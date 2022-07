Você deve criar um aplicativo de namoro em 2022? Parece que já existe bastante escolha no mercado. No entanto, o sucesso do Tinder e do Badoo faz com que os empreendedores se interessem em criar aplicativos de namoro.

Um grande público (milhões de usuários de aplicativos em todo o mundo) passa cerca de 2 horas por dia no aplicativo. Esses aplicativos provaram sua lucratividade e demanda entre os usuários. Especialmente durante uma pandemia, quando todos experimentamos uma falta de comunicação social e tentamos corrigi-la online.

Construir um aplicativo de namoro do zero não pode ser fácil. Você precisará concluir uma longa lista de tarefas: desde alocar recursos até contratar uma equipe de desenvolvimento e passar por todos os estágios de desenvolvimento de aplicativos.

Antes de iniciar o processo de desenvolvimento, você deve fazer várias coisas:

Compreender o público-alvo;

Defina quais recursos incluir;

Selecione o algoritmo de correspondência a ser usado;

Analise os concorrentes.

Com essas coisas em mente, podemos dizer aproximadamente o quão difícil será criar um aplicativo de namoro e quanto custará.

Por que os aplicativos de namoro são tão populares?

As pessoas acham mais fácil e menos estressante conhecer online, o que elas podem fazer em aplicativos de namoro. Os aplicativos permitem que os usuários vejam os perfis uns dos outros e avaliem as informações recebidas antes de agir.

Um grande número de aplicativos disponíveis também não assusta os usuários. Eles estão dispostos a pagar e comprar planos premium se o aplicativo de namoro oferecer um banco de dados mais extenso e ótima funcionalidade.

Ao mesmo tempo, desenvolvedores e empreendedores criam novas soluções e enchem as lojas com novas opções.

Além disso, o nicho de namoro online atrai o público que é o principal usuário de smartphones e pode pagar. Assim, eles geram uma boa receita. Somente em 2021, os aplicativos de namoro receberam mais de US$ 5 bilhões globalmente. Não é à toa que as empresas querem entrar no mercado.

Considerando a pandemia em curso, a falta de tempo para sair e o vício em atividades online, a popularidade dos aplicativos de namoro continuará crescendo. Se você decidir ocupar uma vaga no nicho, prepare-se bem e esteja pronto para competir.

Desenvolvimento de aplicativo de namoro

O processo de desenvolvimento requer uma boa preparação. Antes de criar um aplicativo de namoro real, comece com algumas etapas importantes.

Público-alvo

Comece aprendendo seu público-alvo – quem serão seus futuros usuários?

Para segmentar o público, você pode usar psicometria e dados demográficos .

A demografia ajudará a criar uma persona de usuário média, enquanto a psicografia o guiará para o algoritmo de correspondência e para fazer correspondências suaves.

Primeiro, identifique as características demográficas. Geralmente, eles incluem idade, sexo, status familiar, educação, ocupação, localização. Essas informações básicas podem ser inseridas pelos usuários do aplicativo ao criar a conta do aplicativo.

A psicografia mede o seguinte:

Traços de personalidade;

Interesses;

Estilo de vida;

Opiniões;

Valores.

A criação de perfis de personalidade ajudará você a entender como os usuários se comportam e por que o fazem. Você pode criar campanhas de marketing eficazes e focar na experiência mais personalizada na interação do usuário com o aplicativo usando esses dados.

Para coletar esses dados, realize pesquisas e pesquisas, analise o público dos concorrentes, faça pesquisas. Quanto mais você souber sobre seus clientes em potencial, melhor experiência poderá oferecer.

Algoritmos de aplicativos de namoro: práticas recomendadas

A principal funcionalidade de qualquer aplicativo de namoro é a correspondência de perfil. Para obter correspondências mais precisas, você precisa entender como esses algoritmos funcionam.

Todos os aplicativos podem ser divididos em quatro grupos principais com base em técnicas de correspondência:

Baseado em localização;

Baseado em cálculo (algoritmo matemático);

Análise do comportamento;

Avançado: implementação de IA e AR.

Baseado em localização. A maioria dos aplicativos de namoro usa geodados para correspondências. Os usuários podem definir limites de distância, para que o aplicativo mostre perfis de pessoas localizadas nas proximidades. A localização funciona aqui como ponto de partida. Aqueles próximos a você aparecem em sua lista. Ao analisar as informações gerais (idade, fotos, interesses) colocadas no perfil, o usuário decide se deseja prosseguir com curtidas/deslizamentos ou comunicação adicional.

Baseado em cálculos. Esse algoritmo usa as respostas das pessoas e calcula as porcentagens de compatibilidade para criar correspondências melhores. Os cálculos são baseados nas informações dos usuários em seus perfis ou por meio de pesquisas.

