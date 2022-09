Você está procurando um aplicativo de saúde ou desenvolvimento de aplicativos de saúde mental usando o método sem código ? Se SIM, este guia pode ajudá-lo a criar seu aplicativo como um aplicativo de saúde mental com recursos personalizados de sua escolha. Encontrar aplicativos de saúde mental perfeitos ou o desenvolvimento de aplicativos a partir do guia de rascunho pode ser intimidante, principalmente em um mundo impulsionado por plataformas de tecnologia que precisam oferecer inúmeras oportunidades.

Nesta era de vida agitada, as plataformas de tecnologia substituíram muitas tarefas diárias por conveniência e facilidade. Quanto mais a vida de um indivíduo está ficando mais movimentada, menos tempo ele tem para cuidar da saúde física e mental. Todo indivíduo está em um período de superação, e a busca pelo melhor está deteriorando sua saúde mental de uma forma ou de outra. Nesse cenário, o papel dos aplicativos de saúde mental surge quando as plataformas de tecnologia relacionadas aos aplicativos de saúde desbloqueiam um limite exclusivo no suporte à saúde mental e na exibição de informações. Os aplicativos móveis permitem que pessoas, médicos e pesquisadores métodos inexplorados acessem ajuda, monitorem melhorias, controle de humor e melhorem a interpretação da saúde mental pelo desenvolvimento de aplicativos de saúde.

Os aplicativos de saúde mental, quando vinculados a um indivíduo, têm a capacidade de coletar informações relevantes. Possui um sensor integrado que detecta o humor e as mudanças no comportamento habitual e oferece suporte dando sinais quando é necessária ajuda para se conectar ao profissional de saúde relevante. Eles também têm a capacidade de melhorar o sono e a memória e controlar os pensamentos negativos.

A maioria dos aplicativos de saúde mental permite que você acesse e se conecte a um terapeuta de saúde mental por meio desses aplicativos, mesmo que você não queira revelar sua identidade, e eles o ajudam em compromissos positivos por meio de artigos on-line, lembretes diários etc. um aplicativo de saúde mental é uma ótima ferramenta para abordar e gerenciar problemas de saúde mental.

Por que um aplicativo de saúde mental é necessário?

Um aplicativo de saúde mental é uma obrigação para qualquer indivíduo em qualquer campo ou em qualquer parte do mundo, porque o estresse global e os problemas de saúde mental aumentaram na era da tecnologia. Um bom aplicativo de saúde mental deve estar disponível em todos os telefones celulares para manter a saúde mental nos trilhos.

Os aplicativos de saúde mental oferecem suporte aos indivíduos em tempos de crise mental ou, se alguém for diagnosticado com alguma doença mental, ambas as categorias podem se beneficiar de um aplicativo de saúde mental. Esses aplicativos fornecem acesso útil a conselhos e ajuda enriquecidos para seus sintomas e esforços. Os aplicativos de saúde mental seriam uma ótima opção para usuários que têm pouco tempo e ajudam ou precisam de recursos adicionais para seus problemas de saúde mental.

Não apenas para pacientes com doenças mentais, mas esses aplicativos de saúde mental também são uma ótima fonte e plataforma para profissionais de saúde. Eles podem se conectar facilmente no aplicativo com seus pacientes e manter seus conhecimentos atualizados para oferecer melhores cuidados aos seus pacientes. Além disso, um médico pode oferecer ao seu paciente uma boa alimentação e rotina de exercícios; o acompanhamento da evolução do paciente, dos sintomas, do humor e do acompanhamento da medicação também pode ser feito por meio de um bom aplicativo de saúde mental. Além disso, esses provedores de saúde podem se conectar com os pacientes por meio de sessões on-line sempre que necessário. Tudo isso está em um objetivo: fornecer melhor atendimento ao paciente e diminuir a carga geral de saúde mental na Terra.

Benefícios de um aplicativo de saúde mental

O aplicativo de saúde mental ou aplicativo de terapia é ótimo para o usuário e o profissional de saúde. Existem muitos aplicativos de saúde mental disponíveis no mercado, mas todos eles compartilham alguns benefícios comuns que são os seguintes:

Fácil disponibilidade

Os profissionais de saúde e os pacientes terão disponibilidade e acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, facilmente sempre que houver necessidade por meio de um aplicativo de saúde mental.

