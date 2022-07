Quando os smartphones apareceram no mercado pela primeira vez - se tiver idade suficiente para se lembrar) esperava que eles fossem tão longe? O desenvolvimento destes pequenos dispositivos atingiu níveis inimagináveis. Hoje em dia, não só podemos falar e escrever mensagens com os nossos telefones, mas também ir às compras, navegar nas ruas de um país estrangeiro, traduzir em todas as línguas, codificar, gravar, e até editar imagens e vídeos.

A edição de vídeo em smartphones ou dispositivos móveis maiores (como comprimidos que partilham o mesmo sistema operativo que os smartphones mas têm um ecrã maior) está a tornar-se particularmente popular. Para os criadores de aplicações, as aplicações de edição de vídeo são uma grande oportunidade de lucro e sucesso. Afinal de contas, a primeira coisa a perguntar-se quando se desenvolve uma nova aplicação é o que os clientes querem. Uma vez que os utilizadores de smartphones de hoje em dia querem aplicações de edição de vídeo, neste artigo, vamos descobrir como desenvolver aplicações de edição de vídeo gratuitamente ou pelo menos por um orçamento muito pequeno.

Por que é que a edição de vídeo em smartphones se está a tornar tão popular?



Compreender as tendências do mercado é o primeiro de qualquer processo de negócio, e uma vez que quer ganhar dinheiro com o seu trabalho de desenvolvimento de aplicações, precisa de pensar em termos de negócio! O mercado que precisa de analisar é, evidentemente, o dos smartphones e aplicações móveis.

Smartphones market

Para compreender como o mercado dos smartphones cresceu e está a crescer, não precisamos de olhar para os dados: olhar à volta é mais do que suficiente. Todos possuem um smartphone; a maioria das pessoas segura o seu smartphone nas mãos durante mais de duas horas todos os dias; muitas pessoas usam o seu smartphone para fazer todas as coisas mais comuns do dia-a-dia - desde listas de mercearias à compra de bilhetes de avião -, e os mercados físicos e online são abastecidos com eles.

Se ainda quisermos dar uma vista de olhos aos dados, podemos dar uma vista de olhos a algumas previsões. Apesar de todos parecerem já ter um smartphone, o número de smartphones no planeta Terra deverá crescer ainda mais em 2023 (de 2.476 milhões para 2.720 milhões!).

Aplicações móveis

Smartphones estão a tornar-se cada vez mais avançados. Os ecrãs estão cada vez mais definidos, e os desempenhos dos smartphones (devido ao desenvolvimento tanto de hardware como de software) estão a tornar-se cada vez mais poderosos. A edição de vídeo não era algo que os pequenos dispositivos como os smartphones conseguissem lidar eficazmente até há alguns anos atrás. Ainda assim, com os novos processadores poderosos que estão a ser implementados, algo tão complexo como a edição de vídeo está a tornar-se possível também nos smartphones.

A segunda mas principal razão pela qual as pessoas estão a usar os seus smartphones para editar os seus vídeos cada vez mais frequentemente é porque os smartphones se tornaram o principal dispositivo de gravação para a grande maioria dos utilizadores (apenas os profissionais ainda usam câmaras profissionais, e por vezes até optam por um smartphone de boa qualidade para uma maior eficiência). Com as aplicações de edição de vídeo, os utilizadores já não precisam de mover os seus vídeos do seu smartphone para o seu computador para os editar com uma ferramenta de software. Finalmente podem tratar de tudo a partir do seu smartphone.

Video mercado de edição; alguns dados

Que tipo de aplicações estão a ser mais utilizadas pelos utilizadores? Muitas categorias de aplicações podem ser incluídas nesta lista: aplicações de compras, aplicações de "to-do-sho-do", aplicações de chat, e mais, mas e as aplicações de edição de vídeo? A utilização de aplicações de edição de vídeo está a crescer e a crescer, e há duas razões principais para isso:

Fizemos apenas algumas observações qualitativas, mas o que é que os dados dizem? A análise do mercado diz que o mercado de aplicações de vídeo móvel valia 25 mil milhões de dólares em 2021! Significa que o mercado é enorme, mas também significa que a concorrência está a tornar-se cada vez mais elevada. Os criadores de aplicações que querem entrar neste mercado precisam de o fazer em breve!

