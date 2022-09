Você está procurando o desenvolvimento de um aplicativo de rastreamento de gravidez sem código ? Se SIM, você está no post certo se deseja o desenvolvimento do aplicativo móvel do seu aplicativo rastreador de gravidez com uma plataforma de tecnologia sem código como o AppMaster. Hoje em dia, o mundo gira em torno de aplicativos móveis devido ao alto uso de telefones celulares. Na agenda lotada da vida de hoje, cada indivíduo procura um atalho e uma abordagem concisa para todas as suas tarefas diárias, desde as compras até o pagamento de contas, eles querem apenas um clique de distância, e isso também se aplica à saúde. Não apenas os homens, mas também todas as mulheres estão ansiosas por uma melhor abordagem à sua saúde, incluindo o aplicativo de rastreamento de gravidez e menstruação .

Uma mulher merece aplicativos de saúde porque precisa passar por grandes problemas relacionados à saúde. No topo da lista está o ciclo menstrual de cada mês, e o segundo importante é uma gravidez que realiza uma jornada de 9 meses, período crucial de saúde na vida de uma mulher, onde cuidar da saúde e desenvolver o rastreamento da gravidez para o curso da gravidez é importante que pode ser feito facilmente com o desenvolvimento de um aplicativo de rastreamento de gravidez por desenvolvedores de aplicativos móveis.

Por que os aplicativos de rastreamento de gravidez estão em demanda?

Uma viagem de gravidez ou maternidade é uma bela experiência de vida para uma mulher, onde ela tem um jorro de sentimentos que estão em alta altitude. Durante a gravidez, uma mulher precisa de amor, cuidado e companheirismo. Além disso, eles querem que isso nasça bebês que venham a este mundo com a melhor e mais plena saúde. Eles têm seus entes queridos e seus cônjuges com eles durante esse período crucial de suas vidas, mas o aplicativo rastreador de gravidez também é um dos melhores companheiros nesse período de tempo durante a gravidez.

Esses aplicativos de rastreamento de gravidez ajudam a garantir e rastrear o transbordamento impulsivo de múltiplas emoções de uma mãe e intermináveis perguntas não respondidas relacionadas ao bebê que vai nascer. Perguntas como como manter o bebê seguro? Quais serão os próximos desafios? Como você cuida do crescimento do bebê? E como ser saudável e segura durante toda a gravidez deixará as mães muito nervosas.

No entanto, hoje, com o avanço da tecnologia e o advento de alguns bons aplicativos de rastreamento de gravidez, esse assistente está disponível 24 horas por dia durante o período de gravidez de 9 meses e além, por meio do aplicativo móvel de rastreamento de gravidez. O aplicativo rastreador de gravidez permite que os usuários acessem todo o conhecimento relacionado à gravidez, como dicas diárias de gravidez com eficiência, suplementos a serem tomados durante a gravidez, medicamentos durante a gravidez que são seguros e outros enfeites, um agendador ou lembrete de vitaminas, atualizações de crescimento do bebê e muito mais. Esses aplicativos de rastreamento de gravidez também fornecem muitas informações personalizáveis, como datas e semanas atuais de gestação, crescimento do bebê, data prevista de nascimento, recomendações personalizadas e muito mais. Isso torna o aplicativo de rastreamento de gravidez um parceiro excepcional durante a gravidez e atende a todas as solicitações em todos os momentos.

Existe um aplicativo para rastrear a gravidez?

Sim, existe um aplicativo de monitoramento de gravidez. Não existe apenas um, mas muitos aplicativos de rastreamento de gravidez disponíveis no mercado. Alguns são bastante famosos do que outros, mas a lista é interminável se houver a melhor lista para escolher. Falando sobre o aplicativo de rastreamento de gravidez popular no mercado, alguns dos melhores nomes são:

WTE (O que esperar) - Rastreador de gravidez e bebê

Gravidez+

Nutrir Gravidez Semana a Semana (Glow)

minha gravidez

Parceiro em destaque

Os melhores aplicativos de rastreamento de gravidez

Cegonha

Ovia Rastreador de Gravidez

aplicativo de gravidez UMC

Rastreador de gravidez e data de parto

Monitor de gravidez BabyCenter

Qual é o melhor aplicativo de gravidez gratuito?