Obscuridade

Por meio de um aplicativo de saúde mental, os usuários podem buscar opções de tratamento restaurador de saúde mental sem preocupar ninguém ao seu redor.

Prefácio para cuidar

Um aplicativo de saúde mental é uma boa iniciativa para quem não tem se cuidado ou evitado. A causa pode ser qualquer uma, incluindo dificuldade em conseguir consultas ou enfrentar pessoas.

Custo-benefício

Muitos dos principais aplicativos de saúde mental com recursos básicos gratuitos ou compras no aplicativo custarão aos pacientes menos do que um método tradicional de saúde mental.

Abordagem remota e cuidados extensivos

Um aplicativo de saúde mental pode ajudar especialistas em saúde mental a dar acesso a cuidados para indivíduos em áreas remotas ou um grande número de pessoas com necessidades impulsivas, por exemplo, em um desastre natural, etc.

Mais atraente

Um aplicativo móvel de saúde mental é um método de tratamento mais atraente e atraente do que um convencional, que pode incentivar os pacientes a continuar acompanhando o tratamento.

Cuidados 24 horas por dia

Um aplicativo de saúde mental pode cuidar diariamente 24 horas por dia, a qualquer hora, em qualquer lugar e suporte de cuidados mentais.

Método consistente

Um aplicativo de saúde mental e plataformas de aplicativos têm a capacidade de prestar cuidados com consistência e igualdade a cada indivíduo.

Suporte individual

Um aplicativo de saúde mental é projetado para que todos os indivíduos e pacientes recebam uma sessão personalizada que não apenas fornecerá suporte, mas também aprimorará e apoiará novas habilidades dentro dos indivíduos.

Coleta de dados factuais

O exclusivo dos aplicativos de saúde mental, em contraste com a terapia convencional, é a coleta de dados factuais que podem ser acessados com um clique, incluindo o movimento, humor, localização e outras informações relevantes do paciente.

Os 3 melhores aplicativos de saúde mental

Se alguém tentasse fazer a lista definitiva dos melhores aplicativos de saúde mental, isso seria muito mais difícil porque a concorrência no mercado é bastante alta. Ainda assim, os 3 primeiros da lista abaixo têm a melhor retenção e experiência de usuários, incluindo:

Mood Fit - Ótimo para a saúde mental geral

Este é o melhor e melhor da lista. O principal recurso do aplicativo e escolhê-lo como o principal é que ele é gratuito e fornece assistência geral à saúde mental por meio do aplicativo para quem precisa. Ele auxilia no rastreamento de humores e dá sugestões aos usuários sobre o que eles podem fazer a seguir para superá-los. No entanto, não oferece consulta com terapeutas cadastrados e possui compras no aplicativo. Isso é:

Modificável de acordo com os objetivos do usuário.

Capacidade de acompanhar o progresso do dia-a-dia.

Entendimentos ilustrados com exercícios recomendados.

Lembretes diários.

Better Help - Ótimo para terapia de saúde mental

Better help é um aplicativo de saúde mental que é ótimo para terapias mentais online por terapeutas registrados na forma de conversas de vídeo ou áudio que custam entre 240 USD a 600 USD por mês. No entanto, este aplicativo não oferece ajustes de medicamentos ou consultas gratuitas. Isso é:

Disponível tanto para iOS quanto para Android.

Permita a comunicação por meio de áudio, vídeo ou mensagens de texto.

Permitir mensagens ilimitadas.

Calm - Ótima ferramenta de meditação

O terceiro da lista é o Calm, que oferece programas e atividades ajustáveis que ajudam os usuários a superar a ansiedade, mantê-los calmos e permitir que meditem melhor. Oferece um plano de avaliação por 1 semana e uma assinatura anual de 70 USD ou 400 USD por toda a vida. Isso é:

Oferecendo treinos personalizados e planos de meditação para usuários individuais.

Música calmante e efeitos sonoros.

Simples e amigável.

Como criar um aplicativo de saúde mental?

