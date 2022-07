Ecommerce mobile app store significa comércio de produtos e mercadorias comerciais através de um fórum online que serve como ponto de contacto. O mercado em linha é hoje em dia mais tendencial, uma vez que a pandemia tem limitado a circulação de pessoas. A maioria das pessoas prefere as compras online a partir dos seus telefones, e para isso, são necessárias aplicações de comércio electrónico. Os negócios hoje em dia também estão a ficar online, dependendo das preferências dos clientes. O sistema de compras online está a aumentar devido à crescente tecnologia e globalização para se ter uma melhor experiência. A procura para a criação de lojas de aplicações de comércio electrónico está a crescer à medida que o mercado se desloca das lojas de tijolos para as lojas online. Portanto, certifique-se de que optou pelas novas tendências e tecnologia para se destacar entre os concorrentes.

Por que razão precisa de uma aplicação de comércio electrónico?

Comércio é tendência e é preferível entre as empresas, pelo que a mudança para uma experiência móvel online é melhor para liderar a concorrência. Várias marcas no mercado optaram pela nova tecnologia e tendências, pelo que é necessário desenvolver um sistema online para competir de forma eficiente. Se procura razões para criar uma aplicação de comércio electrónico, aqui estão algumas razões significativas para convencer os seus pensamentos. O uso crescente de smartphones é uma das principais razões para possuir uma aplicação de eCommerce, uma vez que as pessoas preferem comprar produtos com um único toque no ecrã do seu smartphone.

A loja online permite que os consumidores se mantenham sempre ligados à sua marca. A taxa de crescimento aumenta devido à recolha de informação sobre os clientes e às notificações push. A lealdade dos clientes e o reconhecimento da marca aumentam. O desenvolvimento da loja de aplicações móveis aumenta o crescimento das receitas entre todos os dispositivos. A Covid-19 alterou as preferências dos clientes na sequência das restrições de lockdowns. As aplicações de comércio electrónico são fáceis e úteis, o que proporciona uma experiência de compra fantástica.

Como é construída uma aplicação móvel de comércio electrónico?

Todos nós conhecemos e compreendemos a necessidade de criar uma aplicação de comércio electrónico para impulsionar o negócio e competir melhor num mercado. Se procura a forma mais fácil de criar uma aplicação de comércio electrónico para o seu negócio, obterá a resposta neste artigo. Aqui estão alguns passos que precisa de seguir para fazer uma instalação online eficiente para o seu negócio.

>p>> forte>Proper Market Research>br>Para construir uma loja de aplicações de comércio electrónico apropriada, é necessário realizar uma pesquisa adequada sobre o mercado e as tendências recentes. É necessário compreender melhor as estratégias dos seus concorrentes para estabelecer a sua estratégia como a melhor. Uma pesquisa adequada sobre as estratégias e práticas dos concorrentes ajuda o seu negócio a destacar-se e a reunir mais tráfego móvel e compras repetidas. Além disso, a pesquisa é obrigatória sobre os interesses, comportamentos e padrões do público. Isto ajuda a conceber a loja online de acordo com as exigências dos consumidores para assegurar a repetição de compras. Isto desempenha um papel importante no aumento da lealdade e confiança entre clientes e marcas.>p>> forte>Identificar objectivos para a sua aplicação>br>Quando estiver a trabalhar no desenvolvimento de uma instalação online, é necessário ter uma compreensão do que pretende, quem são os seus clientes, e como o sucesso é medido de acordo consigo. O seu conhecimento sobre estas coisas é expresso nos desenhos, layouts e características da aplicação eCommerce. Antes de criar uma aplicação por medida, é necessário conhecer o seu actual nível de sucesso e posição no mercado entre os concorrentes. Se o único requisito é criar uma instalação online para o seu negócio, será resolvido apenas concebendo uma excelente aplicação à medida. No entanto, se já possui uma instalação online e não tem o tráfego móvel necessário, precisa de trabalhar mais no processo de desenvolvimento de funcionalidades.>p>>forte>>escolher uma plataforma correcta>>br>>>>p>>forte>>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/pCFFa9ayqteeXdxv7SaTPR/download/" title="android-phone-memes.jpeg" width="500" height="445" alt="" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/pCFFa9ayqteeXdxv7SaTPR/download/"><

Dependente da natureza do seu negócio e das suas receitas, certifique-se de que escolheu a plataforma certa para lançar uma aplicação de eCommerce. Tendo informações detalhadas sobre o inventário, CMS, base de dados, e custos, poderá decidir sobre o seu lançamento no Android ou iOS. O Tech stack permite-lhe converter a sua brilhante ideia num produto. Compreende componentes complexos, incluindo o front end, back end, processo de desenvolvimento e suporte. Ao conceber uma aplicação de comércio electrónico para Android, precisa de procurar uma linguagem de programação nativa, uma interface de utilizador Android, e ferramentas de desenvolvimento que são especificamente concebidas como aplicações nativas. Contudo, para desenvolver uma aplicação de eCommerce para iOS, é necessário procurar uma linguagem nativa, ferramentas de desenvolvimento iOS, e frameworks UI.

