Se você está lendo este artigo, há uma boa chance de você estar envolvido ou está pensando em iniciar serviços de aplicativos de correio sob demanda. Não há dúvida de que os aplicativos de entrega de alimentos sob demanda e o setor de entrega estão crescendo e é um dos melhores serviços de entrega de alimentos para clientes de serviços de restaurantes. Mas, como qualquer outro empreendimento, há algumas coisas que você precisa saber antes de entrar no desenvolvimento de aplicativos de entrega para aplicativos de entrega de correio sob demanda.

Há muito a saber, mas uma coisa fundamental a considerar no desenvolvimento de aplicativos de entrega para os serviços de entrega de alimentos.

Você precisa entender o processo de desenvolvimento de aplicativos de entrega? Para criar um aplicativo de entrega para clientes e entregadores de restaurantes, o que você precisa? E como o aplicativo de entrega sob demanda funciona para serviços de entrega de comida.

Durante a pandemia COVID-19, o dia a dia das pessoas mudou, o comércio eletrônico cresceu até 200%, quase todo mundo começou a comprar on-line apenas por segurança e sim, é mais conveniente comprar de sua zona de conforto em todo o mundo com apenas alguns toques de telefone através do aplicativo de entrega sob demanda.

A pandemia COVID-19 produziu mais oportunidades de negócios, como serviços de entrega de alimentos, mantimentos e outras entregas de itens de comércio eletrônico. Os aplicativos de entrega de correio sob demanda e os aplicativos de entrega de correio são terceiros entre compradores e vendedores cujo trabalho é pegar itens dos vendedores e trazê-los às portas dos compradores, e os aplicativos de entrega de correio sob demanda tornaram possível fazê-lo.

Devido à pandemia, restaurantes, cantinhos de alimentação e cafeterias foram fechados e começaram a vender online; eles fizeram uma parceria com serviços de entrega de correio sob demanda. E agora, os especialistas preveem que o mercado de entrega de alimentos crescerá 300%, o que é um número enorme e uma oportunidade perfeita para você começar a usar serviços de aplicativos de entrega sob demanda como um negócio.

E, felizmente, temos tudo o que você precisa para saber como criar um aplicativo de entrega, como funciona um aplicativo de entrega de correio sob demanda, o processo de desenvolvimento de aplicativo de entrega sob demanda e como começar com uma entrega de correio sob demanda aplicativo como um negócio.

Também abordamos como criar um aplicativo de entrega e quais tecnologias são usadas no desenvolvimento do aplicativo de entrega no desenvolvimento do aplicativo de entrega de correio sob demanda e quais várias opções de pagamento estão disponíveis.

Como funciona um aplicativo de entrega?

Antes de nos aprofundarmos no desenvolvimento de aplicativos de entrega, vamos entender como funcionam os aplicativos de entrega de correio sob demanda.

Um cliente que deseja pedir uma pizza italiana navega até o aplicativo de entrega de correio sob demanda e procura por pizza italiana; lá, ele clica em um dos links dos restaurantes listados e pede a pizza. O aplicativo de entrega de correio é construído de forma a notificar o restaurante específico que você tem um pedido. O chefe começa a preparar a pizza; quando está pronta, um mensageiro vem buscar a pizza e entrega ao cliente no local definido, e cobra o valor necessário. E essa é a beleza de ter um aplicativo de entrega sob demanda para o seu negócio.

Esses aplicativos de entrega sob demanda têm várias opções de pagamento, como dinheiro na entrega, pagamento antecipado on-line etc.

Algumas grandes empresas de alimentos, como McDonald's e KFC, criaram seus próprios aplicativos de entrega de restaurantes para atender seus clientes. E é benéfico ter seus próprios aplicativos de entrega de correio, para que você possa obter algum lucro extra com isso.

Como o aplicativo de delivery ganha dinheiro?

