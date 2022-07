A inovação digital está dando forma ao setor de saúde em um ritmo notável. Existem muitas inovações recentes em plataformas sem código que abalam o mercado. Se falarmos nas últimas duas décadas, houve uma transformação considerável no acesso do consumidor, uma colaboração entre pacientes e médicos e uma percepção inigualável da saúde dos pacientes devido às tecnologias inovadoras, principalmente aplicações de proteção à saúde.

Combinados com as mudanças nas expectativas de UX e recursos aprimorados de coleta de dados, os avanços na tecnologia de manutenção da saúde deram um tremendo aumento aos aplicativos de software de gerenciamento médico, um benefício para médicos e assistentes de atendimento. Além disso, as tecnologias de proteção à saúde estimulam a melhoria dos padrões de atendimento para gerar melhores resultados para os pacientes e acesso a registros eletrônicos de saúde. Vamos aprofundar os avanços nas plataformas sem código que agitam o mercado e as tendências abaixo para que você saiba como o desenvolvimento de software sem código pode contribuir positivamente para o sucesso dos provedores de saúde e fornecer acesso a registros eletrônicos de saúde.

Como você pode construir um aplicativo de telessaúde?

Há muitos benefícios para um paciente na construção de plataformas sem código (software) para envolver efetivamente pacientes, médicos, assistentes de cuidados e prestadores de assistência de enfermagem. As plataformas de assistência médica de telessaúde sem código estão agitando o mercado e podem facilitar o processo de conexão com médicos e pacientes e marcar uma consulta no horário. Em uma pesquisa recente realizada nos EUA, descobriu-se que novos visitantes de clínicas precisam esperar muito para conseguir uma consulta com assistentes de saúde ou médicos. Então, confira os passos abaixo para saber como você pode criar um aplicativo de telessaúde.

Etapa 1: encontrar desenvolvedores de aplicativos para dispositivos móveis

Se você não é um engenheiro de software, precisa terceirizar a tarefa de avanços no desenvolvimento de aplicativos móveis de plataformas sem código a preços razoáveis para desenvolvedores de aplicativos móveis de saúde, fornecendo a eles o maior número possível de detalhes sobre seu aplicativo de telessaúde. Você também pode fazer isso sem suporte profissional externo com a ajuda do AppMaster, que vem com um processo de back-end real gerado por IA.

Etapa 2: preparar o escopo do projeto para uma plataforma de telessaúde

Você deve entrar em contato com seu desenvolvedor de software de gerenciamento médico para assinar um NDA e criar um escopo e taxas do projeto, esclarecendo os detalhes do projeto. Eles falariam sobre a lista de recursos de aplicativos de saúde para a plataforma de telessaúde, suas taxas e a geração de protótipos e maquetes de projetos.

Passo 3: Entre no Estágio de Desenvolvimento

Depois que o escopo do projeto e as taxas acordadas forem criados, a equipe de desenvolvimento de aplicativos móveis dividirá os recursos do aplicativo de saúde em pequenas histórias de usuários para facilitar a implementação. Então, eles desenvolveriam o código para o software, testá-lo e realizar iteração de correção de bug por iteração.

Etapa 4: aprovar a demonstração do aplicativo

Quando você se preparar com o MVP do software de aplicativo de saúde, a equipe de desenvolvimento de aplicativos móveis mostrará os resultados durante a demonstração do projeto. Eles carregariam o MVP do projeto no mercado de aplicativos e começariam a aplicar recursos mais avançados somente se você estivesse satisfeito com os resultados.

Etapa 5: inicie seu aplicativo de telessaúde

Depois que os desenvolvedores implementarem todos os recursos do aplicativo de saúde do escopo do projeto de acordo com sua demanda e taxas, eles executarão a demonstração real do produto fornecendo ao seu aplicativo de telessaúde os dados relacionados ao projeto, como acesso a lojas de aplicativos, bancos de dados, designs e maquetes também. Por fim, você pode encontrar seu aplicativo de telessaúde nos marketplaces de aplicativos que estão prontos para atender os usuários.

Como desenvolver um site de telessaúde?

