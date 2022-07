Recrutadores e candidatos a emprego há muito que utilizam métodos tradicionais de publicidade de ofertas de emprego e procura de emprego. No passado, as buscas de emprego dependiam fortemente de referências, feiras de emprego, anúncios em jornais, folhetos, chamadas a frio, e anúncios em quadros de empregos físicos. A caça ao emprego dos tempos modernos foi substituída por passos mais eficientes na procura de emprego para os candidatos a emprego. Um quadro de emprego online é uma ferramenta popular de procura de emprego utilizada por candidatos e recrutadores. Um quadro de emprego online é um website onde os candidatos podem publicar os seus currículos, enquanto os recrutadores podem publicar as vagas disponíveis.

Employees

p>Um quadro de emprego online pode ser uma reunião virtual entre potenciais empregados e empregadores! Estes conselhos de emprego são criados em websites com uma extensa base de dados de ofertas de emprego e vagas disponíveis em linha. Os candidatos à procura de emprego procuram regularmente nos sítios web destes conselhos de emprego virtuais as vagas e as ofertas de emprego. Os potenciais candidatos a emprego percorrem centenas de anúncios de emprego em linha, tentando encontrar o emprego perfeito para si. O recente enfoque no equilíbrio 'trabalho-vida' tornou-se ainda mais crítico devido às mudanças drásticas causadas pela pandemia de Covid-19.





p> Durante os bloqueios mundiais, houve um aumento acentuado de empregados a trabalhar a partir de casa. As novas liberdades do trabalho à distância deram aos empregados uma oportunidade de reavaliar os seus horários de trabalho. Muitos optaram por estabelecer prioridades diferentes, demitindo-se dos seus empregos actuais e procurando pastagens mais verdes na carreira. Esta revolução de carreira moderna, ou "grande demissão", levou a um aumento notável na utilização de conselhos de emprego online por parte dos candidatos a emprego. As listas de empregos nestes websites tornaram-se uma ferramenta chave para os potenciais candidatos que procuram alterar os seus percursos profissionais.

Empregadores

p>Os conselhos de emprego em linha tornaram-se também um importante recurso de contratação para os empregadores porque estes websites de procura de emprego facilitaram o processo de contratação. Os recrutadores podem simultaneamente anunciar vagas de emprego nos conselhos de emprego a dezenas de candidatos a emprego qualificados. Com centenas de potenciais candidatos a emprego na ponta dos seus dedos virtuais, as empresas têm um conjunto pronto de potenciais empregados à escolha.

As listagens de empregos em linha publicadas em sites de procura de emprego simplificam a contratação atraindo candidatos adequados para os recrutadores. Estes conselhos de emprego em linha dispõem de uma extensa base de dados de currículos e perfis de candidatos. Os sites de procura de emprego também reduzem o tempo de integração porque as empresas têm menos tempo parado entre os postos vagos e preenchendo-os com pessoal competente. Os conselhos de emprego online ajudam as organizações a tomar medidas para operar eficientemente e encontrar o melhor emprego. Os conselhos de emprego online ajudam as empresas a criar listas de emprego online que combinam eficientemente os candidatos a emprego certos com vagas adequadas.

Como é que os websites de procura de emprego ganham dinheiro?

Inscrições de membros: >br>Embora a maioria dos websites de conselhos de emprego online sejam gratuitos para os candidatos a emprego, muitos oferecem acesso premium a listas de emprego de alto nível. Os potenciais candidatos a conselhos de emprego pagam uma taxa para serem apresentados nos conselhos de emprego online. Isto ajuda-os a serem mais facilmente descobertos pelos recrutadores em linha. Os membros dos conselhos de emprego podem atrair uma taxa de subscrição semanal, mensal, ou anual para receber anúncios de emprego exclusivos de recrutadores preferenciais.

>forte>Job Listing Fees: >br>organizações e agências de recrutamento pagam uma taxa fixa para anunciar anúncios de emprego para ofertas de emprego em sites de procura de emprego em linha. Podem também pagar uma tarifa especial para acederem ao conjunto mais qualificado de candidatos a conselhos de emprego.

>forte>Affiliate Links: >br>Os conselhos de emprego em linha ganham com a incorporação de links de afiliação em todo o conteúdo do website WordPress. Os links de afiliação para cursos e serviços digitais em sítios WordPress incluem links para cursos ou aplicações de coaching e de construção de currículos. Estes links geram rendimentos cada vez que são clicados e comprados pelos visitantes do sítio.