Desenvolver uma aplicação de edição de vídeo: coisas a saber antes de começar

Planeamento é sempre essencial antes de iniciar um projecto, mas com o desenvolvimento de aplicações, torna-se ainda mais importante. Uma vez que este artigo fornece informações sobre como desenvolver a sua aplicação de edição de vídeo, vamos concentrar-nos no planeamento na primeira parte. A edição do planeamento do desenvolvimento da aplicação, em particular, pode ser organizada em três partes principais: planeamento geral, planeamento do desenvolvimento, e planeamento da monetização e marketing.

Planeamento geral

Quando planeia desenvolver uma aplicação móvel de edição de vídeo, está de certa forma a pensar em lançar um novo negócio. Assim, os passos preliminares seriam conhecer o seu público-alvo e o que ele precisa. Além disso, também quer ter a certeza de ter ideias claras sobre como será a sua aplicação de edição de vídeo.

Analisar o seu público-alvo
Quem vai utilizar a sua aplicação de edição de vídeo móvel? Mais do que uma questão de idade e género, precisa de se concentrar nos níveis de habilidade dos utilizadores. Tem de decidir, noutros termos, se pretende fornecer aos utilizadores uma aplicação fácil e de fácil utilização que qualquer pessoa possa utilizar (mas que, talvez, tenha características avançadas limitadas) ou uma aplicação profissional com características avançadas e qualquer coisa que um profissional precisaria para criar os seus vídeos directamente a partir do seu dispositivo móvel. É fácil compreender que se não tomar esta decisão antes de começar a desenvolver a sua aplicação de edição de vídeo, não será capaz de se mover numa direcção clara com o seu trabalho.

Planeamento do desenvolvimento

Clarificar as suas ideias
Conhecer o seu público-alvo ajuda-o a clarificar as ideias sobre o tipo de aplicação de edição de vídeo que pretende construir. No entanto, há outras coisas a considerar. O principal aspecto a considerar é a exequibilidade da sua ideia: tem capacidade e orçamento para realizar o que tem em mente?
Esgotamento
Por último mas não menos importante, precisa de estabelecer os recursos que tem à sua disposição, e não se trata apenas de uma questão de dinheiro. Quantos promotores podem trabalhar no projecto? Quanto tempo se pode dedicar ao processo? Ajudaria se desenhasse um plano exequível e detalhado para que nada seja deixado ao acaso.

Agora é altura de pensar em como será a sua aplicação de edição de vídeo. Pensando no aspecto de uma aplicação, está a pensar nas características que ela vai incluir. Este seria provavelmente um dos aspectos mais críticos do seu planeamento e desenvolvimento: dedicámos-lhe um parágrafo separado (ver Vídeo Editando Desenvolvimento de Aplicações: Características abaixo).

Fr> Sublinhámos algumas vezes que, quando desenvolve uma aplicação, precisa de pensar de uma perspectiva empresarial (se quiser ter algum lucro com o seu trabalho de desenvolvimento de aplicações de edição), o que significa que precisa de considerar a escolha do seu modelo de monetização e estratégias de marketing. Desenvolver a aplicação e depois pensar em como ganhar algum dinheiro com ela seria um erro. Saber como rentabilizar a sua aplicação de edição de vídeo (portanto, escolher um modelo de rentabilização) é tão importante como saber quais as características que deseja incluir nela.

Video Editing App Development: Características

Os principais modelos de rentabilização a partir dos quais pode escolher são:
modelo de rentabilização: pode fornecer a aplicação gratuitamente, mas obter lucro através de anúncios nela exibidos.
Modelo de monetização de pagamento: pode exigir pagamento para descarregar a sua aplicação
Modelo de monetização de subscrição: se não quiser escolher o modelo de monetização livre, o modelo de subscrição é mais frequentemente utilizado do que o Paymium: exigiria que os utilizadores pagassem uma taxa todos os meses. Os utilizadores aceitam-no mais facilmente porque é um modelo que muitas aplicações utilizam. o mesmo se aplica ao marketing: conhece o seu público; agora é altura de pensar em como pode alcançá-los. Quando se trata de aplicações, precisa de se concentrar no marketing digital: utilize as redes sociais, vídeos no YouTube, e um website independente para informar o seu público alvo sobre a sua aplicação.