Dizendo repetidamente que os aplicativos de entrega sob demanda são muito lucrativos e benéficos, é importante criar um aplicativo de entrega. Toda empresa que vende produtos físicos on-line exige a criação de um aplicativo de entrega para entregar produtos a seus consumidores. Algumas empresas têm seus próprios modelos de entrega sob demanda, enquanto outras dependem de aplicativos e negócios de entrega de correio. O trabalho do mensageiro é apenas pegar o pacote e deixá-lo na porta do comprador, e seu trabalho está feito. E o desenvolvimento de aplicativos de entrega de correio é tal que eles cobram certos valores como taxas de comissão, taxas de publicidade, associações e taxas de entrega para entregar as encomendas. Taxa de comissão: principalmente, os aplicativos de entrega de comida e os aplicativos de entrega de correio cobram uma porcentagem dos restaurantes para conectá-los aos seus clientes em potencial. Por exemplo, o UberEats recebe até 30% de comissões. 30% é um número enorme, mas ainda assim restaurantes, mas ainda assim, eles pagam 30% felizes ao UberEats porque estão lucrando mais com os clientes do UberEats. Taxa de publicidade: é uma das principais fontes de ganhar dinheiro para aplicativos de entrega de correio; as pessoas podem anunciar seus produtos para promovê-los e aumentar seu alcance para mais clientes. Eles podem anunciar por horas, dias ou até meses e, em troca, terão que pagar a taxa definida para a promoção. A publicidade pode estar em diferentes formatos, como exibido na tela principal, na barra lateral ou em qualquer lugar do rodapé, dependendo da escolha e da taxa do usuário. Associações: Oferecer associações é um dos métodos mais recentes em aplicativos de entrega de correio. Agora os aplicativos de entregas e prestadores de serviços oferecem descontos, frete grátis, X%OFF na entrega e outros benefícios para seus clientes se comprarem em um determinado momento do mês. Eles podem comprar assinaturas mensais com X%OFF e outros benefícios. Isso constrói mais bons relacionamentos com os clientes e aumenta a taxa de retorno e clientes fiéis. Taxa de entrega: O cliente pagará as taxas de entrega, a menos que seja frete grátis para os itens encomendados. As taxas podem ser em diferentes modelos; alguns aplicativos de entrega de correio usam taxas fixas para itens de entrega como $ 10 ou 20% do pedido total, enquanto outros variam de lugar para lugar e também dependem do tamanho e peso dos produtos. Portanto, depende de você quais modelos você deseja adotar para o seu negócio de serviços de entrega.

Como construir um aplicativo de entrega?

Entendemos o que é um aplicativo de entrega sob demanda, como funciona um aplicativo de entrega sob demanda e como ganhar dinheiro com os aplicativos de entrega de correio sob demanda. Também é importante que você crie um aplicativo de delivery para que seu negócio sobreviva no mundo digital.

O aplicativo de entrega sob demanda é apenas a interface de front-end para as pessoas interagirem, mas nos bastidores do processo de desenvolvimento do aplicativo de entrega, é necessário ter um plano de negócios e logística adequado. Também é importante escolher as ferramentas e tecnologias certas quando temos tantas opções diferentes para o desenvolvimento de aplicativos de entrega.

O fator mais importante na construção de um aplicativo de entrega é escolher as tecnologias e a plataforma certas que atendam às necessidades específicas do negócio e de seus usuários. Algumas plataformas oferecem um desenvolvimento de aplicativos de entrega muito seguro, mas aí você pode comprometer um pouco o desempenho e vice-versa. Você pode obter a mesma funcionalidade no desenvolvimento de aplicativos de entrega em todas as plataformas, mas é importante escolher a plataforma certa que atenda às suas necessidades de negócios e melhorar a experiência do usuário na criação de um aplicativo de entrega.

Cada plataforma tem seus próprios prós e contras, então você precisa de algumas compensações entre decidir qual escolher para criar um aplicativo de entrega.

Para o desenvolvimento do aplicativo de entrega, você precisará escolher uma das plataformas abaixo definidas ou escolher qualquer outra plataforma, mas o desenvolvimento do aplicativo de entrega deve oferecer suporte ao desenvolvimento multiplataforma, pois o aplicativo de entrega será usado por IOS, Windows ou Android Comercial.

Algumas plataformas populares para desenvolvimento de aplicativos de entrega

É sempre um problema quando há muitas opções disponíveis para criar um aplicativo de entrega e, em seguida, escolher as melhores para o desenvolvimento do aplicativo de entrega às vezes parece um pouco difícil, mas é importante escolher as ferramentas e tecnologias certas para criar uma entrega aplicativo.