O algoritmo matemático pode ser imperfeito, pois as pessoas tendem a deturpar suas personalidades, tentando ser a melhor versão. Então, em vez disso, é recomendável usar a análise do comportamento.

Análise do comportamento. Aqui, você analisa todos os dados sobre o usuário do aplicativo — redes sociais, playlists, páginas visitadas, etc. Esse tipo é um pouco caro, pois exige a implementação de soluções de Big Data.

Avançado: Ai e AR. Os algoritmos de correspondência podem usar IA e RA. Nesse caso, as recomendações correspondentes no aplicativo de namoro são baseadas em análises de dados complexas. Pode incluir reconhecimento facial, dados biológicos. Os algoritmos baseados em IA fornecerão correspondências e recomendações mais precisas.

Muitos sugerem que é melhor se concentrar no nicho, como localização ou interesses. Portanto, os algoritmos usarão um tipo de dados para criar correspondências.

As possíveis correspondências do seu aplicativo de namoro podem ser baseadas em curtidas – perfis populares aparecerão para mais usuários. É um sistema simples de desenvolver desde que não exija dados pessoais e análises complexas.

Análise do concorrente

Olhe para seus concorrentes: quais recursos seus aplicativos têm, quais comentários os usuários deixam, o que é bom e errado no aplicativo? Isso ajudará você a entender como abordar o desenvolvimento do aplicativo e qual conjunto de recursos incluir.

Vamos dar uma olhada no Tinder.

O Tinder oferece algoritmos de correspondência baseados em localização. Mas também presta atenção em quanto tempo o usuário passa no aplicativo. Quanto mais você usa o aplicativo, mais dados ele coleta e conhece suas preferências para conectá-lo a possíveis correspondências mais rapidamente.

O Tinder também classifica os perfis pelo número de curtidas que eles recebem. Os usuários que atraem mais atenção serão altamente visíveis no aplicativo.

Por exemplo, o Bumble é outro aplicativo de namoro que também oferece a funcionalidade de furto. Mas, ao contrário do Tinder, ele permite que apenas as mulheres enviem mensagens primeiro. Além disso, as correspondências desaparecem se ninguém enviar mensagens nas primeiras 24 horas após a correspondência. Além disso, todos que você vê no aplicativo estavam ativos nos últimos 30 dias, o que significa que não há chance de você cruzar uma conta inativa.

Como você vê, além dos algoritmos padrão, você pode integrar diferentes funcionalidades exclusivas e construir seu mecanismo de correspondência.

Conjunto de recursos que você deve incluir no aplicativo

Depois de definir o algoritmo, você pode selecionar os recursos padrão que o aplicativo deve ter. Existem alguns recursos básicos que todos os aplicativos de namoro têm.

Login — com esse recurso, os usuários começam a interagir com os aplicativos. Para proporcionar uma melhor experiência de usuário, inclua o login por meio de fontes populares, como e-mail, redes sociais ou número de telefone. Geolocalização — geodata é um dos recursos mais significativos em aplicativos de namoro. A seleção primária dos perfis para correspondências é baseada na localização dos usuários. Sua tarefa aqui é criar configurações geográficas tão flexíveis quanto possível. Por exemplo, permitir que os usuários controlem quando o aplicativo pode acessar sua localização, permitir que eles especifiquem a distância a ser descoberta por possíveis correspondências, oferecer gerenciamento de geolocalização. Perfis de usuário — outro recurso crítico que não pode ser excluído. Por meio de páginas de perfil, os usuários devem criar uma boa apresentação dos mesmos. O perfil do usuário deve permitir que as pessoas exibam fotos e vídeos, e algumas perguntas básicas destacam seus interesses. É a principal ferramenta do público para atrair a atenção de outras pessoas no aplicativo de namoro. Mecanismo de correspondência - seja deslizando ou curtindo, é assim que os usuários do aplicativo começam a interagir uns com os outros. Deixe essa função clara, para que as pessoas possam entender facilmente o que devem fazer: deslize para a direita, toque duas vezes, clique como um ícone ou qualquer outra coisa. Bate-papo privado — ative a comunicação em seu aplicativo de namoro. Para uma experiência de usuário melhor e mais satisfatória, você pode permitir que os usuários enviem não apenas mensagens, mas mídia (gifs, adesivos). Você pode conectar chamadas de vídeo ou mensagens de áudio para tornar a comunicação mais viva. Notificações — não deixe que os usuários percam sua vida amorosa. O público do aplicativo deve receber notificações oportunas sobre a atividade. Mas é mais importante permitir que eles ajustem as configurações de notificações: habilite-os e desabilite-os, selecione os tipos de atividades a serem notificados. Gateways de pagamento — são essenciais para gerar receita. Se os usuários estiverem prontos para gastar dinheiro dentro do aplicativo de namoro, deixe-os fazer isso convenientemente por meio de pagamentos online.

Além desses recursos básicos, existem algumas funcionalidades que muitas vezes são perdidas durante o desenvolvimento.

