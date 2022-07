O negócio imobiliário é uma indústria em expansão que está entre os quinze melhores mercados do mundo. O valor total do mercado imobiliário mundial chegou a US$ 326. Cinco trilhões em 2020 (de acordo com The Private Property Reporter de 24 de novembro de 2021). Escusado será dizer que o negócio imobiliário é muito lucrativo e altamente competitivo. Como resultado, corretores de imóveis e agências de administração de imóveis estão constantemente buscando novas maneiras de atingir sua clientela.

Casas abertas, chamadas frias, listagens de sites e publicidade convencional funcionaram no passado. Mas no mundo digital acelerado de hoje, onde clientes ocupados precisam de acesso instantâneo em tempo real a informações imobiliárias, os aplicativos móveis para imóveis tornaram-se uma solução de propriedade conveniente. Além disso, o perfil dos proprietários de imóveis e usuários de aplicativos móveis de imóveis de hoje se expandiu para incluir jovens empreendedores, atletas, celebridades e magnatas da tecnologia. Outros incluem compradores de imóveis ávidos pela primeira vez e vendedores de imóveis cautelosos para quem informações confiáveis e rápidas sobre imóveis são vitais.

Negócio Imobiliário Tradicional

Investidores de negócios imobiliários tradicionais e stakeholders de desenvolvimento imobiliário ainda mantêm seu grande interesse no mercado imobiliário. No entanto, eles se adaptaram aos meios modernos de receber informações sobre listagens de imóveis de agentes imobiliários. Agentes imobiliários empreendedores e bem-sucedidos reconhecem que as necessidades de sua clientela estão se adaptando à tecnologia de hoje. Apesar de todas as mudanças, o fato é que o mercado imobiliário é tão lucrativo como sempre foi. Isso significa que há uma grande porta de oportunidade para entrar no mercado de desenvolvimento de aplicativos móveis imobiliários.

Como são usados os aplicativos móveis imobiliários?

As pessoas que procuram alugar, comprar ou vender suas propriedades confiam em aplicativos móveis de imóveis para localizar compradores, vendedores e inquilinos. Eles usam aplicativos imobiliários para listar uma propriedade, procurar uma propriedade adequada para transações e localizar as partes interessadas. Os usuários de aplicativos móveis imobiliários incluem compradores, vendedores ou inquilinos que procuram imóveis para compra, venda ou aluguel de curto ou longo prazo. Os inquilinos usam aplicativos móveis de imóveis para encontrar listagens de propriedades para suas acomodações de férias, aluguéis de curto prazo ou acordos de arrendamento de longo prazo. Os gerentes de propriedade que estão no negócio de administração e manutenção de propriedades também são usuários ávidos de plataformas de aplicativos móveis para imóveis. Eles usam aplicativos móveis imobiliários para gerenciar tarefas administrativas e se comunicar com inquilinos ou ocupantes da propriedade que gerenciam. As empresas de desenvolvimento imobiliário utilizam aplicativos imobiliários móveis para anunciar novos empreendimentos imobiliários para clientes em potencial. As informações sobre esses desenvolvimentos geralmente incluem maquetes arquitetônicas em 3D do projeto concluído.

Os agentes imobiliários também são usuários ávidos de aplicativos imobiliários móveis para conectar os clientes aos seus arranjos imobiliários ideais. Seus clientes incluem esses compradores, vendedores, inquilinos, empresas de desenvolvimento imobiliário e agências. Todos esses usuários precisam de acesso conveniente, detalhado e instantâneo às informações de propriedade de aplicativos móveis de imóveis. Quanto mais confiável for o aplicativo imobiliário móvel, mais rápido esses usuários poderão obter suas soluções ideais de acomodação e propriedade.

Qual é a melhor empresa de desenvolvimento de aplicativos imobiliários?

Antes de explorar o melhor aplicativo imobiliário, é importante observar que os aplicativos imobiliários podem ser agrupados em diferentes categorias. Cada tipo de aplicativo possui diversos recursos que atendem às necessidades exclusivas de seus usuários no mercado imobiliário de serviços imobiliários.

