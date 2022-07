Actualmente, as aplicações de jogos estão no seu auge devido à utilização massiva de smartphones. Estas aplicações estão a fazer o seu caminho para AppStore e GooglePlay e ajudam editores e programadores a gerar mais receitas através de aplicações de jogos. Na era digital em rápido crescimento, é uma ideia apelativa criar a sua própria aplicação de jogos para ganhar dinheiro através de anúncios. Poderá ficar preocupado se conseguir criar uma aplicação de jogo sem codificação.

A resposta é sim! Há alguns anos atrás, o desenvolvimento de aplicações de jogos exigia extensos conhecimentos de codificação para criar uma aplicação de jogos. Mas hoje em dia, o desenvolvimento de aplicações sem código ajudou muitas editoras a criar as suas próprias aplicações de jogo sem codificação de aplicação. Pode estar a perguntar-se como criar uma aplicação de jogo, especialmente se não tiver capacidades de codificação. Este artigo revelará porque é que os construtores de aplicações sem código são cruciais para o desenvolvimento de aplicações móveis, as melhores plataformas para o desenvolvimento de aplicações sem código, e o processo de criação de aplicações de jogo. Vamos aprofundar os detalhes:

Porquê escolher o desenvolvimento de aplicações sem código?

Houve um tempo em que criar aplicações de jogos com codificação exigia um esforço e tempo extensivos. O desenvolvimento de aplicações móveis era um desafio para principiantes, e acrescentar funcionalidades de aplicação com a codificação era mais difícil. Hoje em dia, há uma mudança maciça na indústria de desenvolvimento de aplicações. Nenhuma plataforma de construção de aplicações de código ajuda os principiantes a criar aplicações de jogo sem capacidades de codificação. Assim, criar uma aplicação de jogo sem construtor de aplicações de código pode fornecer uma solução de desenvolvimento mais barata e mais rápida.

Necessita de capacidades de codificação para criar uma aplicação de jogo?

A codificação de uma aplicação de jogo é uma tarefa intensa para criar uma aplicação de jogo com características complexas. Nem sempre é o caso de necessitar de codificação para o desenvolvimento de uma aplicação de jogo. A razão é a popularidade de construtores de aplicações sem código como o AppMaster, e pode criar aplicações de jogo sem conhecimentos de codificação. Pode experimentar estas plataformas sem código se quiser criar uma aplicação de jogo simples, sem mais funcionalidades. Por outro lado, se quiser prosseguir o desenvolvimento de aplicações móveis como carreira, necessitará de fortes capacidades de codificação.

Algumas competências básicas de codificação ajudá-lo-ão a compreender o backend do desenvolvimento de aplicações de jogos. Além disso, fará mais sentido ao criar aplicações de jogo sem construtores de aplicações sem código e proporcionará mais controlo sobre o desenvolvimento de aplicações. Portanto, nenhuma ferramenta de código é a melhor opção se quiser criar um jogo básico. A criação de jogos complexos requer grande paixão, capacidade de codificação e paciência.

Porque é que nenhum desenvolvimento de jogos de código é mais fácil do que o desenvolvimento tradicional?

Houve um tempo em que o desenvolvimento de jogos exigia tempo e esforço extensivos por parte da equipa de desenvolvimento. Desta forma, o desenvolvimento de jogos com codificação é um processo difícil como exige - planeamento, concepção, codificação, e manutenção. Criar jogos com codificação é possível quando se é um entusiasta de jogos e se adora passar tempo a codificar uma aplicação de jogo. Poderá ser capaz de criar um único jogo, mas requer extensas capacidades de codificação para transformar a sua imaginação em realidade. Portanto, ajudaria se tivesse uma paixão pela criação de aplicações de jogos com codificação.

Por outro lado, nenhuma ferramenta de código ganhou imensa popularidade porque estas ferramentas ajudam as pessoas a criar uma aplicação de jogo sem escrever uma única linha de código. É por isso que o desenvolvimento de aplicações sem código fornece aos principiantes soluções de desenvolvimento mais rápidas e mais baratas.

Construir uma aplicação de jogo: Fases a conhecer

Como criar uma aplicação de jogo sem codificação?