10 passos chave a considerar

A criação de um aplicativo de saúde mental geralmente é feita por uma técnica e planejamento especiais. É diferente de outros aplicativos porque abrange o tema sensível da saúde mental. As etapas no desenvolvimento de um aplicativo de saúde mental incluem as 10 etapas principais a seguir:

Faça pesquisas de mercado

O primeiro passo crucial no desenvolvimento de um aplicativo de saúde mental é a pesquisa. Você deve saber sobre o mercado. Quantos usuários existem para um aplicativo de saúde mental? Quais são as falhas que eles estão enfrentando na configuração atual do aplicativo? Quais são os recursos básicos obrigatórios que os outros aplicativos do mercado estão usando para que você possa fornecer aos usuários melhor qualidade e recursos adicionais?

Escolha seu público

O segundo passo é definir o público-alvo desejado. Por exemplo, quem você deseja desenvolver o aplicativo , como uma faixa etária específica? Gênero específico? Pessoas com objetivos específicos? Pacientes com uma doença específica ou um aplicativo de segmentação de público geral.

Escolha suas plataformas

O terceiro e mais importante passo é escolher as plataformas, dependendo de vários fatores. A maior parte do desenvolvimento de aplicativos é feito para plataformas iOS e Android . Mas, inicialmente, também é uma ótima abordagem para alcançar seu público e escolher uma plataforma no início do desenvolvimento de aplicativos.

Liste seus recursos desejados

Faça uma lista dos recursos mais básicos necessários para o aplicativo de saúde mental. Você deve adicionar o que os outros aplicativos populares oferecem como um novo aplicativo. Como um novo aplicativo, você deve fornecer alguns recursos extras com os recursos básicos para aumentar seu marketing e popularidade.

Criar um protótipo

O próximo passo para o desenvolvimento de aplicativos é criar um protótipo ou MVP para cada recurso listado acima, para que você possa ter uma ideia do design e fazer as pazes antes de entrar em desenvolvimento real, para que o produto funcione ao máximo e possa tenha certeza. Isso economizará seu custo para garantir que tudo esteja em jogo antes de pular diretamente no desenvolvimento do aplicativo.

Código ou sem código

Agora é hora de decidir se você deseja criar seu aplicativo de saúde mental com codificação com uma equipe de desenvolvedores e programadores envolvidos ou por meio de uma plataforma sem código como o AppMaster.

Codificação

O desenvolvimento de aplicativos por meio de linguagens de programação, também chamado de codificação, é um método tradicional de desenvolvimento de qualquer ativo online, seja um site ou um aplicativo. Fazer isso leva muito tempo, dinheiro e esforço. Muitas vezes, equipes de desenvolvedores estão envolvidas no desenvolvimento de um aplicativo. A construção de um aplicativo de saúde mental por meio de codificação deve conter todos os recursos conforme a necessidade, e o desenvolvimento do aplicativo deve ser baseado em regras de segurança cibernética conforme HIPAA.

Tecnologia sem código

Nenhum código é uma opção emergente quando se trata de desenvolvimento de aplicativos. Se você escolher essa opção para o desenvolvimento de sua saúde mental, não precisará de uma equipe de desenvolvedores trabalhando em um único projeto. Além disso, será econômico, eficiente em termos de tempo, exigirá menos mão de obra e não será técnico. Mesmo que você tenha um pouco de conhecimento, você mesmo pode criar seu aplicativo de saúde mental desejado com facilidade. AppMaster é uma plataforma sem codificação que oferece um backend para trabalhar com programação visual . Com isso, você pode criar seu aplicativo de saúde mental com o método de arrastar e soltar com menos tempo e custo.

Teste antes do lançamento

Depois que o desenvolvimento do aplicativo de saúde mental estiver concluído, a próxima parte do processo de desenvolvimento é testar o aplicativo de saúde mental antes do lançamento final para evitar problemas futuros. Para um teste eficaz do seu aplicativo, você precisa seguir estes métodos de teste e corrigir se ocorrer algum problema:

Teste de unidade

Teste de performance

Teste funcional

Teste de estresse

Comercialize seu aplicativo

Sempre que um novo aplicativo está sendo lançado no mercado, existem dois tipos de estágios de marketing, um é feito antes do lançamento final e o outro é feito após o lançamento completo do aplicativo. Quando o aplicativo é novo para o reconhecimento da sua marca, você deve comercializá-lo e criar conscientização sobre o que ele é e para o que será benéfico.

Inicie o aplicativo

Agora, seus aplicativos de saúde mental estão prontos para serem lançados e você pode iniciá-los na plataforma relevante ou no iOS e no Android se tiver criado um aplicativo compatível híbrido.