Apps de avaliação de propriedades

Esses aplicativos móveis para imóveis permitem que os usuários avaliem o valor de sua propriedade conforme sua conveniência. Seus recursos de desenvolvimento de aplicativos permitem que os usuários enviem localização, métricas, fotos e vídeos da propriedade. Os aplicativos imobiliários de avaliação de propriedades manipulam dados de usuários, além de seu extenso banco de dados, para chegar a um valor estimado de propriedade. Aplicativos móveis como o Trulia analisam a demografia do bairro, como faixa de renda, apelação do freio, nível de educação e até estatísticas de segurança dentro da área! Esses dados são usados para realizar uma análise comparativa e chegar ao valor estimado do imóvel.

Aplicativos de localização de propriedades

O aplicativo móvel de negócios imobiliários mais popular para compra, venda e aluguel de imóveis em todo o mundo é o Zillow. Ele foi consistentemente eleito o aplicativo imobiliário mais popular por causa de seus muitos recursos interativos, navegação intuitiva, banco de dados extenso e integração multiplataforma. Os usuários criam perfis de contas de aplicativos imobiliários e podem navegar pelas milhões de listagens usando sua ferramenta precisa de pesquisa e filtro.

Aplicativos de aluguel

O aplicativo móvel Apartments.com possui um extenso banco de dados imobiliário com milhares de propriedades para aluguel disponíveis para potenciais compradores. Este aplicativo móvel é considerado um dos melhores aplicativos móveis imobiliários nesta categoria por causa de seus muitos recursos. Os compradores podem visualizar, filtrar e se inscrever em propriedades de aluguel diretamente do aplicativo imobiliário.

Como você cria um aplicativo imobiliário?

Pesquisar. Antes do início do processo de desenvolvimento de aplicativos imobiliários, é necessário realizar pesquisas para determinar como os usuários estão sendo atendidos pelos aplicativos imobiliários móveis existentes. Identifique deficiências no mercado de aplicativos móveis imobiliários e use os dados para criar soluções de aplicativos móveis imobiliários para atender a essas necessidades. Você também pode usar a fase de planejamento e pesquisa para encontrar uma análise SWOT dos aplicativos móveis de imóveis concorrentes para identificar seus pontos fortes para implementar uma estratégia semelhante. A análise de pré-desenvolvimento será fundamental para determinar qual tipo de aplicativo móvel imobiliário seria mais adequado para você criar.

Criar banco de dados imobiliário . A próxima etapa de desenvolvimento é criar um banco de dados que ajude seus usuários. Se o aplicativo imobiliário do seu celular for criado para atrair inquilinos, é necessário um banco de dados extenso e preciso de listagens de imóveis para aluguel. Esses recursos de desenvolvimento de aplicativos imobiliários são úteis para todas as categorias de aplicativos móveis, seja construindo um aplicativo móvel para avaliações de propriedades, compras ou arrendamentos. Em vez de reinventar a roda, os aplicativos móveis imobiliários podem se conectar a bancos de dados imobiliários existentes, como o sistema MLSS usado por agentes imobiliários.

Crie recursos de monetização. O principal motivo para criar aplicativos imobiliários é monetizar seus recursos. Os usuários pagam uma taxa por esses recursos e serviços de aplicativos móveis imobiliários. Esses serviços de negócios imobiliários incluem listagem de propriedades e acesso exclusivo a compradores e vendedores por meio de notificações prioritárias de aplicativos. Os corretores de imóveis também se beneficiam da monetização em aplicativos imobiliários móveis que cobram uma comissão em troca dos leads mais recentes em listagens de propriedades e clientes. A receita de publicidade pode ser obtida no aplicativo imobiliário móvel de promotores imobiliários, agentes imobiliários e outras partes interessadas que pagam uma taxa para anunciar no aplicativo.

Recursos do aplicativo imobiliário. A pilha de tecnologia, funções e recursos são aspectos essenciais do desenvolvimento de aplicativos imobiliários móveis. Os usuários contam com esses recursos do aplicativo imobiliário móvel para encontrar a solução de propriedade que atenda às suas necessidades.

Opções de pesquisa e filtro. Um dos recursos preferidos de um aplicativo imobiliário móvel inclui a capacidade de pesquisar, classificar e filtrar preferências com base em diferentes categorias. Os filtros de aplicativos para dispositivos móveis podem ser baseados em localização, tamanho da propriedade, comodidades e preço do anúncio.