Há uma grande variedade de aplicativos de rastreamento de gravidez disponíveis no mercado. Aqui está a lista dos 3 principais aplicativos que são os melhores do mercado em relação a avaliações e taxa de download:

O que esperar (WTE) - Rastreador de gravidez e bebê

Este aplicativo rastreador de gravidez é o melhor do mercado. Está disponível nas versões iOS e Android. A maioria dos recursos oferecidos são gratuitos. Tem ótimos gráficos e uma interface amigável. Tem uma opção de rede social, um gráfico de data de vencimento e um calendário de ovulação. Como é o melhor aplicativo de monitoramento de gravidez, ele tem muitos anúncios entre o uso.

Displays 3D para o bebê

Informações sobre o desenvolvimento do bebê

Mudanças corporais na gravidez

Sintomas durante a gravidez

Rede social dentro do aplicativo

Grupos separados para mães da mesma idade gestacional

Suplementos e vitaminas recomendados

Medicamentos a evitar

Itens e adereços nostálgicos se comparam ao tamanho do bebê

Gravidez+

Este aplicativo rastreador de gravidez é o melhor do mercado. É o melhor desenvolvimento de aplicativos móveis para gravidez e está disponível nas versões iOS e Android. A maioria dos recursos oferecidos são gratuitos. Ele fornece conhecimento de estágio sobre a gravidez para as mães. Com esse aplicativo, você receberá um conjunto personalizado diário de artigos contendo informações relacionadas à gravidez e orientações de enfermagem, exercícios e hábitos alimentares na gravidez. Ele também permite que você personalize antes de desenvolver um aplicativo de rastreamento de gravidez conforme seu gosto, compartilhe-os com seus entes queridos e baixe-os facilmente.

Tem:

Visores 3D para o bebê com zoom in e out

Informações sobre o desenvolvimento do bebê

Mudanças corporais na gravidez

Sintomas durante a gravidez

Planejamento da gravidez (lista de malas hospitalares)

Lembrete de consultas pré-natais

Suplementos e vitaminas recomendados

Medicamentos a evitar

Tamanho do seu bebê em comparação com outros objetos

Glow - nutrir a gravidez semana a semana

Este aplicativo rastreador de gravidez é o melhor do mercado. É o melhor desenvolvimento de aplicativos móveis para gravidez e está disponível nas versões iOS e Android. O ponto de destaque deste aplicativo de monitoramento de gravidez é que ele é ótimo para quem está grávida ou atualmente ou teve um histórico de aborto espontâneo. Para eles, é fornecido suporte extra por meio deste aplicativo.

Tem:

Cuidados com o bebê após o nascimento

Informações sobre o desenvolvimento do bebê

Mudanças corporais na gravidez

Sintomas durante a gravidez

Rede social dentro do aplicativo

Suplementos e vitaminas recomendados

Medicamentos a evitar

Rastreador de sintomas incomuns

Rastreador de estresse e emoções

Carregar um arquivo em formato PDF

Integração com outros aplicativos de saúde

Contador de chutes do bebê

Acompanhamento da contração do útero

Quanto custa um aplicativo de gravidez?

A despesa do desenvolvimento de aplicativos de rastreamento de gravidez por desenvolvedores de aplicativos para dispositivos móveis não pode ser estritamente especificada, pois depende de muitos aspectos e da extensão dos recursos que você deseja no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Mas apenas para dar uma ideia do custo do desenvolvimento do aplicativo rastreador de gravidez (Android ou iOS), os recursos mais básicos serão iguais ou superiores a 23k - 42k USD . Com os recursos premium, o custo pode chegar a 70 mil dólares . Esse custo é para o desenvolvimento de um aplicativo de rastreamento de gravidez por desenvolvedores de aplicativos móveis criados por codificação.

Para um aplicativo rastreador de gravidez de codificação, a despesa pode ser muito maior do que em uma plataforma sem código como o AppMaster devido aos seguintes elementos:

Os custos da equipe de desenvolvedores de aplicativos móveis são baseados em projetos por hora ou fixos

Custo do designer para o design do aplicativo

Plataformas em que funcionará

Considerando que para uma plataforma sem código como o AppMaster, esse custo pode ser facilmente reduzido e o projeto pode ser concluído em menos tempo do que o esperado. Confira sua cotação personalizada do AppMaster e comece a construir hoje.