Continue atualizando

Quando o aplicativo estiver no mercado, acompanhe o progresso do seu aplicativo, a reação do usuário e o desempenho que ele está apresentando. De acordo com isso, você pode continuar atualizando o aplicativo e permanecer.

O que devo colocar no meu aplicativo de saúde mental?

Os aplicativos de saúde mental ou aplicativos de rastreamento de humor devem conter alguns recursos básicos para serem colocados. Alguns recursos são personalizáveis, outros são obrigatórios em plataformas como aplicativos de saúde mental, incluindo:

Painel (separado para o usuário e o profissional de saúde)

Página de inscrição (criando perfis de usuário)

Definição de metas

Acompanhamento de progresso

Comunidades on-line

Gamificação

Compartilhamento de arquivos

Notificações e lembretes

Artigos online sobre saúde mental

Caixa de bate-papo (mensagens)

Chamada (áudio e vídeo)

Monitoramento

Apoio de saúde mental de emergência

Segurança

Plataforma multiuso

Quanto tempo leva para criar um aplicativo rastreador de saúde mental médio?

O tempo médio para criar aplicativos de codificação tradicionais ou um aplicativo de saúde mental será de 2 a 5 meses com recursos básicos. No entanto, para recursos e aplicativos mais avançados em uma escala maior, mais de 6 meses pode ser o tempo de desenvolvimento do aplicativo. Considerando que, se você usar as plataformas sem código, como o AppMaster, pode levar apenas algumas semanas para desenvolver um aplicativo de saúde mental ou aplicativo de terapia totalmente funcional.

Quanto custa construir um aplicativo de saúde mental?

O custo médio do aplicativo para criar um aplicativo de saúde mental varia de acordo com o escopo do aplicativo, para qual plataforma ele se destina, quantos recursos você está adicionando e se você está indo para plataformas de codificação ou sem codificação para o desenvolvimento do aplicativo. O custo médio de um aplicativo de saúde mental de teleterapia será de cerca de 60 mil a 80 mil dólares no mínimo com os recursos básicos do aplicativo de saúde mental. Essa quantia de dinheiro é para o método tradicional de desenvolvimento de aplicativos por meio de codificação. Com uma plataforma sem código como o AppMaster, seu aplicativo custa muito menos do que isso e você sempre pode recuperá-lo por monetização. Você pode conferir os planos de preços flexíveis .

Preciso fornecer certificados para listar minha solução de saúde mental nas lojas de aplicativos?

Não, por enquanto, não é necessário listar nenhum certificado em seu aplicativo de solução de saúde mental, mas deve estar de acordo com as diretrizes de segurança cibernética da HIPAA.

Os aplicativos de saúde mental são regulamentados?

Os dados pessoais são coletados para o funcionamento adequado dos aplicativos de teleterapia ou saúde mental. Ele contém informações confidenciais e pessoais relacionadas à saúde do paciente ou do indivíduo. Assim, para regular os aplicativos de saúde mental, é necessário atender a todos os requisitos de proteção de dados, conforme os órgãos reguladores, para manter o aplicativo e o usuário seguros e livres de roubos.

Infelizmente, a maioria dos aplicativos de saúde mental e outros aplicativos de saúde não possuem órgãos de controle legislativos distintos para esse assunto distinto. No entanto, o proprietário e o criador de um aplicativo precisam desenvolver um aplicativo de saúde mental de acordo com os órgãos e leis de proteção de dados, mas isso pode diferir em cada país.

O órgão legislativo para o assunto mencionado acima nos Estados Unidos da América é o Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Ele compartilha uma lei federal de como os dados pessoais de saúde do indivíduo estão sendo protegidos.

Pessoas e instituições na área médica ou um aplicativo de saúde mental ou aplicativo de terapia. A seguir estão os principais critérios sobre os quais um proprietário de aplicativo de saúde mental deve regular o aplicativo e fazer as alterações necessárias:

Serviços relacionados à saúde que requerem entrada de dados.

Armazenar dados pessoais de saúde.

Compartilhamento de dados pessoais de saúde.

Para evitar fraudes, detalhes enganosos ou violações de informações, os desenvolvedores que operam um aplicativo de saúde mental devem avaliar vários aspectos. As práticas subsequentes devem ser observadas consistentemente, caso contrário, o proprietário do aplicativo de bem-estar mental ou do aplicativo de teleterapia pode enfrentar resultados legais profundos. Os aplicativos de bem-estar mental ou aplicativos de teleterapia devem seguir:

Confirme se os aplicativos não são aparelhos médicos.