Localização, localização, localização. O aplicativo imobiliário móvel deve integrar mapas como parte fundamental do desenvolvimento do aplicativo. A tecnologia de mapas permite que os usuários pesquisem e localizem a propriedade por meio da integração com aplicativos de localização, como o Google. As informações de localização no aplicativo móvel imobiliário devem ser precisas e atualizadas em tempo real. Os recursos de desenvolvimento do aplicativo móvel devem ser totalmente funcionais e avançados para que cada pesquisa retorne resultados oportunos para os usuários.

Integração perfeita. As equipes de desenvolvimento de aplicativos garantem que o móvel imobiliário inclua recursos que possam se integrar totalmente às plataformas de mídia social, como Google, Facebook e Instagram. Esses recursos simplificam o registro do perfil no aplicativo móvel e facilitam a comunicação cruzada perfeita entre os usuários na plataforma. Ele também permite que os usuários visualizem imagens de propriedades e publiquem detalhes com facilidade a partir de uma variedade de plataformas de mídia social. Os recursos de desenvolvimento de aplicativos devem incluir compatibilidade com dispositivos baseados na Web, Android e iOS.

Melhor empresa de aplicativos imobiliários. No mundo do desenvolvimento de aplicativos móveis imobiliários, existem muitas opções para pessoas que desejam criar aplicativos imobiliários. Cada empresa tem seus pontos fortes que usam para criar soluções de aplicativos imobiliários para atender às necessidades de seus clientes. AppMaster é uma plataforma sem código que pode ajudá-lo a criar soluções para o setor imobiliário para ajudar seus usuários. Essa plataforma é um dos principais provedores de serviços em seu campo devido ao conjunto flexível de soluções de aplicativos. Eles podem criar um aplicativo móvel MVP imobiliário simples e despojado com recursos essenciais e fornecer recursos mais complexos com soluções personalizadas de desenvolvimento de aplicativos. Com anos de experiência no desenvolvimento de aplicativos móveis, eles criam aplicativos imobiliários com recursos especializados para sua ampla gama de usuários.

Como faço para comercializar meu aplicativo imobiliário?

Blogue

Divulgue seu aplicativo imobiliário para celular publicando conteúdo promocional da Web na forma de postagens de blog e artigos. Artigos informativos curtos em plataformas como o LinkedIn também são uma ótima maneira de informar sobre o aplicativo móvel.

Mídia social

Promova seus aplicativos de marketing imobiliário nas mídias sociais por meio do uso de anúncios patrocinados em sites de mídia social como Facebook, YouTube e Instagram. Vídeos de marketing de influenciadores e experiência do usuário no TikTok e no YouTube são úteis para mostrar como o aplicativo funciona.

Anúncios do site

A colocação de anúncios em sites, plataformas e fóruns imobiliários ajudará a espalhar a conscientização entre os agentes imobiliários e a comunidade imobiliária.

Quanto custa construir um aplicativo móvel imobiliário?

A criação de aplicativos móveis para imóveis que serão úteis para compradores, vendedores e agentes imobiliários pode variar. Esses custos de desenvolvimento de aplicativos variam de acordo com o tipo de usuário, a complexidade dos recursos e a categoria do aplicativo imobiliário. A equipe de desenvolvimento de aplicativos, a pilha de tecnologia e o número de horas de trabalho também influenciam os custos do desenvolvimento de aplicativos imobiliários.

O desenvolvimento de aplicativos imobiliários com recursos personalizados complexos, como geolocalização, filtros de pesquisa e notificações push para os usuários, pode custar mais de US$ 70.000 no topo da escala. Para o desenvolvimento de aplicativos imobiliários na extremidade inferior, um MVP com recursos básicos pode começar a partir de apenas US$ 25.000: quanto mais complexa for a solução de desenvolvimento de aplicativos imobiliários, mais significativo será o investimento.

Felizmente, você pode economizar muito no desenvolvimento se adotar a abordagem sem código e consultar a plataforma AppMaster . O benefício de recursos avançados e fáceis de usar em um aplicativo imobiliário personalizado pode torná-lo o aplicativo móvel preferido para indivíduos, proprietários e agentes imobiliários.