Pense na segurança . As pessoas compartilharão muitas informações pessoais no aplicativo, então implemente a verificação. É altamente recomendável usar a autenticação multifator em vez de senhas.

Em seguida, revise os cartões de perfis . Normalmente, eles não contêm muitas informações, portanto, dê aos usuários a capacidade de expandi-los.

Será um ótimo complemento para permitir que os usuários desfaçam o like colocado por engano. A maioria dos aplicativos não possui esse recurso ou o oferece de forma paga. Incluir isso em seu aplicativo pode se tornar sua vantagem competitiva.

E ofereça mais filtros de pesquisa, exceto idade, sexo e localização. Os usuários de aplicativos de namoro vão gostar, pois ajuda a definir preferências mais precisas.

Pilha de Tecnologia

Depois de criar uma ideia clara de como será o seu aplicativo de namoro, você pode mudar para a parte de desenvolvimento.

O processo desafiador aqui é encontrar e contratar uma equipe confiável e profissional. Sem falar que você precisa ter recursos para pagar pelo seu trabalho. Se você planeja contratar uma equipe de desenvolvimento, reserve um tempo para aprender o máximo possível sobre os candidatos: veja o portfólio deles, verifique a experiência profissional, analise os termos do trabalho e o prazo estimado.

Outra opção é ter uma equipe de desenvolvimento interna ou desenvolvedores individuais. Nesse caso, exigirá menos despesas, mas mais tempo para criar um aplicativo de namoro.

Em ambos os casos, você deve entender a pilha de tecnologia que é preferível para o desenvolvimento hoje em dia:

Linguagens de programação: Swift para iOS, Kotlin para Android;

Banco de dados: PostgreSQL, MySQL;

IDE: Xcode 11+, Android Studio mais recente;

Servidor Web: Nginx, Apache;

Armazenamento em nuvem: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Autorização social: SDK do Facebook, SDK do Twitter, SDK do Google+, SDK do Instagram

Gateway de pagamento: Stripe, PayPal

Utilitários gerais: Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

Os componentes essenciais do seu aplicativo serão servidores poderosos, bancos de dados seguros e APIs, pois você armazenará muitos dados e os coletará por meio de diferentes serviços.

Quanto dinheiro você precisa para desenvolver um aplicativo de namoro?

Fontes da Internet compartilham estimativas diferentes, e o preço total para o desenvolvimento de aplicativos de namoro varia entre US$ 50.000-150.000. Parece muito dinheiro.

A razão para um custo tão alto é que existem pelo menos cinco estágios de desenvolvimento nos quais você precisa investir:

Análise de negócios e marketing;

Gerenciamento de Projetos;

Design de UI e UX;

Desenvolvimento e testes;

Manutenção.

Em cada estágio, você gastará pelo menos alguns milhares de dólares. Cada etapa envolve diferentes profissionais que precisam ser remunerados. Considere o cronograma médio de desenvolvimento de três meses e a taxa média de pagamento do desenvolvedor em torno de US$ 40 por hora, que já soma US$ 20.000.

O custo de desenvolvimento é afetado pela complexidade do aplicativo. Obviamente, se você decidir usar a funcionalidade básica e uma interface simples, poderá reduzir significativamente o preço. Mas os resultados serão os mesmos.

Por isso é sempre melhor planejar tudo com precisão e entender claramente se você está pronto para alocar tais recursos.

Estratégia de monetização

E por último, mas não menos importante – monetização. Todos os investimentos, se gastos corretamente, podem ser devolvidos. A principal questão aqui: como você deseja gerar receita com seu aplicativo?

Entre as formas populares e eficazes de gerar lucros estão:

Anúncios pagos;

Planos de assinatura;

Compras dentro do aplicativo;

Atualizações de recursos premium.

O Tinder é um excelente exemplo de uso de anúncios pagos e atualizações de recursos premium. Os planos premium expandem bastante a funcionalidade do aplicativo, garantindo que os usuários do aplicativo não desperdicem seu dinheiro e gerem receita para você.

Pensamentos finais

A única coisa que sabemos com certeza, os aplicativos de namoro estão aqui para ficar. Criar outro é uma ideia potencialmente promissora e lucrativa. A demanda está aumentando, e isso é exatamente o que você precisa.

Lembre-se de criar um novo conceito, identificar seu público-alvo e preparar uma estratégia promocional. Se você não estiver disposto a pagar US$ 40.000 pelo desenvolvimento de aplicativos, explore o no-code. Plataformas sem código e AppMaster.io, em particular, custarão muito menos e ainda fornecerão resultados de alta qualidade. AppMaster.io oferece backend gerado automaticamente, banco de dados com suporte para PostgreSQL, funcionalidade de API, permite criar aplicativos nativos. Experimente e faça a primeira versão do seu aplicativo em várias semanas.