Nenhum criador de aplicações de código ajuda os editores a criar as suas aplicações de jogo sem escrever uma única linha de código. Estas ferramentas de construção de aplicações sem código centram-se mais na concepção e criatividade das aplicações de jogo do que na codificação. Poderá estar a perguntar-se como criar uma aplicação de jogo sem desenvolvimento de aplicações de código. Vamos entrar nos passos fáceis para criar uma aplicação de jogo sem codificação:

Passo 1. Prepare a sua ideia para uma aplicação de jogo

Se tiver tempo para planear uma ideia para a sua aplicação de jogo, irá ajudá-lo a criar uma aplicação que irá chamar a atenção de mais utilizadores. Hoje em dia, a Play Store e a Apple Store têm milhões de aplicações de jogo activas. Recomendamos-lhe que se desloque para a categoria mais trendiest das aplicações para captar mais público e ganhar um grande mercado. Assim que tiver uma ideia sobre o desenvolvimento da sua aplicação, conduza uma pesquisa de mercado para encontrar uma lacuna que os jogadores estejam à procura. Pode comparar as duas aplicações de jogo mais populares, Hill Climb Racing e Asphalt 9. Ambas as aplicações têm a mesma categoria, mas Hill Climb Racing oferece uma visão de terceira pessoa, e os jogadores desta aplicação de jogo precisam de concentração para equilibrar o carro que recebe a sua atenção, tornando os jogadores viciados.

Por outro lado, o Asphalt 9 é a aplicação de jogo mais impressionante para smartphones, mas não oferece gráficos apelativos como Hill Climb. Portanto, Hill Climb é a aplicação de jogo com mais de 500 milhões de downloads, enquanto que o Asphalt 9 tem apenas 10 milhões. Assim, é evidente que os jogos mais bem sucedidos como o Temple Run Angry Bird são populares devido às suas ideias de aplicação. O desenvolvimento desta aplicação móvel deu uma nova experiência aos jogadores com uma interface intuitiva. Assim, ao planear a sua ideia de aplicação, precisa de pensar fora da caixa para criar uma aplicação de jogo que possa conquistar o seu público-alvo.

Passo 2: Escolha uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações sem código

Uma vez finalizada uma ideia para a sua aplicação de jogo, é altura de escolher um construtor de aplicações sem código para o desenvolvimento de aplicações sem codificação. Poderá estar a pensar nos melhores construtores de aplicações sem código para o desenvolvimento de aplicações móveis. Múltiplas plataformas sem código permitem aos principiantes criar uma aplicação de jogo mesmo que não tenham capacidades de codificação. Estamos a listar as plataformas sem código mais populares para o desenvolvimento de aplicações sem codificação. Vamos dar uma vista de olhos:

Game Maker da Gamify

A Gamify percorreu um longo caminho para fornecer ferramentas sem código para o desenvolvimento de jogos sem codificação. Criar uma aplicação de jogo com os Game Makers da Gamify não requer nenhum criador de jogos na sua equipa para o desenvolvimento de aplicações de jogo. Hoje em dia, os proprietários de websites querem reduzir a taxa de salto, pelo que a criação de jogos viciantes para as suas páginas ajuda-os a ganhar mais tráfego. A este respeito, os Criadores de Jogos Gamify ajudam os websites como WIX & Shopify a obter mais tráfego através de aplicações de jogos.

Esta plataforma de jogos sem código ajuda os proprietários do site a seleccionar um modelo para o jogo, a personalizar os seus designs & marca, e depois lançar a aplicação do jogo. Pode jogar os jogos criados por este construtor de jogos sem código em qualquer dispositivo, como smartphones e desktops. Vamos dar uma vista de olhos à ferramenta sem código da Gamify:

Gamify: Gizmo

Gizmo é outro criador de jogos da Gamify que ajuda os utilizadores a escolher um modelo de jogo da biblioteca. Esta plataforma de desenvolvimento de jogos sem código fornece os modelos mais populares para aplicações de jogos. As aplicações de jogo ajudam os proprietários do website a aumentar os KPIs, tais como taxa de conversão, análise da concorrência e distribuição de prémios sem escrever uma única linha de código.

