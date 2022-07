Recentemente, houve um aumento acentuado no número de fotos tiradas, editadas e enviadas para diferentes plataformas de mídia social. As estimativas sugerem que o Instagram tem 90 milhões de imagens carregadas diariamente, enquanto o Facebook tem 300 milhões de fotos carregadas todos os dias. Editar fotos antes de carregá-las e mostrá-las ao mundo agora é uma norma: pequenos ajustes ou edição de fotos hardcore, todo mundo edita imagens. Existem inúmeros aplicativos de edição de fotos no mercado, mas o mercado é vasto e muitos outros são necessários. Este artigo explicará quais recursos um aplicativo de edição de fotos deve ter e quanto custaria criar um aplicativo de fotografia ou edição de fotos. Siga nosso guia para desenvolver seu próprio aplicativo de edição, compartilhamento ou comunidade de fotografia.

Como criar um aplicativo de edição de fotos?



Agora que você decidiu criar um aplicativo de edição de fotos, o próximo passo é começar. Isso pode parecer uma tarefa difícil para qualquer empresário que não esteja familiarizado com todas as diferentes coisas que são necessárias no desenvolvimento de um aplicativo. Aqui estão alguns passos que você pode tomar!

Escolha um nicho dentro da fotografia



Você precisará decidir em que tipo de nicho de mercado deseja se concentrar antes de começar a criar seu aplicativo. Se ainda não houver aplicativos semelhantes disponíveis no mercado, considere pesquisar quais tipos de novos recursos podem tornar seu produto único e valioso. Você também pode considerar uma parceria com outra empresa para fornecer serviços adicionais, como hospedagem ou edição de imagens, para clientes que não possuem equipamento próprio (como nos casos em que alguém deseja que as impressões sejam feitas).

Selecione uma plataforma

Em seguida, descubra onde exatamente as pessoas poderão usar este software de edição de fotos quando estiver pronto para o lançamento! A maioria das pessoas prefere usar dispositivos móveis ao realizar negócios on-line, por isso sugerimos focar primeiro nas versões do iOS; no entanto, se os clientes em potencial tiverem algum requisito especial, sinta-se à vontade para ignorar completamente nossos conselhos aqui!

Escolha o estilo de design



Uma vez que essas decisões tenham sido tomadas sobre quais plataformas devem suportar seu aplicativo, você precisa escolher qual estilo de layout combina melhor com você visualmente falando - e sim, isso importa, pois como alguém interage com seu telefone também significa tudo!

Recursos que todo aplicativo de fotografia deve ter



Todo aplicativo de fotografia ou aplicativo de edição de fotos precisa ter os seguintes recursos:

Várias opções para fazer upload de fotos

É uma opção primária para poder fazer upload de fotos para o aplicativo. No entanto, deve haver várias opções para importar as fotos. O aplicativo deve permitir que os usuários carreguem imediatamente fotos da galeria/rolo da câmera ou tirem novas e as modifiquem.

Ferramentas de edição de fotos

Um aplicativo que não oferece aos usuários uma maneira fácil de usar e intuitiva de editar suas fotos não vale o seu tempo. Primeiramente, você deve colocar as opções básicas de edição.

Aqui está uma lista de ferramentas criativas que serão úteis se você estiver projetando um aplicativo de edição de fotografia no estilo Lightroom ou PicsArt. Essas opções estão disponíveis no Facebook e no Instagram, mas não são aplicativos especializados em edição de fotografia.

Saturação

Brilho

Destaques

Sombras

Contraste

Ambiente

Temperatura

Cordialidade

Você quer algo tão simples quanto girar uma foto, mas também com recursos mais avançados, como ajustar a exposição ou o equilíbrio de cores e as mudanças de humor das fotos. Esses recursos farão com que suas fotos pareçam melhores sem parecer “falsas”.

Ajustar tamanho e proporção

Todo fotógrafo precisa dessa opção. Fotógrafos semiprofissionais precisam disso mais do que outros porque muitas vezes não conseguem ajustar a proporção enquanto tiram fotos. Portanto, as opções de corte, redimensionamento e rotação são essenciais em todos os aplicativos de edição de fotos. O que você pode fazer para tornar um aplicativo de edição de fotos ainda melhor? Em determinados aplicativos, como o Lightroom, você pode cortar uma imagem para corresponder às especificações dos principais aplicativos de mídia social. As pessoas hoje passam várias horas nas mídias sociais e é fácil cortar uma foto para uma história do Instagram, uma capa do Facebook ou um tweet do Twitter.