>forte>Google AdSense Advertising: >br>O modelo pay-per-click é uma boa opção de monetização para os conselhos de emprego online, especialmente porque atrai um elevado tráfego de candidatos a emprego. Incorporar o código do Google AdSense no website para que os anúncios hospedados no site ganhem receitas cada vez que são clicados. Cada vez que um candidato a emprego visita o quadro de empregos online e clica num anúncio, gera receitas para o website.

>forte>Anúncios Banner: >br>Recrutadores pagarão um dólar superior para poderem anunciar aos candidatos a emprego nas áreas mais visíveis dos websites de quadro de empregos online. Os banners publicitários nos quadros de emprego online são de primeira qualidade porque estes são mais visíveis para os visitantes dos sítios web. Os sites WordPress que criam anúncios de emprego online com estes anúncios podem gerar um grande rendimento. Quanto mais tráfego o website do fórum de procura de emprego gerar, mais bom pode ser este tipo de monetização.

Como se cria um website de procura de emprego?

> forte>Niche Down: >br>Determine que tipo de website é procurado antes de começar a criar fóruns de emprego online. Pode optar por criar um fórum de emprego online que seja baseado na localização, específico da carreira, ou baseado em qualificações gerais. O nicho seleccionado determina como criar conselhos de emprego online para satisfazer as necessidades do seu público-alvo. Se um website de anúncios de emprego for bem planeado antes de criar conselhos de emprego online, atrairá mais candidatos e recrutadores para o seu website.

>forte>Fazer a sua pesquisa: >br>Um excelente conselho de emprego online preenche satisfatoriamente as necessidades do seu público-alvo. A pesquisa do concorrente antes de começar a criar sites de pesquisa de emprego online ajuda-o a seleccionar as características de design mais optimizadas. A pesquisa de mercado em websites existentes pode fornecer uma visão valiosa sobre as deficiências dos concorrentes. Uma vez identificadas, pode criar comissões de emprego online que forneçam soluções que o seu concorrente possa não ter abordado. Por exemplo, pode criar quadros de empregos em linha com um filtro de classificação único para listagens de empregos?

Proposta de Valor Único: >br>Effective market research irá ajudá-lo a apresentar as suas listagens de quadros de empregos em linha como uma solução para potenciais candidatos a emprego. O website de procura de emprego deve ser concebido para criar anúncios de emprego em linha que abordem de forma satisfatória os pontos de dor dos seus visitantes. Isto criará confiança por parte dos visitantes que visualizam as ofertas de emprego no seu sítio web.

>p>>forte>Show Me the Money: >br> Antes de proceder à criação de quadros de empregos online, a estratégia de monetização terá de ser devidamente planeada. O método de monetização do website afectará as características de concepção dos quadros de empregos e as listagens. Por exemplo, se planeia rentabilizar com o Google AdSense e links de afiliação, então um design WordPress com os plugins correspondentes terá de ser considerado. >

Como criar um sítio web de procura de emprego?

>forte>passo 1>>br>domínios do sítio web são bens imóveis na Internet! Crie e registe um nome de domínio cativante para o seu sítio web. O seu nome de domínio deve ser facilmente reconhecível, relacionado com o seu website do conselho de emprego, e registado oficialmente. Compre o nome de domínio para garantir que nenhuma organização possa retirar os direitos de utilização desse nome de domínio no seu website.

>forte>>passo 2>br>Após a compra do domínio, crie um alojamento fiável do website e, de preferência, tenha excelentes serviços de apoio ao cliente. Muitas organizações podem não compreender a importância de um alojamento dedicado. Alojamento sólido e fiável constrói uma reputação de segurança e fiabilidade e constrói a confiança de recrutadores e candidatos a emprego. Um bom alojamento assegura que há muito poucas hipóteses de o sítio web descer sem aviso prévio. Se surgir um problema com o seu alojamento web, uma equipa de atendimento ao cliente dedicada trabalhará rapidamente para resolver o seu problema de alojamento.

< forte>passo 3

Após a criação do seu alojamento web, é necessário seleccionar um sistema de gestão de conteúdos para criar o seu sítio web. Um sítio web popular é WordPress ou Joomla. Joomla é o favorito dos programadores web, enquanto o WordPress é o CMS preferido pela maioria das pessoas que podem não ter experiência no desenvolvimento de sítios web. A plataforma WordPress e os seus plugins são muito fáceis de utilizar e facilmente personalizáveis, permitindo funcionalidades actualizadas.