Calcular mal os dados.

Restringir permissões e autorizações.

Mantenha a autenticação em mente.

Fornecer medição de que os provedores de serviços terceirizados estão protegendo os dados.

Execute a segurança por design.

Inove a forma de comunicação e terapia que você fornece aos usuários em seus aplicativos de saúde e os protocolos de segurança que você segue.

Quais ferramentas devo considerar para construir um aplicativo de saúde mental baseado em IA - inteligência artificial?

A IA ou a inteligência artificial podem ser frutíferas para o seu aplicativo de terapia ou desenvolvimento de aplicativos de saúde mental. Isso ocorre porque o desenvolvimento da saúde mental e o rastreamento do humor podem depender completamente da compreensão da inteligência artificial como um substituto para um profissional de saúde real ou um paciente cara a cara. Inteligência artificial - A IA é uma ótima ferramenta a ser considerada quando você deseja desenvolver seu aplicativo de saúde mental ou onde o desenvolvimento de aplicativos de saúde está envolvido. A melhor razão para usar a IA é que, com o tempo, os aplicativos baseados em inteligência artificial podem se adaptar melhor às necessidades do usuário.

Ferramentas de inteligência artificial como o AppMaster permitem que os usuários desenvolvam todo tipo de aplicativo que quiserem com uma abordagem inteligente, baixo custo e código-fonte. Construtor de aplicativos AppMaster que tenderá a criar aplicativos rapidamente com excelência.

Estratégias de monetização - ganhe dinheiro com aplicativos de saúde mental

Uma coisa boa sobre o desenvolvimento de aplicativos é que ele pode obter monetização através da qual você pode ganhar algum dinheiro com seus aplicativos . A monetização é um tipo de ganhar dinheiro com aplicativos ou sites, e os seguintes métodos podem fazer a monetização:

PUBLICIDADES

O primeiro e melhor método de monetização é executando anúncios dentro do aplicativo.

O primeiro e melhor método de monetização é executando anúncios dentro do aplicativo. Compras dentro do aplicativo

O segundo método de monetização popular é por meio de compras no aplicativo e mantendo alguns recursos premium.

O segundo método de monetização popular é por meio de compras no aplicativo e mantendo alguns recursos premium. Aplicativo pago

O terceiro método de monetização é manter seu aplicativo pago em vez de gratuito.

A linha de fundo

Um aplicativo de saúde mental ou aplicativo de bem-estar mental ou aplicativo de terapia é um tipo de aplicativo móvel que tem uma necessidade extrema para todos hoje em dia devido ao aumento do estresse e da ansiedade entre as pessoas. Este aplicativo é baixado no celular; as pessoas as ajudarão a controlar melhor suas emoções e de maneira produtiva. Esses aplicativos ajudam a aumentar o tempo de atendimento para pessoas necessitadas. Os pacientes que são diagnosticados com alguma doença mental como depressão, ansiedade, etc., o aplicativo de saúde mental também é um ótimo recurso para eles.

Não apenas isso, se você é um profissional de saúde e especialmente se você é psicólogo ou psiquiatra, mas esses aplicativos de saúde mental também serão um ótimo recurso para você, pois o aplicativo permitirá rastrear os registros dos pacientes e fornecer ajuda para os necessitados dentro do prazo para evitar grandes crises.

Com essa abordagem, esses aplicativos de saúde mental reduzirão a carga geral de estresse e ansiedade e permitirão que as pessoas obtenham melhores cuidados de saúde mental a qualquer hora, em qualquer lugar.

Independentemente do usuário, se você deseja criar um aplicativo de saúde mental ou um aplicativo de terapia, essa também será uma ferramenta para ganhar dinheiro por meio da monetização; ao mesmo tempo, ajudará as pessoas ao máximo. AppMaster permite o desenvolvimento de qualquer tipo de aplicativo que você nomear. Ele usará um método simples de arrastar e soltar por meio de codificação visual e um back- end poderoso . Inscreva-se hoje e comece esta incrível jornada de desenvolvimento de aplicativos via AppMaster, se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar à nossa equipe de especialistas para orientar seu caminho o tempo todo.