Junte várias fotos: colagem

Os humanos gostam de conexões e memórias. Os usuários tentarão conectar e coletar fotos que carregam diferentes emoções e memórias através da opção de colagem. É por isso que você precisa fornecê-lo.

Uma comunidade

Todo aplicativo de edição de fotos precisa de uma comunidade onde os usuários possam compartilhar suas fotos com outras pessoas interessadas nas mesmas coisas que você (por exemplo, pássaros). Essa é uma excelente maneira de os fotógrafos se conectarem, obterem feedback sobre suas fotos, fazerem amigos etc.

Correção de cor, alteração e modificação

Um dos recursos mais usados dos aplicativos de edição de fotos é a correção de cores. Quase todos os aplicativos de fotografia oferecem esse recurso. Portanto, é necessária uma opção em que os usuários possam aumentar, diminuir ou alterar a cor. Além disso, você pode adicionar uma opção para filtros prontos. Se um usuário não tem tempo ou experiência, ele pode facilmente aplicar um filtro pronto e melhorar as fotos. Esta também é uma janela de monetização para seu aplicativo de edição de fotos. Você pode oferecer alguns filtros gratuitos enquanto reserva outros para usuários premium.

Clone

Clone é outro recurso interessante que você pode adicionar ao seu aplicativo de edição de fotos. Clonar significa multiplicar. Então, se você precisar de dois objetos ou multiplicar as nuvens em uma foto, um clone é sua melhor aposta. Por meio da clonagem, os usuários podem criar fotos emocionantes e também ajustar irregularidades visuais nas fotos.

Cura: Retoque

Os usuários podem remover objetos desnecessários, acne ou manchas por meio de cura ou retoque. Esta opção levará seu aplicativo de edição de fotos para o próximo nível. É por isso que é um must-have.

Filtros de realidade aumentada

O Snapchat é o aplicativo de mídia social líder que utiliza filtros de realidade aumentada (Filtros AR) em todo o seu potencial. Os usuários podem ter edições de fotos emocionantes e uma experiência fantástica por meio de filtros AR. Os filtros AR podem incluir alterar rostos, adicionar extras como cabelo, óculos e muito mais! Então, você não deve perder este recurso fantástico.

Quanto custa fazer um aplicativo de edição de fotos?



O custo do desenvolvimento do aplicativo depende dos recursos que você deseja incluir em seu aplicativo. Quanto mais recursos você quiser, mais caro será. O mesmo vale para o número de usuários e dispositivos que precisam ser compatíveis com seu aplicativo. Suponha que apenas alguns usuários usem o aplicativo em seus smartphones e tablets. Nesse caso, será mais barato do que desenvolver um aplicativo de nível empresarial que tenha milhares de usuários em várias equipes e dispositivos. Você pode desenvolver um aplicativo de compartilhamento de fotos ou um aplicativo de comunidade de fotografia seguindo nossos conselhos

Aqui estão os principais passos a serem seguidos para desenvolver um aplicativo de edição de fotos.

Escolha uma plataforma



iOS, Android ou ambos? Essa pergunta é crucial para o sucesso futuro do seu aplicativo, pois determinará se seu aplicativo poderá atingir um público mais amplo. As plataformas móveis mais populares de hoje são Android e iOS (sistema operacional da Apple). Você deve considerar cuidadosamente qual deles seria preferível para o seu projeto. Embora os usuários do iOS tendam a gastar mais dinheiro em seus dispositivos e aplicativos do que os usuários do Android, eles são tradicionalmente menos propensos a baixar novos aplicativos do que aqueles que executam o sistema operacional Android. Se você deseja que seu aplicativo alcance popularidade generalizada e lucrar com a publicidade dentro dele (o que pode se tornar a única forma de monetização), recomendamos a última opção; no entanto, se você quiser apenas como uma ferramenta de entretenimento, talvez escolher o sistema operacional da Apple seja melhor?

Uma interface de usuário envolvente é tudo

A interface do usuário é o que os usuários mais interagem. Seu aplicativo de edição de fotos precisa ter uma interface atraente e amigável. Para garantir uma interface de usuário envolvente, você precisa adicionar alguns recursos interessantes, como

Perfis personalizados

Perfis personalizados fazem os usuários voltarem. Os usuários terão uma foto de perfil, biografia e feed. Eles poderão fazer upload de fotos e interagir com outros usuários. Os usuários do seu aplicativo de edição de fotos se inspirarão nas fotos de outras pessoas e editarão e criarão as suas próprias. Também criará uma comunidade forte e fará com que os usuários voltem.

