ponta. Isto significa que as suas mensagens são encriptadas desde o momento em que as envia até o destinatário as descodificar. Isto assegura que as suas mensagens não podem ser interceptadas e lidas por outra pessoa que não seja o destinatário pretendido.

Conversa de desaparecimento: Outra característica crítica a procurar é a capacidade de apagar mensagens. Esta é uma funcionalidade útil se alguma vez enviar uma mensagem de que se arrependa mais tarde. Com algumas aplicações de mensagens, é possível definir um temporizador durante quanto tempo uma mensagem permanecerá visível antes de ser automaticamente apagada. Desta forma, pode ter a certeza de que a sua mensagem desaparecerá após um determinado período de tempo, e não terá de se preocupar com o facto de ser lida por alguém que não queira ver.

Diversão e Jogos: Deve ter usado o Snapchat. É uma aplicação de mensagens de crescimento rápido, mas é utilizada principalmente para filtros, diversão e jogos. Da mesma forma, o Facebook messenger tem várias coisas com que jogar. Portanto, a sua aplicação deve ter características para envolver os utilizadores.

Personalização: É uma forma fácil de tornar a sua aplicação de chat única. Com a personalização, os utilizadores podem mudar o aspecto e o tacto da aplicação para corresponder à sua personalidade. O desenvolvimento de software sofisticado pode ajudá-lo a conseguir isto.

Muitas mais funcionalidades tornam as aplicações de mensagens tão populares, mas estas são algumas das mais importantes. Se procura uma forma conveniente, rápida e gratuita de se manter em contacto com os seus amigos e família, então uma aplicação de mensagens é uma óptima opção.

Como pode rentabilizar a sua aplicação de chat: Estratégia de monetização

Uma estratégia de monetização de uma aplicação de mensagens é a cobrança de uma taxa de subscrição. Esta poderia ser uma taxa mensal ou anual ou uma taxa única. Poderia também oferecer um período experimental gratuito, após o qual a taxa de assinatura entraria em vigor. Outra forma de rentabilizar uma aplicação de chat é vender compras no sistema de mensagens. Isto poderia ser qualquer coisa, desde autocolantes e emojis até funcionalidades premium como armazenamento extra ou a capacidade de enviar mensagens mais longas. Poderia também vender espaço publicitário na sua aplicação de chat. Isto poderia ser banners publicitários, anúncios intersticiais, ou mesmo anúncios nativos que se misturam com o conteúdo da aplicação. Finalmente, poderia recolher dados dos seus utilizadores e vendê-los a empresas terceiras. Isto poderia ser qualquer coisa, desde dados demográficos a dados de comportamento do utilizador. Certifique-se apenas de obter o consentimento explícito dos seus utilizadores antes de recolher e vender os seus dados.

Todas estas são formas viáveis de rentabilizar uma aplicação de mensagens. A sua estratégia de monetização dependerá das características da sua aplicação e do mercado alvo. Portanto, pense cuidadosamente na sua aplicação e nos seus utilizadores antes de começar a gerar receitas.

Como posso criar uma aplicação Messenger sem codificar?

Se pretende criar uma aplicação Messenger sem codificação, o AppMaster é a plataforma para si. O AppMaster é uma plataforma sem código com o backend mais forte. Isto significa que a plataforma imita o programador, gerando automaticamente o código fonte a uma velocidade de 22.000 linhas por segundo na linguagem Go e escrevendo documentação técnica. Com o AppMaster, é possível criar facilmente aplicações web, aplicações móveis, e o backend.

Uma solução rápida, fácil, e acessível!