>p>>forte>Definir características e requisitos requeridos>br>Quando acabar de recolher informação e definir os objectivos, tomando feedback e informação sobre os concorrentes, é altura de alistar os requisitos necessários e nativos para a sua aplicação de eCommerce. É necessário fazer um brainstorming das ideias e funções para tornar a loja online mais cativante e ter compras repetidas. Algumas funções podem ser mensagens push, checkouts fáceis, lookbooks, e múltiplas opções de pagamento. Outras coisas que também captam a atenção dos clientes incluem desenhos e marcas personalizadas, sincronização back-end, sistema de classificação ou feedback, e colaboração nas redes sociais. Estas características básicas fazem com que a sua plataforma online se destaque entre os concorrentes, uma vez que a maioria dos clientes procura plataformas fáceis e apelativas para fazer compras. >p>>forte> criação de designUX/UI>br>A experiência do utilizador e o design da interface do utilizador são essenciais para captar a atenção dos clientes, e torna-se mais cativante se estas forem incorporadas. O design explica claramente a sua marca e a identidade da empresa para angariar clientes-alvo. O uso de animações, esquemas de cor, transições suaves, e visuais cativantes com um toque básico acrescenta uma capacidade mais cativante às suas aplicações nativas. Estes designs podem ajudar eficientemente a obter mais tráfego na sua aplicação de comércio electrónico e ter compras repetidas.

> forte>Criar MVP>br>Criar MVP, o produto mínimo viável, é necessário para garantir que os visitantes se tornarão certamente clientes regulares da sua marca. Ele contém um número excessivo de características do produto que resiste a que os visitantes se afastem da plataforma sem comprar o produto. Ao criar um MVP para o seu produto, é necessário compreender profundamente o que os utilizadores pensam sobre o seu produto. Também reduz o risco, minimiza o tempo do processo de desenvolvimento, e distribui os recursos de forma eficiente.

Recepção de feedback>br>Quando acabar de lançar um MVP, terá de recolher o feedback dos seus consumidores. Ajuda a melhorar as suas aplicações nativas, de acordo com o feedback dos potenciais utilizadores. Dá uma ideia do quanto o público está satisfeito com as suas aplicações nativas e que melhorias querem ver nelas. Isto ajudá-lo-á a identificar as mudanças básicas nos requisitos e necessidades das principais características dos seus consumidores.

> forte>Recapitular>>br>Certifique-se de que o design que criou para as suas aplicações nativas móveis não permanece o mesmo durante todo o tempo. Os consumidores gostam sempre da mudança positiva das características. Não há nenhuma aplicação de comércio electrónico no mercado que permaneça constante durante um período mais longo. Assim, alterar e actualizar os designs das aplicações de comércio electrónico leva a manter os consumidores mais antigos e a atrair mais deles.

FAQs

> forte>Como se faz uma aplicação de comércio electrónico do zero?

>p>Com a crescente tecnologia, a procura de lojas online também está a aumentar, pelo que todas as empresas têm de desenvolver uma aplicação móvel à medida. Só precisa de uma ideia e estratégia para conceber uma aplicação móvel. Precisa de definir um objectivo específico para a sua aplicação por medida para smartphone e alistar os requisitos de características de acordo com o seu tipo de marca. Incorporar designs UX/UI, animações, e mensagens push na plataforma para torná-la mais cativante. Criar MVP de acordo com os requisitos dos clientes, detalhando suficientemente as características básicas do produto. Dê uma opção para dar feedback para que o público possa dar as suas ideias e feedback para melhorar a aplicação positivamente.

>forte>Quanto custa criar uma aplicação de comércio electrónico?

>p>Um inquérito de embreagem relata que os custos de desenvolvimento da aplicação variam entre $ 30.000 a $ 700.000. O custo médio de desenvolvimento é de $171.450. No entanto, especialistas na área do desenvolvimento de aplicações dizem que o custo médio para o desenvolvimento de aplicações é de $5.000 a $7.000 tanto para iOS como para Android. >

> forte>O que é uma aplicação móvel de comércio electrónico?

A aplicação móvel de comércio electrónico é a loja online ou pontos de contacto que ajudam os clientes a fazer compras online através da aplicação móvel da marca. Hoje em dia as pessoas estão mais inclinadas para as opções online devido à experiência móvel, seja para fazer compras ou reservar um carro ou bilhete para um filme. Todos os negócios neste mundo baseado na tecnologia precisam de construir uma aplicação móvel de eCommerce para reunir mais multidões e destacar-se entre os concorrentes.

> forte>Como converter o meu website para uma aplicação de eCommerce?

Figure a plataforma do sítio web

>>/li>>li>Keep the look and feel consistent

>>/li>>li>Listar características nativas chave como mensagens push e catálogo e categorias.

>>/li>>li>Develop Application Programing Interface.

>/li>>li>Collaborate APIs with the app

>/li>>li>Testar a plataforma em todos os parâmetros

>/li>li>Launch the mobile app

>/li>>/ul>

>p>Converter um website de eCommerce existente para uma aplicação móvel de eCommerce não é uma tarefa difícil de fazer. É necessário seguir alguns passos para esse fim, que são os seguintes:>ul><