Aumente a interação social

Aumentar a interação social significa aumentar o número de usuários que voltam. Os usuários gastam muito tempo nos principais aplicativos de edição de fotos, como Lightroom ou VSCO, não apenas para aprimorar sua própria fotografia, mas também para interagir com outros usuários.

Ao adicionar opções como Curtir, Comentar, Seguir e Compartilhar, a interação social aumentará várias vezes. Os usuários vão gostar de fotos e compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Isso também motivará os criadores da plataforma.

Como monetizar seu aplicativo



Há muitas maneiras de monetizar seus aplicativos de edição de fotos. Aqui estão algumas maneiras possíveis discutidas:

Compras dentro do aplicativo

As compras no aplicativo significam recursos premium que não estão disponíveis para usuários gratuitos. Existem muitos aplicativos de edição de fotos que estão utilizando essa opção. Você pode adicionar filtros prontos ao seu aplicativo. Disponibilize alguns deles gratuitamente para os usuários, enquanto outros são pagos. Então, se um usuário precisar do filtro premium, ele pagará. Da mesma forma, você pode lançar uma versão premium do aplicativo de edição de fotos. Na versão premium, os usuários poderão acessar recursos como cura ou clonagem. Você também pode fornecer um recurso de edição específico na versão premium.

Anúncios

Outro modelo é baseado em anúncios. Você pode exibir anúncios no aplicativo para gerar receita com seu aplicativo de edição de fotos. Muitos aplicativos usam esse modelo para financiá-los e monetizá-los. No entanto, tenha cuidado na colocação dos anúncios. Às vezes, eles incomodam os usuários e podem sair da sua plataforma. Portanto, ajudaria se você tivesse uma estratégia adequada para onde e quando colocar os anúncios.

Desenvolva seu aplicativo de edição de fotos sem codificação



Desenvolvimento de aplicativos sem codificação Parece irreal? Bem, não é. Não é fácil reunir uma equipe de desenvolvedores profissionais e se comunicar com eles para o seu aplicativo de edição de fotos. Não é apenas um aborrecimento, mas também custa muito dinheiro. Então você tem que resolver o problema de armazenamento de dados e bancos de dados. Em suma, é complexo e caro. Então, como você pode minimizar essa luta? Aqui está sua resposta.

AppMaster



AppMaster é um ecossistema de aplicativos completo que permite que você crie seus próprios aplicativos, jogos e muito mais com o mínimo de habilidades de codificação. Nenhuma codificação é necessária – tudo é feito para você. A IA do AppMaster gera um backend real para seu aplicativo que apresenta uma API REST, sistema de gerenciamento de banco de dados, notificações push e muito mais! E graças ao gerador de código-fonte do AppMaster, você terá o código-fonte de todos esses recursos incluídos em sua compra.

Não, você não precisa saber codificar. AppMaster cuidará de tudo para você - dando aos seus clientes aplicativos como os grandes fazem, mas sem dores de cabeça. Isso elimina o trabalho pesado de desenvolver um ecossistema de aplicativos e você volta ao que faz de melhor: administrar seus negócios.

AppMaster oferece aplicativos que você pode personalizar de acordo. O desenvolvimento está sob seu controle total e você pode adicionar ou remover recursos.

Você obtém um aplicativo de edição de fotos em uma semana. AppMaster economiza tempo, e tempo é dinheiro. Portanto, crie instantaneamente seu aplicativo de edição de fotos e inicie-o na plataforma desejada.

Crie aplicativos otimizados e tenha uma interface de usuário rápida para fornecer uma experiência de usuário tranquila.

Com o construtor de aplicativos de arrastar e soltar do AppMaster, você pode criar designs de aplicativos móveis nativos exclusivos. Descubra a biblioteca de integrações para ver como você pode vincular suas ferramentas favoritas aos seus aplicativos favoritos para torná-los mais eficazes.

Conclusão



Como você pode ver, existem muitas maneiras de criar um aplicativo de edição de fotos. Serviços de redes sociais, compartilhamento de fotos, edição de fotos e aplicativos de comunidade de fotografia serão um sucesso nos próximos anos. Hoje, os dispositivos móveis podem fazer muito mais do que era possível há apenas 5 a 10 anos. Eles não são mais apenas smartphones e tablets – os dispositivos móveis incluem relógios inteligentes, óculos de realidade aumentada e outros gadgets capazes de tirar fotos em alta qualidade. A demanda por aplicativos de edição de fotos está crescendo a cada dia, e parece que essa tendência também se manterá no futuro. Portanto, você não deve se preocupar com o mercado e pesquisa de mercado, mas com o desenvolvimento de seu produto com o mínimo esforço e custos. E o AppMaster faz exatamente isso!