Como posso desenvolver meu próprio aplicativo de rastreamento de gravidez?

Você pode desenvolver seu aplicativo de rastreamento de gravidez rapidamente com uma plataforma sem código. Para um desenvolvimento de aplicativo de monitoramento de gravidez com codificação, você precisa que um design de UX e UI seja desenvolvido primeiro. UI/UX é conhecido como uma interface de usuário que construirá o front-end do desenvolvimento de aplicativos móveis que será visto pelos usuários posteriormente. Feito isso, os recursos básicos do aplicativo podem ser desenvolvidos.

Desenvolvimento de aplicativo de rastreamento de gravidez

O desenvolvimento de qualquer aplicativo, incluindo um aplicativo de rastreamento de gravidez, requer uma extensa investigação e cálculo de todos os aspectos da gravidez e seus diferentes trimestres. Para desenvolvedores de aplicativos móveis para gravidez ou qualquer outro aplicativo relacionado à saúde, um desenvolvedor precisa ter a compreensão e as ideias corretas do tópico para que todos os aspectos do desenvolvimento de aplicativos móveis possam ser abordados. Um desenvolvimento de aplicativo de monitoramento de gravidez pode ser considerado um pouco diferente e complexo. Os usuários são emocionais, portanto, desenvolver esses aplicativos móveis será um desafio para os desenvolvedores de aplicativos móveis.

A plataforma sem código da AppMaster é baseada em conhecimento e experiência que realizaram extensas pesquisas e análises para ajudar a validar as ideias de aplicativos formadas pelo usuário para que a abordagem correta possa ser adotada e implementada.

Uma vez feito, o aplicativo de gravidez ou qualquer aplicativo relacionado à saúde deve consultar profissionais médicos para garantir que eles tenham todos os recursos necessários para serem incorporados. Os usuários considerarão emocionalmente ligados ao seu aplicativo de gravidez. O aplicativo de gravidez deve atender a todas as necessidades necessárias da usuária.

A espinha dorsal principal do aplicativo é a interface do usuário. Passando para a parte de design de UX, a interface do usuário deve atrair os olhos do usuário final, e o UX deve ser rico em todos os aspectos primeiro; os usuários não gostam de gastar tempo fazendo malabarismos e lendo conhecimentos médicos pesados ou gastando tempo desproporcional lendo artigos chatos e desinteressantes. É essencial compreender as necessidades e exigências do cliente. Isso permite que a equipe de desenvolvimento e a equipe de design de UI UX trabalhem com eficiência e eficácia, garantindo que o desenvolvimento de aplicativos de monitoramento de gravidez obtenha um melhor envolvimento de seus usuários.

Recursos obrigatórios para um aplicativo de rastreamento de gravidez

Uma vez que o design de UI/UX é construído, a próxima coisa na lista é o desenvolvimento do recurso. A seguir estão os recursos necessários para desenvolver qualquer aplicativo de gravidez após o design de UI/UX.

Dicas de gravidez

O desenvolvimento de aplicativos de rastreamento de gravidez deve ser capaz de fornecer dicas durante toda a sessão de gravidez com um feed diário com conselhos de especialistas.

O crescimento do bebê

O desenvolvimento de um aplicativo de rastreamento de gravidez deve ter um rastreador de crescimento do bebê que faça o rastreamento diariamente para ver como o bebê está crescendo, especialmente após cada trimestre.

Artigos de conhecimento

As mulheres precisam de orientação infinita durante a gravidez. Ler bons artigos pode ajudá-los a se manterem alegres e informados sobre a gravidez.

Notícias atualizadas

Todos os dias, a tecnologia está mudando e, mesmo na área da saúde, surgem novas recomendações diariamente. Como as mudanças são rápidas, coisas novas são inventadas todos os dias. Um aplicativo de rastreamento de gravidez deve ter a capacidade de manter as mães atualizadas com todas as informações mais recentes.