GameMaker Studio 2

O Game Maker Studio 2 é uma plataforma de jogos sem código que ajuda as pessoas no desenvolvimento de jogos, mesmo que não tenham capacidades de codificação. Esta plataforma de desenvolvimento de aplicações sem código tem o slogan "Fazer Jogos é para Todos", o que permite a pessoas de diferentes origens criar aplicações de jogos viciantes. Esta plataforma de desenvolvimento de aplicações de arrastar e largar tornou o desenvolvimento de aplicações móveis mais fácil e rápido. O fascinante da plataforma Game Maker 2 Studio tem uma linguagem de scripting integrada que ajuda os utilizadores a compreender a codificação básica, e eles podem editá-la para alterações posteriores. Além disso, este construtor de aplicações sem código oferece tutoriais em vídeo para criar uma aplicação de jogo sem codificação.

Esta ferramenta sem código suporta todas as plataformas para criar jogos, tais como o SO Android, iOS, desktop, e consolas de jogos. Esta plataforma de desenvolvimento de aplicações sem código oferece três versões de aplicações de jogos, tais como o Creator, Developer, e Console. Este construtor de aplicações sem código tem preços diferentes para diferentes versões de aplicações de jogos. Mas, pode experimentar o seu teste gratuito de 30 dias para criar uma aplicação de jogo.

Unidade

A unidade é a plataforma líder mundial para o desenvolvimento de jogos. Este construtor de aplicações sem código ajuda os utilizadores a criar uma aplicação de jogo sem codificação. Esta plataforma de construção de aplicações sem código está no seu auge, pois teve mais de 5,5 milhões de registos em 2016. Além disso, o CEO da Unity afirma que as pessoas descarregam 2 mil milhões de modelos de aplicações de jogos todos os meses para o desenvolvimento de jogos. Portanto, é evidente que esta plataforma de desenvolvimento de aplicações móveis sem código é popular para a criação de jogos envolventes em todo o mundo.

A Unity cria aplicações de jogos compatíveis com todas as plataformas e também ajuda os utilizadores na criação de uma aplicação de jogos sem codificação. Esta plataforma de desenvolvimento de aplicações também suporta código em C#, JavaScript, e Boo. Além disso, pode criar tanto aplicações de jogos 2D como 3D para Android e IOS. Os melhores exemplos dos jogos criados com Unity são Rochard e Deus Ex: The Fall. Esta plataforma de desenvolvimento de jogos é gratuita até que um utilizador comece a ganhar mais de $100K por ano. Uma vez que o utilizador exceda este limite, esta plataforma de desenvolvimento de aplicações tem um plano de subscrição para continuar os seus serviços. Os utilizadores precisam de pagar $1,500 para que a licença Unity Pro continue com esta plataforma de desenvolvimento de jogos sem código.

GameSalad

GameSalad é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações sem código que ajuda os principiantes a criar uma aplicação de jogo. Pode utilizar esta plataforma mesmo que não tenha experiência de codificação. Esta plataforma de desenvolvimento de aplicação móvel permite aos utilizadores criar jogos 2D que suportam Android, iOS, e desktop. Além disso, esta plataforma de desenvolvimento de aplicações sem código ajuda os utilizadores a publicar estas aplicações de jogos no Amazon KindleFire e no Tizen. Além disso, esta ferramenta de desenvolvimento de aplicações móveis oferece "GaleSalad Arcade", uma plataforma para utilizadores onde podem carregar jogos, experimentá-los, e aprender com o ambiente de jogo sem codificação. Esta ferramenta de desenvolvimento de jogos utiliza a lógica integrada "If and Then" que ajuda os utilizadores a criar aplicações de jogos sem codificação.

O GameSalad oferece um teste gratuito, mas é necessário subscrever um plano de assinatura para a versão Basic ou Pro. Esta ferramenta de desenvolvimento sem código é acessível, e obtém os direitos dos jogos que criou nesta ferramenta sem código.

Passo 3: Escolha um jogo 2D ou 3D

Uma vez escolhida uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações sem código, o passo seguinte é decidir se o jogo que pretende criar é 2D ou 3D. Decidir sobre jogos 2D ou 3D irá ajudá-lo a criar uma aplicação de jogo com um aspecto e uma sensação mais atraentes. Actualmente, o 3D é mais avançado do que o 2D, mas pode não funcionar com todas as categorias de jogos.