Aqui estão alguns deles que você pode usar para o desenvolvimento de aplicativos de entrega. Como o aplicativo de entrega de correio sob demanda será usado por diferentes dispositivos com sistemas operacionais diferentes, é melhor criar um aplicativo de entrega em uma tecnologia multiplataforma para aumentar a acessibilidade do aplicativo e capturar mais público. Isso é uma coisa importante a ser considerada durante o desenvolvimento do aplicativo de entrega.

React Native: React Native é uma estrutura de código aberto desenvolvida pelo Facebook para criar aplicativos móveis nativos. É um SDK multiplataforma que permite que os desenvolvedores criem aplicativos móveis e você pode criar um aplicativo de entrega que usa JavaScript como linguagem de back-end. O React Native oferece vários benefícios, como tempo de desenvolvimento rápido, reutilização de código e desempenho eficiente. Você pode usar o React Native para criar um aplicativo de entrega. É uma das plataformas mais conhecidas quando se trata de desenvolvimento de aplicativos de entrega e aplicativo de entrega sob demanda.

Reutilização de código: a reutilização de código é um recurso principal e central do React Native. Ele permite que você crie um aplicativo de entrega para sistemas operacionais multiplataforma, como Android e IOS, porque é o JavaScript por trás do qual pode ser usado para ambos.

Desenvolvimento eficiente: A reutilização do código reduz o custo, a duração do desenvolvimento e os esforços humanos. No desenvolvimento de aplicativos de entrega, a reutilização de código ajuda no desenvolvimento rápido e eficiente, e os desenvolvedores podem criar aplicativos de entrega com eficiência.

Teste e depuração: testar e depurar no processo de desenvolvimento de aplicativos de entrega é uma etapa necessária para criar aplicativos de entrega sem bugs. O React permite que você faça alterações em tempo real no aplicativo ao vivo e corrija-as enquanto o aplicativo está carregando. E apenas a parte específica do código será atualizada, mas não o aplicativo inteiro, o que significa que, no processo de desenvolvimento do aplicativo, fazer alterações em uma parte do aplicativo não afetará o aplicativo geral, a menos que haja uma relação entre essas partes. Ele ajuda a testar e corrigir bugs em aplicativos ativos.

Xamarin: Xamarin é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos de propriedade da Microsoft de código aberto que permite aos desenvolvedores criar um aplicativo de entrega e outros aplicativos móveis usando C#. Ele usa código único em IOS, Android, Windows e outras plataformas. O processo e a experiência de desenvolvimento de aplicativos são exatamente como os aplicativos nativos. Os aplicativos para diferentes sistemas operacionais são desenvolvidos com uma única base de código .NET compartilhada. Além disso, a estrutura Xamarin oferece suporte ao acesso completo a todo o espectro de funcionalidades por plataforma e dispositivo subjacentes, incluindo todos os recursos específicos da plataforma. Se você deseja um design de interface de usuário limpo e moderno para o desenvolvimento de aplicativos de entrega, o Xamarin é a escolha certa para você criar um aplicativo de entrega nele.

Integração de API: os desenvolvedores do Xamarin podem usar qualquer API existente e controles de interface do usuário em uma linguagem de programação específica da plataforma, o que reduz o custo de integração e o tempo de desenvolvimento do aplicativo de entrega. Adicionar várias opções de pagamento também requer uma API, e o Xamarin é muito amigável quando se trata de integração de API e desenvolvimento de aplicativos de entrega.

Interface de usuário nativa (UI): Os usuários sempre esperam experiências consistentes de aplicativos móveis, e o Xamarin aqui permite que você escreva códigos que correspondam à interface de usuário (UI) nativa de cada sistema operacional. Isso simplifica o compartilhamento de código entre os diferentes sistemas operacionais, como IOS, Android, Windows, etc. É tão fácil criar um aplicativo de entrega com o Xamarin, pois um código é usado para diferentes sistemas operacionais.