Ideias de nutrição

Comer alimentos nutritivos e balanceados durante a gravidez é muito importante tanto para a mãe quanto para o bebê em desenvolvimento para obter proteínas, minerais e vitaminas suficientes para que o bebê não seja deficiente e cresça adequadamente. Os aplicativos de rastreamento de gravidez devem ser capazes de ajudar uma mulher com seu plano de nutrição.

Conselho de treino

Os aplicativos de rastreamento de gravidez devem ter técnicas de ioga e exercícios fáceis e precisas integradas que sejam restauradoras para a mãe e o bebê, principalmente para mulheres grávidas.

Lembretes semanais

Um lembrete semanal é novamente uma característica importante de um rastreador de gravidez. As usuárias devem ser capazes de criar uma lista de tarefas , para que não se esqueçam de nada importante, pois há muitas coisas para fazer durante a gravidez, incluindo omissões, testes rápidos e medicamentos.

Rastreador de contração

É utilizado para estimar a fase em que se espera que a mulher entre em trabalho de parto para que ela possa começar a se preparar emocionalmente. O cronômetro de trabalho do aplicativo de rastreamento de gravidez é o recurso que conta automaticamente as contrações.

Rastreador de chutes de bebê

Este componente é a parte mais incrível de qualquer aplicativo de rastreamento de gravidez, pois permite que as mães contem o número de chutes do bebê. Chutes de bebê são a emoção mais incrível que uma mãe pode ter, mas se conta também, não é incrível?

Rastreador de peso

Durante a gravidez, o ganho de peso da mulher é óbvio, mas surgem problemas quando ela tem peso menor ou maior do que o recomendado durante a gravidez. Portanto, um rastreador de peso deve ter a opção de entrada de histórico médico em um aplicativo de rastreador de gravidez. Se você está preocupado com seu peso, converse com seu ginecologista imediatamente.

Fotos da barriga

Os pais ficam muito felizes em capturar os momentos de seu bebê. Os aplicativos de rastreamento de gravidez permitem que eles registrem fotos do bebê enquanto o bebê é apenas um feto e ainda está no útero.

Monitoramento da pressão arterial

A pressão arterial é uma complicação que ocorre frequentemente em mulheres grávidas. Alguns têm pressão arterial elevada ou abaixo da pressão arterial ideal. Ambos são perigosos para a mulher grávida e para o feto em desenvolvimento. O aplicativo rastreador de gravidez ajuda você a conhecer seu tipo de pressão arterial e ajudá-lo de acordo.

Em poucas palavras

Assim, o aplicativo rastreador de gravidez será seu companheiro e guiará você ao longo de sua jornada de nove meses. Um desenvolvimento de aplicativo de rastreamento de gravidez ajudará você e as mulheres ao seu redor, ou você também pode ganhar dinheiro com isso por meio de monetização e métodos de compra no aplicativo. Assim, fornecer a assistência necessária também pode ser uma ótima ferramenta para ganhar dinheiro.

Esses aplicativos de rastreamento de gravidez são fundamentais para auxiliar no desenvolvimento de rastreamento de gravidez para a bela jornada de 9 meses de gravidez e resolver os obstáculos gerais que as mulheres podem enfrentar durante a maternidade, especialmente quando não têm nenhuma experiência anterior.

Muitos aplicativos incríveis de rastreamento de gravidez são gratuitos, com alguns recursos pagos amplamente disponíveis no mercado. Mas você pode fazer o desenvolvimento de aplicativos de rastreamento de gravidez conforme sua escolha de personalização e sem código. Isso significa que, se você não tiver nenhuma experiência anterior em codificação, ainda poderá fazer isso facilmente apenas por codificação visual e arrastar e soltar arquivos . AppMaster é uma plataforma sem código fácil de usar que o ajudará a desenvolver todo tipo de aplicativo para todos os fins e um aplicativo de rastreamento de gravidez. Um recurso incrível do AppMaster é que ele permite facilmente o desenvolvimento de aplicativos móveis sem qualquer programação envolvida. Inscreva-se hoje no AppMaster e inicie seu aplicativo rastreador de gravidez lucrativo com uma interface visual amigável e um designer visual de processos de negócios .