Que tipo de características pode uma aplicação de edição de vídeo incluir?

Bibliotecas
Bibliotecas são onde os utilizadores tiram os seus vídeos e fotografias quando os editam. Uma vez que estamos a falar de edição de vídeo móvel, as bibliotecas são essencialmente a galeria de imagens e vídeos dos smartphones. Pode encontrar uma forma de permitir aos seus utilizadores importar vídeos e imagens das suas galerias ou - melhor - fornecer à aplicação uma integração que permita aos utilizadores tirar os seus vídeos directamente das bibliotecas dos smartphones.
Video editing
O principal aspecto do seu processo de desenvolvimento de edição de vídeo é a ferramenta principal de edição de vídeo. Ela é composta de:

> forte>Video editing>>br> O principal aspecto do seu processo de desenvolvimento de edição de vídeo é a ferramenta principal de edição de vídeo. Ela é composta de:

um período de tempo

Edição de som
Em aplicações de edição de vídeo, o som pode ser tratado de duas maneiras:
Com uma faixa de áudio dedicada (esta é a opção mais avançada)
Com os próprios vídeos. Isto é mais fácil de desenvolver e mais adequado para uma aplicação dedicada a principiantes e amadores (este é um exemplo de como é importante conhecer o seu público alvo!)
Adicionar efeitos sonoros
Uma aplicação de edição de vídeo poderia permitir aos utilizadores adicionar efeitos sonoros. A forma mais fácil de fornecer esta funcionalidade seria incluir uma biblioteca de efeitos sonoros dentro da aplicação. Mais uma vez, se estiver a visar utilizadores mais avançados, poderia fornecer a possibilidade de importar os seus efeitos sonoros.
Cortar e fundir diferentes ficheiros de vídeo.
Editar vídeos significa muitas vezes utilizar diferentes vídeos como fontes. Uma característica ligeiramente mais avançada seria a que permite aos utilizadores importar mais do que um ficheiro de vídeo e cortá-lo e fundi-los como desejarem.
Stickers
Além de uma biblioteca de efeitos sonoros, poderia também fornecer uma biblioteca de autocolantes. Esta seria uma funcionalidade que os principiantes e amadores apreciariam (mais uma vez, conhecer o seu público alvo é muito importante).
Filtros
Filtros são ainda mais avançados: são ajustes de imagem pré-definidos que poderiam transformar, por exemplo, um vídeo a cores a preto e branco.
Integrar uma funcionalidade de redes sociais significa permitir aos utilizadores partilhar os vídeos que criam com a sua aplicação directamente nas redes sociais, sem demasiadas passagens. Quando pensa nas características que pretende incluir, deve reflectir sobre algo: porque é que muitos utilizadores estão a editar os seus vídeos nos seus smartphones? Que tipo de utilização vão fazer dos seus vídeos? Bem, na maioria das vezes, eles vão partilhar os seus vídeos editados nos meios de comunicação social. Entre duas boas aplicações de edição de vídeo, utilizarão, preferirão e gastarão o seu dinheiro na que lhes permite partilhar vídeos em redes sociais com uma integração fácil de usar directamente.
Orientação de imagens e vídeos
Uma característica fácil de integrar seria a que permite aos utilizadores mudar a orientação das imagens e vídeos.
Inteligência artificial
O uso de inteligência artificial é uma das características mais avançadas que pode fornecer numa aplicação de edição de vídeo. Apesar de ser muito avançada, seria algo que especialmente os principiantes apreciariam. A inteligência artificial poderia ser utilizada para proporcionar automatização durante o processo de edição de vídeo. Por exemplo, dada uma série de imagens, uma aplicação de edição de vídeo fornecida com características de inteligência artificial poderia criar vídeos automaticamente. De forma semelhante, a inteligência artificial poderia ser utilizada para sugerir, por exemplo, transições entre frames. A sua aplicação de edição de vídeo não precisa de incluir todas estas características. Como vimos no decurso deste parágrafo, algumas características são mais adequadas para edição profissional ou avançada; outras são adequadas para principiantes. Com base no seu público-alvo, pode escolher cuidadosamente as características que pretende incluir na sua aplicação: a escolha é útil para reduzir as suas ideias, planear o seu orçamento e planear o seu fluxo de trabalho. Como criar uma aplicação de edição de vídeo?