A criação de um jogo 3D requer mais recursos e um sistema robusto. Mas, em alguns casos, os jogos 3D podem não ser tão atractivos como os jogos 2D. O Flappy Bird é o melhor exemplo de um jogo 2D. Muitos estúdios de jogos criaram a sua versão 3D, mas a versão 2D do Flappy Bird é mais popular. Noutros cenários, as aplicações de jogos podem requerer a adição de objectos 3D num desenvolvimento de aplicações 2D. Fruit Ninja é um exemplo popular de utilização de objectos 3D num ambiente 2D.

Passo 4: Escolha uma plataforma

Uma vez decidido sobre um ambiente 2D ou 3D para uma aplicação de jogo, é altura de escolher uma plataforma de jogo. Pode criar uma aplicação de jogo para uma plataforma como o Android ou ir com a plataforma cruzada, como o Android, iOS, desktop, e versão web. Uma aplicação de jogo criada para uma plataforma é conhecida como uma aplicação nativa. Ao contrário de uma aplicação nativa, um jogo multi-plataforma é compatível com todos os sistemas operativos, websites e navegadores.

Passo 5: Seleccionar um modelo para a aplicação de jogo

Depois de escolher uma plataforma para uma aplicação de jogo, é altura de seleccionar um modelo de jogo de uma plataforma de desenvolvimento de uma aplicação sem código. As plataformas de desenvolvimento de aplicações sem código permitem aos utilizadores criar aplicações de jogos 2D e 3D sem capacidades de codificação. Houve um tempo em que a codificação de aplicações exigia um conhecimento extensivo de linguagens de programação.

Passo 6: Personalização

Depois de ter seleccionado um modelo para a aplicação do jogo, é altura de tornar o seu jogo mais personalizado, adicionando conteúdo personalizado dentro da sua suite criativa. Pode adicionar logótipos de jogos personalizados, combinações de cores e imagens para criar uma aplicação de jogo mais personalizada. Se não for bom a codificar, múltiplas plataformas de desenvolvimento de aplicações sem código podem ajudá-lo a criar uma aplicação de jogo sem codificação.

Passo 7: Publicar a aplicação de jogo

Toda a plataforma de desenvolvimento de aplicações sem código permite aos utilizadores publicar as suas aplicações de jogo no Android, iOS, e desktop. Além disso, estas ferramentas sem código tornaram super fácil adicionar ligações de jogos a sites de redes sociais.

Passo 8: Campanha de Monitorização

Depois de lançar a aplicação do jogo, está pronto a promovê-la em sítios de redes sociais. Pode promover o seu jogo através da inserção de um link ou clicando nos botões dos meios de comunicação social. Desta forma, pode aumentar a visibilidade da sua aplicação em todas as plataformas de meios de comunicação social. Uma vez iniciada a sua campanha, nenhuma ferramenta de código lhe permite seguir todas as métricas de desempenho através de painéis de controlo. Com a ajuda destas análises, pode medir o progresso e a saúde da sua campanha de aplicação.

Benefícios da utilização de plataformas sem código para o desenvolvimento de jogos

Há alguns anos atrás, o desenvolvimento de jogos era uma questão de trabalho árduo e de conhecimento extensivo para codificar uma aplicação de jogo. Os construtores de aplicações sem código ajudaram os novatos a criar uma aplicação de jogo, mesmo que não conhecessem linguagens de programação. A criação de uma aplicação de jogo sem ferramentas de código revolucionou a indústria de jogos(saiba mais). Milhões de aplicações disponíveis na Loja Google Play e na Loja Apple chamaram a atenção de um grande público. Aqui estão os benefícios da utilização de uma plataforma sem código para o desenvolvimento de aplicações. Vamos dar uma vista de olhos:

1. Desenvolvimento fácil

Plataformas de desenvolvimento de aplicações sem código ajudam os novatos a criar uma aplicação de jogo sem codificação. Além disso, estas ferramentas sem código são fáceis de aprender e proporcionam uma interface intuitiva para criar aplicações de jogo através de arrastar e largar. Assim, o desenvolvimento de aplicações sem código é a melhor opção se se quiser uma solução de desenvolvimento sem código.