Código aberto: Sendo um framework de código aberto, está melhorando continuamente com o tempo; além disso, é apoiado pela gigante da tecnologia Microsoft, que o mantém estável, vendável e robusto.

Flutter: Flutter também é um kit de desenvolvimento de propriedade do Google de código aberto que permite o desenvolvimento de aplicativos multiplataforma suave e fácil. Você pode criar facilmente um aplicativo de entrega no Flutter. Em vez de escrever código separadamente para Android e IOS, o Flutter também é uma das plataformas que permitem criar aplicativos de entrega com uma base de código para Android e IOS.

O SDK do Flutter é baseado na linguagem de programação Dart. Para aplicativos móveis, ele usa a linguagem Dart, enquanto para a web, o Dart é convertido em JavaScript com a ajuda do compilador Drat2js Trans. O desenvolvimento de aplicativos de entrega com Flutter é uma das melhores opções, pois suporta IOS e Android.

Base de código única: Também suporta o fator de reutilização de código de desenvolvimento; basta escrever uma base de código e usá-la onde for necessário para Android, IOS e até mesmo para a web.

Bibliotecas ricas: Flutter é uma das plataformas mais ricas, com toneladas de bibliotecas que você pode importar e usar para realizar uma tarefa específica. No desenvolvimento de aplicativos de entrega, você precisará de muitas bibliotecas, e o Flutter fornece várias bibliotecas para facilitar o desenvolvimento e ajuda a criar um aplicativo de entrega.

Como faço para iniciar o aplicativo de entrega de correio sob demanda?

Agora entendemos o modelo de negócios do aplicativo de entrega sob demanda, o funcionamento do aplicativo de entrega sob demanda e as diferentes tecnologias que suportam o desenvolvimento de aplicativos de entrega.

Plano

A primeira e mais importante coisa a considerar antes de iniciar qualquer negócio é um plano adequado. Seu plano é o seu roteiro em direção ao seu destino. Faça a visão e os objetivos para alcançar. Calcule todas as despesas, como custos operacionais, impostos e custos de manutenção, etc. O próximo passo é direcionar seu nicho para serviços de entrega de correio sob demanda; alguns negócios são muito amplos; eles entregam todos os itens, mas alguns são específicos para um nicho, como aplicativos de entrega de comida e remédios.

Desenvolvimento de aplicativo de equipe e entrega

Agora que você tem um plano adequado, é hora de contratar motoristas, passageiros e gerentes para gerenciar o processo do modelo de negócios e treiná-los sobre o aplicativo de entrega sob demanda e o modelo de negócios de serviço de entrega. Durante o desenvolvimento do aplicativo de entrega, integre várias opções de pagamento para facilitar o uso do cliente.

E, paralelamente, crie um aplicativo de entrega que será a recepção onde os clientes irão interagir com você online.

Promova seu negócio

A última etapa é informar seus clientes em potencial que você existe e está oferecendo serviços de entrega de correio sob demanda.

Sete exemplos de aplicativos sob demanda

Com o avanço das tecnologias e da digitalização, o negócio mudou seus processos e modelos para sobreviver no setor. Todo negócio físico tem uma pegada digital em plataformas sociais ou diretamente na web, por isso é importante criar um aplicativo de entrega para o seu negócio.

Essas pegadas estão nos fornecendo os bens e serviços que exigimos. Em palavras simples, os aplicativos de entrega de correio sob demanda significam que conseguimos o que queremos sem depender do local ou da hora. Os serviços de aplicativos de entrega sob demanda tornaram isso possível; eles nos entregam produtos no local e horário especificados. Portanto, não somos obrigados a visitar mercados para fazer compras, levando em consideração os horários dos shoppings. Além disso, esses novos modelos de negócios de entrega por correio sob demanda aceitam várias opções de pagamento para facilitar e melhorar a experiência do cliente.

Aqui está uma lista de diferentes aplicativos de entrega sob demanda que estão em alta nos dias de hoje e estão obtendo grandes lucros.