Não a ocultemos: desenvolver uma aplicação de edição de vídeo é um processo complexo. Descrevemos como a parte de planeamento pode ser longa e articulada, e isso seria apenas o começo. Depois disso, há a aplicação de desenvolvimento e codificação propriamente dita. Então, como é que se pode lidar com isso? Em vez de começar do zero, a forma mais eficiente de lidar com ela é através da utilização das ferramentas de desenvolvimento certas. Em particular, existem ferramentas de desenvolvimento de aplicações móveis que facilitam e simplificam a forma como pode codificar e desenvolver a sua aplicação. AppMaster.io é uma destas ferramentas de desenvolvimento de edição de vídeo, e é uma das mais recomendadas. Permite-lhe criar aplicações móveis, incluindo a sua incrível aplicação de edição de vídeo, sem realmente codificar (mas pode ter acesso ao código fonte se quiser ou precisar dele). Então como funciona? Como criar a sua aplicação de edição de vídeo com a ferramenta de desenvolvimento AppMaster.io

AppMaster.io é uma ferramenta de software de desenvolvimento muito versátil. Em primeiro lugar, fornece-lhe um painel de controlo de fácil utilização e claro através do qual pode tomar todos os diferentes aspectos sob controlo a partir de um único local. A principal vantagem de utilizar esta ferramenta é que lhe fornece componentes pré-construídos que pode utilizar como desejar. Isto pode levar muito tempo porque uma grande parte do seu trabalho já está feita. Além disso, todos os outros aspectos importantes que mencionámos e que não estão estritamente ligados à codificação - tais como o planeamento ou a monetização - são facilitados através de características dedicadas. Com ferramentas como esta, a colaboração com os seus colegas também se torna mais fácil. Por último mas não menos importante, as ferramentas de desenvolvimento de aplicações móveis são também ideais para optimizar o seu orçamento. Como estamos prestes a descobrir, o processo de desenvolvimento de uma aplicação pode ser muito caro! Quanto custa criar uma aplicação de edição de vídeo?

Não é fácil responder a esta pergunta: o custo da sua fantástica aplicação de edição de vídeo depende de demasiados factores.
As suas capacidades: teve apenas uma ideia de negócio, ou também é capaz de desenvolver você mesmo uma aplicação de edição de vídeo? Pode compreender como o custo da aplicação de edição de vídeo pode ser diferente nestes dois casos: No primeiro caso, precisa de contratar um programador ou mais, e os custos seriam muito mais elevados.

A complexidade da sua aplicação: uma aplicação mais simples é mais rápida de desenvolver, e será menos dispendiosa

O tempo à sua disposição: às vezes, fazer as coisas rapidamente pode ser mais caro.

É importante sublinhar a este respeito que a utilização de uma ferramenta de software como o AppMaster.io que mencionámos pode ajudar a optimizar o orçamento. Porquê?
porque o processo de desenvolvimento de edição de vídeo será mais rápido e, portanto, menos dispendioso.

porque necessitará de menos programadores a trabalhar no projecto

porque pode tratar de diferentes aspectos num só local, incluindo aspectos relacionados com negócios e monetização.

Pode criar uma aplicação de edição de vídeo gratuitamente?

Idealmente, pode: se tiver as competências necessárias, é possível desenvolver as funcionalidades de edição de vídeo por si próprio sem utilizar qualquer ferramenta de desenvolvimento de aplicações, e pode tentar desenvolver uma aplicação de edição de vídeo gratuitamente. Conclusion Com este artigo, demos qualquer informação que precise para desenvolver a sua aplicação de edição de vídeo da forma mais eficiente. Todos os diferentes aspectos que precisará de tratar estão listados aqui. Com este conhecimento e um bom software de desenvolvimento de aplicações móveis (como AppMaster.io, que é o que recomendamos), pode atingir os seus objectivos e desenvolver a sua incrível aplicação de edição de vídeo com eficiência!

um painel de pré-visualização
ferramentas de edição básica como um corte, arrastar e largar, tocar e pausar, e similares.