2. Suporte a Plataformas Cruzadas

Os jogos criados através das ferramentas sem código são compatíveis com quase todas as plataformas como Android, iOS, e desktops. Criar aplicações de jogos com estas plataformas sem código não leva tempo a carregar em todos os dispositivos.

3. Personalização da oferta

A criação de jogos com estas plataformas de desenvolvimento de aplicações sem código oferece uma personalização para criar uma aplicação mais personalizada. Depois de seleccionar um modelo de jogo pré-fabricado, pode adicionar ícones de jogo e esquemas de cores para construir a identidade da sua marca.

4. Acompanhar o desempenho

Estas ferramentas sem código não se limitam apenas ao desenvolvimento de jogos, mas também acompanham a campanha para monitorizar as matrizes de desempenho de um jogo. O desenvolvimento de aplicações móveis através destas ferramentas ajuda a acompanhar a geração de leads, oferece uma análise da competição e um melhor envolvimento.

5. Uma suite completa de desenvolvimento

Ferramentas de desenvolvimento de aplicações sem código oferecem serviços de criação, personalização, e análise de desempenho de ponta a ponta. Pode gerir todas as actividades, mesmo após o desenvolvimento do jogo.

Conclusão

Criar uma aplicação de jogo com construtores de aplicações sem código é o mesmo que desenvolver outras aplicações móveis. Depois de analisar este artigo, esperamos que esteja bem versado nas fases de criação de uma aplicação de jogo. No caso do desenvolvimento de uma aplicação móvel, é necessário ter uma ideia, planear o processo, e desenvolver e lançar. O mesmo se passa quando se cria uma aplicação de jogo. Se quiser criar um jogo complexo, a codificação é a melhor opção, ou precisa de paciência para contratar um criador de jogos. Por outro lado, se quiser criar jogos básicos, recomendamos que experimente ferramentas sem código. Estas ferramentas ajudam os principiantes na criação de aplicações de jogos sem capacidades de codificação.

Além disso, estas ferramentas de desenvolvimento de aplicações sem código suportam plataformas cruzadas, e os jogadores podem aceder a jogos a partir de qualquer dispositivo. Além disso, a opção de partilha social aumenta a consciência do jogo e ajuda a aumentar a taxa de conversão. Devido à utilização massiva de smartphones, a próxima era é a era dos jogos.

Portanto, recomendamos que experimente o AppMaster se precisar de um backend para o desenvolvimento do seu jogo. Este construtor de aplicações sem código ajuda a criar um backend sem codificação. Além disso, o AppMaster pode criar aplicações móveis e web. Esta ferramenta sem código é mais do que sem código; a beleza desta plataforma é que ela cria o código fonte. Isto significa que o utilizador pode pegar no seu código-fonte. Além disso, esta plataforma pode escrever documentação técnica automaticamente. Acima de tudo, esta ferramenta sem código é uma alternativa melhor para uma equipa de desenvolvimento clássica. Eles fornecem uma solução de desenvolvimento mais rápida, melhor e mais barata que cria 22.000 linhas de código por segundo.

O AppMaster é o melhor construtor de aplicações sem código que ajuda os utilizadores a criar uma aplicação para o seu público-alvo. AppMaster é a nossa recomendação que pode utilizar para o desenvolvimento bem sucedido de uma aplicação sem codificação. Esta plataforma sem código permite aos utilizadores no desenvolvimento de aplicações através de opções de arrastar e arrastar. As propriedades proeminentes desta ferramenta sem codificação são:

Verdadeiro Backend Gerado por IA

A AppMaster oferece o desenvolvimento de aplicações móveis sem envolvimento humano. Utilizando esta ferramenta sem código, pode criar uma aplicação com as melhores práticas de codificação.

Fornecer código fonte

A beleza deste construtor de aplicações sem código é que ele oferece o código fonte. Assim, pode aceder ao código fonte para as aplicações de jogo mesmo que já não esteja a utilizar esta plataforma sem código.

Apenas ferramentas de edição visual

AppMaster não permite nenhum código, nenhum incómodo, e nenhum risco de desenvolvimento. Assim, criar uma aplicação de jogo com o AppMaster ajuda os entusiastas no desenvolvimento de aplicações sem codificação.