Zomato: É um aplicativo de entrega sob demanda que pode ser encontrado em mais de 25 países ao redor do mundo; era uma empresa com sede na Índia, mas mais tarde foi adquirida pela UberEats. Em 2021, o sucesso da plataforma atingiu um novo patamar de 39 vezes mais de subscrições. UberEats: UberEats é outro aplicativo de entrega de correio sob demanda e está operacional em mais de 1.000 grandes cidades ao redor do mundo. É um dos principais aplicativos de entrega sob demanda com domínio de mercado, e uma ampla variedade de restaurantes está disposta a trabalhar com o UberEats. O UberEats também continua verificando e equilibrando os correios do restaurante do cliente para garantir qualidade e padrão. Ele fornece serviços como pedidos de grupo e agendamento de pedidos para um horário específico. MercadoFresh: é um aplicativo de entrega sob demanda baseado no Brasil que economiza seu tempo entregando itens na sua porta com apenas alguns toques no telefone. Você pode comprar em lojas orgânicas, mercearias, pet shops, açougues, lojas de bebidas e supermercados com o MercadoFresh. Combustíveis Booster: Os combustíveis Booster são um dos principais provedores de serviços de entrega de correio sob demanda, mas é específico de um nicho, pois apenas fornece combustível. A Boosterfuels é uma startup sediada na Califórnia e, até agora, forneceu combustível para frotas comerciais, empresas, universidades e proprietários de propriedades. Atendeu mais de 10.000 pessoas em mais de 300 empresas, incluindo Cisco, Oracle, Facebook, PepsiCo, etc. Healthtap: Este aplicativo está vinculado ao setor de saúde, conecta médicos a pacientes e, até agora, conectou 108.000 médicos a pacientes. Os pacientes marcam uma consulta virtual com o médico. Healthtap garante a privacidade e segurança de pacientes e médicos. Útil: é um aplicativo de entrega sob demanda baseado em Nova York que atende em todos os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Ele fornece diferentes serviços como limpeza doméstica e de escritório, montagem de TV, montagem de móveis, manuseio de parede, etc. É uma maneira confiável e rápida de contratar prestadores de serviços domésticos. Com apenas alguns toques no telefone, você pode contratar provedores de serviços domésticos profissionais.

De acordo com Handy, está processando 1.000.000 de reservas, mais de 500.000 clientes e mais de 50.000 profissionais independentes. Handy trabalhou com o Google Home, Walmart, Nest e Wayfair.

Wype: Wype é outro aplicativo de entrega sob demanda; serve-lhe serviços de limpeza automóvel em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele está localizado em Los Angeles, e os usuários podem utilizar servidores de limpeza de carros instantaneamente, bem como agendar para mais tarde.

5 indicadores-chave de desempenho importantes para aplicativos sob demanda.

Os principais indicadores de desempenho são muito importantes para qualquer aplicativo de entrega sob demanda, pois fornecem informações sobre o desempenho do seu negócio. Como sabemos, os aplicativos sob demanda são um setor em rápido crescimento do mercado de aplicativos e, como tal, é importante que as empresas que operam nesse espaço acompanhem os principais indicadores de desempenho (KPIs) para garantir que estejam cumprindo seus objetivos de negócios.

Aqui estão alguns KPIs importantes que todo negócio de entrega sob demanda deve considerar.

Custo médio por entrega. O indicador determina a medição do custo em relação à distância percorrida para entregar a encomenda.

Tempo médio por entrega. Este indicador ajuda você a entender o tempo médio necessário para entregar uma encomenda. Além disso, fornece informações sobre a eficácia da rede e a eficiência das rotas de entrega planejadas.

Precisão do pedido. Este é um indicador muito útil; ele permite saber a porcentagem de entregas bem-sucedidas em relação às entregas totais. Ele ajuda você a conhecer a taxa de sucesso das entregas e oferece espaço para melhorias adicionais com base nos estados fornecidos.

Entrega no prazo. Essa matriz ajuda você a identificar com precisão a entrega bem-sucedida de encomendas entregues no prazo em relação às entregas totais. Isso pode tornar os gerentes responsáveis pelas entregas atrasadas.

Várias entregas. Essa não é uma métrica útil, mas ainda assim você deve considerá-la porque fornece informações sobre seus negócios e pode identificar facilmente a taxa de crescimento e declínio pela métrica, como total de entregas em janeiro versus total de entregas em fevereiro para comparação , etc