Step 4>br>Monetize o seu sítio web com plugins para funcionalidades de processamento de pagamentos de segurança. Isto permitirá um portal de pagamento seguro para recrutadores e candidatos a emprego com taxas de subscrição.

Características do quadro de emprego

Para criar um emprego online e quadros de pesquisa, as funcionalidades básicas ou produto variável mínimo (MVP) devem incluir:

> forte>Acessibilidade: >>br>Um website de quadro de emprego requer uma funcionalidade de inscrição ou de entrada como primeiro passo para os utilizadores. O potencial candidato ou recrutador terá primeiro de ganhar acessibilidade à extensa listagem dentro da base de dados do conselho de emprego. Esta base de dados contém os anúncios relevantes para vagas de emprego e um conjunto diversificado de currículos de candidatos.

< forte>Avatar: >>br> Deve ser criada uma página de perfil para permitir que tanto os candidatos como os recrutadores anunciem a sua disponibilidade nos conselhos de emprego online. Esta configuração do perfil mostrará num relance o que cada organização recrutadora tem para oferecer. Os websites de conselhos de emprego on-line exibem as competências de cada candidato durante o processo de recrutamento e contratação.

> forte>Resume Builder: >br>Os candidatos a emprego são direccionados para as ferramentas de criação de currículos necessárias para o carregamento dos seus currículos nos conselhos de emprego on-line, geralmente como documentos de texto simples. Utilizando a opção de um carregador de ficheiros, os candidatos podem também submeter os seus currículos no formato e layout originais. Isto dá flexibilidade ao utilizador e permite a submissão de currículos ao website como documentos personalizados. A funcionalidade de carregamento de ficheiros é também versátil no caso de quaisquer erros na submissão de dados do candidato usando o construtor de currículos do website.

Como se cria um link de emprego?

Configurar um link URL de emprego no WordPress requer vários passos. O privilégio de administrador será necessário para aceder e configurar as funcionalidades de plugin para o WordPress. As ligações de trabalho tornam mais fácil a partilha para vários sites e plataformas de mensagens, a partir do WordPress.

Quanto custa construir um site de pesquisa de empregos?

>ul>>li>Navigate to WordPress' Job Manager' plugin>>/li>>li>Seleccionar o menu Ligações de Trabalho no site WordPress>/li>>li>clique a tecla 'Add New' para criar uma nova listagem de trabalhos>/li>>li>Campos completos com metadados relevantes da listagem de trabalhos (i.e, título, localização, posição, etc.)>/li>>li>Select Job Types' para filtrar os campos em categorias (i.e., 'Adicionar novo') trabalho remoto/full-time F2F, etc.)>>/li>>li>>clique 'Publicar' para fazer a listagem de empregos ao vivo>/li>>li>Repetir o processo para carregar as outras listas de empregos para o Painel de Empregos do WordPress

O custo da equipa de desenvolvimento, a complexidade das características de design do site, e o tipo de tecnologia a ser utilizada são determinados pelo orçamento. Quanto mais complexo for o design do sítio web, mais avançada será a ferramenta tecnológica a utilizar. Isto pode ter um custo mais elevado do que um design mínimo, tal como os planos básicos do WordPress. A construção de um quadro de trabalho a partir do zero, com o seu próprio domínio e alojamento, exigirá uma equipa de profissionais especializados em TI.

Uma equipa de programadores de sítios web consiste geralmente num gestor de projecto, programador de sítios web, equipa de design gráfico, e engenheiros de qualidade u/x. Desenvolver um quadro de trabalho personalizado com o seu próprio domínio e alojamento web custará mais do que um modelo WordPress básico. O WordPress também oferece funcionalidades premium, modelos e plugins no seu nível de planos de websites. Esta é uma opção útil se preferir criar um modelo pré-desenhado em vez de subcontratar uma equipa de desenvolvimento.

In A Nutshell

p> Pode optar por desenhar o seu sítio web a partir do zero ou utilizar modelos e plugins WordPress pré-desenhados. Seja qual for o caminho que escolher, podemos ajudar com o backend para o seu sítio! A nossa equipa de peritos pode ajudar a guiá-lo na criação do seu sítio web de procura de emprego. Fornecemos a consulta e os recursos necessários. Além disso, com o AppMaster, pode poupar significativamente o seu orçamento!