Suponha que você tenha uma pequena ideia sobre web design e, nesse caso, não precise contratar um web designer ou desenvolvedor, pois o AppMaster pode tornar suas coisas mais gerenciáveis com um aplicativo de assistência médica sem código para dar suporte aos provedores de assistência de enfermagem e médicos. funcionários. Usando esta ferramenta de software sem código, você pode criar aplicativos da Web flexíveis, como portais de clientes e back-end padrão acionado por painéis de administração. Com esta ferramenta, você pode construir seu site de telessaúde rapidamente sem código. Além disso, permite que você crie um painel de administração claramente com um portal do cliente e uma interface voltada para o cliente em minutos. Você pode seguir as etapas abaixo para desenvolver plataformas sem código.

Etapa 1: obtenha um domínio primeiro

Claro, você precisa de um domínio para criar um site de saúde. O domínio seria o URL do seu site. Você tem que gastar algum dinheiro para comprar um domínio.

Etapa 2: crie um site usando o WordPress

Como o CMS (sistema de gerenciamento de conteúdo), você pode usar o WordPress para adicionar e editar conteúdo escolhendo uma determinada plataforma de hospedagem e comprando um modelo. Além disso, o WordPress fornece modelos gratuitos específicos se você quiser usá-los. Caso contrário, você pode comprar muitos outros mercados de terceiros disponíveis.

Etapa 3: selecione a aparência e a aparência do seu site

A aplicação de um dos melhores temas pré-concebidos e paletas de cores facilita a criação de um site de saúde atraente em apenas alguns cliques.

Etapa 4: fazer edições em tempo real

Você precisa fazer edições, redimensionar imagens, adicionar uma seção e desfazer tudo direto da página sempre que quiser integrar seu negócio para uma melhor conversão.

Qual seria o custo para construir um aplicativo de telessaúde?

Se você planeja desenvolver um aplicativo de telessaúde ou contratar um desenvolvedor de software visando vários fluxos de pacientes ou um paciente, o custo de criar um aplicativo de telessaúde depende dos recursos que você deseja envolver no aplicativo. Portanto, é imperativo considerar o design, as integrações, os recursos e a complexidade para concluir o tempo e o custo estimados para desenvolver o aplicativo de telessaúde para beneficiar um paciente ou um fluxo de pacientes. Além disso, a localização geográfica de onde você está contratando os desenvolvedores de aplicativos também importa muito quando se trata do custo de construção de um aplicativo.

Todos os fatores acima abrangem a estimativa de custo mínimo do desenvolvimento de aplicativos de telessaúde, incluindo back-end, plataforma móvel e desenvolvimento do painel de administração. Mas, também, você não pode considerá-la a estimativa final, pois ela varia dependendo de seus recursos, designs e requisitos para o aplicativo e como isso pode beneficiar um paciente ou um grupo de pacientes. O custo estimado será de cerca de 70.000 USD a 100.000 USD para uma plataforma, caso você pretenda contratar uma empresa experiente em desenvolvimento de aplicativos móveis, seja para iOS, Android ou Web, com funcionalidades e recursos básicos. Felizmente, você pode economizar muito no desenvolvimento se adotar a abordagem sem código e consultar a plataforma AppMaster.

Os provedores de código único podem fornecer alta produtividade e agilidade aos aplicativos com pouco código ou sem código. Assim como os aplicativos sem código, os provedores de código único podem fazer aplicativos baseados em código único que são relativamente fáceis de gerenciar e fáceis de atualizar. Requer menos codificação e oferece aplicativos duas vezes mais rápidos com complexidade reduzida.

Coisas a considerar para criar um aplicativo de telessaúde bem-sucedido

A recente pandemia de coronavírus deu origem à taxa de adoção dessa tecnologia chamada de aplicativo de telessaúde. No entanto, existem várias tecnologias a serem consideradas para tornar seu aplicativo de telessaúde bem-sucedido com foco em indivíduos infectados, que são:

Adotando a Inteligência Artificial

As tecnologias de Inteligência Artificial estão se tornando uma parte significativa da vida de todos. Ele pode ajudar os assistentes de saúde de dados e médicos a diagnosticar melhor os pacientes. Além disso, clínicos e médicos podem usar a IA para diagnosticar várias doenças e tratá-las de acordo com os dados disponíveis do paciente. Sem dúvida, a combinação de monitoramento remoto com aprendizado de máquina e IA aumentaria a precisão do diagnóstico, reduzindo a necessidade de médicos especialistas.

Monitoramento Remoto de Pacientes

O RPM (Remote Patient Monitoring) é uma das tecnologias para acumular os dados de bem-estar de um paciente em um local e enviar eletronicamente os detalhes com segurança para a equipe médica em outro local para posterior recomendação e avaliação. Essa tecnologia no aplicativo de telemedicina agora fez com que os pacientes acessassem os melhores prestadores de assistência auxiliar de enfermagem sentados em locais remotos.

Internet das Coisas

Quando a telessaúde e a IoT (Internet das Coisas) se combinam, elas podem oferecer uma grande maneira de fornecer assistência médica de qualidade e eficaz a indivíduos idosos. Os pesquisadores da IoT estão lançando muitos mais dispositivos inovadores no mercado para ajudar melhor os que sofrem. Além disso, os idosos não gostam de migrar de um lugar para outro após a aposentadoria para morar em instalações de moradia, portanto, com os dados, os profissionais de saúde podem resolver seus problemas com precisão.

Análise de dados

Com a análise de dados, o aplicativo de telessaúde pode gerar uma enorme quantidade de dados em prescrições de pacientes, estatísticas vitais, registros e outros detalhes médicos, que os profissionais de saúde e outras equipes médicas podem usar sistematicamente. Isso o ajudaria a explorar todas as opções de tratamento e entender as causas das doenças e como curar os pacientes. Além disso, ofereceria um método mais eficaz para abordar o bem-estar dos indivíduos, implementando um modelo baseado em resultados.

Blockchain

A tecnologia Blockchain no aplicativo de telessaúde oferece segurança, descentralização e imutabilidade. Ele age como um livro distribuído, o que incentiva uma transferência de dados mais eficaz usada por provedores e profissionais de manutenção de bem-estar. Na verdade, pode ajudar a distribuir os dados instantaneamente em um formato codificado e seguro. Com essa adoção, você pode encontrar informações codificadas sobre a lista de transações ou histórico médico de um paciente em cada bloco.

Armazenamento na núvem

Atualmente, a nuvem desempenha um papel vital em vários setores, pois os ajudou a armazenar os dados de maneira eficiente e conveniente e também pode ser recuperado entre diferentes dispositivos. Ele pode render agilidade, escalabilidade e elasticidade à telemedicina. Usando o armazenamento em nuvem, você pode armazenar os dados dos pacientes em servidores remotos acessíveis pela internet.

Setor de saúde

O setor de saúde adota plataformas de última geração que não exigem codificação. Dá grandes expectativas aos pacientes e médicos, já que a indústria está abraçando as transformações muito mais rapidamente. As rápidas mudanças na fraternidade da saúde contribuíram para impulsionar o setor de saúde que está adotando as mudanças. O setor de saúde moderno, que adota aplicativos de saúde virtuais digitais e de telessaúde, facilita a interação dos pacientes com seus médicos.

A inovação digital fenomenal é um processo contínuo, e a seção de saúde está adotando a inovação digital em uma fase muito acelerada. As mudanças em curso são inevitáveis porque a indústria está adotando o digital. A aceitação da saúde virtual Telessaúde pelo público sinaliza o mundo moderno e destaca o crescimento fenomenal da inovação digital.

Resumo

Quando os fabricantes de aplicativos de telessaúde começaram a adotar a inovação digital, revolucionou a forma como os assistentes de atendimento devem tratar os pacientes. Portanto, é muito benéfico seguir o projeto de um aplicativo de telemedicina, e você pode fazê-lo simplesmente com o uso do AppMaster sem código, sem qualquer codificação. Você não precisa mais ser um desenvolvedor web para fazer aplicativos e sites.